Hacking e IA: il nostro mondo come la Night City di Cyberpunk 2077

Il creatore dell'universo di Cyberpunk, Mike Pondsmith, ha più volte dichiarato di trascorrere una buona parte delle sue giornate a leggere articoli scientifici. La ragione è presto detta: per creare un futuro oscuro bisogna conoscere bene il presente, in tutte le sue sfaccettature. E soprattutto essere aggiornati sulle ultime novità e sulle frontiere più affascinanti battute dalla ricerca.



Dietro gli occhiali di Maximum Mike - alter ego con cui è noto all'interno di varie iterazioni del gioco pen and paper Cyberpunk - si nasconde una mente curiosa e sempre in movimento. CD Projekt RED ha fatto propria la filosofia di Pondsmith, sviluppando un mondo di gioco virtuale capace di farci riflettere sul nostro presente. Diamo un'occhiata alle tecnologie contemporanee che più ci avvicinano a quanto vissuto dagli abitanti del dark future.

Il corpo elettrico

Cyberpunk 2077 offre diverse opzioni di sviluppo per il nostro personaggio: per quanto mi riguarda sono stata subito affascinata dal percorso dedicato all'hacking, e sono andata avanti friggendo i circuiti dei miei avversari, rimanendo nell'ombra e lasciando che le tecnologie più all'avanguardia facessero il lavoro sporco. Proseguendo nell'avventura, ho trovato sempre più spesso nemici dotati di sistemi di sicurezza efficienti e complessi che tentavano di tenermi fuori dalle loro sinapsi bioniche. Se vi dicessi che l'hacking è oggi una preoccupazione non soltanto per i sistemi informatici pubblici e privati, ma anche per la salute degli individui, mi credereste?

Nel 2007, l'allora Vicepresidente degli Stati Uniti d'America Dick Cheney chiese al suo team di medici di disabilitare tutti i segnali wireless in entrata e in uscita dal suo pacemaker. Perché? È presto detto: Cheney temeva un eventuale cyber-attacco terroristico rivolto alla sua persona. Era consapevole che un hacker avrebbe potuto agganciarsi al suo dispositivo di controllo dell'attività cardiaca e utilizzarlo per rilasciare shock elettrici letali. Suona come una tattica che il nostro V avrebbe potuto attuare senza troppi problemi...



I timori di Cheney erano tutt'altro che infondati. Qualche anno dopo, durante una serie di conferenze tenute tra il 2011 e il 2012, l'hacker neozelandese Barnaby Jack - prematuramente deceduto nel 2013, a soli trentacinque anni, a causa di un'overdose - è riuscito a intercettare il segnale elettromagnetico non cifrato trasmesso da una pompa d'insulina situata a novanta metri di distanza; Jack ha poi utilizzato il segnale per modificare il livello di insulina inoculato ad un manichino: se fosse stato un essere umano diabetico, e quindi bisognoso di infusioni della sostanza per controllare il livello di glicemia nel sangue, sarebbe morto. Successivamente l'hacker ha fatto lo stesso con un pacemaker, materializzando i peggiori incubi del Vicepresidente Cheney (fortunatamente non coinvolto nell'esperimento!).

Barnaby Jack, nonostante i suoi inquietanti esperimenti, viene ricordato come un hacker "buono", capace di dare il via ad un cambiamento nel campo della sicurezza dei dispositivi medici. "A volte bisogna dare una dimostrazione del lato oscuro" disse in un'intervista. Molto noto è anche il suo lavoro per incrementare la sicurezza degli sportelli automatici per il prelievo del denaro (ATM), dopo alcune dimostrazioni shock di attacchi hacker da lui svolti sia tramite accesso fisico ai macchinari, sia con l'installazione di malware da remoto.



Simo abituati a riempire le nostre case di computer, televisori, assistenti vocali, console e tanti altri dispositivi tecnologici. Non solo: è il nostro corpo a diventare, ogni giorno che passa, una smart home sempre più affollata. Non tutti necessitiamo di un pacemaker, di una pompa d'insulina, di uno stimolatore gastrico, ma siamo in tanti ad indossare cuffiette wireless quando andiamo a correre, accelerometri, smart watch, fitness tracker... e a volte dimentichiamo di toglierli perfino quando entriamo in doccia! Questi accessori diventano sempre più parte della nostra vita quotidiana. Parte di noi. E gli scienziati sono impegnati a renderli più sicuri.



