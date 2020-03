Half-Life: la storia della serie Valve aspettando Alyx

Manca una manciata di giorni all'uscita di Half-Life: Alyx e, sebbene non si tratti del terzo capitolo, fatichiamo a realizzare che presto torneremo a battagliare contro gli infidi Combine nei panni di Alyx Vance. Del resto sono passati ben tredici anni dall'uscita di Half-Life: Episode Two e, durante il lasso di tempo che ci ha separato dall'annuncio del titolo VR, abbiamo cominciato a credere che al di fuori dell'apprezzato Black Mesa non avremmo più avuto modo di immergerci nel mondo partorito da Valve. Ora che il fan remake ci ha permesso di intraprendere un viaggio intriso di nostalgia, abbiamo pensato di ingannare l'attesa per Half-Life: Alyx ripercorrendo la storia dei capitoli principali, dalla sanguinosa guerra tra i Combine e la razza di Nihilanth, fino alla strenua lotta di Gordon Freeman contro i nuovi signori del pianeta Terra (vi consigliamo anche di recuperare la nostra anteprima di Half Life Alyx).



Di imperi galattici e appassionati di fisica: il mondo prima di Black Mesa

Prima di concentrarci sull'incidente di Black Mesa vogliamo fare una doverosa premessa, che crediamo possa servire a inquadrare un po' meglio l'universo di Half-Life. Nell'immaginario di Mark Laidlaw la Terra è ancor più piccola di quanto non sia in realtà, tra l'effettiva esistenza di universi paralleli, multi-dimensioni e un indefinito numero di razze aliene. Costituito da un insieme di specie alleate o schiavizzate, l'impero dei Combine mira a ottenere il controllo del multiverso e di tutti gli esseri che lo abitano, obiettivo che - come è facilmente intuibile - non potrebbe essere raggiunto senza l'uso della forza.

Una dopo l'altra, diverse razze sono rimaste schiacciate dalla superiorità tecnologica dei Combine, che ha loro permesso di invadere e conquistare pianeti come fosse niente. Tra questi annoveriamo la terra natìa di Nihilanth, l'orrido alieno affrontato da Gordon nell'atto conclusivo di Half-Life. Sopravvissuto all'eccidio dei suoi simili, l'essere si è rifugiato nella dimensione Xen assieme ai suoi servitori Vortigaunt, adattandosi con fatica a un ecosistema profondamente diverso dal suo.



Ricongiungendoci alla misurazione "umana" del tempo, Gordon Freeman è nato a Seattle tra gli anni '70 e gli anni '80 ed è cresciuto a pane, Albert Einstein e Stephen Hawking. Nei suoi anni all'MIT il giovane ha conosciuto il dottor Isaac Kleiner ed è diventato uno dei suoi pupilli, per poi laurearsi brillantemente in fisica teorica. Conclusi gli studi si è trasferito in Austria per partecipare ad alcuni esperimenti sul teletrasporto ma, deluso dalla lentezza dei progressi, ha cominciato a cercare dell'altro.

Questo "altro" sarebbe diventato il suo impiego al centro di ricerca di Black Mesa, gentilmente offertogli proprio da Kleiner, il suo mentore ai tempi dell'università. Il ventisettenne Freeman credeva che avrebbe fatto grandi cose partecipando all'ambizioso programma governativo, soprattutto quando è stato assegnato al dipartimento Materiali Anomali. Eppure, in barba alle sue prestigiose referenze, la sua routine lavorativa lo vedeva spingere carrelli e premere bottoni, ma come ben sappiamo la situazione sarebbe precipitata in men che non si dica.



Half-Life: l'inizio della fine

Salito sulla monorotaia che lo porterà fino al dipartimento Materiali Anomali, Gordon è pronto per un'altra giornata di lavoro che - dato l'esperimento a cui prenderà parte - potrebbe rivelarsi più importante di altre. Dopo aver visto la guardia di sicurezza Barney Calhoun, protagonista dell'espansione Blue Shift, il fisico teorico giunge a destinazione, saluta i colleghi e indossa la tuta HEV, capace di proteggerlo da traumi e radiazioni .

Quando il fisico trasporta il campione GG3883 fino allo spettrometro anti-massa, accade l'imponderabile: reagendo all'oggetto, che in realtà è un cristallo Xen, il macchinario crea una cascata di risonanza e apre un portale per la nuova dimora di Nihilanth. Spedito per un attimo nella dimensione Xen, Gordon riapre gli occhi a Black Mesa e trova il caos. Ormai caduto in rovina, il dipartimento è pieno dei cadaveri dei suoi colleghi e, come se non bastasse, anche di mostruosità aliene. Oltre ad essere fastidiosi di per sé, gli Headcrab trasformano gli umani di cui si impossessano in simil-zombie, mentre i Vortigaunt riescono a sparare dei potenti raggi energetici in grado di infliggere ingenti danni.

