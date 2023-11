GTA: l'incredibile storia di un gioco che ha cambiato tutto - Parte 1

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

Con oltre 400 milioni di copie vendute e una presenza costante nelle classifiche di vendita mondiali, ad oltre un decennio dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo, Grand Theft Auto è indubbiamente uno dei più brand videoludici più influenti nella storia del medium. Al di là dei numeri e della straripante popolarità del franchise, GTA è anche uno straordinario esempio di come il connubio tra creatività e coraggio possa ridefinire le regole dell'industria, elevandone gli standard e trasformando un videogioco in un tassello fondamentale della cultura pop.



Mentre il mondo attende con trepidazione l'annuncio ufficiale dell'ultima opera di Rockstar, abbiamo quindi deciso di ripercorrere le principali tappe di una storia costellata di scelte ardite, successi, controversie e svolte pericolose, lungo la rotta tracciata da una serie ormai profondamente intessuta nell'immaginario collettivo dei giocatori. La prima "puntata" di questo racconto si apre nel sud della Scozia, all'indomani di una crisi che aveva messo in ginocchio il mercato dell'intrattenimento digitale.

Capitolo 1: Dalla Scozia con furore

A metà degli anni ‘80 l'industria videoludica stava ancora cercando di rimettere insieme i pezzi dopo il disastroso tracollo del 1983 (il celeberrimo Atari Shock), e tra le rovine del mercato già cominciavano a farsi strada nuove e promettenti realtà. Il sogno di sfondare nel mondo dell'intrattenimento digitale non era mai tramontato, specialmente oltre i confini statunitensi, e una nuova generazione di sviluppatori si apprestava a muovere i primi passi in quella che, oltre l'orizzonte della crisi, sembrava ancora una nuova frontiera da conquistare.



Il giovane David Jones, Fonte: nostalgianerd.com

Sebbene la scena scozzese non fosse esattamente costellata di giovani promesse, anche il Kingsway Amateur Computer Club di Dundee aveva il suo drappello di talenti in erba: nel 1984 David Jones, Mike Dailly, Steve Hammond e Russell Kay erano habitué del circolo, e avevano già all'attivo qualche interessante esperimento. Determinato a trasformare il suo hobby in un lavoro a tempo pieno, e preso atto della mancanza di team cui unirsi entro i confini scozzesi, David Jones scrisse in cima ad un documento di design il nome Acme Software - molto più che provvisorio - e iniziò a cercare qualcuno con le risorse per finanziare il loro primo progetto "serio": uno shooter a scorrimento orizzontale chiamato CopperCon1.



Il primo contatto con l'etichetta Hewson Consultants, minuscolo publisher dell'Oxfordshire meridionale, portò ad un sostanziale nulla di fatto: le limitazioni ventilate dall'azienda, sia in termini creativi che sul versante della distribuzione, non erano compatibili con le ambizioni del ventenne, che dopo qualche ulteriore peregrinazione chiuse un accordo con Psygnosis, anche in virtù della relativa vicinanza della sede di Liverpool. Al momento di formalizzare il sodalizio, Jones scoprì che il nome Acme era già stato reclamato e quindi, dopo aver valutato qualche discutibile alternativa, decise di ribattezzare lo studio DMA Design.



Il team di DMA Design nel '91, Fonte: DMA Design Blog Menace

Nel caso ve lo stiate chiedendo, la sigla DMA è ispirata ad una dicitura nei manuali di programmazione studiati dal gruppo (direct memory access), ma allo stato dei fatti non vuol dire nulla, nel senso che è l'acronimo di "Doesn't Mean Anything". I buoni risultati ottenuti con Menace, titolo definitivo del fu CopperCon1, e con il successivo Blood Money permisero a Jones di cominciare ad assumere i suoi vecchi amici di Dundee, preparando il palcoscenico per il primo grande successo del team.



A partire da una semplice animazione creata per Walker, il sequel di Blood Money, Mike Dailly e Russel Kay gettarono quindi le basi concettuali di quello che sarebbe poi divenuto Lemmings, un puzzle game dal taglio squisitamente sadico destinato a vendere oltre 15 milioni di copie.

