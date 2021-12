GTA Online Contract: il DLC con Franklin e Dr. Dre ambientato dopo GTA 5

Disponibile per Xbox 360 PS3 Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Come da tradizione, Rockstar è arrivata ad allietare la stagione natalizia con un nuovo contenuto per GTA Online, pubblicato a meno di due mesi dall'ottavo anniversario dell'ultimo capitolo della saga. Un traguardo importante, che lo sviluppatore ha deciso di festeggiare riportando sulle scene uno dei tre comprimari di GTA V, protagonista di un'avventura carica di citazioni e sfumature di nostalgia ridanciana. Sebbene il pacchetto non raggiunga i livelli dei migliori DLC pubblicati da Rockstar, il tempo passato in compagnia di Franklin e Lamar ci ha lasciato in corpo sensazioni tutto sommato positive, alimentate dall'indiscutibile verve del dinamico duo.





Il ritorno di Franklin

Sono passati la bellezza di 8 anni da quando, nei panni di un gaglioffo alle prime armi, ci siamo avventurati nel sottobosco criminale di Los Santos per dare inizio alla nostra ascesa ai vertici della malavita di GTA Online. Con due salti generazionali alle spalle, intervallati da una quantità sconfinata di aggiornamenti ed espansioni, il comparto multiplayer di Grand Theft Auto V è nel tempo diventato uno degli ecosistemi online più ampi e popolosi del panorama videoludico, nonché il teatro di un'infinità di memorabili gesta delinquenziali, intrise di narrativa emergente e guizzi di follia.

Molti di quelli che nel 2013 erano canaglie in malarnese sono oggi signori del crimine organizzato, al centro di una fitta rete di attività illecite che spaziano dal traffico di droga al contrabbando internazionale. Con tutta probabilità neanche Rockstar si aspettava che la piattaforma avrebbe raggiunto una simile longevità, tale da spingere gli sviluppatori a ridefinire la "timeline" del suo universo digitale: nato come prequel del quinto capitolo, GTA Online è diventato a tutti gli effetti un seguito con l'uscita del DLC Traffico d'Armi, ambientato nel 2017. L'esordio dell'espansione Los Santos Tuners ha poi segnato un ulteriore balzo al 2021, otto anni dopo la conclusione dell'epopea di Michael, Trevor e Franklin. Malgrado questo progressivo avanzamento temporale, che non ha mancato di generare qualche problema di continuity, Rockstar si è sempre dimostrata piuttosto titubante nel coinvolgere il terzetto nelle sue malefatte digitali, pur disseminando lungo la strada un buon numero di indizi sul fato di ciascuno dei comprimari.



Questo fino all'uscita dell'ultimo DLC The Contract, che riporta in scena un Franklin più maturo alle prese con una nuova - ed altamente equivoca - impresa commerciale: un'agenzia che si occupa di risolvere i problemi dei ricconi di Los Santos, specialmente quando questo aiuto richiede una buona dose di piombo. Ed è proprio qui che entra in ballo il nostro lestofante poligonale, che nei panni del socio occulto di Franklin dovrà occuparsi di soddisfare le richieste di magnati dal portafoglio gonfio e celebrità, sistemando i loro affari sporchi senza troppo clamore.

Dopo che avremo versato il nostro obolo (circa due milioni di dollari) per l'acquisto di una prestigiosa sede, cominceremo quindi a consolidare la reputazione dell'agenzia completando incarichi di "bassa manovalanza" per l'elite di Los Santos: i contratti base, attività ripetibili e di breve durata, si dividono in tre categorie e richiedono di recuperare un oggetto prezioso, proteggere un bene o massacrare una fazione avversaria.



Una volta completata una manciata di missioni preliminari, il nostro socio ci coinvolgerà nel primo grosso affare della compagnia, incaricata di scovare e recuperare il cellulare sottratto alla leggenda della West Coast Andre "Dr. Dre" Young, tutt'altro che entusiasta all'idea di veder pubblicati gli inediti contenuti nel dispositivo.

