La guerra non cambia mai, Fallout sì: 25 anni di una serie cult

"Sono sempre stato un grande fan de "Il Signore degli Anelli" e ho sempre adorato la narrativa. Insomma, tutto sembrava indirizzarmi verso il mondo dei videogiochi", raccontò anni fa il leggendario Brian Fargo. Dopo aver comprato un Apple II, l'allora sedicenne Brian realizzò nel 1979 The Demon's Forge, una promettente avventura grafica. Qualche anno più tardi si trovò con alcuni giovani laureati di Stanford a formare una compagnia di videogiochi chiamata Boone Software, che abbandonò nel 1983 per fondare Interplay Productions, una software house che ci ha regalato una serie di titoli che hanno fatto la storia come The Bard's Tale, Neuromancer, Battle Chess, Baldur's Gate, Lord of the Rings Vol. I-II, Descent, Earthworm Jim,Wasteland, MDK, Icewind Dale e Fallout.



E proprio la celebre serie ruolistica post apocalittica qualche settimana fa ha spento ben 25 candeline sulla torta: Bethesda (proprietaria del franchise dal 2004) ha deciso di festeggiare l'importante traguardo con una serie di interessanti iniziative come sconti, bonus e la possibilità di giocare gratuitamente per una settimana a Fallout 76, l'episodio più discusso della serie che ha raccolto finora più di 13 milioni di giocatori sin dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 2018.

Tutto ebbe inizio con Wasteland

Fallout deve tutto - o quasi - a Wasteland, un gioco di ruolo con ambientazione post-apocalittica, creature mutanti, ranger e un pianeta Terra trasformato in un parcheggio di sabbia, realizzato dalla stessa Interplay nel lontano 1988 per Apple II (pubblicato da Electronic Arts) e successivamente convertito per Commodore 64 e MS-DOS. Nove anni dopo la stessa ambientazione venne riproposta da Fallout con paesaggi distopici, personaggi ispirati ai lungometraggi di Mad Max/Interceptor firmati da George Miller e l'ennesimo conflitto nucleare a devastare il continente americano (nello specifico, la California).

Il tutto condito da una libertà di scelta e una struttura di gioco aperta - dal Vault era possibile visitare ogni location senza essere costretti a seguire un ordine prestabilito - e da meccaniche di gameplay davvero S.P.E.C.I.A.L. (il regolamento creato ad hoc dal team di sviluppo mutuato dal famoso G.U.R.P.S. di Steve Jackson). Al giocatore veniva data la possibilità di vestire indifferentemente i panni dell'eroe o del cattivo (era possibile completare tutte le missioni senza ammazzare nessuno!) e il proprio alter ego veniva caratterizzato non solo da sette attributi principali ma anche da altre abilità e talenti particolari. Con un paio di clic del mouse si interagiva con il mondo circostante (rappresentato con una visuale isometrica) e con gli NPC che popolavano queste lande deserte e si potevano sconfiggere i nemici grazie a un soddisfacente sistema a turni. In base alle proprie scelte l'esperienza di gioco in Fallout poteva cambiare in modo radicale, merito di un gameplay ricco di sfumature e di un quest design capace di sorprendere anche a 25 anni di distanza.

Il sequel e lo spin-off

Fallout ottenne un buon riscontro a livello commerciale tanto da meritarsi un sequel. Lo sviluppo di Fallout 2 si rivelò a dir poco caotico per Black Isle Studios che si trovò ad affrontare una serie di problematiche interne che minarono non poco la produzione (alcuni membri chiave del team se ne andarono). Pressati dalle tempistiche imposte da un'Interplay ormai prossima al fallimento, Chris Avellone e soci scelsero la strada della continuità riproponendo la stessa struttura vincente del primo episodio - con tanto di visuale isometrica e sistema di creazione dei personaggi - aumentando in modo sostanzioso le missioni (per finire il gioco servivano un'ottantina di ore rispetto alla trentina dell'originale) e le location da visitare e dando finalmente un'anima agli alleati del giocatore.

