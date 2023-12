GTA: la storia continua con l'età della rivoluzione, fino a GTA 6 - Parte 3

Chiusa la parentesi eccellente del "3D universe" (qui la seconda parte dello speciale su GTA e la sua storia), che aveva avuto un ruolo chiave nel consolidare la fama di Rockstar e del suo brand di punta, l'etichetta dei fratelli Houser era in procinto di cambiare il volto della propria serie con una tecnologia proprietaria progettata per traghettare GTA oltre i confini della sesta generazione di console, verso un futuro carico di ambizioni.



Un futuro che negli stessi anni sarebbe però stato messo in discussione da una profonda crisi, tale da scuotere le fondamenta della casa madre Take-Two Interactive. Proprio Grand Theft Auto avrebbe auto un ruolo chiave nello scongiurare la debacle del publisher, con un quarto capitolo a diro poco sensazionale. Prima dell'approdo di Niko Bellic tra i palazzi di Liberty City, Rockstar aveva in programma una sosta decisamente imprevedibile...

Capitolo 7: Malavita in alta definizione

A poco meno di un decennio dall'uscita del primo GTA, la saga dei fratelli Houser era ormai diventata un brillante punto di riferimento per il medium, e Rockstar Games si era guadagnata un posto di diritto tra le compagnie di maggior successo dell'industria videoludica. Un successo che per un lustro era stato legato a doppio filo a quello della seconda ammiraglia di Sony, scelta come punto d'approdo prioritario per i capitoli del "3D universe". Per quanto mutualmente remunerativo, il sodalizio venne fortemente ridimensionato nel 2006, e la prima tappa di questa nuova rotta coincide con l'annuncio a sorpresa di un titolo all'apparenza molto lontano dalla "zona di comfort" di Rockstar.



Presentato a marzo del 2006, Table Tennis era un vero e proprio simulatore di ping pong, nonché un innesto davvero stravagante nel quadro della produzione dello sviluppatore, tanto che da principio furono in molti a bollarlo come una sorta di pesce d'aprile anticipato. Dietro il sipario c'era però la volontà di testare su Xbox 360 la nuova tecnologia messa a punto da Rockstar per l'esordio "next-gen" di Grand Theft Auto, quel RAGE che di lì a poco avrebbe rivoluzionato il profilo della serie aprendo le porte del cosiddetto "HD universe".



PlayStation 3 sarebbe arrivata solo l'anno successivo - con diversi problemi al seguito - e quindi il viaggio inaugurale del Rockstar Advanced Game Engine coincise con la prima esclusiva dell'etichetta per l'ecosistema di Microsoft, che fu anche un'ottima occasione per rinsaldare i rapporti fra le due compagnie. Da cosa nasce cosa, si suol dire, e nel caso del binomio Rockstar-Xbox la gestazione condusse ad un ulteriore annuncio bislacco, questa volta arrivato sul palco dell'E3 di quell'anno.



Replicando il "plurimemato" stunt visto durante la presentazione di Halo 2, il vicepresidente della divisione gaming di Microsoft Peter Moore lasciò di stucco la platea sfoggiando un fresco - e del tutto posticcio - tatuaggio di GTA 4: una trovata che segnò tanto la prima, fugace comparsa del gioco nel radar dell'industria, quanto l'ultima apparizione di Rockstar nella cornice della fiera losangelina.



Al netto del grande fermento suscitato dall'annuncio, i due anni successivi furono una parentesi tutt'altro che lieta per Take-Two Interactive: in piena crisi tra bilanci in flessione e accuse di condotta scorretta, la dirigenza dell'azienda venne per la gran parte scalzata dagli investitori, che spinsero per una ristrutturazione e cominciarono a coltivare l'ipotesi di una vendita. Più che interessata alle licenze del publisher, GTA in primis, Electronic Arts si fece subito avanti, e ad un mese dal lancio del nuovo capitolo la prospettiva di un'acquisizione divenne pericolosamente concreta, malgrado le resistenze di Strauss Zelnick e degli altri membri del consiglio d'amministrazione.