Fra i leader nella ricerca troviamo Shreyas Sen, Professore Associato presso la School of Electrical and Computer Engineering della Purdue University. "Sono passati anni dalle dimostrazioni di Barnaby Jack, ma i dispositivi medici rimangono vulnerabili" ha dichiarato. Tant'è che nel giugno dello scorso anno lo US Department of Homeland Security ha ritirato dal mercato un modello di pompa d'insulina che trasmetteva dati sensibili senza alcuna cifratura. Qual è la strada da percorrere per aumentare la sicurezza?

Sen e il suo team lavorano per costruire un network che limiti l'invio dei dati alla sola area del corpo su cui i dispositivi sono "installati". Si parla al riguardo di Internet of Bodies, definito anche con la semplice sigla IoB. Mentre altri centri di ricerca utilizzano tecnologie di trasmissione preesistenti come il Bluetooth, la Purdue University punta a cambiare le cose: si vuole fare in modo che sia il corpo umano stesso a condurre segnali elettrici - naturalmente non dannosi e assolutamente non dolorosi - per trasformare il corpo in un canale di comunicazione. Il segnale viene mantenuto sottopelle, ed è il corpo dell'utilizzatore a fungere da circuito elettrico.



Ma perché allontanarsi da un sistema consolidato come il Bluetooth, semplice da utilizzare e già largamente implementato con successo? La ragione è semplice: i segnali Bluetooth possono essere intercettati in un raggio di dieci metri, mentre se un hacker volesse captare i segnali elettrici sottocutanei testati dal team di Shreyas Sen dovrebbe trovarsi ad una distanza massima di... quindici centimetri! "Con il nostro metodo, un individuo ostile dovrebbe essere così vicino al suo bersaglio che non avrebbe modo di nascondersi" ha spiegato Sen. La mia V non avrebbe vita facile a combattere contro il team di esperti della Purdue University!

Intelligenze artificiali fuori controllo

Nelle primissime fasi della nostra avventura a Night City facciamo conoscenza con Delamain, un servizio di taxi gestito da una intelligenza artificiale. I veicoli non necessitano di un guidatore (a tal proposito, ecco il nostro speciale sull'Automotive in Cyberpunk 2077), e l'azienda ha riscosso un tale successo che la IA si è presto liberata di tutto il personale umano, gestendo da sola tutte le attività. Vi consigliamo di seguire le peripezie di Delamain nelle quest secondarie a lei dedicate: sono tra le meglio scritte di tutto Cyberpunk 2077, e vi porteranno a riflettere su alcuni dei temi più discussi tra i ricercatori che si occupano di intelligenze artificiali.

Vi ho raccontato che la IA è riuscita a prendere il controllo dell'azienda, soppiantando tutti gli esseri umani che se ne occupavano: suona un po' preoccupante, vero? Sappiate che i vostri timori sono condivisi da alcune delle migliori menti del nostro pianeta. Nel 2015 Stephen Hawking, Elon Musk e un grande numero di esperti nel campo delle intelligenze artificiali - tra cui Stuart Russell, Professor of Computer Science presso l'Università di Berkeley, Eric Horvitz, Research Director in Microsoft, e i co-fondatori di DeepMind, di cui vi ho parlato nell'articolo su dedicato a IA e videogiochi (trovate qui lo speciale su intelligenze artificiali e videogiochi) - hanno firmato una lettera aperta finalizzata a promuovere un utilizzo delle IA corretto e benefico per l'umanità.



"C'è oggi un ampio consenso sui rapidi progressi nella ricerca nel campo delle intelligenze artificiali, e sul fatto che il loro impatto sulla società è destinato a crescere" si legge nella lettera. "Dato l'enorme potenziale delle IA, è importante capire come trarre da loro i maggiori benefici, evitando al contempo potenziali rischi". Il punto successivo sembra prevedere quanto accaduto a Night City con Delamain: "La nostra raccomandazione è di fare studi mirati ad assicurare che i sistemi di intelligenza artificiale, sempre più performanti, siano sicuri e benefici per l'umanità: le nostre IA devono fare ciò che diciamo loro di fare". Ecco, forse i creatori di Delamain non pensavano che la loro creatura avrebbe massimizzato il profitto licenziando tutto il personale e prendendo il controllo dell'azienda...

