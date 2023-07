Hearthstone: un'era Imprevedibile per il gioco di carte Blizzard

Sono passati ormai tre mesi dal lancio di Festival delle Leggende, la prima espansione di Hearthstone del 2023. In parallelo all'uscita del set, Blizzard ha dato il via all'Anno del Lupo e ha promesso tante modifiche di bilanciamento per le carte più potenti, come pure l'inclusione di nuove componenti del gioco. Mentre i bilanciamenti sono stati pubblicati già nel corso della primavera, il nuovo formato di Hearthstone si è fatto attendere un po' più a lungo, ma finalmente è arrivato.



Blizzard ha introdotto la modalità Imprevedibile, che sostituisce definitivamente quella Classica. Abbiamo avuto il privilegio di parlare del design e del funzionamento della modalità inedita con Matt London, Lead Designer dei formati di Hearthstone e con Chadd Nervig, Lead Designer delle feature del titolo. Ecco cosa ci hanno raccontato, e soprattutto, cosa possiamo aspettarci dal passaggio dal formato Classico a quello Imprevidibile, andato live il 22 giugno.

Un'era "Imprevedibile" per Hearthstone

Prima di addentrarci nelle dichiarazioni dei designer di Hearthstone, è bene analizzare cosa cambia tra formato Classico e Imprevedibile. Quest'ultimo è in sostanza una modalità di Hearthstone con stagioni a rotazione regolare. Ogni season presenta un set di regole variabile o un pool diverso di carte da cui attingere per la creazione dei mazzi: ciò, secondo gli sviluppatori, dovrebbe comportare nuove sfide nel deckbuilding ai giocatori.

Per esempio, la prima stagione Imprevedibile, intitolata "Nuova Era" (che è attualmente in corso), permette di usare solo le carte del set Principale e quelle dei set da Ceneri delle Terre Esterne in poi: in sostanza, qualsiasi carta lanciata da aprile 2020 in poi è valida anche nella nuova modalità, almeno a questo giro. C'è però un importante distinguo da fare: la "Nuova Era" di Hearthstone ha una regola aggiuntiva, che impone di usare solo carte di classe. Restano fuori dal formato le carte neutrali: una condizione simile potrebbe fornire un formidabile vantaggio ad alcuni eroi e rivelarsi un handicap per altri, a seconda di come le strategie di theorycrafting evolveranno nei prossimi giorni. Ovviamente, regole e pool di carte accettati cambieranno periodicamente: le prime, infatti, saranno soggette a revisione di mese in mese, in parallelo con la chiusura di ogni stagione; i secondi, invece, saranno rivisti di tanto in tanto, a cadenza meno regolare, con l'inclusione dei nuovi set in uscita e con la rotazione delle espansioni vintage. Siccome Imprevedibile punterà molto sull'effetto nostalgia, non escludiamo la possibilità di assistere al ritorno dei vecchi set nelle prossime stagioni.



Ma perché passare da Classico a Imprevedibile? Ce lo ha spiegato Chadd Nervig: "la Modalità Classica era incredibile perché ci permetteva di mostrare cosa era Hearthstone nei suoi primi anni, nella sua forma iniziale. I giocatori l'hanno amata, soprattutto al lancio. Ma la modalità Classica è statica: non cambia, non ci sono nuove carte e non ci sono patch di bilanciamento. Naturalmente, ciò significa che l'interesse dei fan cala nel corso del tempo.

La modalità Imprevedibile invece muta in continuazione: ogni mese c'è un nuovo formato. Il primo è ‘Nuova Era', e porta con sé nuove carte e set di regole. 'Nuova Era' unisce divertimento e profondità, permettendo agli appassionati di utilizzare combinazioni di carte mai provate prima per dare vita ad archetipi e varianti mai viste prima di mazzi molto famosi. Al contempo, in Imprevedibile non c'è la vastità di scelte della modalità Selvaggia, in cui i fan possono letteralmente accedere ad ogni carta su Hearthstone".



Ma che ne sarà della modalità Classica? In molti, all'annuncio del formato Imprevedibile, se lo sono domandati, temendo che quest'ultima sarebbe stata messa da parte per sempre.

