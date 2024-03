Grandi successi e passi falsi: cosa hanno in comune PS3 e PS5

Sette anni separano l'inizio dell'ottava generazione di console da quello della nona, una finestra temporale questa in cui Sony ha dimostrato di aver fatto i compiti casa per dar forma a una esperienza PS4 che nessun videogiocatore dimenticherà mai, fatta di grandi leader, grandi titoli e scelte oculate.



L'alba dell'era PlayStation 5 è giunta in un momento delicato per il mondo intero, eppure l'ultima nata del colosso giapponese ha ottenuto risultati commerciali incoraggianti, almeno sino ad ora, in un percorso di crescita fatto però anche di passi falsi. Di recente, figure importanti del mondo PlayStation hanno parlato degli sbagli compiuti durante il tempo di PS3 e nel farlo hanno generato in chi vi scrive una riflessione: con le dovute differenze, l'odierna Sony ne sta facendo alcuni molto simili con PS5.

La comunicazione e la sicumera

Prima di cominciare, una doverosa premessa. CNBC ha pubblicato un video in cui gli attuali leader di PlayStation, come pure l'ex guida degli studi first party Shawn Layden, hanno riflettuto sul passato e il futuro della divisione gaming di Sony. Tra le tante cose, si è parlato degli errori commessi con PS3, e lo stesso Ryan ha ammesso che la compagnia si fosse fatta trascinare dall'enorme successo della macchina precedente, finendo per proporre al pubblico PlayStation 3 nel modo sbagliato.

Chi all'epoca era già appassionato di videogiochi non potrà che ricordare la conferenza di Sony all'E3 2006, a partire dalla celeberrima dichiarazione di Kaz Hirai, fatta chiaramente per rimarcare la posizione di primo piano del colosso nipponico rispetto alla concorrenza: "la prossima generazione non comincia finché non lo diciamo noi". E invece il pubblico si ritrovò sul mercato una macchina incredibilmente costosa, che dava agli addetti ai lavori - anche first party - parecchie gatte da pelare in fase di sviluppo e, almeno inizialmente, priva di una selezione di titoli in grado di rivaleggiare con quella di Xbox 360 (qui lo speciale sulla storia di Xbox).



Viaggiando velocemente fino al 2020, PS5 si è rivelata essere una grande macchina, venduta a un prezzo consono e forte di PlayStation Studios in grande spolvero. A ben vedere però, gli errori di comunicazione non sono mancati, sin da prima dell'uscita della console con le scocche bianche.

Nel maggio 2020, in un'intervista ai microfoni di Game Industry.biz, Ryan ha dichiarato quanto segue: "abbiamo sempre detto di credere nelle generazioni. Pensiamo che quando attraversi tutte le difficoltà nel realizzare una console next-gen, questa dovrebbe includere feature e vantaggi assenti nella precedente. E nella nostra visione le persone dovrebbero realizzare giochi in grado di sfruttare al meglio queste feature". Queste affermazioni erano in netta opposizione rispetto alla visione di Microsoft, che aveva parlato invece di una transizione più morbida da One a Series X, possibile grazie alle esperienze cross-gen.



Era una sorta di "la nuova generazione comincia da noi 2.0", eppure la lineup di PS5 dei primi anni ci ha mostrato una situazione differente, con Spider-Man Miles Morales, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 tutti giunti anche su PS4. Potremmo fare altri esempi in materia di inciampi comunicativi, ma questo ci sembrava il più opportuno, tra l'altro sia le parole di Hirai che quelle di Ryan sono state pronunciate alcuni mesi prima del debutto sul mercato di PS3 e PS5.

Un passato non rispettato a dovere

Su PlayStation e PS2 sono usciti una sfilza di capolavori indimenticabili, e i modelli di PS3 al lancio da 20GB e 60 GB permettevano di utilizzare la maggior parte dei giochi delle precedenti console. Per lo sconforto di molti, le PlayStation 3 successive persero il chip dedicato, e quindi la capacità di far girare le produzioni di PS2 (non quelle PS1). Se al tempo i limiti della retrocompatibilità erano certamente fastidiosi ma anche comprensibili - Sony del resto doveva contenere i costi di produzione della piattaforma - è un peccato che la situazione su PS5 sia tutt'altro che rosea in tal senso.