Fortunatamente il successo esplosivo di Grand Theft Auto 4, pubblicato il 29 aprile del 2008 in contemporanea su Xbox 360 e PS3, rese l'offerta di EA inadeguata di fronte all'aumentato valore azionario di Take-Two, favorendo la rotta indipendentista di Zelnick. L'efficacia dell'assist fornito dall'ultima avventura malavitosa di Rockstar era sostenuta dai meriti di un'offerta straordinaria, che metteva Liberty City al centro dell'esperienza per farne "il personaggio principale" del gioco, come anticipato da Dan Houser nel corso di un'intervista pre-lancio. Messo da parte il gigantismo di San Andreas, il team di sviluppo si concentrò sulla costruzione di una cornice metropolitana mai così dettagliata e vitale, capace di reagire dinamicamente e in modo credibile alle sollecitazioni criminose del giocatore, dando vita a spettacolari momenti di gameplay emergente. In soldoni, la visione che da sempre aveva guidato il lavoro di Rockstar era libera di esprimersi come mai prima d'ora, in larga parte grazie ai pregi di un motore che non solo garantiva standard grafici elevatissimi, ma eccelleva anche sul fronte della fisica e dell'intelligenza artificiale, fra le maglie di un open world sostanzialmente privo di schermate di caricamento.



Sebbene alcuni tasselli della proposta fossero stati notevolmente ridimensionati, a partire dalla gestione delle proprietà, gran parte delle dinamiche di gioco avevano compiuto grandi passi avanti sul loro percorso evolutivo: il design delle missioni risultava più stratificato e accattivante, lo shooting aveva ottenuto consistenti migliorie e poteva contare su un nuovo sistema di copertura, il GPS era stato rivisto e reso molto più funzionale, mentre l'accesso ad internet (in-game) apriva a opportunità inedite.



L'attenta caratterizzazione della città faceva poi il paio con un'attenzione senza precedenti alla definizione dei personaggi, con il protagonista Niko Bellic posto al centro di un cast memorabile, che in rotta con gli standard del "3D universe" non ospitava voci particolarmente celebri: un direzione che Rockstar avrebbe mantenuto anche negli anni a venire, per limitare al minimo problemi logistici e ottimizzare lo sforzo produttivo.



Questa "fuga da Hollywood" coinvolge anche una sceneggiatura che, per la prima volta nella storia del franchise, non ha vere e proprie radici cinematografiche: l'obiettivo di Dan Houser e Rupert Humphries era infatti quello di allontanarsi dal citazionismo per scrivere una storia del tutto originale, modellata per offrire alla platea un punto di vista fresco sulla cultura statunitense.

Niko Bellic è un protagonista molto più sfaccettato rispetto a quelli che l'hanno preceduto, un immigrato giunto a Liberty City in cerca di una vita migliore, che ben presto diventa l'epicentro di un'arguta decostruzione del concetto di "sogno americano". La particolare cura per il contesto e i tratti fondamentali della narrazione si riflette anche in un massiccio lavoro di ricerca sul versante musicale, con una soundtrack pensata per dare lustro alle atmosfere newyorkesi del titolo e che vede anche il contributo del jazzista Walter Houser, padre dei fondatori di Rockstar e voce di uno degli artisti di strada presenti a Liberty City. Merita indubbiamente una menzione anche una modalità multiplayer che ampliava gli esperimenti visti negli Stories, preparando il palcoscenico per quel GTA Online che nel giro di qualche anno sarebbe diventato una reboante cassa di risonanza per il successo del brand, nonché un'eccezionale fonte di guadagno. Prima di lasciarsi alle spalle Liberty City, però, Rockstar aveva in programma ancora una tripletta di sorprendenti sortite tra i grattacieli della città.





Capitolo 8: I quattro volti di Liberty City

All'inizio del 2009, a meno di un anno dalla pubblicazione di Grand Theft Auto 4, la nutritissima schiera degli estimatori di GTA già cominciava a chiedersi dove si sarebbe diretta la saga dopo gli eventi di Liberty City, e quali novità avrebbe portato con sé la seconda (terza, in realtà) venuta del RAGE.



