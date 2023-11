GTA e la sua storia: ripercorriamo l'era dei capolavori - Parte 2

Dopo aver esplorato la rete di crocevia che, alla fine degli anni '90, portò al fortunato incontro tra gli sviluppatori di DMA Design e i fratelli Houser, e approfondito le prime tre tappe del percorso ascendente tracciato dal franchise di Grand Theft Auto, è giunto il momento di crogiolarsi un po' sotto il sole della costa ovest, teatro di quello che è stato a tutti gli effetti la prima sortita sul mercato della neonata Rockstar North. Nato dalle braci ancora ardenti di DMA Design, all'inizio degli anni 2000 il team di Edimburgo era pronto a tornare sulla cresta dell'onda col secondo capitolo di quello che, a posteriori, sarebbe stato denominato il "3D Universe" di GTA.

Capitolo 4: il sole splende sulla città del vizio

A questo punto della propria storia, Rockstar aveva consolidato la formula di GTA, rifinito la tecnologia necessaria ad esprimere il suo potenziale, incassato cifre da record, e soprattutto esplorato solo una piccola parte dell'ampio mondo malavitoso tratteggiato col primo capitolo, pronto ad accogliere nuove influenze pop dall'archivio cinematografico del fratelli Hauser.

La ritrovata infatuazione della platea mondiale per l'iconografia e le atmosfere degli anni ‘80, tra luci al neon ed eccessi modaioli, spinse Rockstar North a mettere da parte Scorsese in favore di Brian de Palma, pescando a piene mani da classici del calibro di Scarface e Carlito's Way. Con Vice City vestita a festa come una versione ancor più patinata e decadente di Miami negli anni della guerra ai cartelli, il nuovo capitolo di GTA aveva bisogno di appena un paio di aggiunte per guadagnarsi un posto d'onore nel cuore dei fan: un parco veicoli ampliato, un arsenale più ricco, qualche miglioramento ai sistemi di shooting e guida, nuove attività malavitose e qualche sortita nel territorio della speculazione edilizia, tanto per aggiungere una sfumatura di legalità - solo apparente - agli affari del protagonista. Sul versante della narrazione, Dan Houser e David Bland avevano deciso di alzare il tiro non solo mettendo al centro dello schermo un protagonista "parlante", ma coinvolgendo anche alcuni nomi di spicco dello showbiz a stelle e strisce. Primo fra tutti il compianto Ray Liotta nei panni del brutale Tommy Vercetti, affiancato per l'occasione da Philip Michael Thomas (il Rico di Miami Vice) nel ruolo di Lance Vance, e William Fichtner in quello dell'avvocato Ken Rosenberg, chiaramente modellato sul personaggio di Sean Penn in Carlito's Way.



Impossibile non citare anche Burt Reynolds e Gary Busey, entrambi alla loro prima esperienza nel mondo dei videogiochi, ovvero le voci del magnate Avery Carrington e del mercante d'armi Phil Cassidy. Tanto per ribadire il taglio dissacrante del franchise, nel cast trovarono spazio anche l'icona del porno anni ‘90 Jenna Jameson, controparte in carne ed ossa della giunonica musa del regista a luci rosse Steve Scott, interpretato dal leggendario Dennis Hopper.

Per dare il giusto lustro ad un'esperienza mai così "cinematografica", con più di 90 minuti di cutscene, il team adoperò un mix di motion capture e animazione in stop motion, nella cornice di un mondo digitale che ospitava una mole doppia di poligoni e texture rispetto al predecessore, nonché oltre un centinaio di modelli diversi per i cittadini di Vice City. Richiamato in trincea dopo la fortunata collaborazione in quel di Liberty City, Laslow Jones ebbe un ruolo chiave sia nella scrittura dei dialoghi incidentali con i passanti, sia nella composizione di una colonna sonora a dir poco eccezionale, accompagnata come di consueto da talk show pensati per rimarcare i caratteri dell'ambientazione e le sfumature satiriche della serie.