Anche il numero degli oggetti, armi e armature a disposizione del giocatore furono incrementati, così come i nemici da affrontare e le abilità per personalizzare il proprio avatar. La qualità delle missioni, fortunatamente, era rimasta inalterata e veniva ancora influenzata dal tipo di karma posseduto (buono o malvagio). Da vedere, poi, la Repubblica della Nuova California del 2241 offriva delle ambientazioni ancor variegate rispetto al primo episodio.

Nonostante il successo ottenuto dal sequel, i fan del Vault 13 dovettero aspettare ben tre anni per gustarsi nuovamente le ambientazioni post-apocalittiche della serie: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel non era un nuovo capitolo principale ma un interessante spin-off. Sviluppato non più da Black Isles Studios ma dagli australiani di Micro Forté, la Confraternita d'Acciaio catapultò gli appassionati nel bel mezzo del midwest americano, 36 anni dopo gli eventi narrati nel primo Fallout. A differenza dei primi due episodi, lo spin-off metteva il giocatore al comando di una squadra della confraternita puntando forte sulla componente tattica/strategica e su una maggiore linearità nello svolgimento delle missioni. Insomma, una manna dal cielo per tutti gli amanti degli strategici a turni: nonostante un buon riscontro commerciale, Fallout Tactics non riuscì a salvare Interplay da un destino che appariva ormai segnato. Lo stesso Brian Fargo abbandonò la compagnia da lui stesso fondata nel 2002 e nell'ottobre dello stesso anno nacque inXile Entertainment.

Tre è il numero perfetto

Sulla scia del successo ottenuto da Baldur's Gate: Dark Alliance su PlayStation 2, Xbox e GameCube, Interplay decise di giocarsi il tutto per tutto proponendo una versione console di Brotherhood of Steel. Rispetto all'originale venne semplificata la componente gioco di ruolo a favore di quella action: in poche parole, Fallout: Brotherhood of Steel (Tactics sparì tal naming) venne trasformato in un hack 'n' slash alla Dark Alliance (condividevano lo stesso "Snowblind engine") ma non riuscì a ottenere i medesimi risultati commerciali. L



'8 giugno del 2004 arrivò il tanto temuto "game over" per Interplay per ordine del Dipartimento del Lavoro della California (diversi dipendenti avevano denunciato la compagnia dopo non aver ricevuto lo stipendio per mesi): fu dichiarata la bancarotta e venne avviata la procedura fallimentare.

E sempre nello stesso anno, Bethesda Softworks acquistò la licenza per sviluppare Fallout 3. A Todd Howard, la mente dietro alla rinascita della serie The Elder Scrolls (Morrowind e Oblivion), venne affidato il compito di creare un nuovo Fallout. Il terzo capitolo della serie si apprestava a stravolgere completamente la visione post-apocalittica tracciata da Interplay una decina d'anni prima: da una visuale isometrica/dall'alto si passò a una prospettiva in prima persona da sparatutto duro e puro, i combattimenti divennero in tempo reale (come nello sfortunato Brotherhood of Steel per console) mentre la componente ruolistica veniva preservata con la riproposizione dell'apprezzato sistema S.P.E.C.I.A.L.

Per rendere un po' meno traumatico il cambio di paradigma per i veterani della serie, Bethesda propose il V.A.T.S. (Vault-Tec Assisted Targeting System), un sistema che offriva al giocatore la possibilità di mettere in pausa i combattimenti per mettere a segno qualche colpo critico, rilevare altre minacce e coordinare gli attacchi. L'utente quindi poteva assegnare al proprio personaggio un certo numero di mosse da compiere distribuendo i punti a disposizione (ogni azione aveva un costo), selezionando le parti del corpo dei nemici da colpire con precisione e altro ancora. Un brillante escamotage che si ispirava al sistema a turni dei primi due Fallout ma che toglieva un po' di intensità agli scontri. Todd Howard e il suo team decisero di spostare l'azione verso la costa orientale degli Stati Uniti, scegliendo la capitale Washington D.C. Un cambio di ambientazione che non stravolse più di tanto il mondo radioattivo di Fallout: la direzione artistica si confermò di alto livello e ripropose gran parte dei capisaldi della serie adattandoli al nuovo contesto geografico. Il "Gamebryo Engine", apprezzatissimo nelle altre produzioni di Bethesda, cominciava a sentire il peso degli anni: nonostante qualche problema di ottimizzazione, il motore grafico riuscì nell'impresa di trasformare Washington D.C. in una capitale orrendamente devastata dal conflitto nucleare.



