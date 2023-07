Grandi eroi e damigelle da salvare: un classico, con qualche sorpresa

Disponibile per Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5

Il tropo della "damigella in pericolo" è uno degli espedienti letterari più vetusti e consolidati, che affonda le radici in diverse tradizioni mitologiche quasi sempre con il medesimo fine: giustificare le atrocità commesse dall'eroe di turno, in genere con l'omertosa complicità di un ufficio stampa senza scrupoli. È questo il caso Esiodo, che nella sua Teogonia incensa le mirabili gesta di Perseo il salvatore - di Andromeda, nello specifico - edulcorando colpevolmente una discreta sequela di infamie.



Tra queste ricordiamo ad esempio lo scippo ai danni delle Graie, un terzetto di anziane ipovedenti, seguito a ruota da una dissennata vendetta nei confronti del loro badante, coinvolto suo malgrado in un clamoroso caso di abusivismo edilizio col benestare della lobby dei terrapiattisti. Messo da parte questo exploit di colorito revisionismo, la figura strumentale della donzella da salvare è nel tempo divenuta un'habitué della narrazione popolare e di conseguenza della cultura pop, finendo ovviamente per trovare un posto a tempo indeterminato anche nell'industria videoludica.



Ligi ai criteri della rubrica "Dèjà vu" (qui il primo speciale di Dèjà vu dedicato agli eroi senza memoria), eccoci quindi pronti a dissezionare alcune manifestazioni eclatanti di questo topos, tra interpretazioni classiche e stimolanti diversioni.

Dragon's Lair

Se negli anni ‘80 eravate già frequentatori abituali delle sale giochi, sacche dimensionali che mandavano a peripatetiche ogni concetto di tempo e spazio in un caleidoscopio di effluvi umani e luci lampeggianti (tipo TARDIS, ma più coatto), sicuramente avete una certa familiarità con Dragon's Lair, che nella sua versione cabinata era noto anche come "il malefico divoratore di spicci".

Sì, perché l'arcade in questione esigeva uno sforzo titanico a carico dell'emaciato patrimonio degli avventori, dato che ogni partita richiedeva l'esborso di ben 500 lire: più del doppio rispetto a qualsiasi altro gioco. A dirla tutta l'investimento non era neanche così premiante, visto che il titolo era di fatto un QTE di 12 minuti circa, sostenuto da un modello "trial and error" così infame da aver dato nuovo slancio all'industria della psicanalisi.



Lesioni emotive a parte, il genio di Rick Dyer e il talento di Don Bluth hanno dato forma a un cult senza tempo, un concerto di sbrocco e meraviglia che ospita al suo interno una delle interpretazioni più canoniche del cliché al centro di questo articolo. Nel primo Dragon's Lair, in particolare, Daphne era fondamentalmente una caricatura della "damigella in pericolo" tanto cara ai romanzieri medievali, nonché una sorta di revisione satirica del canone della "principessa Disney".

Don Bluth Daphne

Basti pensare che Don Bluth, che al tempo aveva da poco lasciato la casa di Topolino, per caratterizzare Daphne aveva tratto ispirazione dalle pagine patinate dei vecchi Playboy, con la chiara intenzione di massimizzare il "sex appeal" della donzella e attirare le attenzioni di un pubblico in piena insurrezione ormonale. Sì, oggi il tutto ci sembra ragionevolmente ridicolo - e pure intrinsecamente controverso - ma d'altronde lo zeitgeist è un'entità mutevole, ed è sicuramente bello constatare quanto il tropo della principessa da salvare si sia evoluto nel corso degli anni.

BioShock Infinite

Parlando dell'evoluzione di questo cliché, è sostanzialmente impossibile non tirare in ballo il visionario Ken Levine ed il suo BioShock Infinite (qui la recensione di Bioshock Infinite), che rappresenta l'apice (finora) di una straordinaria parabola creativa in grado di lasciare un segno indelebile nell'industria videoludica. A ben vedere, la progressiva eversione del topos della damigella in pericolo è proprio uno degli elementi cardine del gioco, tanto sul versante narrativo che su quello squisitamente ludico.

Senza dilungarci troppo sulle circostanze dell'arrivo di Booker DeWitt a Columbia, possiamo stabilire che l'avventura si apre instradando il giocatore verso un obiettivo sovrapponibile a quello di Dirk l'Ardito in Dragon's Lair: imprigionata in una torre lontana e sorvegliata da un temibile mostro, Elizabeth è presentata come la più classica delle "principesse" da soccorrere. Una veste che viene ben presto sovvertita tanto a colpi di caratterizzazione, quanto in virtù delle attitudini della giovane, che non tarda a rendersi utile recuperando risorse preziose e sfruttando le sue capacità sovrannaturali per soccorrere Booker in un'ampia gamma di frangenti. Nel corso della campagna questo aspetto si fa sempre più prominente, al punto che non sarebbe un errore stabilire che in realtà è Elizabeth a scortare il protagonista, non il contrario. Le cose cambiano ancora nelle battute conclusive della storia, quando i poteri della ragazza raggiungono livelli empirei riscrivendo in toto il ruolo di Booker nel quadro del racconto. Chapeau.