Il clamore suscitato dal titolo fornì al collettivo il giusto slancio per trovare una nuova "casa" dopo la fine della collaborazione con Psygnosis, acquisita da Sony nel 1993, complici i discreti risultati registrati da Uniracers, un peculiare gioco di corse pubblicato su SNES nel 1994. Il team di DMA Design fu infatti invitato da Nintendo ad unirsi ad un nuovo squadrone di sviluppatori che avrebbe dovuto definire la line-up di lancio dell'Ultra 64, nome in codice della nuova console della compagnia giapponese. Ben presto però divenne chiaro che la brutalità di Body Harvest, la prima sortita dello studio nel territorio della tridimensionalità, non era esattamente ciò che la grande N stava cercando per comporre il biglietto da visita di Nintendo 64, come confermato dal secco "no" pronunciato da Shigeru Miyamoto di fronte ai sanguinosi prototipi del gioco. Poco male, perché il gruppo guidato da David Jones aveva per le mani un progetto ben più stuzzicante e del tutto incompatibile con la filosofia di Nintendo, che non avrebbe visto la luce senza l'essenziale contributo di una certa coppia di fratelli.

Capitolo 2: Ladri e guardie

Nati e cresciuti negli ambienti dei jazz club londinesi ma con una straripante passione per il rap dell'East Coast, lo storytelling cinematografico e la cultura pop a stelle e strisce, a metà degli anni ‘90 i fratelli Houser erano due visionari a caccia della loro grande occasione.



Sam e Dan Houser

Entrambi tra le fila di BMG Interactive, la divisione videoludica dell'omonima etichetta musicale, gli Houser volevano lasciare un segno indelebile nell'industria, pompare i decibel sulla scena dell'intrattenimento digitale e trasformare gli sviluppatori in rockstar. Aspirazioni in perfetta armonia con l'anticonformismo che alimentava la visione creativa della cricca di David Jones, che nel 1995 stava recidendo i rapporti con Nintendo per lanciarsi nella produzione di Race'n'Chase, un titolo isometrico pensato per inserire le logiche di "Guardie e Ladri" in un contesto totalmente libertario, che fornisse terreno fertile per un nuovo tipo di gameplay emergente.



Le originiIl concept iniziale di Race'n'Chase era quello di un tradizionale gioco di corse arcade, ma con una fondamentale differenza. Sul "muro virtuale" che in genere riproduceva l'orizzonte di fronte al veicolo, Mike Dailly decise di piazzare incroci stradali e vedute a volo d'uccello, ribaltando letteralmente la prospettiva generalmente utilizzata per questo genere di giochi. L'idea fu ben accolta da David Jones, che però spinse per una revisione ancora più radicale della formula tipica dei racing game.Il concept iniziale di Race'n'Chase era quello di un tradizionale gioco di corse arcade, ma con una fondamentale differenza. Sul "muro virtuale" che in genere riproduceva l'orizzonte di fronte al veicolo, Mike Dailly decise di piazzare incroci stradali e vedute a volo d'uccello, ribaltando letteralmente la prospettiva generalmente utilizzata per questo genere di giochi. L'idea fu ben accolta da David Jones, che però spinse per una revisione ancora più radicale della formula tipica dei racing game.

DMA Design voleva rompere gli schemi e creare qualcosa di davvero unico, un proposito che ben presto portò il team a compiere una scelta quantomai rischiosa: il giocatore non avrebbe interpretato un poliziotto ma un criminale senza scrupoli, un agente del caos pronto a trasformare la città nel suo personale parco giochi. Intriso di un umorismo decisamente sopra le righe e colmo di divagazioni sul tema dell'efferatezza delinquenziale, Race'n'Chase proponeva un gameplay fresco ed entusiasmante, in un mondo che reagiva dinamicamente alle malefatte dell'utente, incaricato di riempirsi le tasche con ogni mezzo possibile: traffico di droga, omicidi, ruberie improvvisate e ovviamente furti d'auto erano i tasselli di una proposta tanto controversa quanto divertentissima. Inutile dire che per gli Houser fu amore a prima vista. Dopo aver testato una versione preliminare del gioco, Sam e Dan vincolarono subito il progetto alla propria etichetta, spingendo per cambiare il titolo in qualcosa di più esplicito ed accattivante: era nato Grand Theft Auto.