Le novità più sostanziose riguardarono il gameplay: il passaggio a un mondo completamente esplorabile e alla dimensione di sparatutto in prima persona portarono Fallout nel nuovo millennio. Come nei vecchi episodi era possibile completare le missioni in diversi modi: con un approccio diretto o con un po' di diplomazia e astuzia. Le possibilità offerte al giocatore erano molteplici e a ogni azione corrispondeva una reazione che andava a impattare sullo svolgimento della trama. Pur con qualche difettuccio nei combattimenti e senza raggiungere la complessità e la profondità delle missioni dei primi episodi, Fallout 3 divenne un successo planetario.

La famiglia si allarga

Il primo spin-off Fallout Tactics: Brotherhood of Steel era riuscito a sorprendere positivamente giocatori e media, quindi Bethesda decise di replicare l'operazione sull'onda del successo di Fallout 3: nell'ottobre del 2010 fu pubblicato Fallout: New Vegas, quello che molti fan considerano tuttora come il miglior episodio della saga.



Per lo sviluppo Bethesda andò sul sicuro scegliendo un team di veterani come Obsidian Entertainment che aveva confezionato in quel periodo gemme come Star Wars: Knights of the Old Republic II e Neverwinter Nights 2. Il team poteva contare su alcuni ex membri di Black Isle Studios come Chris Avellone, Feargus Urquhart, Chris Jones e Darren Monahan, che avevano già lavorato ai primi due episodi della serie quando era di proprietà di Interplay.

Cambio di costa e il fascino senza tempo di Las Vegas: i ragazzi di Obsidian scelsero di riproporre una serie di concept sviluppati a suo tempo per il Fallout 3 (nome in codice "Van Buren") che Black Isle Studios fu costretta a cancellare per i ben noti problemi finanziari di Interplay. Van Buren sarebbe stato ambientato nell'anno 2253 nel sudovest degli Stati Uniti, arrivando a toccare i confini orientali del territorio della Repubblica della Nuova California.



Nonostante le tempistiche di sviluppo fossero piuttosto serrate, Obsidian riuscì a migliorare la formula originale di Bethesda confezionando un piccolo gioiello. Venne introdotta una nuova modalità di gioco per rendere più appagante la sfida e aggiunte una serie di nuove meccaniche che rivoluzionarono in parte il gameplay: il personaggio "doveva" bere, mangiare e dormire per non rischiare di morire, e prestare attenzione alla sua reputazione.

Infatti, il sistema delle fazioni implementato dal team andava ad aggiungere una nuova dimensione alla giocabilità di New Vegas e costringeva il giocatore a ragionare sulle possibili alleanze per non essere perseguitato da certi gruppi o per completare determinate missioni. La bontà e la varietà delle quest fecero breccia nel cuore dei veterani e persino dei neofiti, che riuscirono a soprassedere su una realizzazione tecnica non propriamente all'avanguardia in quel periodo.



I dialoghi era poi scritti magistralmente e le missioni potevano essere completate in diversi modi: Fallout: New Vegas fu un successone (5 milioni di copie al day one) tanto da spingere Bethesda e Obsidian a produrre ben 4 DLC e una serie di altri contenuti scaricabili.

L'alba di Fallout 4

Ambientato circa 10 anni dopo i fatti narrati nel terzo capitolo, Fallout 4 (qui la recensione di Fallout 4) vedeva il giocatore risvegliarsi nel 23 ottobre del 2077 nel Vault 111 sulla costa orientale degli Stati Uniti (questa volta era sta scelta Boston). Il New England Commonwealth metteva a disposizione non solo una nuova e suggestiva location ma anche una serie di novità a livello di giocabilità: Bethesda proseguì sulla strada della continuità e della semplificazione iniziata con Fallout 3.

