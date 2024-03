Hades: colpaccio Netflix, un capolavoro per tutti gli abbonati

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'arrivo di Hades su Netflix testimonia l'eccellente lavoro svolto da Supergiant Games negli ultimi quindici anni. Non bastassero Bastion e Transistor (qui la recensione di Transistor), le prime due opere dello studio californiano, con Hades abbiamo avuto la conferma di trovarci di fronte a un team estremamente talentuoso, capace di dar vita a esperienze ludicamente ricche a fronte di personale e budget limitato. Approfittando della pubblicazione di Hades sulla piattaforma statunitense - prevista per il 19 marzo in esclusiva per utenti iOS - abbiamo potuto intervistare Greg Kasavin, Creative Director e sceneggiatore di Hades e Hades II (qui l'anteprima di Hades 2). Ad assisterlo, Will Turnbull, che si occupa di business development in Supergiant Games.



In questa breve ma intensa chiacchierata, abbiamo discusso dell'impatto di Hades sul genere roguelike e sull'industria videoludica, del suo arrivo sulla piattaforma Netflix Games e di un potenziale adattamento animato, ottimizzazione dei comandi e, ovviamente, di Hades II. Kasavin si è mostrato visibilmente emozionato, ma soprattutto soddisfatto dei risultati raggiunti dallo studio, che a settembre spegnerà la quindicesima candelina.

La medesima esperienza a portata di mano

Dopo aver assistito a un breve trailer della versione mobile, abbiamo subito chiesto a Greg Kasavin se sono previsti contenuti esclusivi per chi ha intenzione di giocare Hades su Netflix. Lo scopo primario era quello di realizzare una versione dell'esperienza senza compromessi.

Avere fra le mani un titolo come Hades, ci dicono, comporta tutta una serie di responsabilità, seppur la tentazione di includere materiale esclusivo ci sia stata. Avendo conquistato la fiducia del pubblico dopo anni di duro lavoro, il team non se l'è sentita di tradire la sua fiducia. Spargere contenuti qua e là significa spesso frammentare l'esperienza, costringendo gli utenti ad acquistare il titolo più volte solo per avere accesso alle porzioni mancanti altrove.



Che ci giochiate su console, PC o cellulare, lo studio voleva assicurarsi che tutti potessero godersi la stessa avventura, quindi riproducendo Hades su Netflix avrete accesso all'offerta contenutistica disponibile sulle altre piattaforme.

Durante la breve presentazione, abbiamo potuto osservare l'interfaccia che permette di controllare Zagreus nelle sessioni in-game. Chi ha avuto modo di giocarci o anche solo di assistere a una partita, potrà immaginare quanto sia difficile adattare il sistema di controllo su smartphone. A tal proposito, abbiamo chiesto ai due come è stato lavorare sui comandi e se i giocatori potranno utilizzare periferiche esterne da collegare ai propri cellulari. Avere controlli poco funzionali può risultare frustrante per l'utenza, per cui il collettivo si è impegnato al fine di renderli piacevoli all'utilizzo, ma non solo: Supergiant ci ha confermato il supporto per periferiche esterne come controller bluetooth, così da trasmettere agli appassionati la sensazione di essere su console. Oltre a questo, gli sviluppatori hanno fatto in modo che alcuni tasti non fossero utilizzabili in certi frangenti, così da non confondere il giocatore. Essendo molti i comandi presenti su Hades, c'è stata particolare attenzione in fase di ottimizzazione.



C'è inoltre un dato che non va assolutamente trascurato: a dicembre 2023, Netflix ha raggiunto i 260 milioni di abbonati. Ognuno di questi, a prescindere dal tipo di sottoscrizione, può accedere al catalogo di Netflix Games. Certo, non tutti sono interessati ai giochi presenti sulla piattaforma, ma per un'azienda come Supergiant Games si tratta di una grande occasione.

Lo studio era consapevole sin dall'inizio dei vantaggi offerti dall'approdo sul catalogo del colosso dell'intrattenimento e non ha voluto lasciarsi sfuggire questa possibilità.

Hades: dalle origini al successo

Conclusasi la presentazione della versione mobile, abbiamo posto alcune domande al team sullo sviluppo di Hades, sul suo contributo al genere roguelike e sull'impatto che ha avuto sull'azienda. Nelle prime fasi di sviluppo, il collettivo californiano ha studiato attentamente titoli come Darkest Dungeon, Slay the Spire e Dead Cells (qui la recensione di Dead Cells).

Nei prodotti di questo tipo, ci hanno spiegato, il giocatore ripete l'azione ancora, ancora e ancora, a tal punto che l'esperienza può risultare frustrante. Ciò significava rendere il "muori e ripeti" il meno punitivo possibile, in un modo o nell'altro. Secondo lo studio, tra gli aspetti più interessanti del genere roguelike vi è la reiterazione costante dei livelli, caratteristica che spinge l'utente ad adottare approcci sempre diversi, diventando talvolta parte integrante del tessuto narrativo. In sostanza, si è trattato di combinare vecchie e nuove idee per dar vita a qualcosa di unico.



Negli ultimi anni, i videogiochi sono stati protagonisti di numerosi adattamenti di successo, un tentativo da parte dei publisher di aumentare il proprio bacino d'utenza, ma soprattutto di consacrare quell'unione fra cinema, televisione e videogiochi tanto agognata. Con la sua peculiare direzione artistica, Hades ha tutte le carte in regola per essere adattato sul piccolo o grande schermo.

Non potendo resistere - e vista la collaborazione con Netflix - abbiamo chiesto se un film o una serie TV rientri nei loro piani: per quanto Hades sia il risultato di molteplici influenze - videoludiche, cinematografiche, televisive - il team ritiene che sia troppo presto per poter discutere di un ipotetico adattamento, ma tutto è possibile. Chi è in attesa di nuovi contenuti su Hades, comunque, non rimarrà a digiuno ancora per molto: l'arrivo di Hades II è previsto per il secondo trimestre del 2024, salvo rinvii all'ultimo secondo. Nonostante le domande, lo studio ha preferito non sbottonarsi più di tanto sul progetto, limitandosi a condividere una panoramica parziale sui lavori in corso: il sequel è in sviluppo da ben tre anni e arriverà in versione Early Access su PC nei prossimi mesi. Con sole venti persone, lavorare parallelamente a due progetti non è stata un'impresa facile, eppure ciò ha avuto i suoi risvolti positivi, permettendo a Supergiant di "ripercorrere" la formula originale mentre il seguito di Hades è ancora in fase di gestazione.



Lo scopo del team, a tal proposito, è quello di rendere Hades II un titolo alla portata di tutti: i riferimenti al capitolo precedente saranno numerosi, ma ciò non significa precludere l'esperienza ai nuovi arrivati, che potranno godersi la storia di Minoe senza aver vissuto il pericoloso viaggio di Zegreus.