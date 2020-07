Hearthstone: L'Accademia di Scholomance e Ciclo dell'Odio

La prima espansione del nuovo Anno di Hearthstone ha decisamente lasciato il segno. Le novità introdotte con Ceneri delle Terre Esterne, infatti, verranno ricordate per aver provocato un terremoto tale da costringere gli sviluppatori a intervenire la rotta dopo appena ventiquattro ore dalla release, per mettere mano a una situazione che era (ed è tuttora, in mancanza di reali bilanciamenti) fuori controllo (recuperate la recensione di Hearthstone Ceneri delle Terre Esterne).Al momento, nonostante l'arrivo in corsa delle dovute patch correttive, il Cacciatore di Demoni rimane ancora la classe dominante del meta (in particolare nella sua versione Aggro), in grado di annichilire ogni tentativo di contrastarla. L'unica classe che sembra reggere l'urto della strabordante quantità di Demon Hunter attualmente in circolazione sembra essere il Guerriero, con il suo archetipo Enrage.L'Accademia di Scholomance in arrivo tra qualche settimana avrà dunque non solo l'arduo compito di mitigare il predominio delle classi anzidette ma anche di riportare un po' di equilibrio e varietà all'interno di un meta troppo ripetitivo, noioso e cristallizzato. Le novità in arrivo con la nuova espansione sono - l'abbiamo già ricordato - abbastanza rischiose, anche se potenzialmente potrebbero dare l'abbrivo a una vivacità inedita, che non vediamo l'ora di poter testare.

Si torna sui banchi - le novità dell'espansione

Qualche giorno fa, in compagnia del team di sviluppo, abbiamo potuto esplorare le principali aggiunte che arriveranno con il secondo contenuto dell'Anno della Fenice. Se osserviamo attentamente la road map pubblicata a inizio 2020, possiamo notare come Scholomance sembri essere l'espansione meno ricca dell'intero ciclo; quasi un appuntamento di passaggio verso il gran finale previsto, come di consueto, verso la fine dell'anno.

Ciononostante, Scholomance introdurrà una manciata di nuove meccaniche di gioco pienamente adagiate sulla tematica "accademica" dell'espansione, come Impulso Magico e Studi.

Impulso Magico sarà una nuova keyword contenuta nella descrizione dei servitori e permetterà l'attivazione di un effetto bonus molto potente, che avrà efficacia una sola volta dopo che il giocatore avrà lanciato una magia.

La seconda meccanica di gioco, Studi, sarà invece un nuovo tipo di incantesimi che permetteranno ai giocatori di Rinvenire una carta e di ridurre contestualmente il costo in Mana della successiva carta dello stesso tipo che si andrà a giocare.



Dalle meccaniche inedite che arriveranno ne spunta una in particolare la quale, in potenza, potrebbe essere un'aggiunta ancora una volta destabilizzante per l'equilibrio del card game, proprio come accaduto con il Cacciatore di Demoni. Stiamo ovviamente parlando delle carte "bi-classe".

Per la prima volta i giocatori di Hearthstone avranno accesso a ben quaranta carte specificamente pensate per essere condivise tra due classi. Secondo quanto riferitoci la scorsa settimana, ogni eroe potrà esser combinato con altri due, per creare un totale di dieci combinazioni inedite che renderanno l'identità di ogni classe più fluida e malleabile. Nasceranno sicuramente nuovi archetipi e, ovviamente, sarà meraviglioso sperimentare le soluzioni derivanti dalla mescolanza delle varie classi. Il timore però, soprattutto alla luce di quanto accaduto con il Cacciatore di Demoni, è che questa aggiunta vada a creare ulteriori squilibri nel meta.

Odio tutti

Blizzard ci ha nuovamente affidato il reveal di una delle 135 nuove carte che andranno a comporre il pacchetto contenutistico de L'Accademia di Scholomance. Questa volta non si tratta di un servitore, come accaduto nel nostro speciale su Keli'dan il Demolitore, bensì di una magia appartenente proprio alla classe di cui abbiamo ampiamente discusso poco fa: il Cacciatore di Demoni.