Nervig, invece, ci ha confermato che essa tornerà in futuro, ma non come una modalità di gioco separata dalle altre: "il punto della modalità Classica era quello di fornire una fotografia statica di Hearthstone in un preciso momento della sua vita. Il feedback che abbiamo ricevuto dagli utenti a riguardo è stato più che positivo, e ne faremo tesoro: per esempio, potremmo implementarlo in qualche modo nelle missioni, negli achievement, oppure ancora sotto forma di future stagioni per il formato Imprevedibile. Una delle cose che i fan ci hanno chiesto più spesso era di inserire i nuovi set in uscita o di integrare il supporto per quelli iniziali, come ‘La Maledizione di Naxxramas'. Questi suggerimenti sono stati di ispirazione per Imprevedibile, che rappresenta un nuovo approccio al gioco: non più statico, ma in continua evoluzione. La modalità Imprevedibile ci dà tantissime possibilità da esplorare tramite le combinazioni tra set e regole. Ci fornisce tantissime opzioni con cui divertirci".

Come funziona la modalità Imprevedibile?

A decretare il successo o meno di Imprevedibile saranno i formati che si succederanno periodicamente: Matt London ha detto che i pool di carte e le regole si faranno sempre più estremi con il tempo. "Il bello di Imprevedibile è che ci fornisce tutti questi ingranaggi di gameplay che possiamo modificare agendo di fino", spiega il Lead Designer di Hearthstone. "Abbiamo già scoperto, guardando al formato Nuova Era, che rimuovendo le carte neutrali il bilanciamento del gioco cambia: non migliora o peggiora, semplicemente vira in direzioni nuove. Vogliamo capire quale sarà la reazione dei giocatori a queste novità.

In futuro potremmo aggiungere o rimuovere carte dal pool, oppure implementare dei cambiamenti alle regole di gioco ancora più coraggiosi: avete mai pensato a quali strategie potrebbero nascere se non ci fosse un limite alle carte in mano, oppure se la prima pescata fosse più corposa di quella del formato standard? Cosa succederebbe se la mano iniziale venisse raddoppiata? E se non ci fosse un limite massimo di mana accumulabile? Imprevedibile ci permette di dimostrare che dei minuscoli cambiamenti possono rivoluzionare il gioco da cima a fondo. Alcune di queste varianti potrebbero essere molto più popolari della media, ma va bene così: la divisione in più stagioni ci permette di saltare da un regolamento all'altro a cadenza periodica, correggendo il tiro quando necessario".



London ha anche confermato che la rotazione dei formati avrà cadenza mensile, nella maggior parte dei casi: "se c'è un formato che non vi va a genio, potete semplicemente non giocarlo. Hearthstone è un prodotto enorme, ci sono tantissime cose da fare. E poi saprete che il mese dopo cambierà tutto e potrete tornare su Imprevedibile con un nuovo set di regole, che magari amerete alla follia".

Su questo punto, in particolare, i designer di Blizzard sono stati categorici: "la nostra filosofia è questa: non vogliamo creare dei formati che piacciano più o meno a tutti quasi sempre; ne vogliamo creare ogni mese uno che sia il preferito di tutta la storia di Hearthstone per alcuni giocatori, ma che magari potrebbe lasciarne scontenti altri". Sulla durata di ciascuna stagione nella modalità Imprevedibile, comunque, Nervig ha invitato i fan a dire la loro: "all'inizio cambieremo regole e pool di carte ogni mese, più o meno. Ma ascolteremo il feedback dei fan e decideremo di conseguenza". In generale, il formato della stagione di giugno, "Nuova Era", sarà una presenza ricorrente in Imprevedibile: "Ceneri delle Terre Esterne [la prima espansione dell'Anno della Fenice; ndr] è una sorta di punto di partenza. Tutte le espansioni che usciranno successivamente arriveranno anche nel formato "Nuova Era" ogni volta che questo tornerà nella rotazione mensile di Imprevedibile". Ci è stato inoltre confermato che la modalità Imprevedibile non modificherà la roadmap dell'Anno del Lupo o la cadenza delle prossime release di Hearthstone: "ormai abbiamo tanti gruppi all'interno del nostro team. Lo sviluppo di Imprevedibile non ha rallentato quello delle altre feature e novità, né per quanto riguarda le patch né per i nuovi contenuti".