A questo proposito, come prevedibile, il lancio di Vice City suscitò un tornado di polemiche quantomai voluminoso, accompagnato da cause tese ad associare - maldestramente - il gioco ad atti di violenza commessi nel mondo reale. Ancora una volta sulla breccia, in questo periodo Jack Thompson si fece portavoce di diverse cause contro Rockstar, tutte archiviate senza conseguenze concrete per lo studio, che contestualmente riuscì nell'impresa di bissare e superare lo straripante successo di Grand Theft Auto 3, con una proposta che sfruttava il RenderWare di Criterion per animare un contesto urbano mai così vivace e ricco di dettagli, palcoscenico di missioni più complesse ed appaganti rispetto a quelle del precedente capitolo.

Malgrado qualche tentennamento sul versante tecnico, insomma, nel 2002 Vice City riuscì ad imporsi come nuovo punto di riferimento per gli open world videoludici, cavalcando agilmente la marea di controversie che era ormai divenuta parte integrante della "brand identity" di GTA. Nel giro di un paio d'anni, però, questa sfrontatezza si sarebbe rivelata una pericolosa arma a doppio taglio, e in circostanze a dir poco improbabili.

Capitolo 5: una città non basta

A circa un anno dal debutto di Grand Theft Auto: Vice City, l'etere internettiano cominciò a ribollire di speculazioni sulla successiva iterazione della serie, che buona parte della fanbase già collocava nel terzo scenario dell'originale GTA, l'unico che ancora non era stato tradotto in tre dimensioni. La conferma arrivò solo a marzo del 2004, quando Sam Houser annunciò che GTA: San Andreas era in sviluppo da ormai un paio d'anni, e che il team stava facendo il possibile per superare le - notevoli - aspettative di un pubblico a dir poco galvanizzato.

Tanto per stuzzicare ancora un po' l'interesse della platea, l'allora presidente di Rockstar Leslie Benzies rincarò la dose spiegando che il titolo avrebbe "ridefinito la serie Grand Theft Auto e rivoluzionato gli standard dell'industria". D'altronde il concept della nuova epopea criminale di Rockstar North sembrava perfettamente in linea con le promesse dello Studio, a partire dalle proporzioni senza precedenti di un open world che racchiudeva un intero stato, ai cui estremi erano collocate le metropoli di Los Santos, San Fierro e Las Venturas, basate rispettivamente sulle città di Los Angeles, San Francisco e Las Vegas. Otto mesi dopo, il lancio del titolo rese chiaro come le dichiarazioni degli alti papaveri di Rockstar fossero tutt'altro che iperboliche. Forte di una sorprendente varietà scenica, la regione di San Andreas si snodava tra colline, aree desertiche, foreste, zone montuose, paludi e paesaggi costieri, scolpiti per offrire ai giocatori un costante invito alla diversione ludica, reso ancor più allettante dalla totale assenza di caricamenti negli spazi all'aperto.



Al di là del dimensionamento della mappa, l'intero bagaglio contenutistico proponeva all'utenza un banchetto luculliano di cose da fare e strumenti per farle: 38 armi differenti, 210 veicoli (63 dei quali modificabili), oltre 90 missioni, una valanga di minigiochi e una nutrita raccolta di incarichi secondari fra furti domestici, giri di prostituzione e scontri tra bande, un'attività che rappresentava un'evoluzione del "gang system" visto in GTA 2.



Conquistare in punta di proiettile i territori occupati dalle altre fazioni permetteva di guadagnare denaro e Rispetto, una delle numerose statistiche che arricchivano l'offerta di San Andreas con un'inedita componente ruolistica. In base all'alimentazione e alle inclinazione atletiche del protagonista, questo poteva infatti mutare dinamicamente il proprio aspetto, scambiando un discreto assortimento di rotondità con una massa di muscoli scolpita a suon di sollevamenti e pestaggi.



Praticamente ogni azione compiuta in seno al gameplay aveva un impatto sulle caratteristiche di CJ, che verso la fine della campagna poteva sfoggiare un clamoroso assortimento di abilità con un impatto consistente sull'esperienza di gioco.

