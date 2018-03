Gwent The Witcher Card Game: HuyaHanachan si aggiudica il Gwent Open di marzo

Lo scorso weekend nell'ormai familiare location della Gwent Tavern situata all'interno dello studio di Cd Projekt Red a Varsavia, ha avuto luogo il March Gwent Open. Il quarto evento "entry tier" della stagione ha visto il cinese Zehua "HuyaHanachann" Zhao trionfare e portare a casa la fetta principale del montepremi da 25.000 $. Dopo SuperJJ, che alla terza apparizione su tre eventi si era aggiudicato il titolo, è toccato al giocatore cinese, alla quarta apparizione su quattro Open, continuare il trend che sembra premiare i giocatori più costanti.

I partecipanti e i mazzi

Per questo appuntamento abbiamo avuto un mix molto interessante di partecipanti. A fianco degli "aficionados" Tailbot, Adzikov, Kolemoen e Hanachan vi erano infatti un paio di facce nuove emerse solo recentemente nella scena di Gwent. A questi è da aggiungere il ritorno di Cmel, in cerca di riscatto dopo la brutta prestazione dell'ultimo torneo, e di proNEO3001, uno degli streamer più popolari di Gwent che non prendeva parte ad un evento competitivo in Lan dallo scorso maggio. Per quanto riguarda il meta, fin da subito è stato chiaro come la maggior parte dei giocatori avesse lineup simili. Ecco gli archetipi portati dagli otto partecipanti.



· 8 Henselt per i Reami del Nord, da sottolineare come questo sia stato uno dei ban più popolari da parte dei giocatori a testimoniare ulteriormente la forza del mazzo;



· 6 Alchemy Nilfgaard, con differenze piuttosto piccole tra i vari mazzi dettate più che altro dalla lineup di carte gold scelte;



· 8 Skellige, fazione in cui abbiamo avuto la maggiore varianza di archetipi (5 "Cursed" Bran, 2 Veteran, 1 Greatsword);



· 6 mazzi Mostri di cui 5 Deatwish e solamente un Consume (portato da Kolemoen), a testimoniare il cambiamento di preferenza dei giocatori che dopo aver visto SuperJJ annichilire completamente Consume grazie ad un paio di "tech in" nello scorso torneo hanno optato per un archetipo dal potenziale minore, seppure comunque ottimo, ma più difficile da counterare;



· 4 "Coinflip Abuse" Brouver Hoog per Scoia'tael, fazione che dati alla mano in questo evento è stata la meno rappresentata ma che è riuscita ad attirarsi comunque un paio di ban per via della potenza della combo Spia+Barclay Els-Cleaver.

Potete vedere le lineup individuali dei giocatori e consultare le liste complete qui.

Prima dell'inizio del torneo vero e proprio come al solito abbiamo avuto modo di conoscere meglio i vari partecipanti grazie ai filmati realizzati da CDPR, tra i quali spicca come al solito quello di Tailbot, ormai pienamente calato nella parte di villain della scena.

Day 1

Ad aprire le danze nella giornata di Sabato sono stati LbDutchboy, giocatore proveniente dalla scena di Hearthstone affacciatosi da poco su Gwent (e recentemente messo sotto contratto dall'organizzazione Sector One), e Cmel, giocatore russo noto per la sua bravura con l'ormai defunto archetipo Spy Nilfgaard che gli ha consentito di ottenere il punteggio di fazione più alto sulla pro ladder. Il giovane Olandese sin da subito ha fatto intuire di avere qualcosa in più rispetto al suo avversario che è sembrato non esattamente a proprio agio nel competere offline e dopo diversi errori grossolani si è visto sconfitto per 3 a 1, migliorando la propria prestazione rispetto alla prima apparizione ma fornendo, comunque, una performance non sufficiente.