Già in passato Hawking e Musk avevano espresso la loro paura che un'intelligenza artificiale altamente sofisticata, dotata di capacità oltreumane, potrebbe portare alla fine dell'umanità se non controllata adeguatamente. Non dobbiamo considerare questo problema come lontano da noi, anzi: per fare un esempio, un robot sviluppato da Boston Dynamics pattuglia i parchi di Singapore per controllare e incoraggiare il rispetto del distanziamento tra esseri umani volto ad evitare la diffusione del virus Covid-19. Simili dispositivi pongono da un lato il problema dell'hacking - che abbiamo già discusso - e dall'altro quello del controllo di eventuali intelligenze artificiali chiamate a gestirli.



Per questo da più parti si invoca la costituzione di registri nazionali che consentano ai cittadini e alle forze dell'ordine, in caso di problemi e malfunzionamenti che causino danni a persone o cose, di capire chi è il proprietario di un particolare dispositivo. E non è un'idea strampalata, visto e considerato che la US Federal Aviation Administration ha già istituito un registro per droni. Gli avanzamenti tecnologici devono essere attentamente regolati per non rischiare di generare pericoli per gli utenti e, più in generale, per la collettività. Ogni centro di ricerca in materia di robotica ed intelligenze artificiali si avvale anche di studiosi di etica che si occupano di simili questioni.

L'autonomia imprenditoriale di Delamain ci pone un ulteriore livello di riflessione: chi risponde per eventuali danni prodotti dai suoi taxi? Le conversazioni con la IA all'interno del gioco ci fanno comprendere come la sua situazione, sotto il punto di vista giuridico, sia poco trasparente: la polizia ha finora chiuso un occhio, vista la qualità dei servizi offerti da Delamain, ma le leggi di Night City non sembrano consentire ad un'intelligenza artificiale di essere titolare di un'impresa!



Man mano che le IA diventano sempre più sofisticate, aumentano le voci che propongono la possibilità di attribuire loro la personalità giuridica, un po' come accade per società di capitali, fondazioni e associazioni riconosciute: tutti questi enti non sono persone fisiche, ma sono comunque in grado di avere diritti e assumere obblighi, ad esempio firmando un contratto con cui acquistano un immobile. Se le intelligenze artificiali raggiungeranno un livello tale da essere praticamente indistinguibili dagli esseri umani, non dovremmo forse riconoscere loro la capacità di essere titolari di diritti e obblighi?



Si avrebbe un sicuro beneficio da una simile situazione: a rispondere di eventuali danni sarebbe l'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere considerata responsabile a tutti gli effetti per il proprio operato. Del resto abbiamo già avuto l'attribuzione di cittadinanza ad un robot: è successo in Arabia Saudita, nel 2017, e la fortunata si chiama Sophia. Si può considerare l'azione come del tutto simbolica, ma nello stesso anno il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione volta a creare, sul lungo periodo, "uno speciale status giuridico per i robot, in modo tale che almeno i modelli autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili per ogni possibile danno possano causare".

Senza contare che già lo scrittore P. K. Dick, nel suo celebre Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, più noto nella trasposizione cinematografica Blade Runner firmata dal registra Ridley Scott, si interrogava sull'opportunità di riconoscere diritti ad androidi virtualmente indistinguibili dagli esseri umani. I progressi nel campo delle intelligenze artificiali ci portano a interrogarci su chi siamo, e su cosa ci distingue da macchine che presto potrebbero diventare così sofisticate da farla franca dalle pubbliche autorità, proprio come ha fatto Delamain, e provare dubbi, aspirazioni, emozioni.



Night City ci dice tanto sulla contemporaneità: non è un mondo di fantasia, ma un futuro possibile. Al di là dei problemi tecnici e delle polemiche, Cyberpunk 2077 riesce a incuriosirci e a farci approfondire tematiche che potrebbero sembrare lontane da noi, e invece sono più vicine di quanto pensiamo. L'imponente attacco hacker recentemente subito da CD Projekt RED è metafora del contatto tra realtà e videogioco: V, magari con l'aiuto della brillante netrunner T-Bug, avrebbe potuto fare la stessa cosa a Night City. Sta a noi rendere il futuro meno oscuro di quello nato dalla mente di Mike Pondsmith.