Perfino vestiario e tatuaggi avevano un peso nel bilancio dei talenti di Carl, che col giusto look poteva massimizzare il suo Sex Appeal e guadagnarsi le attenzioni di un discreto drappello di donzelle. Un punto sul quale torneremo più avanti. Oltre a vantare un sensazionale catalogo di migliorie e aggiunte, ben integrate tra le maglie di un'ambientazione eccezionalmente variegata, Grand Theft Auto: San Andreas rappresentava per certi versi il coronamento della visione creativa degli Houser, anche dal punto di vista narrativo.



La storia di Carl Johnson affonda le radici in un periodo storico particolarmente caro ai fratelli londinesi, quello della "golden age" dell'hip hop, divenuto mainstream col contributo della corrente Gangsta rap e di pionieri come Schoolly D e Ice-T, che nel gioco dona la voce al rapper Madd Dogg.



Proprio la caratterizzazione del personaggio e delle sue vicende è emblematica del taglio dato ad una sceneggiatura che, col piglio farsesco tipico della satira, apre una finestra sui dissesti della società statunitense degli anni ‘90.

Nella storia di San Andreas confluiscono infatti diversi ritagli narrativi ispirati a vicende di cronaca come lo scandalo Rampart, i tumulti del 1992 a Los Angeles (le cosiddette Rodney King riots), la guerra tra Crips e Blood, e l'epidemia del crack, opportunamente rielaborate traendo ispirazione da film iconici come Colors, Boyz n the Hood e New Jack City. A dar vigore alla messa in scena ritroviamo poi un cast di nomi eccellenti, da Samuel L. Jackson a Peter Fonda, passando per James Woods e Chris Penn: a tutti gli effetti l'ultima tornata di stelle a riempire il palcoscenico digitale di Rockstar. Se da una parte San Andreas rappresenta infatti l'apice del "3D Universe" di GTA, dall'altra l'opera può essere considerata un vero e proprio spartiacque per il percorso principale del franchise, che negli anni successivi avrebbe fronteggiato l'ennesima rivoluzione. Prima della transizione verso "l'HD universe", proprio con San Andreas Rockstar rischiò però di pagare un caro prezzo per la propria storica sfrontatezza, e paradossalmente la causa scatenante fu un elemento formalmente escluso dalla versione finale dell'ultimo Grand Theft Auto.



A circa otto mesi dal lancio, infatti, l'olandese Patrick Wildenborg scovò nel codice del gioco su PS2 riferimenti ad un attività accessoria, che il team aveva provveduto a tagliare poiché ritenuta sconveniente anche per i parametri della produzione. Si trattava di un minigioco che raffigurava, con dovizia di dettagli, i risvolti carnali delle relazioni strette da CJ con le sue "fidanzate", che l'utente era chiamato a soddisfare premendo i tasti col giusto rimo.



Quando San Andreas approdò su PC nel 2005, i modder erano dunque già pronti a sbloccare il contenuto "Hot Coffee", cosa che manco a dirlo scatenò un vero e proprio putiferio. In risposta alla pubblicazione della mod, subito osteggiata da Rockstar, l'ESRB cambiò il rating del gioco in "Adults Only", innescando il ritiro dagli scaffali e il blocco della produzione.

Al gran galoppo, tutte le voci politiche che negli anni avevano aspramente criticato la serie intensificarono i loro attacchi, e il Congresso approvò un'indagine dell'FTC incentrata sulle pratiche aziendali di Take-Two. Fortunatamente la situazione rientrò in tempi relativamente brevi, seppur con conseguenze piuttosto significative sul versante commerciale, e GTA: San Andreas si accomodò in testa alla classifica dei titoli più venduti nella storia di PlayStation 2. Un risultato sensazionale, che chiuse nel migliore dei modi un'epoca il successo della saga di Rockstar era legato a doppio filo a quello delle console casalinghe di Sony.

Capitolo 6: criminalità tascabile

Nel giro di un lustro la strategia produttiva e commerciale di Rockstar avrebbe subito dei grandi cambiamenti, ma strada facendo la compagnia avrebbe iniziato ad esplorare nuove frontiere. Pubblicato in contemporanea con GTA: San Adreas, Grand Theft Auto Advance non è certo uno dei capitoli più memorabili del franchise, tutt'altro in effetti, ma è comunque importante per almeno un paio di ragioni.

