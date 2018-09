GT Sport Mercedes-Benz eCup #5: Tutti alla Milan Games Week!

Siamo giunti all'ultimo appuntamento dedicato alla competizione online della GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz. Per chi l'avesse conosciuta solo ora, un breve riassunto delle puntate precedenti, con i nomi dei vari vincitori, è d'obbligo.

OvrD_Thunder98 è stato il dominatore assoluto del circuito di Brands Hatch GP, lo scorso 22 luglio, e il primo a strappare il pass per Milano. Williams_Giorgio, altro pilota dalle grandi doti, è stato in grado di imporsi la settimana successiva nel circuito di Willow Springs.

Il terzo pilota a passare il turno è stato V-Cristian94-, autore di un'ottima prestazione nel corso della terza tappa della Cup, andata in scena nel circuito giapponese di Suzuka.

Durante la pausa, poi, il Gran Premio di Monza del primo weekend di Settembre è stata l'occasione perfetta per godersi un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati della Formula 1, ma anche per gli aspiranti driver virtuali. Nel corso dell'F1 Milan Festival sono stati OvrD_Lightning, Matty Dago e Samu93 i migliori piloti del fine settimana, autori dei migliori tempi del tracciato e che ritroveremo alla fiera Meneghina.

Gli ultimi finalisti

Ecco, infine, i nomi dei due driver virtuali dell'ultima CUP online dedicata al torneo e che accederanno alla finalissima alla Milan Games Week di ottobre:



Primo classificato:

iD PSN: IlConteSky_GTExD

Tempo: 26:24.036



Secondo classificato:

iD PSN: XxIl-NichXx

Tempo: 26:28.384

Il dominio del Conte

Il circuito della Cup #5 è stato l'Autódromo De Interlagos. La gara è stata sin da subito molto avvincente, con i giocatori che hanno fatto ricorso a tutta la loro bravura per aggiudicarsi gli ultimi due slot disponibili per poter accedere alla finalissima meneghina (ricordiamo che altri due slot verranno aggiudicati durante i primi due giorni di MGW). La gara finale si è rivelata fin da subito uno scontro al cardiopalma, i primi giri hanno visto IlConteSky_GTExD staccarsi velocemente dal gruppo per mantenere il comando fino alla conclusione della finale che lo ha visto protagonista silenzioso lasciando che la regia si concentrasse totalmente sugli avversari. Tra questi si è distinto soprattutto XxIl-NichXx andando a proteggere la sua seconda posizione e quella del Conte con le unghie e con i denti per tenere a bada la folta schiera di contendenti che hanno provato senza fortuna a inserirsi a ogni curva.

Il gruppo ha continuato a darsi battaglia per oltre la prima metà di gara ma, poi, nel corso degli ultimi giri il distacco tra i due di testa e il resto del plotone si è fatto sempre più importante, lasciando la scena a Scrausszim che ha conquistato un terzo posto dopo aver sudato le proverbiali sette camice e lottato sino all'ultima staccata. Il tracciato, tra i più belli in assoluto tra quelli presenti nel titolo targato Polyphony Digital, si è prestato benissimo per la spettacolarità della finale, offrendo panorami mozzafiato con i bolidi che sfrecciavano a tutta velocità sulla pista. IlConteSky_GTExD vince dunque questa quinta e ultima tappa, dimostrando grande forza e superiorità dopo aver mancato di una sola posizione la precedente. Il ragazzo, quindi, era fermamente deciso e motivato. L'obiettivo infatti per lui era quello di riscattarsi proprio nell'ultima coppa online prima delle live. Un risultato acchiappato sì in extremis ma davvero con grande carattere.

L'appuntamento, come dicevamo, è ormai per il primo weekend di ottobre a Milano, quando i migliori piloti del circuito si troveranno faccia a faccia per contendersi la vittoria finale.