The Lost and Damned The Ballad of Gay Tony

Sebbene Rockstar stesse già lavorando al successivo capitolo della serie, il calendario delle uscite prevedeva ancora un paio di soste a LC, destinate ad allietare dapprima l'utenza di Xbox 360 in virtù degli accordi di esclusività temporale stretti con Microsoft a inizio generazione. Per quanto The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony alterassero solo marginalmente l'assetto della proposta tornita da Rockstar, entrambi i DLC rappresentavano le colonne portanti dell'ennesimo slancio sperimentale dello studio.



Tanto per cominciare, i contenuti aggiuntivi di GTA 4 permisero di esplorare una frontiera inedita per la compagnia degli Houser, ovvero quella della distribuzione digitale, che al tempo era una rotta ancora poco battuta su console. Considerando i 50 milioni di dollari incassati per l'esclusività temporale delle espansioni, e la straordinaria popolarità del brand, si trattava di una scommessa senza margini di rischio davvero consistenti: una prospettiva successivamente consolidata dagli ottimi dati di vendita registrati dai DLC, che a ottobre del 2009 avrebbero comunque raggiunto il mercato "fisico" sotto forma di raccolta stand-alone.

I due "Episodes from Liberty City" permisero inoltre allo studio di inserire due nuovi protagonisti - Johnny Klebitz e Luis Lopez - all'interno del medesimo spazio narrativo già occupato da Niko Bellic, investito di un ruolo di rilievo in entrambe le avventure. Tre punti di vista differenti su vicende autonome eppure profondamente interconnesse, destinate ad intrecciarsi sullo stesso palcoscenico: un ottimo terreno di prova per una delle svolte più significative di Grand Theft Auto 5. Prima di avventurarsi verso i panorami assolati di Los Santos, Rockstar aveva in canna un'altra esclusiva inattesa, che avrebbe segnato il ritorno del franchise sulle console di Nintendo a cinque anni dal deludente Grand Theft Auto Advance.



Ambientato ancora una volta tra i palazzi di Liberty City, GTA: Chinatown Wars era un'accorata lettera d'amore agli albori della saga, che però manifestava chiaramente non solo alcuni dei tratti evolutivi maturati con gli ultimi capitoli, ma anche un'identità del tutto unica, a partire da una pregevole estetica in cel-shading che ben si sposava con le caratteristiche dell'hardware di Nintendo DS. Il doppio schermo e il pennino, parti integranti dell'offerta della grande N, permisero inoltre ai veterani di Rockstar Leeds di rielaborare in maniera creativa alcune delle meccaniche cardinali di GTA, ad esempio associando al furto d'auto un paio di divertenti minigiochi.



Malgrado i pregi della proposta, il gioco non raggiunse i risultati sperati né su DS, né con il successivo porting per PSP, ma questo non gli impedì di chiudere in bellezza l'ennesima tornata di controversie. Dopo aver introdotto in GTA 4 un minigioco di guida in stato di ebrezza, e sconvolto i benpensanti con il primo nudo integrale maschile della storia del medium, sfoggiato con orgoglio in The Lost and Damned, Rockstar inserì in Chinatown Wars un nuovo sistema di compravendita di droghe di ogni genere, ben più strutturato di quello visto in Vice City Stories.



Senza spendere troppe parole su quella dissonanza cognitiva che, nel contesto di un videogioco vietato ai minori, rende accettabile l'omicidio ma non lo spaccio di stupefacenti o la fugace apparizione di un birillo poligonale, precisiamo che nessuna delle crociate partire in questi anni ebbe alcuna conseguenza concreta per Rockstar, ormai in dirittura d'arrivo verso la soleggiata Los Santos.