Vi presentiamo dunque Ciclo dell'Odio, una carta che, come potete vedere dall'immagine esclusiva che vi proponiamo, si presenta con un costo cospicuo: ben sette cristalli di mana, una spesa che pone la nuova magia rara in bilico tra due fasi, ovvero la fine dell'early game e l'inizio del mid. La sua esosità, ovviamente, è giustificata dalla descrizione.



Ciclo dell'Odio "infligge 3 danni a TUTTI i servitori". Non solo: la descrizione continua con "Evoca uno Spirito 3/3 per ogni servitore distrutto".

Come nel caso del nostro precedente reveal relativo a Keli'Dan il Distruttore, anche Ciclo dell'Odio non ha bisogno di grosse sinergie per esser giocata. Anzi, basta semplicemente che l'avversario abbia dalla sua dei servitori da trasformare in perfette vittime sacrificali per il nostro Cacciatore di Demoni.

Al contrario della leggendaria del Warlock, però, Ciclo dell'Odio ci permetterà di avere un doppio vantaggio: puliremo la board (o, perlomeno danneggeremo i servitori più potenti) e contestualmente potremo contare sull'arrivo di servitori 3/3 sul nostro lato. Infliggendo danno "a tutti" i servitori, comunque, potremo sfruttare la magia per sostituire - in maniera brutale - i nostri minion meno potenti con creature un po' più affidabili.Ciclo dell'Odio, insomma, conferma una volta di più l'aggressività di una classe prepotentemente focalizzata sul danno bruto. La magia, con tutta probabilità, andrà ad arricchire il potente archetipo aggro di cui vi abbiamo fatto cenno in apertura. Illidan, infatti, può già contare su carte dal grande potere distruttivo come Sacerdotessa della Furia, Metamorfosi Demoniaca, Antaen Inibito e le tanto chiacchierate Lame da Guerra Azzinoth.

Cosa sappiamo sinora

Oltre a Ciclo dell'Odio, sono già state svelate diverse altre carte che arriveranno in Scholomance e molte altre verranno rivelate nel corso di appuntamenti dedicati, come il nostro.

Attualmente ne conosciamo quattordici, tra cui alcune che contengono proprio le nuove keyword.

Con Studente Diligente, ad esempio, è possibile sfruttare Impulso Magico per far tornare la magia giocata nella mano dello Sciamano. Tutrice Corrotta, invece, la vediamo molto bene in un mazzo del Cacciatore di Demoni, in quanto il suo Impulso Magico recita: "Infligge danni a TUTTI gli altri servitori".

Quattro sono, infine, le carte bi-classe presentate sino a questo momento. La prima, Ladra di Bacchette, potrà essere inserita nei mazzi Mago/Ladro e permetterà di rinvenire una magia proprio del Mago.





Shan'do Zannaselvaggia, invece, è una leggendaria Druido/Cacciatore molto interessante che permette di scegliere tra fornire +1/+1 a tutte le bestie nel mazzo, oppure trasformare il servitore nella copia di una bestia posseduta.

Le ultime due carte bi-classe che conosciamo sono Missili dell'Involuzione, magia condivisa tra Sciamano e Mago, e Fioritura Fulminea, altra magia questa volta divisa tra Sciamano e Druido.

Ricordiamo che la nuova espansione potrà essere acquistata attraverso il Mega Pacchetto L'Accademia di Scholomance (che sarà in vendita per 79,99 Euro): 80 buste de L'Accademia di Scholomance, cinque buste Dorate aggiuntive, una carta Leggendaria Dorata casuale (sempre dell'espansione), l'eroe Mago Kel'Thuzad, il dorso delle carte Kel'Thuzad e il Pass Locanda, che include quattro entrate all'Arena. Al prezzo di 49,99 Euro sarà disponibile anche il Pacchetto Preacquisto, che include 55 buste de L'Accademia di Scholomance, una carta Leggendaria Dorata casuale (tratta dall'espansione) e il dorso Kel'Thuzad.