Fuggire dal labirintico complesso di Black Mesa è tutt'altro che facile per il buon Freeman, che si imbatte negli squadroni della morte dell'HECU. I militari infatti sono stati incaricati di insabbiare la faccenda e di eliminare alieni, scienziati e prove scottanti. Appreso un modo per chiudere il portale per Xen dai colleghi del Complesso Lambda, Gordon vende cara la pelle per completare l'ardua missione, mentre - lontano da occhi indiscreti - un misterioso uomo in giacca, cravatta e valigetta, continua a monitorare i suoi progressi.



Il fisico teorico tenta in tutti i modi di fermare la cascata di risonanza ma senza successo: non sa che una potente forza aliena sta lottando per tenere aperto il portale. Scampato all'assalto dell'unità Black Ops, Freeman viene catturato dalle forze dell'HECU e scaricato in un compattatore di rifiuti, ma grazie al suo fidato piede di porco riesce a scappare e si dirige al Complesso Lambda. Nell'ammassare i cadaveri di soldati e alieni, ormai impegnati in un sanguinoso conflitto, realizza una verità sconcertante: i suoi superiori erano già a conoscenza dell'esistenza di Xen e stavano effettuando una miriade di esperimenti sulle creature aliene.



Incoraggiato dai superstiti, Gordon utilizza un dispositivo per raggiungere Xen ed eliminare l'essere responsabile dell'invasione aliena. La strada che lo separa da Nihilanth però è irta di pericoli ambientali e biologici, uno su tutti il buffo ma temibile Gonarch. Pensionato l'aracnide dal testicolo gigante, il fisico giunge al cospetto di Nihilanth, una sorta di immenso feto dall'aspetto mostruoso. Liberatosi dall'abominio, viene avvolto da un'esplosione verdastra per poi ritrovarsi dinanzi a G-Man, l'uomo misterioso di cui sopra.

Questi si congratula con Freeman per il suo operato e gli fa un'offerta che non si può rifiutare: morire o lavorare per lui. L'eroe di Black Mesa accetta la proposta ed entra in una sorta di stasi che lo terrà a riposo per alcuni anni.



Prima di ripercorrere gli eventi di Half-Life 2 vorremmo spendere due parole sulle vicende di altri sopravvissuti di Black Mesa, a partire da Adrian Shepard, membro dell'HECU e protagonista dell'espansione Opposing Force.

Trovatosi nel bel mezzo di un conflitto tra militari, Vortigaunt, unità Black Ops e gli alieni della Razza X, Shepard incontra diversi sopravvissuti e riesce a disinnescare l'ordigno piazzato dalla misteriosa unità di assassini per far saltare in aria l'intera base.

Purtroppo la bomba nucleare viene riattivata da G-Man e Adrian, pur essendo riuscito a sfuggire all'incubo, viene messo in stasi dall'inquietante individuo in giacca e cravatta. Half-Life: Decay invece narra la storia delle dottoresse Gina Cross e Colette Green che - alle dipendenze del Dr. Keller - tentano di arginare l'invasione aliena mentre Gordon Freeman si spinge fino al covo di Nihilanth. La valorosa resistenza delle due colleghe non aggiunge nulla di particolarmente interessante alla storia che conosciamo, tranne che è stato il Dr. Rosenberg a chiamare i militari dell'Hazardous Environment Combat Unit. Ultima ma non per importanza, Blue Shift narra l'incidente di Black Mesa dal punto di vista di Barney Calhoun, una guardia di sicurezza che, battendosi come un leone, scappa dalla base segreta assieme al dottor Rosenberg e ad altri scienziati. A seguito degli eventi di Half-Life Barney diventa un valoroso guerriero anti-Combine, il che rende la sua storia più significativa rispetto a quella delle altre espansioni.



Half-Life 2: il dominio dei Combine e la lotta di Gordon

Con la fine della battaglia di Black Mesa, un gran numero di portali comincia ad apparire in ogni angolo del pianeta, connettendolo irreparabilmente alla dimensione Xen. Sfruttando proprio questi varchi, l'impero galattico dei Combine minaccia il futuro del genere umano con la sua ombra nera, sconfiggendo le forze terrestri in appena sette ore. L'ex amministratore di Black Mesa, Wallace Breen, si vende ai Combine e negozia la resa dell'umanità, cosa che spinge i suoi nuovi signori a metterlo a capo del pianeta.