Braid

Seppur con le dovute differenze, Braid si chiude con uno sconvolgimento che possiamo facilmente paragonare a quello messo in scena da BioShock Infinite. Il capolavoro di Jonathan Blow, uno degli sviluppatori più brillanti della sua generazione, si presenta al pubblico con un'ingannevole leggerezza, opportunamente impreziosita da un assetto ludico magistralmente tornito, che ruota attorno alla capacità del protagonista di invertire il flusso temporale per superare le sfide proposte da un level design magistrale, posto a supporto di una ricetta puzzle-platform originale e ben assortita.



Nei panni di Tim, un personaggio di cui inizialmente sappiamo poco o nulla, dovremo dunque attraversare i livelli che compongono l'avventura alla ricerca della principessa di turno, apparentemente ghermita da un malevolo cavaliere.

Tim, il "mostro" di Braid Jonathan Blow

Dopo aver fronteggiato innumerevoli insidie, una svolta alla Memento ribalterà totalmente la nostra prospettiva sulla vicenda, mostrandoci come in realtà il vero antagonista sia lo stesso Tim, ovvero "il mostro" che ha spinto alla fuga la donna costringendola a trovare rifugio tra le braccia del cavaliere.



Sebbene l'autore non abbia mai definito una chiave di lettura univoca per la sua storia, che peraltro ospita un ulteriore finale, sappiamo che l'intero costrutto rappresenta una critica ai trend dell'industria videoludica contemporanea, e lascia ampio spazio alla decodificazione dei suoi sottotesti. A prescindere dalla stratificazione dei significati che possiamo attribuire al gioco, è indubbio come Braid sovverta ingegnosamente il tropo della "damigella in pericolo", tramutandola nell'oggetto di una malsana ossessione, nel simbolo degli errori del protagonista.

Haunting Ground

Spesso identificato come il successore spirituale della saga di Clock Tower, Haunting Ground è un titolo che in effetti deve molto al terzo capitolo della serie di Human Entertainment, non a caso coprodotto con il supporto di Capcom. Al tempo l'etichetta voleva sviluppare un survival horror con una protagonista femminile, con un gameplay che fosse però in grado di esercitare un ascendente trasversale e ribaltare le classiche logiche del coinvolgimento.

Fiona e il cane Hewie

Sebbene Haunting Ground non sia poi riuscito a raggiungere appieno le sue ambizioni, soprattutto a causa di un assetto ludico non particolarmente vario che rendeva l'esperienza piuttosto prevedibile e fin troppo compassata, l'esperimento di Kazuhiro Tsuchiya si è nel tempo guadagnato il rango di cult videoludico, dimostrandosi peraltro capace di offrire un'inquietante, quanto sfaccettata, variazione sul tema della "damigella in pericolo".



Il primo elemento divergente riguarda il punto di vista del giocatore, che in Haunting Ground si ritrova a dover controllare direttamente la succitata donzella, una giovane intrappolata in un tetro castello e costretta a fare i conti le angherie i suoi deformi abitanti.

Incapace di sopraffare i suoi aguzzini, Fiona può contare solo sulla protezione del cane Hewie e sulle opportunità concesse dall'ambiente circostante, in un continuo susseguirsi di fughe precipitose e angosciose attese in nascondigli di fortuna. L'evidente sessualizzazione della protagonista, unita alla repellente lascivia dei suoi inseguitori e al taglio voyeuristico del gameplay, non solo nutre il senso di minaccia trasmesso dall'esperienza, ma lo fa trasmettendo un genuino orrore per la brutale oggettificazione della ragazza. Si tratta insomma di un'intrigante capovolgimento del tropo in analisi, per certi versi affine a quello precedentemente esaminato ma inquadrato da un punto di vista radicalmente diverso.

Portal 2

L'ultimo caso in analisi rappresenta un po' la quadratura del cerchio per ciò che concerne la sovversione del cliché della "fanciulla da salvare", nonché uno straordinario esempio di satira videoludica. Se da un lato la protagonista di Portal 2 è indubbiamente una "damigella in pericolo", almeno in termini pratici, la sua caratterizzazione ludica chiarisce sin da subito (fin dal primo capitolo, in effetti) come la donna non abbia alcun bisogno di un salvatore, e pertanto l'allontana dallo stereotipo.

Sfruttando un mix di ingegno, agilità e portali, Chell si dimostra più che capace di sopravvivere alle minacce del complesso di ricerca nella quale è imprigionata, tanto che ben presto lei stessa si ritrova a vestire i panni della salvatrice.



La rivolta del folle Wheatley, divenuto l'IA dominante della struttura, la mette infatti nella condizione di dover soccorrere l'ex antagonista GlaDOS, ora ridotta ad una coscienza artificiale innestata su una patata. Un tubero insolitamente ciarliero e sarcastico. Si tratta di una svolta che delizia la platea con una reinterpretazione fortemente parodistica del topos in discussione, in linea con il carattere di una produzione sostenuta da una scrittura sagace e irriverente.

Tutto considerato, è plausibile che in questo caso lo sfottò sia totalmente incidentale, e che pertanto il taglio caricaturale dato all'oggettificazione - letterale - della "principessa GlaDOS" il frutto di una lettura alquanto arbitraria dei sottintesi in seno alla trama. In fondo non è poi così importante, dato che il risultato è un mirabile esercizio di originalità ludonarrativa.