Come prevedibile, GTA divenne subito l'epicentro di una tormenta di polemiche: ancor prima di fare il suo esordio sugli scaffali, il gioco era già stato condannato apertamente da diverse voci della politica europea, con tanto di messa al bando in alcuni territori. In linea con il piano degli Houser, questa ondata di sdegno non fece altro che amplificare la fascinazione del pubblico per l'opera di DMA Design, tramutandola non solo in un grande successo ma anche in una sorta di status symbol "punk" per i giocatori.

Malgrado l'entusiasmo di tutte le parti coinvolte, alimentato dai risultati di porting e mission pack per GTA, i due anni successivi misero seriamente a rischio il futuro del neonato franchise. Messo di fronte ad un'offerta più che allettante, sia in termini monetari che di stabilità finanziaria, David Jones accettò la proposta d'acquisizione di Gremlin Interactive, un publisher britannico che al tempo navigava in ottime acque grazie soprattutto al successo del brand sportivo "Actua". La firma con la nuova etichetta rese piuttosto complessi i rapporti tra DMA e BMG Interactive, con conseguenze significative sullo sviluppo del sequel di GTA, e purtroppo le cose sarebbero peggiorate prima di migliorare. Ad un anno dall'accordo con DMA Design, Gremlin Interactive entrò nel radar di Infogrames, che nel 1999 ne finalizzò l'acquisto. Nel frattempo BMG Interactive, che deteneva i diritti del gioco, venne comprata da Take-Two Interactive, e i fratelli Houser presero posto sul trono della nuova sussidiaria Rockstar Games, pronti a sottrarre DMA al tesoretto creativo di Infogrames e a trasformare Grand Theft Auto nel motore della loro ascesa ai vertici dell'industria.



Dopo un biennio di rimpalli e giravolte tra un publisher e l'altro, GTA 2 fece finalmente il suo approdo sul mercato, ad appena quattro mesi dalla pubblicazione in sordina dell'espansione London 1961 (la precedente, London 1969, è stata il primo pacchetto aggiuntivo ad approdare su PS1), e accompagnato da un corto promozionale girato da Dan Houser tra le strade di New York.



Complici le turbolenze che avevano colpito il percorso produttivo, la nuova avventura criminale di DMA Design non riuscì a replicare il successo del predecessore, ma ciononostante è impossibile non considerare il titolo un essenziale spartiacque sul cammino evolutivo del franchise.

Capitolo 3: le due vite di Claude Speed

Al momento della sua pubblicazione, nell'ottobre del 1999, Grand Theft Auto 2 generò reazioni piuttosto contrastanti tra le file della critica, soprattutto a causa di un'offerta ludica che sembrava aver perso gran parte della sua freschezza. Proprio la riottosa originalità del primo capitolo, aveva permesso al pubblico di sorvolare sulle mancanze di un comparto tecnico piuttosto datato, che nel sequel non aveva subito miglioramenti radicali.

Sotto la superficie di un seguito piuttosto conservativo, però, era già possibile notare alcuni dei caratteri che in seguito avrebbero fatto la fortuna della serie: il sistema di salvataggio, che richiedeva di versare un obolo alla chiesa in cambio di un'improbabile assoluzione, rappresentava un primo afflato di satira sociale, mentre la maggiore prominenza della componente narrativa anticipava uno dei tratti più brillanti dell'intera saga. Ad ogni modo, Rockstar si trovava ora a dover rilanciare il brand all'indomani del definitivo (o quasi) passaggio alle tre dimensioni, per di più con un team di molti dei suoi elementi chiave. Al termine dello sviluppo di GTA 2, infatti, quasi tutti i membri fondatori di DMA Design avevano ormai abbandonato lo studio, e anche David Jones non era lontano dal definitivo addio a Rockstar. Grazie alla ritrovata stabilità dell'impianto produttivo, la prima sortita di Grand Theft Auto nel mondo delle tre dimensioni partiva però da basi decisamente solide, grazie anche al prezioso contributo dei fratelli Houser.



Sam, divenuto in pianta stabile il Produttore Esecutivo della serie, si era fatto promotore di cambiamenti sistemici atti a consolidare gli aspetti cardinali della proposta ludica: se l'originale GTA aveva conquistato la platea con un'offerta quantomai libertaria e fieramente anticonformista, il terzo capitolo avrebbe dovuto elevare a potenza le ambizioni della formula. Dopo aver scartato l'engine usato per lo sviluppo di Body Harvest, ormai desueto e limitante, Rockstar optò per l'adozione del Renderware, facendo di DMA Design uno dei primi team ad utilizzare un middleware per la produzione di un titolo di punta.