Il secondo match ha visto protagonisti il futuro vincitore del torneo, il giocatore del team sponsorizzato dalla piattaforma di streaming cinese Huya, Hanachan confrontarsi con una delle novità di questo torneo, il tedesco Damorquis, uno dei leader del Team Aretuza, neonata organizzazione che negli ultimi mesi si è resa protagonista nella scena competitiva. Le buone prestazioni sulla ladder però non sono bastate a Damorquis per evitare un errore grossolano che lo ha condannato nel primo match della serie. Da buon tedesco Damorquis è riuscito comunque a mantenere la calma nonostante la gaffe iniziale e si è aggiudicato i due match seguenti portando la serie sul 2-1. Nel quarto game si è verificato un episodio di particolare importanza. Al terzo round Damorquis si è ritrovato in mano Alzur's Double Cross non giocandola come prima carta del round e Hanachan ha fatto una giocata astuta con Assire rimettendo la spia utilizzata in precedenza dal cimitero al mazzo dell'avversario. Questi si è quindi ritrovato a donare 15 punti proprio al giocatore cinese, passaggio che ha segnato la sconfitta del tedesco prima nel match e poi nella serie dopo dopo che ha dovuto capitolare anche nell'ultimo match.

A seguire vi è stato il derby tutto polacco tra i dominatori della Pro Ladder, Tailbot e Adzikov. Rispetto alle apparizioni precedenti questa volta i rapporti di forza erano invertiti, dato che Tailbot arrivava all'evento in grande forma dopo aver vinto il closed qualifier per il prossimo Challenger e aver terminato la stagione in testa alla Pro Ladder. Adzikov, invece, probabilmente forte della qualificazione al Challenger già ottenuta grazie alla finale raggiunta nel precedente Open, veniva da un periodo di inusuale "tranquillità" ed era riuscito a qualificarsi al torneo proprio negli ultimi giorni grazie ad una sorprendente cavalcata finale. Il primo game è stato un presagio su come si sarebbe svolta poi il resto della serie infatti Adzikov, fin dall'inizio, è stato perseguitato da pescate decisamente sfortunate che a lungo andare ne hanno poi compromesso la prestazione, determinando il risultato finale di 3 a 1 per Tailbot. Il vincitore, comunque, in questo incontro è stato graziato per diverse imprecisioni commesse, tra le quali spicca l'errore di calcolo che lo ha visto andare in svantaggio di ben due carte nel primo incontro. Per quanto riguarda la prima partita le pescate sfortunate di Adzikov sono in parte attribuibili alla scelta di portare una lista con Ciri: Nova, carta che offre una potente mossa finale ma che richiede di giocare 2 copie di ogni carta bronzo per poter essere attivata. Per quanto riguarda, invece, la pescata della doppia dun banner cavalry nel quarto match c'è poco da dire, se non che la Dea Bendata (con la quale Adzikov sembra non essere in grandissimi rapporti) sa essere tanto benevola quanto spietata e inclemente.

L'ultimo match della prima giornata ha visto, infine, il ritorno di proNEO sul palcoscenico del Gwent a quasi un anno dal suo debutto, in una sfida contro lo stoico Kolemoen. Il popolare streamer ucraino ha optato per un ban piuttosto insolito, decidendo di negare al tedesco la possibilità di giocare Alchemy ma lasciando aperti in questo modo entrambi l'Henselt e il Consume avversari, scelta che gli si è ritorta contro. Kolemoen infatti si è aggiudicato senza troppi problemi il primo match sfruttando proprio la potenza del tanto temuto mazzo Henselt, poi dopo aver dovuto concedere piuttosto rapidamente la seconda partita a causa della mancanza di Nekker, una eventualità piuttosto rara che avrebbe potuto mandare in tilt giocatori meno esperti, ha chiuso la pratica vincendo senza troppi indugi il terzo e quarto match, qualificandosi per le semifinali.

Day 2

Il Day 2 è stato aperto da una serie piuttosto intensa tra LbDutchboy e HuyaHanachann. Entrambi i giocatori hanno mostrato ottime giocate pur essendo apparentemente agli estremi opposti dello spettro emotivo. Da un lato il giovane olandese ha regalato diversi momenti iconici alle telecamere mentre il veterano cinese, dal canto suo, è rimasto assolutamente indecifrabile mantenendo sempre un'invidiabile calma. Dutchboy ha perso il primo match riuscendo poi a ribaltare temporaneamente la serie portandosi sul 2 a 1, ma ha poi fallito ben due match point col suo Veteran Skellige, cedendo così il passo ad un eccellente Hanachan che per la prima volta da quando compete nel circuito di Gwent è riuscito a qualificarsi per una finale.

