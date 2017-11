Hearthstone: nuove carte esclusive arriveranno in Arena!

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Nel corso della BlizzCon non è stata annunciata solo la nuova espansione Coboldi & Catacombe, la quale andrà a chiudere l'Anno del Mammut. Tra le molte novità che andranno ad arricchire il card game targato Blizzard ce ne saranno alcune che riguarderanno anche la modalità Arena.

Con la prossima patch saranno aggiunte per la prima volta nuove carte esclusive proprio per la modalità Arena. Secondo quanto dichiarato da Ben Brode, game director di Hearthstone, una nuova carta verrà aggiunta a ogni classe, in previsione di un evento che avrà luogo nel corso delle prossime settimane.

Le carte che verranno aggiunte, ancorché soggette a qualche possibile revisione affinché il bilanciamento complessivo non ne esca azzoppato, sono state scelte direttamente dal pubblico presente alla BlizzCon. Gli sviluppatori, nel corso del panel dedicato al gioco, hanno presentato ben tre opzioni per ogni classe, e hanno deciso quale inserire in base alla risposta e alle reazioni avute dal pubblico. Le carte, come abbiamo detto, sono suscettibili di modifiche e bilanciamenti prima che esse vengano rese disponibili per la scelta in Arena.

La scelta del Warlock è stata forse una delle più controverse. Il pubblico è stato a lungo combattuto tra Bottled Madness e From Beyond. From Beyond era chiaramente la carta migliore e foriera delle strategie più interessanti per lo Stregone ma, purtroppo, Bottled Madness ha ricevuto molti più voti (forse sono stati voti di protesta, un po' come avviene in politica).Il voto relativo alle carte del Mago, invece, ha permesso agli sviluppatori di mostrare un "Polymorph: ???", una carta estremamente interessante che recita: "Choose a minion: Discover a new minion to transform into it". Insomma, una variante particolare di un grande classico come Polymorph.

La carta scelta per lo Sciamano invece, pare essere qualcosa di illegale. "Crackling Doom" ha un costo di mana pari a zero, ma la giocata costerà davvero caro in termini di "Sovraccarico". La descrizione della carta in questione, infatti, recita: "Deals 12 damage to all minions. Overload (10)". Potenzialmente un'ottima carta per pulire l'intera board, ma rimaniamo davvero curiosi di scoprire in che modo potrà trovare spazio in Arena.

Il resto delle carte selezionate dal pubblico per le altre classi sono:



Deadeye ("For the resto f the game your Hero Power can also target minions") per il Cacciatore;



Blazing Longsword ("Also damages the minions next to whomever you attack") per il Guerriero;



Hand of Salvation ("Secret: when your second minion dies in a turn, revive it") per il Paladino;



Generous Spirit ("Give a friendly minion to your opponent. Draw 3 cards") per il Sacerdote;



Smoke Bomb ("Give Stealth until your next turn. Draw a card.") per il Ladro;



Nature's Champion ("Return a friendly minion to your hand and give it +5/+5") per il Druido.

Non ci resta che attendere la patch d'aggiornamento (che dovrebbe giungere in concomitanza con Coboldi & Catacombe) per provare le nuove carte in Arena e capire se il curioso esperimento sociale portato avanti da Blizzard in questi giorni di BLizzCon avrà avuto successo.