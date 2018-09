GT Sport Mercedes Benz eCup 4: manca poco alla finale di Milano

Vi abbiamo già parlato della GT Sport e-Cup targata Mercedes-Benz, il primo campionato italiano dedicato a Gran Turismo.

Già tre i piloti già qualificati per l'evento conclusivo, prima della pausa agostana: OvrD_Thunder98 dominatore assoluto del circuito di Brands Hatch GP il 22 luglio e il primo a strappare il pass per Milano, e Williams_Giorgio altro pilota dalle grandi doti, in grado di vincere in modo netto la settimana successiva nel circuito di Willow Springs.

Il terzo pilota a passare il turno è stato, invece, V-Cristian94-, autore di un'ottima prestazione nel corso della terza tappa della Cup, andata in scena nella splendida cornice del circuito giapponese di Suzuka.

Durante la pausa, il Gran Premio di Monza del primo weekend di Settembre è stata l'occasione perfetta per godersi un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati dei motori, ma anche per gli aspiranti driver virtuali. L'F1 Milan Festival, infatti, ha fatto da cornice alla GT Sport e-Cup, che ha dato a tutti gli appassionati di tentare l'impresa e strappare un pass per le finali live in occasione della Milan Games Week di inizio ottobre. I migliori tre piloti, quelli autori dei migliori tempi del tracciato (e che ritroveremo a Milano), sono stati: OvrD_Lightning, Matty Dago e Samu93.

Il campionato è ripreso proprio lo scorso weekend e, questa volta, il circuito su cui si sono confrontati i migliori piloti virtuali di GT Sport è stato Mount Panorama. Ecco come è andata.

La cronaca della Quarta Cup

Si torna dalla pausa su uno dei circuiti più difficili della coppa Mercedes-Benz e-Cup: Mount Panorama. Un tracciato ricco di insidie nella parte alta del circuito dove il più piccolo errore è stato pagato carissimo dai piloti. Driver che hanno dimostrato ancora una volta un livello altissimo e in cui il solo BRacer-GTExD ha saputo non commettere errori durante tutta la gara, lanciandosi verso la vittoria praticamente indisturbato. BRacer-GTExD aveva già dato prova delle proprie doti giungendo secondo proprio dietro a V-Cristian94- nella scorsa Cup. Dietro di lui un plotone di quattro piloti che si sono contesi il secondo accesso alla finale di Milano. Alla fine tutto si è deciso negli ultimi giri, dopo che IlConteSky_GTExD ha subito un sorpasso molto aggressivo da parte di Giangi-GTLMSquad e successivamente da DennisDaurelio. Questa volta i pit stop non hanno avuto un ruolo chiave e tutto si è deciso in pista, mettendo alla prova le competenze di ogni singolo giocatore.

Ecco, dunque, la classifica definitiva della Cup #4:



1° posto (qualificato per le finali di Milano):



BRacer_GTExD

Tempo: 35:22.703.



2° posto (qualificato per milano)



Giangi-GTMLSquad

Tempo: 35:33.219

Ora manca solo un appuntamento, prima della finalissima, e sono già 75 i giocatori iscritti. Saranno di sicuro agguerriti, dato che solo due sono i posti rimasti.

Una nota importante, per tutti i piloti interessati a competere nell'ultima tappa: così come la quarta, anche l'ultima Cup (ovvero la #5) permetterà sia al primo che al secondo classificato di accedere alle finali live della Milan Games Week. I giocatori che vogliono tentare la scalata verso il successo, non devono far altro che creare un account ESL ID sul sito PlayStation Italian League, oppure direttamente su ESL. La partecipazione al GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, lo ricordiamo, è completamente gratuita e in palio per i giocatori c'è un montepremi complessivo di oltre undicimila Euro.