Nella seconda semifinale di giornata, che ha visto Tailbot affrontare Kolemoen, abbiamo assistito ad una serie ben differente rispetto a quella precedente e meno ricca di emozioni. Prima il tedesco ha regalato l'1-0 al suo avversario con un veloce forfait nel terzo round che ha lasciato molti spettatori confusi, poi è andato a riportare in parità la serie col suo "Cursed" Skellige che si è imposto in maniera decisa sull'innovativa lista Skellige di Tailbot. Nelle due partite successive non c'è stata storia e la lineup del polacco si è rivelata superiore, complice anche la mancata pescata della spia da parte di Kolemoen. Ciò gli ha consentito di portare a casa la serie per 3 vittorie a 1.

Prima della finale CDPR ci ha deliziato con l'esibizione di due talentuose artiste, Katarzyna Wolska e Caroline Mrugala che, rispettivamente nei panni di menestrello e cantante, hanno eseguito diverse canzoni ispirate all'universo di The Witcher. Assieme all'esibizione è stato proiettato video in cui il community manager Burza ha intervistato diversi membri dello studio dando loro la possibilità di presentarsi al pubblico e regalare qualche piccolo leak riguardante future carte e la tanto attesa campagna single player Thronebreaker, di cui abbiamo visto in anteprima la mappa dopo tanto tempo.

Giunto il momento della finale, Hanachann e Tailbot si sono ritrovati faccia a faccia, col primo che ha rimosso Henselt dalla disponibilità dell'avversario mentre il polacco ha optato per negare al cinese la possibilità di giocare la propria lista Greatsword Skellige, probabilmente ritenendo di non avere risposte adeguate per affrontare un archetipo potenzialmente così forte nella propria lineup. La serie si è aperta con un mirror tra Dagon Deathwish piuttosto indeciso fino alla fine che ha visto Tailbot conquistare quella che sarebbe poi stata la sua unica vittoria nella serie, grazie in particolare alla negazione dell'utilizzo dell'Elementale della Terra al proprio avversario. Nei match successivi Hanachann ha ribaltato completamente la situazione. L'operazione è cominciata imponendosi con il suo Deatwish contro la lista Skellige di Tailbot per soli due punti, continuando con Henselt che ha confermato la sua forza battendo senza troppe difficoltà l'Alchemy Nilfgaard di Tailbot e, infine, ultimando l'opera con il proprio Alchemy. Mossa, quest'ultima, che ha negato abbastanza agevolmente la possibilità di andare al quinto game della serie all'ibrido Skellige del polacco e ha consentito al cinese di conquistare il primo posto nell'evento e la qualificazione al prossimo Challenger di Aprile.

Risultati finali

Finalisti



Zehua "HuyaHanachann" Zhao (Cina) - 9,650$;



Damian "Tailbot" Kazmierczak (Polonia) - 4,750$;



Semifinalisti



Liam "LbDutchboy" Brouwer (Paesi Bassi) - 2,950$;



Benjamin "Kolemoen" Pfannstiel (Germania) - 2,500$;



Quarti di Finale



Daniel "Damorquis" Morkisch (Germania) - 1,400$;



Nikolay "Cmel" Sakharov (Russia) - 1,250$;



Alexander "proNEO3001" Shpak (Ucraina) - 1,250$;



Andrzej "Adzikov" Bal (Polonia) - 1,250$.

Appuntamento a Wieliczka

Archiviato questo Open ora l'attenzione è tutta rivolta verso il prossimo Challenger che avrà luogo il 28 e 29 Aprile presso la ex miniera di sale di Wieliczka. Questa location, che sicuramente farà felici molti spettatori di Twitch, rappresenta uno dei monumenti alla cultura più importanti della Polonia, tanto da essere riconosciuta come patrimonio mondiale dall'UNESCO. La miniera abbina centinaia di anni di tradizione ad una disarmante modernità data dal network di infrastrutture create in tempi recenti al suo interno che la rendono una sorta di metropoli sotterranea. Per quanto riguarda i partecipanti, siamo già a conoscenza di 7 degli 8 sfidanti che si contenderanno il prossimo titolo e i 100,000 Dollari di montepremi: Adzikov, Freddybabes, Tailbot, HuyaHanachann, SuperJJ, Cmel e Kolemoen. L'ultimo partecipante verrà decretato nel closed qualifier che si disputerà questo weekend tra i primi 200 classificati della Pro Ladder. Se la precedente gita alla fortezza Nilfgardiana di Moszna vi ha colpito, non vi rimane che seguire il prossimo appuntamento per vedere quali meraviglie avrà in serbo questa volta la CD Projekt Red.