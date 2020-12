Guida ai regali di Natale PlayStation: console, giochi e accessori

Il nostro viaggio alla scoperta delle migliori offerte sui regali di Natale, che ci ha già portato dalle parti di Nintendo e Xbox - senza dimenticare la capatina nell'ambito dei gadget e del merchandising - giunge oggi nell'universo PlayStation, di recente rivoluzionato dal lancio della nuova PS5. La console next-gen sarebbe il regalo perfetto da mettere sotto l'albero di Natale, ma purtroppo risulta essere pressoché irreperibile. Il nostro consiglio è quello di continuare a pazientare nell'attesa dell'arrivo di nuove scorte, e di non cedere alla tentazione di comprarne una a prezzo maggiorato sui marketplace collaterali. Dopotutto, come vedremo fra poco, i regali di Natale a tema PlayStation non mancano affatto!

Le offerte sulle console old-gen

Se non avete pretese di next-gen, oppure state cercando un modo per far giocare i più piccoli, solitamente meno esigenti, potreste approfittare delle offerte su PlayStation 4 proposte da GameStopZing. PS4 Slim 500 GB può essere acquistata a 299,98 euro con due giochi in regalo a scelta tra God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered, Gran Turismo Sport, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Far Cry Primal, Kingdom Hearts 3 e Star Wars Battlefront. La stessa PS4 Slim da 500 GB può anche essere acquistata a 329,98 euro in abbinata con FIFA 21, l'ultimo episodio della serie calcistica di EA Sports. Il collezionista che c'è in voi potrebbe invece trovare molto allettanti due PlayStation 4 Pro in edizione speciale e limitata, entrambe esclusive di GameStopZing. La prima è tutta dedicata a Death Stranding ed è venduta in offerta a 429,98 euro, anziché 479,98 euro: oltre ad una copia dell'ultimo lavoro di Hideo Kojima, il bundle comprende una PS4 Pro bianca e nera con un disegno a tema e un inedito Dualshock 4 dorato in plastica semitrasparente. L'altra, invece, è ispirata a The Last of Us Part 2 ed è proposta a 379,98 euro, invece di 409,98 euro.

La console si distingue per la finitura opaca e l'incisione del tatuaggio di Ellie. Nella confezione sono presenti anche un controller wireless DualShock 4 in edizione limitata, la copia fisica di The Last of Us Parte 2 e un codice per riscattare dei contenuti digitali, tra i quali un tema dinamico, nuovi avatar e altro ancora.

Sconti sui migliori giochi PS4

La fine di una generazione porta con sé degli indubbi vantaggi, uno su tutti la possibilità di acquistare i giochi che l'hanno definita a prezzi davvero convenienti, specialmente se sono ulteriormente scontati come accade in questi giorni grazie ai saldi di Natale.

Su Amazon.it ci sono alcune delle più grandi esclusive PlayStation 4 in offerta, come ad esempio God of War a 9,99 euro, The Last of Us Remastered a 9,99 euro, Horizon Zero Dawn - Complete Edition a 9,99 euro, Gran Turismo Sport a 9,99 euro, Uncharted 4: Fine di un Ladro a 9,99 euro, Marvel's Spider-Man a 19,99 euro, Medievil a 19,99 euro e Dreams a 19,99 euro. Cercate qualcosa di più recente? Allora non c'è niente di

meglio delle grandi esclusive uscite nel 2020: sia The Last of Us Part 2 (vincitore del premio Gioco dell'Anno ai Game Awards) sia Ghost of Tsushima figurano tra gli sconti Sottocosto di Unieuro, e possono essere acquistati a soli 29,99 euro l'uno. Sono le offerte più convenienti al momento, ma ci teniamo a segnalare che entrambi i giochi sono finiti tra gli sconti del Calendario dell'Avvento di GameStop nei giorni scorsi al medesimo prezzo di 29,99 euro, e non è escluso che possano ricapitarci da qui alla vigilia di Natale. Unieuro propone anche Marvel's Spider-Man Miles Morales a 44,99 euro: si tratta dell'edizione PlayStation 4, ma può essere aggiornata gratis alla versione PS5 semplicemente inserendola nel lettore della console next-gen. Spider-Man Miles Morales è in offerta a 44,99 euro anche da GameStop e MediaWorld, ma al momento risulta indisponibile nei listini online dei due rivenditori.