Gli imperiali iniziano a sfruttare le risorse naturali della Terra e ben oltre i limiti consentiti, ma c'è di più: impossibilitati a riprodursi a causa di un campo di soppressione, uomini e donne sono stati ridotti a schiavi obbedienti, privati della memoria con subdoli meccanismi e talvolta destinati ad atroci esperimenti. Risvegliato da G-Man, Gordon Freeman si ritrova in un treno diretto a City 17, una "città-prigione" situata in Europa.

Il fisico assiste ai soprusi della "Protezione Civile" nei confronti degli innocenti e poi si imbatte in Barney Calhoun, il sopravvissuto di Black Mesa ora membro della resistenza. Messosi in cammino verso il nascondiglio del Dr. Kleiner, il suo ex mentore, Gordon conosce Alyx Vance, la protagonista dell'omonimo prequel di Half-Life 2 per dispositivi VR.



Tornando a noi, si riunisce con Kleiner e l'amata tuta HEV, e si prepara a raggiungere Eli Vance tramite un dispositivo per il teletrasporto. Mentre Alyx viene "spedita" dal padre senza conseguenze, il macchinario - anche se per un attimo - fa apparire Gordon nell'ufficio di Wallace Breen. Il malvagio dittatore riconosce Freeman e avverte le forze Combine del suo inaspettato ritorno. Con la strumentazione in avaria, il fisico è costretto a raggiungere Alyx alla vecchia maniera, e cioè attraversando la città a piedi. Braccato dalle forze imperiali e dalla "nuova" fauna della Terra, tra Headcrab e altri mostri, il nostro eroe si procura un Hovercraft per arrivare a destinazione e nel mentre abbatte un elicottero nemico. Arrivato a Black Mesa East - così si chiama il laboratorio di Eli - incontra anche la dottoressa Judith Mossman e Dog, un grosso robot giocherellone che si comporta come un cane.

Mentre a Freeman viene affidata la potente Gravity Gun, la furia dei Combine si abbatte sulla struttura e gli uomini della resistenza sono costretti a scappare. Giunto nei pressi della cittadina di Ravenholm, il fisico sfrutta appieno le possibilità offensive della Gravity Gun, "pensionando" un gran numero di mostri. Grazie all'aiuto di Padre Grigori, riesce a fuggire attraverso il cimitero di una chiesa e raggiunge i compagni della resistenza, ma solo per scoprire che il dottor Vance è stato portato alla prigione di Nova Prospekt.



A bordo di un dune buggy logoro ma ancora funzionante, Freeman sfreccia veloce verso la sua destinazione ma è costretto ad affrontare sia i Combine, sia le temibili Formicheleone. Assorbendo i feromoni delle Formicheleone, i Vortigaunt - ora alleati degli umani - donano all'antico nemico delle esche capaci di controllarle. Con l'aiuto del suo esercito di insetti, il protagonista si ricongiunge con Alyx, mentre Wallace Breen è furioso per non aver eliminato il suo ex impiegato. La situazione precipita quando Judith Mossman - che rivela d'aver fatto il doppio gioco - utilizza un sistema di teletrasporto per raggiungere la Cittadella: a causa di un malfunzionamento del dispositivo, infatti, Gordon e Alyx restano sospesi nel tempo per una settimana.



Quando infine appaiono nel laboratorio di Kleiner, scoprono che gli abitanti di City 17 si sono ribellati ai Combine, ed è in questo caos che Freeman si dirige alla volta della Cittadella. Assaliti dalle forze nemiche l'eroe e Barney Calhoun sferrano una coraggiosa offensiva a un'importante struttura nemica. Conclusa la battaglia Gordon penetra nella Cittadella per tentare di trovare i Vance, e per una volta la fortuna gli sorride: uno strano raggio disintegra tutte le sue armi ma al contempo potenzia sia la tuta HEV, sia la Gravity Gun, che si trasforma in un formidabile strumento di morte.

Rincuorato da questo colpo di fortuna, Gordon sale fino all'ufficio di Breen che, neanche a dirlo, era già preparato al suo arrivo. Dopo aver perso la sua fida arma, Freeman viene accompagnato dalla Mossman al cospetto del dittatore che, intenzionato a colpire i rivoltosi nell'animo, vuole dimostrare loro di aver spento il cuore pulsante della resistenza. In un misto di orgoglio e senso di colpa, Judith Mossman libera i suoi vecchi compagni ed è così che parte la caccia all'uomo.