Sul fronte del bilanciamento, in particolare, sembra che l'approccio del team di Hearthstone a Imprevedibile sarà molto simile a quello già adottato per il gioco Selvaggio: "nei nostri tre formati Constructed, Standard, Selvaggio e Imprevedibile, puntiamo ad avere la stessa versione di ciascuna carta, con i medesimi effetti e statistiche. Se in Standard spesso interveniamo con buff e nerf, in Selvaggio e in Imprevisto ci limiteremo al ban di alcune carte. In questo modo, manterremo Standard il formato principale di Hearthstone, ma forniremo degli ambienti controllati anche a Imprevedibile e Selvaggio per evitare che i giocatori incontrino problemi durante le loro partite.

In Imprevedibile, in particolare, l'approccio sarà più ‘hands-on' che in Selvaggio, ma non saremo così attivi come in Standard. D'altro canto, la rotazione stessa risolverà i problemi di bilanciamento della nuova modalità. Se ci saranno set di carte dominanti, lasceremo che questi abbiano il loro momento di gloria. E poi, a fine mese, quando la rotazione cambierà e arriveranno nuove regole, li sostituiremo con altri. Ovviamente, se un formato "sbilanciato" verrà proposto più volte in Imprevedibile, potete aspettarvi dei piccoli cambiamenti per renderlo più equilibrato dalla sua seconda iterazione in poi".

Un occhio ai neofiti e uno ai veterani

All'indomani dell'annuncio della modalità Imprevedibile, parte della community di Hearthstone si è chiesta se essa avrebbe premiato i giocatori più navigati rispetto ai neofiti o a chi, attirato dalla possibilità di risparmiare qualche soldo nell'acquisto delle nuove espansioni, ha via via disincantato le carte che finivano nel formato Selvaggio.

Sotto questo punto di vista, i designer di Blizzard hanno deciso di guardare sia ai veterani che ai neofiti: "‘Nuova Era contiene tutte le carte uscite da marzo 2020 in poi. Metà dei set inclusi in questa stagione viene ancora usata in standard, mentre l'altra è uscita di rotazione solo da qualche mese, quindi siamo convinti che tutti i giocatori abbiano una collezione abbastanza ampia da divertirsi anche in Imprevedibile. Inoltre, offriamo dei deck pronti per il competitivo, che possono essere acquistati con l'oro ottenuto nel gioco. E poi - conclude Nervig - c'è la possibilità di ottenere dei pacchetti di carte sia standard che selvagge, che si possono acquisire con l'oro cumulabile gratuitamente giocando a Hearthstone".



La previsione dei creatori della nuova modalità di Hearthstone è comunque che formati diversi piacciano a giocatori differenti: alcune stagioni saranno pensati per toccare le corde emotive dei fan hardcore, mentre altre saranno adatti a tutti, compresi gli utenti con meno esperienza e quelli che torneranno su Hearthstone proprio grazie a Imprevedibile. "Siamo sicuri che Imprevedibile sarà un formato estremamente profondo, con un gran numero di archetipi per ogni classe: ci sarà molto con cui sperimentare. Siamo emozionati per ciò che è successo al day-one, con l'emersione di così tante strategie diverse.

Al contempo, però, non vediamo l'ora di sapere come i giocatori si adegueranno alle nuove regole e alla nuova modalità", spiega London, che conclude dicendoci che "il bello di Imprevedibile è che ci permette di creare nuove sfide per gli utenti e per i loro mazzi, dei veri e propri puzzle che ogni deck deve risolvere. Ci piace pensare che ogni puzzle abbia più soluzioni diverse, tutte egualmente valide: gli streamer e gli esperti stanno già lavorando alle loro liste, facendo theorycrafting e proponendo mazzi sui social. Siamo sicuri che i fan faranno altrettanto".