Capitolo 8: Il Grand Theft Auto definitivo (per ora)

A questo punto della sua storia, Rockstar Games aveva finalmente raggiunto il più importante dei traguardi stabiliti dai fratelli Houser ai tempi di BGM Interactive e DMA Design: Grand Theft Auto non era più solo una celebre e celebrata serie videoludica, ma era diventata un vero e proprio pilastro della cultura pop, la cui riconoscibilità andava ben oltre i confini del mercato videoludico (per ripassare le origini della serie, qui la prima parte dello speciale su GTA e la sua storia).



L'originale Grand Theft Auto GTA 3

Se l'obiettivo della compagnia era sempre stato quello di influenzare l'intera industria con la propria visione, e di riscriverne continuamente gli standard senza seguire strade già battute, nel secondo decennio degli anni duemila Rockstar aveva ormai la forza per svincolarsi del tutto dal palinsesto della comunicazione videoludica, consapevole di quanto ogni suo annuncio fosse di per sé un evento totalizzante, anche in assenza di un grande palcoscenico.



Dopo anni di silenzio, il 25 ottobre del 2011 la pubblicazione di un "semplice" logo bastò quindi per monopolizzare l'attenzione di gran parte della platea ludens, giusto una settimana prima che il trailer di annuncio di Grand Theft Auto 5 arrivasse ad ingolosire i fan con una rapida panoramica di Los Santos. La conferma che, per la prima volta nella sua storia, GTA avrebbe avuto un terzetto di personaggi giocabili arrivò solo alla fine dell'anno successivo, e il 31 gennaio del 2013 venne rivelata anche la data di uscita, fissata per il 17 settembre dello stesso anno.



A seguire, come da tradizione, Rockstar intensificò la comunicazione pubblicando una serie di video tematici e, a circa un mese dal lancio, arrivò anche l'annuncio di GTA Online, una modalità multigiocatore indipendente pensata per offrire ai giocatori un ecosistema dinamico e libertario basato sui medesimi cardini concettuali del franchise. A questo proposito, GTA V rappresentava la mirabile summa di un percorso incrementale nel quale confluivano tutte le passate esperienze produttive di Rockstar.



Se le influenze dei recenti Red Dead Redemption e Max Payne 3 erano più che lampanti, la scelta di mettere al centro dell'inquadratura tre diversi protagonisti era un'idea che lo studio aveva cominciato a sperimentare sin dai tempi di San Andreas, salvo poi accantonarla a causa dei limiti hardware presenti all'epoca.

Da San Andreas il titolo recuperava inoltre molti dei tratti salienti di un'ambientazione più ampia e variegata rispetto a quello del precedente GTA 4, che a sua volta era stato il parametro di riferimento iniziale per fare di Los Santos l'open world più dettagliato, vivace e reattivo mai creato fino a quel momento. Più in generale, tutti (o quasi) i passati esperimenti di Rockstar sul versante ludico trovarono uno spazio ed un rinnovato lustro all'interno di una proposta ludica a dir poco clamorosa: la gestione delle proprietà di Vice City, gli inserti "ruolistici" di San Andreas, il design stratificato delle missioni di GTA 4, gli incontri casuali di Red Dead Redempion, lo shooting e il sistema di coperture di Max Payne 3. Il taglio squisitamente arcade del sistema di guida era una diretta conseguenza del feedback ricevuto con l'ultimo capitolo, e ben si sposava col taglio di un'esperienza meno "hand boiled" rispetto a quella offerta di Grand Theft Auto 4, anche sul versante narrativo.



Come anticipato dai richiami al dollaro del logo ufficiale, il tema portante del gioco è proprio "il dio denaro" e la sua affannosa ricerca: un concept nato all'ombra della crisi finanziaria che aveva colpito Take-Two tra il 2007 e il 2008. Il nucleo del racconto erano ovviamente i tre comprimari, ciascuno plasmato per incarnare uno specifico archetipo: se l'avidità di Michael e la follia di Trevor erano le matrici di una contrapposizione esplosiva, l'ambizione di Franklin costituiva una sorta di zona cuscinetto in continuità con le passate epopee criminali della serie.