Gordon si lancia all'inseguimento di Wallace Breen, che - accordatosi con i suoi signori - attiva un reattore ad energia oscura per aprire un portale verso il mondo dei Combine. Prima che ciò possa accadere, Freeman e Alyx sconfiggono il nemico ma il reattore esplode all'improvviso. Il tempo si ferma e G-Man fa la sua classica apparizione, prima che l'esplosione possa investire i due eroi. Ricevute le congratulazioni dall'uomo in giacca e cravatta, Gordon viene rimesso "a nanna" fino alla... prossima volta.



Half-Life 2 Episode 1&2: non c'è tregua per gli eroi

Half-Life 2 Episode 1 comincia subito dopo la fine del secondo capitolo e in modo del tutto inaspettato. Precedentemente arrestato da G-Man, il tempo sta per ripartire, e con esso l'esplosione che ridurrebbe in cenere Alyx Vance. Eppure un manipolo di Combine avvolto da un'aura violacea compare sulla scena e sottrae la giovane a morte certa, non mancando di strappare lo stesso Gordon alla stasi impostagli da G-Man.



Riunitisi con Dog, i due si ritrovano al di fuori della cittadella ma presto realizzano di dovervi fare ritorno per ritardare l'esplosione del suo nucleo. I membri della resistenza riescono a evitare la catastrofe, in modo da guadagnare il tempo necessario per evacuare i superstiti di City 17. In aggiunta trovano uno strano messaggio di Judith Mossman, che sembra stare indagando su di un grande progetto non meglio precisato. A seguito di numerose battaglie con Stalker - degli ex "umani" deturpati da atroci esperimenti - forze Combine e molte altre creature, si riuniscono con Barney Calhoun e un gruppo di sopravvissuti, che aiutano a raggiungere un treno per abbandonare la città. Schiacciati dai nemici, Gordon e Alyx sfuggono alla distruzione di City 17 a bordo di un altro treno, ma l'esplosione del nucleo è talmente potente da farlo deragliare in ogni caso.



La seconda espansione di Half-Life 2 si ricollega direttamente agli eventi di Episode 1, con Gordon destatosi in un vagone in rovina e il gigantesco portale formatosi nell'area dove sorgeva la Cittadella. Stabilita una comunicazione con Kleiner, Vance e Arne Magnusson, il capo della resistenza, Alyx e Freeman decidono di recarsi alla base di White Forest per consegnar loro un pacchetto di dati Combine, che potrebbe contenere la chiave per chiudere il portale.

Poco dopo Alyx viene gravemente ferita da un Cacciatore Combine e scampa alla morte grazie alle cure dei Vortigaunt. Mentre la giovane comincia a guarire, G-Man contatta Gordon per una specifica ragione: la ragazza dovrà dire al padre di prepararsi per affrontare delle "conseguenze impreviste". Eliminati i molti nemici sul loro cammino, i due arrivano a White Forest e si riuniscono con gli scienziati, che vogliono utilizzare un razzo per sigillare il gigantesco varco.



Respinto un assalto del nemico, il gruppo riesce a decifrare il messaggio della dottoressa Mossman, che intanto sembra aver trovato Borealis, una nave perduta piena zeppa di progetti strabilianti e incredibilmente pericolosi.

Prima di partire con Gordon nel tentativo di salvare Judith, Alyx comunica al padre il misterioso messaggio di G-Man: dopo averlo ascoltato, l'uomo ha un mancamento e manda via la figlia con una scusa. Rimasto solo col suo ex collega, Eli gli svela che quelle esatte parole le ha sentite pronunciare da G-Man, l'individuo che molti anni prima ha consegnato il cristallo Xen agli scienziati di Black Mesa, provocando di fatto il tremendo disastro.



Il dottor Vance sta per raccontare a Gordon i tanti segreti che nasconde ma Alyx entra nella stanza e la discussione è rimandata. Respinto l'ennesimo assalto dei Combine, Freeman lancia il razzo e chiude il portale ma, prima di raggiungere gli altri viene fermato da Eli: lo scienziato crede che il messaggio di G-Man possa riferirsi a Borealis e chiede all'amico di distruggerla senza pensarci due volte.

Giunti nei pressi di un elicottero che Alyx vuole usare per raggiungere la dottoressa Mossman, i nostri eroi vengono assaliti dai mostruosi Consiglieri Combine, che uccidono brutalmente il povero Eli prima di venire eliminati da Dog. I singhiozzi della giovane, che piange sul corpo senza vita del padre, sono l'ultima cosa che udiamo prima dei titoli di coda.