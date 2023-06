Guerrilla Collective Showcase 2023: 5 giochi da tenere d'occhio

Si è da poco concluso il Guerrilla Collective 2023, il primo di una lunga serie di eventi a tema videoludico che ci terranno compagnia in questi giorni. Nel corso della presentazione dedicata alle produzioni indipendenti di prossima uscita sono state mostrate decine di giochi d'ogni sorta. Abbiamo quindi deciso di soffermarci sui cinque prodotti che più ci hanno colpito ma, è bene ricordarlo, nel nostro riassunto del Guerrilla Collective 2023 trovate tutti i titoli che hanno presenziato all'appuntamento. E adesso bando alle ciance, e spazio ai giochi.

Sengoku Dynasty

Il motivo per cui Sengoku Dynasty ha immediatamente attirato l'attenzione dei videogiocatori è molto semplice ed è legato all'affascinante ambientazione scelta dal team di sviluppo. Solitamente i survival game che approdano sul mercato optano per un setting futuristico o per quello preistorico/medievale, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un prodotto che fa del Giappone feudale il suo punto di forza.

A giudicare dal trailer infatti, il titolo firmato Superkami non sembra voler rivoluzionare il genere ma solo esplorarlo grazie a questo particolare contesto storico. Altra peculiarità del gioco consiste nell'atmosfera rilassante, che prevede la collaborazione con altri giocatori per svolgere le varie mansioni utili tanto per il mantenimento quanto per l'ampliamento del villaggio.

Europa

Altro titolo che non potevamo evitare di citare è il delizioso Europa, un'avventura open world che sembra guardare agli ultimi capitoli di The Legend of Zelda (Breath of the Wild e Tears of the Kingdom) per quanto concerne l'esplorazione del mondo. Dobbiamo inoltre aggiungere una direzione artistica che si rifà alle opere dello Studio Ghibli.

Il risultato di questo matrimonio è davvero interessante e, come abbiamo potuto osservare nel trailer ricco di sequenze di gameplay, il gioco sembra basarsi esclusivamente sulla componente esplorativa e sulla risoluzione di puzzle ambientali. Potremmo insomma trovarci di fronte a un'avventura priva di combattimenti (il protagonista difatti è l'ultimo essere umano in vita sul pianeta che dà il nome alla produzione), fondata anzi sulla possibilità di rilassarsi tra una planata sopra colline verdeggianti e un enigma da completare.

Remnant 2

Fra i prodotti già noti al grande pubblico che sono tornati a farsi vedere sul palco del Guerrilla Collective 2023 troviamo anche Remnant 2, sequel di Remnant: From the Ashes (avete letto la nostra recensione di Remnant From the Ashes?) la cui uscita su PC e console di ultima generazione non dovrebbe essere particolarmente lontana. Lo shooter in terza persona con alcune meccaniche da soulslike è stato il protagonista di un trailer incentrato sulla storia, che vede gli ultimi umani sopravvissuti a un'apocalisse addentrarsi in nuovi e pericolosi territori.

Proprio in queste aree dovranno affrontare minacce mai viste prima e al contempo recuperare preziosi materiali con cui forgiare equipaggiamento sempre più forte. Il filmato, che purtroppo non ha ancora svelato la data del debutto di Remnant 2, ci ha permesso anche di dare un'ulteriore occhiata alle armi, agli scenari e ai boss che faranno da sfondo all'avventura e che sembrano godere di una cura nei dettagli superiore rispetto a quanto visto nella precedente opera di Gunfire Games.





Wrestlequest

Una piccola porzione dell'evento, durato due ore, è stata invece dedicata al promettente Wrestlequest. È davvero difficile non innamorarsi a prima vista del titolo firmato Mega Cat Studios, che rappresenta un insolito ma riuscito connubio tra le leggendarie action figure dei wrestler che spopolavano soprattutto negli anni '80, uno stile grafico in pixel art e combattimenti a turni che ricordano i vecchi Final Fantasy.

Nel video gameplay mostrato al Guerrilla Collective abbiamo potuto apprezzare il gioco nella sua interezza, visto che le sequenze trasmesse includevano sia le fasi all'interno dell'overworld, in cui i lottatori (palesemente ispirati a leggendarie federazioni non più in attività) possono muoversi liberamente, sia quelle legate agli scontri, che avvengono rigorosamente all'interno di un ring ma a turni.

Gori Cuddly Carnage

In chiusura, dovevamo obbligatoriamente citare il folle Gori Cuddly Carnage, titolo già avvistato in passato ma che questa volta si è mostrato in maniera più approfondita. Il gioco, in sviluppo presso Angry Demon Studio, ha come protagonista un tenero gatto dotato di hoverboard, mezzo con cui sa muoversi con un'agilità pazzesca.

La tecnologica tavola non serve solo per navigare tra le strade di un'ambientazione dal sapore cyberpunk, ma anche e soprattutto per massacrare brutalmente un esercito di unicorni mutanti. Sì, non c'è nessun errore: il gioco prevede che il protagonista si scateni con il suo hoverboard per fare a pezzi i mostruosi equini e non mancano scene sanguinose che stridono fortemente con il puccioso aspetto del protagonista. Insomma, si tratta di un prodotto da tenere assolutamente d'occhio.