Hearthstone: in esclusiva su Everyeye.it vi sveliamo la carta Furia del Drago!

Sin dal momento dell'annuncio ufficiale della nuova espansione di Hearthstone avvenuto (come era prevedibile) in occasione della BlizzCon 2017, il colosso di Irvine non ha mai smesso di stuzzicarci. Questo tratto caratteristico della strategia comunicativa di Blizzard manda i fan in brodo di giuggiole e, soprattutto, consente di mantenere ai massimi livelli l'hype per i contenuti che verranno. Coboldi & Catacombe, lo ricordiamo, oltre alle nuove meccaniche (Reclutamento) e a inediti tipi di carte (Armi per tutte le classi, Carte non Identificate e Pietre Magiche) introdurrà anche una nuovissima esperienza di gioco. Quest'ultima andrà a sostituire il format delle Missioni precedentemente visto ne I Cavalieri del Trono di Ghiaccio. Con Dungeon Run, il team di sviluppo punta a riprendere e rielaborare, ovviamente alla maniera di Hearthstone, l'essenza dei dungeon crawler dei tempi che furono.

Le novità sino a questo momento e la rivelazione

Ad ogni buon conto, la nuova espansione, proprio come accaduto con le precedenti, Viaggio a Un'Goro e I Cavalieri del Trono di Ghiaccio, sarà composta da 135 carte inedite dedicate questa volta agli scontrosi Coboldi e alle favolose, sconosciute ricchezze celate nelle gallerie scavate senza sosta dalle avide creature con la candela in testa. Dopo aver pubblicato il racconto breve dedicato a Marin la Volpe e aver svelato qualcosa in più dell'inedito contenuto per giocatore singolo, Blizzard ha dato ufficialmente il via al carosello di annunci relativi alle carte del nuovo set.

A partire da lunedì 20 novembre, infatti, personalità della community e siti specializzati si sono avvicendati nella presentazione di alcune delle nuove carte che vedremo a partire dal prossimo 7 dicembre.

Manca dunque pochissimo all'atto conclusivo dell'Anno del Mammut. Nei vari reveal dei giorni scorsi, capaci di travolgerci con impeto, abbiamo potuto osservare alcune aggiunte veramente interessanti che promettono di vivacizzare la ladder.

In questo periodo di grande fermento che ci prepara al debutto ufficiale dell'espansione, abbiamo potuto vedere le principali caratteristiche legate alle nuove meccaniche di gioco che citavamo in apertura. Tra queste spiccano le Armi delle varie classi (vero pezzo forte del set) il Martello non Identificato, Sentieri Divergenti (che permette al Druido di scegliere due volte), le Pietre Magiche e Kathrena Brinafatua (la leggendaria del Cacciatore con un effetto niente male). Ora, grazie a Blizzard abbiamo l'opportunità di mostrarvi in esclusiva una nuova carta che andrà ad arricchire la collezione del Mago.



Unleash the Fury!

Everyeye.it è orgogliosa di svelare in anteprima Furia del Drago!

Come potete notare, Furia del Drago è una magia epica dal costo ragguardevole (ben 5 cristalli di mana), ma il suo effetto si presta a molte sinergie differenti, soprattutto se associata all'archetipo Elementale.

La nuova magia non fa altro che mostrare un'altra magia dal mazzo e infliggere danno pari al costo della carta a TUTTI i servitori. Se la carta pescata ha un costo importante, Furia del Drago può essere un ottimo modo per ripulire la board e ricominciare. Inoltre, come avrete avuto sicuramente modo di notare, nei giorni scorsi è stata ufficializzata una carta neutrale che può tranquillamente andare in combinazione con Furia del Drago.

Tiranno Arcano, infatti, è un servitore Elementale da cinque mana (4/4) il cui costo scende a zero quando il giocatore gioca una magia da cinque o più cristalli di mana nello stesso turno. Una volta fatta tabula rasa, quindi, con questo nuovo Elementale è possibile ripartire con un vantaggio tattico. Un altro Elementale dal nuovo set, Artificiere Arcano, può invece fornire protezione all'eroe con il suo effetto. Nel caso in cui decidessimo di giocare Furia del Drago, Artificiere Arcano dovrà per forza passare a miglior vita ma ci "regalerà" ben cinque punti Armatura (ovvero il costo della magia giocata). Come potete immaginare, le possibili strategie sono le più disparate; persino interpellare il buon Medivh che, con la sua Atiesh messa in combinazione con Furia del Drago, può evocare direttamente sul campo un nuovo servitore da cinque mana.

Sicuramente in questo momento state pensando al malaugurato caso in cui la magia mostrata da Furia del Drago abbia un costo irrisorio in termini di mana. In realtà Janina ha la possibilità di bypassare questo limite sfruttando creature capaci di "generare" magie economiche che finiscono direttamente nella mano del giocatore, lasciando spazio libero alle magie più costose.

Alcune di queste, ad esempio, possono essere Libro Chiacchierone (creatura 1/1 dell'Avventura Una notte a Karazhan), Un paio di seguaci della Kabala provenienti dalle strade di Gatgetzan (il Corriere della Kabala e l'Alchimista della Kabala), due creature spuntate dalle fredde sale di Icecrown Citadel (ovvero la leggendaria Arfus e l'Evocatrice Spettrale) e, infine, un altro Elementale, Tempesta Scintillante, giunto dal selvaggio Un'Goro.

Che ne pensate? Siete pronti a scatenare la Furia del Drago?