Presi singolarmente i protagonisti non avevano la profondità di Niko Bellic, ma la loro caratterizzazione corale garantiva una verve inedita al costrutto narrativo messo a punto da Dan Houser e Rupert Humphries. Questo col supporto di una soundtrack originale (un'altra novità per la saga) composta da artisti del calibro di Woody Jackson, Tangerine Dream, The Alchemist e Oh No, che sotto la supervisione di Ivan Pavlovich hanno contribuito alla creazione di un accompagnamento adattivo modulato per accordarsi con l'azione a schermo.



L'ultimo pezzo di questo puzzle creativo è il già citato GTA Online, lanciato a circa due settimane dalla pubblicazione di Grand Theft Auto 5 in uno stato ancora piuttosto embrionale. Al di là dei problemi di connessione registrati nei primi giorni, era chiaro che il parco giochi a tema malavita di Rockstar era un progetto destinato a sbocciare col tempo. Quello che nessuno si aspettava è che il comparto online di GTA 5 sarebbe diventato, nei dieci anni successivi, uno degli ecosistemi multiplayer più frequentati dell'industria, capace di trainare la controparte in singolo attraverso tre generazioni, grazie ad un supporto costante e decisamente virtuoso che ha ampliato in maniera esponenziale la gamma delle attività a disposizione dell'utenza.

Dopo l'uscita del gioco su PC, la nascita di community dedite al roleplay ha ulteriormente rafforzato la popolarità di GTA Online, tramutandolo nel palcoscenico di innumerevoli divagazioni interpretative e ludiche. Non è certo un caso se lo scorso 11 agosto Rockstar ha ufficializzato l'acquisizione di Cfx.re, il team dietro le più grandi community RP di GTA Online, e il tempismo di questo matrimonio apre spiragli davvero intriganti sul futuro della serie. Sebbene il recente annuncio di GTA 6 non ospitasse alcun accenno al comparto multigiocatore del titolo, è infatti facile supporre che Rockstar stia già lavorando all'integrazione del roleplay all'interno della sua prossima esperienza online. Parlando del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, previsto per il 2025, gli oltre 150 milioni di visualizzazioni accumulate dal trailer d'annuncio in meno di due settimane (50 milioni in più rispetto a quelle totalizzate dal primo trailer di GTA 5) rendono più che chiaro l'interesse del pubblico nei confronti del titolo, indubbiamente in cima alla lista dei giochi più attesi al momento.



Al netto delle meraviglie promesse dall'ultima iterazione del RAGE, concentrate in un minuto e mezzo di puro godimento sensoriale, gli aspetti che più ci interessano sono, come di consueto, quelli che il trailer manca di tratteggiare. Tenendo a mente la rotta incrementale seguita da Rockstar finora, nonché gli incredibili standard stabiliti con l'avvolgente open world di Red Dead Redemption 2, non possiamo fare a meno di chiederci quanto in alto punti GTA 6 nel modellare lo scenario delle scorribande di Lucia e del suo compagno (solo la prima è stata confermata come protagonista per il momento).



Come saranno strutturati e diversificati gli spazi e le attività della nuova Vice City? Quanto dinamico, ricco, reattivo e interattivo sarà il mondo di gioco? Che taglio avrà la campagna in singolo e quanto sarà prominente il suo sottotesto satirico? Sentiremo la mancanza dei grandi assenti Leslie Benzies e Dan Houser, figure essenziali per l'evoluzione di GTA? Va da sé che ora come ora non abbiamo risposte per nessuna di queste domande, ma sappiamo che GTA 6 ha il gravoso compito di chiudere nel migliore dei modi la tripletta dell'HD universe, e immaginiamo che Rockstar non abbia alcuna intenzione di deludere le aspettative maturate in un decennio di attesa (qui la nostra anteprima su GTA 6).



Con una storia fatta di grandi successi e invidiabili record, la compagnia si è già guadagnata un seggio permanente fra le leggende dell'industria videoludica, e pertanto speriamo caldamente che il nostro trittico di speciali sia destinato ad accogliere un capitolo supplementare intriso di entusiasmo. Teniamo le dita incrociate.