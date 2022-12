I grandi giochi esclusivi PlayStation, Xbox e Nintendo più attesi del 2023

Oltre allo speciale sui giochi multipiattaforma più attesi del 2023, non potevamo non dare il giusto spazio anche alle esclusive che renderanno speciali i prossimi 12 mesi di gaming su console PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (e l'ecosistema Microsoft in generale). Tra titoli con data certa e prodotti che hanno una concreta chance di debuttare nell'anno che sta per arrivare, la nostra lista dedicata ai giochi esclusivi più desiderati è figlia dell'operato di team blasonati, da cui è più che lecito aspettarsi meraviglie.

I grandi blockbuster su PlayStation

Anche senza considerare dei possibili annunci futuri, il 2023 di Sony offre già diversi ottimi motivi per avere una PS5. Il prossimo 22 febbraio, ad accompagnare il debutto di PlayStation VR 2 troveremo infatti Horizon: Call of the Mountain, un inedito viaggio nel mondo di Aloy pensato per mostrare i muscoli del nuovo visore del colosso del gaming.



Nei panni di Ryas, un ex Carja delle Ombre in cerca di redenzione, dovremo combattere le temibili macchine che dominano la Terra, relazionarci con le tribù ed esplorare ambientazioni da sogno ma irte di pericoli: scalare le pareti rocciose, tirare con l'arco e darsi a lunghe sessioni di caccia, saranno solo alcune delle attività che trarranno beneficio dalla totale immersività garantita da PSVR 2 (qui l'anteprima su Horizon Call of the Mountain).

Ai Game Awards 2022 è stato annunciato anche Horizon Forbidden West: Burning Shores, DLC dell'acclamato gioco di Guerrilla Games che ci vedrà accompagnare Aloy nell'esplorazione di una Los Angeles divenuta il centro di un temibile arcipelago vulcanico. Macchine ostili e gigantesche ci attenderanno in questo tassello aggiuntivo dell'avventura, disponibile dal 19 aprile in esclusiva PS5. Il 22 giugno 2023 verrà il tempo di Final Fantasy XVI, l'action ruolistico di Square Enix, che si è presentato allo show di Geoff Keighley con un trailer a dir poco spettacolare.



Forti di un comparto grafico visibilmente pensato per sfruttare realmente l'hardware della console Sony, tra scenari ricchi di dettagli, battaglie colossali ed effetti particellari di gran livello, le gesta di Clive Rosfield saranno guidate da un forte desiderio di vendetta, generatosi a seguito di eventi amari. Sul fronte ludico, il protagonista potrà dare ordini al fedele Torgal, il suo cane, capace sia di attaccare i nemici, sia di rigenerare la salute del suo padrone. Tra i tanti personaggi che incontrerà sul suo cammino, Clive ne accoglierà alcuni nel party, per tuffarsi assieme a loro in scontri spettacolari, all'insegna di magie e rapide combinazioni di attacchi.

Non sappiamo ancora poi molto sulle battaglie tra Eikon, ma è certo che andranno a impreziosire ulteriormente quella che sembra essere un'offerta ludica già ricca, come abbiamo esposto nell'anteprima di Final Fantasy XVI. Mentre attendiamo di capire se Final Fantasy VII Rebirth uscirà effettivamente nel 2023 - d'altronde la dicitura "inverno" legata alla seconda parte del progetto Remake comprende anche l'inizio del 2024 - è certo invece l'arrivo nel prossimo anno di Marvel's Spider-Man 2.

Insomniac Games è stata tra le prime software house in assoluto a regalarci uno spettacolo next-gen con Ratchet & Clank Rift Apart e con Spider-Man 2 si prepara a stupire nuovamente i giocatori sul fronte visivo. In una New York più realistica che mai, Peter Parker e Miles Morales dovranno fronteggiare potenti avversari, sulla base di un combat system evoluto che ci darà gli strumenti per sopravvivere agli assalti di Venom. Molto altro c'è da scoprire sul nuovo gioco dedicato agli Arrampicamuri e qualcosa ci dice che non manca molto a una sua nuova apparizione. Per concludere il discorso sul mondo PlayStation, passiamo a un paio di ipotesi da non sottovalutare.



Il 2023 sarà importante per The Last of Us, tra l'uscita della serie HBO e l'arrivo del remake su PC. Neil Druckmann di Naughty Dog ha dichiarato che avremo notizie sul misterioso titolo multiplayer proprio nei prossimi mesi: che l'uscita del rumoreggiato Factions 2 avverrà nel corso dell'anno? Giungiamo quindi alla cartolina di Bluepoint Games per gli auguri di Natale, che raffigura diversi "regali" già aperti come Shadow of the Colossus e il remake di Demon's Souls: non ci stupiremmo se il dono contenuto nel pacco ancora sigillato ci venisse spedito nel 2023.

Il ritorno di Microsoft

Non è certo un segreto che il 2022 sia stato un anno povero di produzioni interne per Microsoft ma le cose fortunatamente stanno per cambiare e in modo percepibile. Tanto per cominciare, i patiti delle quattro ruote potranno sfrecciare sui circuiti incredibilmente realistici del nuovo Forza Motorsport, un'esperienza pensata per far varcare alla serie le porte della next-gen.



