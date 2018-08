GT Sport Mercedes Benz e-Cup: l'appuntamento è al F1 Milan Festival!

Dopo tre, avvincenti tappe disputate a cavallo dei mesi di luglio e agosto, la GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz si è presa un momento di pausa, come è giusto che sia nell'assolato periodo centrale del mese dedicato a ozio e riposo.

Giusto per rinfrescarvi un po' la memoria, nelle tappe precedenti ci sono già stati tre qualificati alla finale meneghina. Nel corso della Cup inaugurale, disputata lo scorso 22 luglio, a farla da padrone è stato OvrD_Thunder98, il primo a staccare il primo biglietto d'andata per Milano. Williams_Giorgio, invece, piazzatosi secondo nella prima gara è stato il grande vincitore della Cup successiva, ovvero quella andata in scena nel circuito di Willow Springs (Big Willow). La tappa di Suzuka ha, infine, incoronato campione V--Cristian94--.

Ora, il primo torneo italiano di eSport dedicato a Gran Turismo Sport, promosso da Mercedes-Benz Italia e Sony Interactive Entertainment Italia, è pronto a tornare in grande stile, con il primo appuntamento live del campionato. La data, da segnare in rosso per gli appassionati del simulatore di guida targato Polyphony Digital è quella del 29 agosto, ovvero oggi. Il luogo? La Darsena di Milano. Fino al primo settembre, proprio in occasione dell'F1 Milan Festival, la GT Sport e-Cup darà la possibilità a tutti gli appassionati di tentare l'impresa e strappare un pass per le finali live in occasione della Milan Games Week.

Alla Darsena, tutti i giorni dalle 13.00 alle 22.00, l'area espositiva allestita da Mercedes-Benz si trasformerà nel tempio della velocità di Monza, offrendo ai contendenti ben tre giri di pista per conquistare un posto nella finalissima.

I tre e-driver che realizzeranno il miglior tempo accederanno alla fase conclusiva della Cup in programma, come vi anticipavamo, ad ottobre durante la fiera meneghina.

Tutte le attività della settimana

L'appuntamento, per tutti gli appassionati della velocità a quattro ruote è, dunque, di quelli imperdibili. L'evento è organizzato proprio in concomitanza con il GP di Formula 1 di Monza, in programma questo weekend. Nel GP d'Italia le Frecce d'Argento saranno chiamate a rimediare al secondo e quarto posto rimediati a Spa Francorchamps.

Il F1 Milan Festival, dunque, porta il carrozzone della Formula 1 nel cuore del capoluogo Lombardo. Tutti i giorni, l'area espositiva della Stella sarà, infatti, il palcoscenico di avvincenti sfide virtuali, ovviamente sul tracciato di Monza, al volante delle Stelle d'Argento firmate Mercedes-AMG. Inoltre, per la prima volta in un titolo di Gran Turismo, sarà possibile scendere in pista anche al volante della ‘Freccia d'Argento' W08 EQ Power+.

Nel corso dell'evento, poi, saranno molte le iniziative collegate: nel paddock club sarà possibile incontrare ospiti esclusivi e lasciarsi coinvolgere dal #Racepainting, il body painting sotto il segno delle "Frecce d'Argento". Per dare il benvenuto ad appassionati e aspiranti e-driver saranno anche esposte sia la monoposto protagonista nel Campionato F1 che la Mercedes-AMG GT R, la Safety Car ufficiale del Mondiale di F1.

Inoltre, tutti avranno la possibilità di trasformarsi nei piloti del team di F1 Mercedes-AMG Petronas Motorsport, attraverso la realtà aumentata. In questo modo sarà possibile indossare ‘virtualmente' i caschi dei due piloti ufficiali: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, attraverso gli effetti creati per Facebook Camera, disponibili per smartphone e direttamente accessibili dalla pagina Facebook Mercedes-Benz Italia.

Cesare Salvini, Direttore marketing di Mercedes-Benz Italia, ha affermato: "I tornei di esport, al pari dei più importanti eventi sportivi, fanno registrare il tutto esaurito nelle grandi arene internazionali". "Un contesto nuovo, in cui entriamo affiancati da uno dei principali player del mercato, che ci permette di aprire una porta di accesso verso nuovi potenziali target, entrando in contatto con una grande community, unita da passione e coinvolgente entusiasmo."

Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi del ‘GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz', un'opportunità che dà a tutti gli amanti del franchise Gran Turismo la chance di confrontarsi con i gamer più competitivi". "Un ringraziamento speciale va a Mercedes-Benz Italia, un partner con il quale da anni sono state avviate delle sinergie strategiche in grado di elevare Gran Turismo Sport a vera icona del videogame competitivo. Questo evento conferma la nostra volontà di supportare in Italia il settore degli e-sport, insieme ai milioni di giocatori che hanno scelto PlayStation 4".

Come si struttura il campionato?

Per chi scopre solo ora il campionato GT Sport, urge una rapido riassunto. Il GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz è strutturato in due fasi distinte: tre sessioni di qualifiche e una finalissima. I giocatori che vogliono tentare la scalata verso il successo non devono far altro che creare un account ESL ID sul sito PlayStation Italian League, oppure direttamente su ESL. La partecipazione al GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, lo ricordiamo, è completamente gratuita e in palio per i migliori driver c'è un montepremi complessivo di oltre undicimila Euro. Le Cup settimanali sono state organizzate secondo un formato FFA (Free For All). Le iscrizioni per la Cup #4, del nove settembre (per chi non avrà la possibilità di essere a Milano), sono già aperte e sono già ben ottantanove i giocatori a scaldare i motori dei propri bolidi. Una nota estremamente importante, per tutti i piloti interessati: le ultime due Cup (ovvero proprio la 4 e, poi, la 5) permetteranno anche al secondo classificato di accedere alle finali live della Milan Games Week.

L'F1 Milan Festival ospita, invece, uno dei due eventi live previsti dalla schedule ufficiale, a cui seguirà il Last Chance Qualifier in programma dal 5 al 6 ottobre presso l'ESL Arena, durante la Milan Games Week 2018. I tre giocatori più veloci nella gara di Monza e i due primi classificati ai Last Chance Qualifier avranno accesso diretto all'evento finale, che si disputeranno ovviamente live.

In totale si sfideranno i sette vincitori (e secondi qualificati) della modalità One Day Cup, i tre ‘top driver' di questo GP di Monza e, infine, i due giocatori che avranno realizzato il miglior tempo nei Last Chance Qualifier. Per assicurare le medesime condizioni ai finalisti, Mercedes-Benz Italia e Sony Interactive Entertainment Italia sosterranno i costi di trasferta per prender parte alla sfida finale. Alla fine della competizione, saliranno sul podio i tre migliori ‘virtual driver' dell'intero campionato.