Quei bravi ragazzi I Soprano

Grazie al motore di Criterion, pesantemente modificato nel corso dei mesi, i programmatori amplificarono la reattività del mondo di gioco e la varietà dell'esperienza: Libery City stava rapidamente diventando un open world senza precedenti, ricolmo di attività secondarie, reso più credibile dalla presenza di un ciclo giorno-notte e di un meteo dinamico, e interamente modellato per offrire ai giocatori un senso di libertà quasi totale, fomentato dalla reattività del contesto ludico.



Nel frattempo, traendo ispirazione da cult come i Soprano e Quei bravi ragazzi, Dan Houser e James Worrall erano al lavoro su una sceneggiatura articolata ed irriverente, modellata per proporre una visione altamente iconoclastica della società statunitense e tradurre in satira le sue molteplici idiosincrasie. In questo senso, sono emblematici gli show radiofonici fittizi scritti e diretti dal leggendario Lazlow Jones col supporto di Dan Houser e David Jones, che peraltro coinvolse amici, vicini e perfino il padre nella registrazione delle telefonate in arrivo dagli "ascoltatori".



Il personaggio di Darkel

In pieno stato di grazia, Sam e Dan lavorarono quindi spalla a spalla per fare in modo che storia e meccaniche si valorizzassero vicendevolmente, in un'insieme armonico capace di accrescere l'efficacia di ogni tassello del mosaico creativo, a partire da una regia che puntava ad impreziosire il gameplay con le giuste sfumature emozionali.



La realizzazione della seconda avventura criminale di Claude Speed, già protagonista semi-ufficiale di GTA 2 e dell'annesso corto promozionale, procedeva quindi con grazie solerzia, ancora in linea con la tabella di marcia prevista dal publisher malgrado il progressivo aumento della portata del progetto. Con il titolo ormai in dirittura d'arrivo, Rockstar fissò come data di lancio il 2 ottobre del 2001, il giorno in cui GTA 3 avrebbe scosso le fondamenta dell'industria e ridefinito il concetto di "buon costume" nell'ecosistema digitale.



Non tutti i limiti sono però fatti per essere varcati, e i terribili attentati dell'11 settembre 2001 costrinsero gli sviluppatori a fare un parziale retro front: ogni possibile riferimento al terrorismo venne ovviamente rimosso, comprese le missioni offerte dal senzatetto anarchico Darkel e molte di quelle che prevedevano l'uso di velivoli. Nel tentativo di evitare l'associazione ad alcuni degli aspetti più terribili dell'attacco, il team rimosse bambini e anziani dalla compagine dei pedoni da brutalizzare, limitò la presenza della polizia tra le fila degli oppositori durante gli incarichi (cambiando la livrea dei veicoli del LCPD per scansare il paragone con il dipartimento di New York), ed eliminò del tutto il sistema di smembramento dei nemici, successivamente reintrodotto con il porting su PC del gioco.



Dopo tre settimane di intensa revisione, Grand Theft Auto 3 aveva perso solo una stilla della sua dissacrante possanza, e il 23 ottobre del 2001 iniziò la sua scalata ai vertici delle classifiche mondiali. L'opera di Rockstar era il gioco che tutti volevano, la più grande "killer app" su PlayStation 2 nonché il nemico numero uno dei benpensanti, con all'attivo un ban totale in Australia e diversi procedimenti giudiziari che acuirono ulteriormente l'entusiasmo delle masse.



Tra questi, merita sicuramente una menzione d'onore quello portato avanti dall'attivista statunitense Jack Thompson, divenuto nel tempo l'emblema dello sdegno degli ultraconservatori di fronte alla violenza nei videogiochi. Manco a dirlo Rockstar, fedele alla visione dirompente dei fratelli Houser, non avrebbe fatto nulla per indorare la pillola agli indignati.Tutt'altro, in effetti.



Si chiude così la prima parte del nostra "miniserie" dedicata alla storia di Grand Theft Auto. Prima di lasciarci, vi invitiamo a condividere con noi le vostre memorie legate al franchise di Rockstar, facendoci sapere nei commenti che impatto ha auto la saga sulla vostra "carriera" di videogiocatori.