Oltre a un modello di guida ripensato e a una gestione della fisica dei veicoli più credibile, il gioco sfoggerà il Ray Tracing anche in pista (e su console), così da rendere ancor più convincenti quelli che sono modelli d'auto caratterizzati da un livello di dettaglio con pochi paragoni. Per approfondire, qui l'anteprima sul prossimo capitolo di Forza Motorsport, che arriverà nella primavera del 2023.

Di genere totalmente differente è il Redfall di Arkane Austin, che ci permetterà di dar vita a mattanze di vampiri in solitaria o in cooperativa. Non parliamo di un titolo dalla forte componente orrifica ma, come da conferme degli sviluppatori, vampiri d'ogni sorta e abilità infesteranno le varie aree di Redfall, ridotta ormai a un'ombra della tranquilla cittadina che era. Tra fucili da cecchino, poteri cinetici e la possibilità di ricorrere allo stealth, i cacciatori di questi abomini succhiasangue avranno diversi modi per eliminarli, in scontri dai ritmi sostenuti e dalla grande libertà d'azione tipica dei giochi firmati Arkane (si pensi alla presenza di vari skill tree e della personalizzazione delle armi). Secondo l'insider Okami l'ultima fatica dello studio uscirà alla fine di marzo ma al momento non possiamo che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per sincerarcene. A tal proposito, anche stando ad alcune dichiarazioni di Aaron Greenberg, è probabile che Microsoft abbia organizzato un appuntamento comunicativo per l'inizio del 2023, che di certo avrà un grande protagonista: parliamo di Starfield, titolo che Bethesda ha definito un The Elder Scrolls ad ambientazione spaziale.



Come per le altre grandi esperienze a marchio Bethesda, le scelte operate dal personaggio del giocatore - così come quelle prese dagli NPC in risposta alle sue - saranno vitali per lo sviluppo delle quest. Assieme alla presenza di un sistema deputato alla gestione degli incontri casuali, gli sviluppatori hanno confermato che durante il nostro viaggio tra le stelle potremo fare ritorno al caro vecchio Sistema Solare, al fine di completare missioni su Marte e sulla Terra. Se a ciò aggiungiamo una generosa personalizzazione della propria nave spaziale e la presenza di oltre 1000 pianeti esplorabili, coi loro segreti e le loro città, i motivi per cui i fan dei GDR lo aspettano così tanto diventano ben evidenti.

Ora che gli addetti ai lavori hanno riscoperto i vantaggi dello sviluppo in esclusiva, che nel caso di Starfield sta avvenendo col supporto dei migliori ingegneri di Microsoft, ipotizzare che al prossimo evento conosceremo la data d'uscita precisa del gioco è più che lecito. Annunciato a gran sorpresa nel 2019 e in seguito mostratosi con un primo video di sequenze in-game, Senua's Saga: Hellblade 2 ci condurrà nuovamente nei panni di Senua, in un'avventura pensata per l'attuale generazione di Xbox, realizzata in Unreal Engine 5 e dal combat system più sfaccettato.



I lavori sul motion capture tra l'altro si sono conclusi e ipotizzare un debutto della produzione entro in 2023 non è da escludere. Per quanto concerne Avowed, Fable, Everwild e gli altri titoli firmati Xbox Game Studios è davvero difficile, vista la scarsità di notizie, prodursi in ipotesi: ancora una volta, dovrà essere Microsoft a far luce su di loro.

Nintendo Switch: una lineup diversificata

Per le esclusive confermate su Nintendo Switch in uscita nel 2023 abbiamo Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, una colorata avventura spin-off che ci vedrà impersonare la giovane Cereza, che verrà accompagnata dal fido demone Cheshire. In uscita il prossimo 17 marzo, questa esperienza è pensata non solo per offrire ai fan un'interpretazione unica della loro eroina preferita ma anche per avvicinarsi ai gusti di giocatori poco pratici con gli action dai ritmi sostenuti.

Fissato al 12 maggio 2023 invece è l'appuntamento con una delle opere più attese degli ultimi anni. Parliamo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che promette d'essere oltremodo ambizioso sia sul fronte narrativo che su quello prettamente ludico. Forte di un level design caratterizzato da una marcata verticalità, il mondo di gioco ci consentirà di tuffarci nel vuoto da una di numerose isole fluttuanti e di utilizzare un potere di riavvolgimento temporale utile per servirci in modo intelligente e sfaccettato dell'ambiente circostante.



Alcuni documenti ufficiali legati allo sviluppo di Breath of the Wild, uniti alle sequenze di gameplay del sequel, ci fanno ipotizzare la presenza di scenografici scontri aerei, con la possibilità di scoccare frecce a mezz'aria. Il prode Link tornerà inoltre a utilizzare il deltaplano, per svelare i segreti di una mappa che si preannuncia ricca di sorprese.

Oltre al titolo di Platinum Games e all'attesissimo sequel di Breath of the Wild, quando Shigeru Miyamoto in persona è apparso sul palco virtuale del Nintendo Direct per annunciare Pikmin 4, i fan del Capitano Olimar sono andati in visibilio. Purtroppo, oltre al teaser d'annuncio, null'altro è stato svelato sull'atteso quarto capitolo, che in compenso arriverà in un momento imprecisato del 2023.