Vennero modificate/eliminate diverse meccaniche di gioco in favore di una maggiore linearità nello svolgimento delle missioni e della campagna principale: se in Fallout 3 e in New Vegas c'erano diversi modi per risolvere una quest, in Fallout 4 nel 90% dei casi bastava aprire il fuoco ed eliminare tutti i nemici. Il team privilegiò ancor di più la componente action e si impegnò per rendere più credibili e intensi gli scontri armati, uno dei punti deboli dei vecchi episodi. Per farlo chiese aiuto a un'istituzione come id Software che era entrata anni prima a far parte della scuderia di ZeniMax Media. Furono introdotti un nuovo sistema di perk e uno semplificato per la gestione dei dialoghi e venne offerta al giocatore la possibilità di costruire degli insediamenti per difendere il proprio villaggio da deathclaw e ghoul ferali. Le caratteristiche "Armature Atomiche" della Confraternita d'Acciaio, invece, vennero trasformate in potentissimi esoscheletri. A muovere il tutto sullo schermo c'era il "Creation Engine", una versione modificata del vecchio "GameBryo" che al netto di alcuni spigoli riusciva a svolgere decentemente il suo lavoro.



Pur palesando una certa somiglianza con l'apprezzatissimo Fallout 3 e nonostante le innumerevoli critiche rivolte dai fan di vecchia data, il nuovo episodio firmato da Bethesda riuscì a far ancor meglio a livello di vendite del predecessore, totalizzando qualcosa come 12 milioni di copie al day one e vendendo più di ogni altro capitolo della serie.

Shelter e Fallout 76

Nello stesso anno venne pubblicato Fallout Shelter, un interessante titolo reso disponibile inizialmente solo per i dispositivi di Apple che metteva l'utente nei panni di un supervisore di Vault. La gestione del bunker era una vera e propria missione impossibile: il gioco era sorprendentemente profondo e complesso e non era affatto facile accontentare e soddisfare le esigenze degli abitanti e creare il Vault perfetto. Fallout Shelter divenne il terzo gioco con il maggior incasso nello store di Apple nel 2015 e fu scaricato più di 150 milioni di volte.

Venne successivamente convertito per i dispositivi Android e per PC. Con Fallout 76, Bethesda decise che era arrivato il momento di portare la sua serie post-apocalittica nel mondo degli MMO. Una scelta che ha scontentato coloro che non volevano giocare a un Fallout in versione open world online.



Per evitare ogni possibile incongruenza da un punto di vista cronologico, Bethesda scelse la strada del prequel ambientando Fallout 76 nell'anno 2102, venticinque anni dopo il conflitto nucleare che aveva devastato la Terra. Il giocatore si trovò a vestire i panni di un abitante del Vault 76, un rifugio antiatomico costruito nel West Virginia, interagendo con gli altri personaggi umani che popolavano i server. Bethesda fece il passo più lungo della gamba: il progetto era fin troppo ambizioso e mise a dura prova il team di sviluppo, che dovette barcamenarsi tra deadline da rispettare, bug e un gameplay non privo di spigoli.

Dal framerate che crollava sistematicamente su console fino ai server che crashavano quando venivano lanciate contemporaneamente diverse testate nucleare, il lancio del gioco è stato problematico. Al motto di "testa bassa e lavorare" Bethesda è riuscita a riportare in carreggiata Fallout 76 che ha raggiunto in 4 anni - complice l'arrivo sul Gamepass di Microsoft - la bellezza di 13 milioni di giocatori grazie a una serie di espansioni (sono arrivati anche gli NPC) e una roadmap di aggiornamenti (qui il nostro recente speciale dedicato a The Pitt su Fallout 76) che hanno risistemato il gameplay e migliorato il comparto grafico. Insomma, dopo tutto questo tempo la nostra voglia di Vault è rimasta intatta: non vediamo l'ora di passare altri 25 anni con Fallout!