Tanto per cominciare il titolo rappresenta l'esordio della serie su console portatili, come esclusiva per la tascabile di Nintendo, e in secondo luogo è il primo GTA sviluppato da uno studio esterno a Rockstar, ovvero Digital Eclipse. Malgrado l'esito non proprio convincente dell'operazione, l'ampliamento del mercato handheld spinse l'azienda a moltiplicare i propri sforzi sul quel fronte, nel quadro di una generale riorganizzazione del proprio assetto produttivo, portata avanti con l'intento di trasformare ciascuno studio in un'unità altamente specializzata.



Sotto la direzione di Rockstar North, alla sede di Leeds toccò quindi il compito di occuparsi esclusivamente dello sviluppo di titoli per la nuova piattaforma portatile di Sony, ritenuta la più indicata per accogliere i nuovi GTA in scala ridotta. Basato su una versione ulteriormente modificata del RenderWare, ribattezzata Leeds Engine, Grand Theft Auto: Liberty City Stories fu il primo titolo della serie a sbarcare su PSP, con una formula che recuperava molti degli elementi cardine del "3D Universe", rimodulati per accordarsi con un diverso modello di fruizione e con le limitazioni tecniche del dispositivo.

Pur rappresentando un significativo - e fisiologico - passo indietro rispetto a San Andreas, almeno in termini di ampiezza della proposta, Liberty City Stories batteva il predecessore in almeno un aspetto. La modalità multiplayer del gioco non solo superava di gran lunga il timido esperimento visto nell'ultimo GTA "da salotto", che includeva una limitatissima co-op mode, ma a posteriori può essere ritenuta il primo antesignano di quel GTA Online che da anni tiene GTA V ancorato ai vertici delle classifiche di vendita. Con ben sette modalità aperte ad un totale di sei giocatori (connessi tramite rete ad hoc), il comparto multigiocatore di Liberty City Stories fu quindi la prima tappa del percorso evolutivo di quella che oggi è largamente considerata una delle componenti chiave del'esperienza offerta da GTA.



Ad ogni modo, incassato il responso positivo di critica e pubblico, gli sviluppatori di Rockstar Leeds continuarono a battere sul ferro rovente pubblicando Grand Theft Auto: Vice City Stories, arrivato sugli scaffali ad appena un anno di distanza dal precedente capitolo. Il nuovo prequel dello sviluppatore vantava un comparto tecnico più solido, importanti migliorie sul versante ludico (tra cui un nuovo sistema di targeting "intelligente), e una dinamica totalmente inedita per la serie, che per certi versi era frutto di un'ibridazione fra la gestione delle proprietà di Vice City e le guerre fra gang di San Andreas.

Dopo aver reclamato a suon di piombo un'area controllata da una fazione nemica, il protagonista Vic Vance poteva farne la base operativa di imprese più o meno remunerative, da potenziare completando missioni tematiche occasionalmente intervallate da violenti tentativi di riappropriazione. Tornando al multiplayer, l'avventura ereditava il modello del predecessore, arricchito con l'aggiunta di tre modalità inedite.



Sospinti dall'entusiasmo del pubblico, entrambi gli Stories sbarcarono successivamente anche su PS2, ma con risultati non altrettanto brillanti. Questo perché sull'ammiraglia di PlayStation il paragone con San Andreas era tanto inevitabile quanto impietoso, complice gli elevatissimi standard stabiliti due anni prima da Rockstar North. Poco male, perché di lì a poco la compagnia avrebbe fatto il suo esordio next-gen con un capitolo a dir poco rivoluzionario, destinato a risollevare le sorti di Rockstar fine di un biennio che, al di là dei risultati ottenuti da GTA, aveva generato non pochi grattacapi tra le file di Take-Two Interactive.



Siamo quindi giunti alla fine della seconda parte della nostra "miniserie" dedicata alla storia di Grand Theft Auto. In vista del gran finale, vi invitiamo ancora una colta a condividere con noi le vostre memorie legate al franchise di Rockstar, facendoci sapere nei commenti che impatto ha avuto l'opera di Rockstar sulla vostra "carriera" di videogiocatori.