La questline del Dottore è strutturata come un tradizionale "colpo" multifase, suddiviso in tre parti (composte da due missioni preparatorie in freemode e una instanziata) che culminano nella più classica delle rese dei conti. Va da sé che le diverse tappe del DLC sono scandite da un buon numero di siparietti con protagonisti Dre, Franklin e l'immancabile Lamar, impegnato nella promozione della sua etichetta di sballo psicotropo a chilometro zero, la LD Organics. Proprio gli accesi scambi tra i due rappresentano il piatto forte di una mini-campagna costellata di piacevoli riferimenti al continuum narrativo di GTA V, che canonizza definitivamente uno dei finali del gioco e ci offre qualche dettaglio in più sul presente dei suoi protagonisti.



A questo proposito, abbiamo decisamente apprezzato anche l'appendice "Short Trips", un contenuto aggiuntivo - pubblicato a sorpresa dopo il lancio di Contract - che ci permette di interpretare Franklin e Lamar (assieme ad un altro giocatore) in un terzetto di avventure ad alto tasso di cannabinoidi.

Col suo concerto di citazioni, botte di nostalgia e circostanze improbabili, questo addendum si conferma come la porzione più brillante e ispirata del pacchetto, complice una varietà situazionale tendenzialmente superiore rispetto al resto delle attività incluse in Contract. Per quanto divertente, infatti, l'offerta del DLC non raggiunge gli standard delle migliori espansioni di GTA Online, e finisce inoltre per rimarcare le rughe di un'infrastruttura di gioco ormai datata.

Un buon DLC per i giocatori solitari

Tra caricamenti tanto frequenti quanto prolissi (a volte davvero troppo), difficoltà nella gestione della crew in relazione ai limiti delle lobby (in particolare per ciò che concerne il numero massimo di CEO), pause "artificiali" tra un incarico e l'altro, e i rischi derivanti dal dover affrontare alcune missioni in freemode in un contesto dove il griefing è una minaccia costante, Contract manifesta piuttosto chiaramente il peso degli anni accumulati dalla piattaforma di Rockstar. Anche per ciò che riguarda la struttura degli incarichi, il DLC si allinea con i canoni più rodati di GTA Online, senza diversioni degne di nota o particolari guizzi creativi.



Al netto delle sue debolezze, però, l'espansione mostra comunque un potenziale da non sottovalutare. Tanto per cominciare, il suo assetto "VIP-centrico" potrebbe portare ad un progressivo ampliamento delle attività a disposizione dei giocatori, magari con l'aggiunta di nuove celebrità da tutelare in punta di proiettile, un po' come successo con il DLC After Hours.

La questline dell'agenzia (ripetibile) permette inoltre di incassare piuttosto rapidamente un discreto gruzzolo, e offre quella che al momento è la migliore fonte di guadagno passivo di GTA Online, da accrescere completando i contratti messi a disposizione da Franklin. Bisogna poi considerare che, per le sue caratteristiche, Contract è probabilmente il DLC più allettante per i giocatori solitari, compresi quelli alla ricerca di un'esperienza - relativamente - in continuità con quella offerta dalla campagna principale.



Su queste note, vogliamo sperare che il ritorno di Franklin segni il primo passo verso la produzione di una serie contenuti "monografici" dedicati ai diversi protagonisti di GTA V, magari resi ancor più appetitosi da supplementi nello stile di "Short Trips". Va da sé che quest'ultima parte rientra a pieno titolo nel territorio della speculazione, ma ci auguriamo si traduca in qualcosa di più concreto nel prossimo futuro, magari dopo l'esordio della versione current gen del titolo prevista per marzo.

Prima di chiudere, non possiamo che spendere qualche parola d'elogio per l'eccellente accompagnamento musicale di GTA Online The Contract, che include anche sei brani inediti di Dr. Dre, tra collaborazioni eccellenti e pezzi da solista. L'offerta comprende inoltre una stazione radio nuova di pacca, MOTONAMI Los Santos, e propone una revisione piuttosto radicale dei palinsesti di Radio Los Santos e West Coast Classics, arricchiti con canzoni che faranno il loro debutto in esclusiva proprio nel gioco di Rockstar.