I classici PSP, PS1 e PS2 giocabili sull'ultima arrivata di Sony sono in numero ristretto, ma il vero problema è rappresentato proprio da quelli PlayStation 3. Ancora oggi è possibile accedere a queste esperienze solo tramite cloud gaming, e non attraverso il potente hardware di PS5 con emulazione. In altre parole, titoli come Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, ma anche i Killzone, i Resistance, gli Infamous e le collection rimasterizzate di God of War o Ratchet & Clank non si possono ancora giocare in maniera ottimale, e vista la loro importanza non possiamo che dispiacercene. Sony ha un pool di titoli storici praticamente sterminato e vorremmo facesse degli sforzi più concreti per preservare il suo passato.

Gli investimenti sbagliati

Nel corso dell'era PS3 Sony ha fatto degli investimenti sbagliati, pensiamo ad esempio alla console portatile succeduta a PSP. Inizialmente la macchina con schermo OLED ha pure ottenuto buoni numeri e mostrato la sua potenza con produzioni first party di qualità come Uncharted l'Abisso d'Oro di Bend Studio. Con il gaming su mobile in crescita e un 3DS dal prezzo interessante, supportato inoltre con grandi giochi, la macchina di PlayStation ha conosciuto un drastico calo delle vendite, cosa che ha portato i maggiori partner delle terze parti a smettere di supportarla.

I PlayStation Studios, al netto di gradevoli eccezioni come Killzone Mercenary, avevano peraltro un obiettivo ben preciso: pensare all'espansione della lineup di PS4. Insomma, a poco sono servite le produzioni indie dirette su Vita, che si è trasformata in un device di nicchia. Tornando a oggi, se pensiamo a un dispositivo moderno di Sony fondato su basi non propriamente solide, ci sovviene un esempio preciso: PlayStation VR2.



Potente, pieno di feature interessanti, ma per questo venduto a un prezzo conforme alla proposta, il visore è giunto sul mercato in un momento particolare. Tra chi aveva appena preso una PS5, indispensabile per utilizzare il device, e coloro che ancora ne stavano cercando una, il caschetto non era certamente un acquisto prioritario per buona parte del pubblico PlayStation, anche per un altro fattore da non sottovalutare. Va bene Horizon Call of the Mountain, il titolo legato all'universo di Aloy, e passino pure le modalità VR di grandi giochi "tradizionali", ma Sony non è ancora riuscita a dare certezze all'utenza in merito al supporto a lungo termine di PSVR2.

Anzi, con le ristrutturazioni interne legate alla proposta di chiusura di London Studio e alla riduzione del personale di Firersprite, due realtà sinonimo di produzioni per la realtà virtuale, i timori dei potenziali acquirenti del visore si sono lecitamente acuiti.



Proprio come con PS Vita, l'ampliamento dell'offerta software first party di PlayStation VR2 sembra non essere una priorità per la compagnia, almeno per il momento. Sony sta lavorando per offrire all'utenza la possibilità di usare il caschetto anche su PC, per accedere a un più ampio parco titoli, ma la realtà è che quando ci affacciamo a questa nuova dimensione le alternative di pregio non mancano, tra device top di gamma, o caschetti standalone più economici e non per questo poco performanti.



Di investimenti sbagliati o quantomeno molto rischiosi compiuti di recente dal colosso potremmo parlare ancora, pensiamo alla costosa acquisizione di Bungie, ma ancora una volta volevamo dare spazio a una situazione con dei punti in comune legati all'era PS3. Tornando al video di CNBC, riflettere sugli errori del passato e riconoscerli è importante. Sarebbe però altrettanto utile trarne insegnamenti importanti per evitare di ripeterli.