...e per PlayStation 5?

PlayStation 5 è uscita da poco ed è difficile trovare i suoi giochi in offerta. Se siete tra i fortunati possessori della console next-gen e state cercando qualcosa da giocare spendendo poco, potete approfittare di un piccolo trucchetto. Come abbiamo visto poco fa, alcuni giochi per PlayStation 4 come Marvel's Spider-Man Miles Morales offrono l'upgrade gratis su PS5, per cui avete l'opportunità di risparmiare qualche soldo acquistando le edizioni PS4 in offerta: oltre che per il gioco del ragnetto, il discorso vale anche per Watch Dogs Legion a 39,99 euro, Immortals Fenyx Rising a 39,99 euro e Assassin's Creed Valhalla Limited Amazon a 49,99 euro e FIFA 21 a 39,99 euro. L'unica differenza in questo caso sarebbe rappresentata dalla copertina della confezione fisica, che ovviamente apparterrebbe alla versione PS4. Decidete voi se il gioco vale la candela... secondo noi, sì.



Anche se non è ancora stato scontato in maniera corposa, a nostro parere sotto l'albero di Natale ci starebbe bene anche il remake di Demon's Souls, attualmente offerto con un piccolo sconticino su Amazonòit a 74,35 euro.



Controller e accessori

Se il vostro DualShock 4 sta cominciando a mostrare segni di cedimento, oppure vi serve un nuovo controller per organizzare delle serate in compagnia, allora vi consigliamo di approfittare delle offerte di GameStopZing: fino al prossimo 24 dicembre la catena offre il DualShock 4 a 39,98 euro (anziché 70,98 euro), un prezzo scontato valido per diverse colorazioni - nero, blu, rosso e bianco ghiaccio. Disponibili all'acquisto anche la variante Verde Militare a 44,98 euro, e soprattutto il bundle con DualShock 4 nero, FIFA 21, un codice promo FUT 21 e 14 giorni di PlayStation Plus a 79,98 euro, la miglior soluzione per chi cerca sia il gioco, sia il controller.. Se invece state cercando un modo per elevare il vostro gioco online o avete un amico appassionato di titoli multiplayer, vi consigliamo di acquistare il kit di espansione dei tasti del Dualshock 4: il dispositivo si monta dietro al controller e include due tasti posteriori ed uno schermo OLED che rendono possibile programmare fino a 16 diverse azioni per ridurre i propri tempi di risposta. Nel momento in cui vi scriviamo può essere acquistato a 49,99 euro su Amazon.it.

Rimanendo in ambito controller, date un'occhiata anche alla linea prodotta da Nacon, attualmente in offerta su GameStop.it e in grado di andare incontro alle esigenze di tutti i videogiocatori (e delle loro tasche): ci sono il Controller Wireless Asimmetrico a 49,98 euro, il Revolution Pro 3 a 79,98 euro, il Revolution Unlimited V3 a 129,98 euro e il Revolution Unlimited Pro Controller Call Of Duty Black Ops Cold War a 149,98 euro.



Se, infine, state cercando delle nuove cuffie, potete optare per l'Headset Gold Wireless di Sony, che risultano perfette anche per PlayStation VR. I cuscini per le orecchie sono stati resi più confortevoli rispetto alla precedente versione e grazie a due microfoni nascosti è presente anche una tecnologia per la cancellazione del rumore. Potete acquistarlo da GameStop a 99,98 euro con un voucher di Fortnite incluso nel prezzo (bundle Neo Versa con skin, dorso decorativo e ben 2.000 V-Buck). Se volete risparmiare senza sacrificare eccessivamente la qualità, prendete in considerazione le Trust Gaming GXT 488 con licenza ufficiale PlayStation, in offerta su Amazon.it a 33,49 euro e compatibili sia con PS4 che con PS5.