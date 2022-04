Hearthstone Rotta per la Città Sommersa: la nuova espansione sottomarina

Anno nuovo, vita nuova. O quantomeno, così dovrebbe essere. Dopo le rivoluzioni interne al team di sviluppo (le quali, peraltro, non sono ancora finite dato il cambio ai vertici: Ben Lee, infatti, lascerà il progetto e affiderà le redini all'attuale executive producer Nathan Lyons-Smith) nonché a seguito delle gradite novità dello scorso anno, Hearthstone con Rotta per la Città Sommersa è ufficialmente entrato nel suo nuovo ciclo vitale.

L'Idra, le novità

La costellazione protettrice del 2022 sarà quella dell'Idra. Quest'anno il team di sviluppo vuole tirare un po' il fiato e concentrarsi sulla sedimentazione (chiamiamolo pure "rafforzamento") di ciò che già esiste. Lo studio promette d'altronde di concentrarsi sulle modifiche e il miglioramento dei sistemi esistenti, invece di creare modalità inedite.

Ciò riguarderà non solo le performance in game e costanti bilanciamenti per tutte le modalità di gioco, ma anche la stabilità del client e altri aggiornamenti di natura tecnica. Come di consueto, poi, si è verificata la rotation dei set Standard: con il nuovo Anno sono usciti dalla modalità Standard i set dell'Anno della Fenice (che include Ceneri delle Terre Esterne, L'Accademia di Scholomance e Follia alla Fiera di Lunacupa). A proposito, ecco svelata in anteprima la carta Behemoth Acquanera.

Le meccaniche introdotte in Rotta per la Città Sommersa

La nuova espansione ha ovviamente portato in dote diverse nuove meccaniche ludiche e keyword. Anzitutto, i giocatori che hanno potuto tuffarsi alla scoperta della Città Sommersa (vi invitiamo a recuperare il nostro precedente speciale dedicato al reveal della carta Behemoth Acquanera) si sono imbattuti nei Naga.

Le creature degli abissi che infestano le coste di Azeroth e le profondità dei mari fanno ufficialmente il loro debutto in qualità di "nuovo tipo di servitore" e diventeranno un'aggiunta permanente che - probabilmente - potremo ritrovare anche in futuro. I Naga sono squamose creature legate a doppio filo con l'energia arcana, ciò significa che sono prevalentemente utili in Dragaggio , una nuova abilità che permette al giocatore di guardare le ultime tre carte del deck e di sceglierne una da mettere in cima al mazzo.



Dal canto loro, i Colossi altro non sono altro che enormi servitori ben noti ai giocatori di World of Warcraft. Il team di sviluppo ha ben pensato di rappresentare la loro imponenza dividendoli in più carte, che andranno a comporre l'intero mostro. La meccanica, pur ricordando Exodia di Yu-Gi-Oh!, non funziona esattamente nello stesso modo.

I servitori Colosso hanno in pratica carte aggiuntive (o effetti extra) che offrono sinergie inedite, se messe in relazione con la card principale. Queste appendici verranno evocate in contemporanea alla carta primaria, anche quando il servitore Colosso non è stato giocato dalla mano.

La parola agli sviluppatori Cora Georgiou ed Edward Goodwin

Everyeye: Anzitutto, prima di iniziare, vi va di presentarvi per farvi conoscere dal nostro pubblico?

Cora Georgiou: Siamo Cora Georgiou, Game Designer, e Edward Goodwin, Associate Game Designer del team di sviluppo al lavoro su Hearthstone.



Everyeye: Qual è l'attuale stato del gioco? Il nuovo Anno cosa porterà di diverso rispetto al precedente? Nell'anno passato abbiamo vissuto la tematica del dualismo orda/alleanza con le tre espansioni che hanno riassunto le radici di Warcraft. Siete soddisfatti? Come avete percepito la risposta da parte dei giocatori?

Cora Georgiou: Parlando per quella che è stata la mia esperienza personale, l'Anno del Grifone è andato molto bene e la ricezione da parte dei giocatori è stata assolutamente buona. Nell'Anno del Grifone abbiamo introdotto così tante novità nel gioco ed è stato forse uno dei periodi in cui siamo stati più ambiziosi, addirittura con obiettivi più elevati rispetto a quelli dell'Anno del Drago (2019).

L'Anno del Grifone è stato il nostro primo, reale tentativo di creare un flusso narrativo unico e originale, supportato non solo dalle tre espansioni ma anche dai Mercenari, dai personaggi iconici che ci hanno accompagnato nel corso dell'Anno. Nel 2021 l'intero processo creativo è stato fantastico, perché al nostro team è stato permesso di sperimentare e di creare storie e personaggi che fossero veramente "tridimensionali", in grado di raccontare la loro storia e non solo un semplice sfondo. Questo i giocatori l'hanno apprezzato molto, perché ha dato loro modo di provare nuove esperienze, di esser maggiormente coinvolti.



Everyeye: La nuova espansione, Voyage to the Sunken City riporta gli appassionati di World of Warcraft indietro di qualche anno, ai tempi di Cataclysm. Come mai avete scelto di esplorare gli abissi del Great Sea per questa espansione?

Cora Georgiou: Questa è un'idea che avevamo in canna da tanto tempo. Era davvero un aspetto che abbiamo sempre voluto esplorare sotto il profilo narrativo e quest'Anno, a nostro avviso, è quello giusto, perché nel 2022 le espansioni torneranno a essere considerate come contenuti singoli, più che interconnessi tra loro.

Inoltre, volevamo fosse un contenuto molto simile a Viaggio ad Un'Goro: desideravamo che l'espansione fosse legata e creata attorno all'ambientazione, più che costruita intorno a una tematica o a qualche eroe in particolare".



Everyeye: Quali sfide, in termini di design e costruzione del background narrativo, vi ha riservato il mondo sommerso? Quali difficoltà avete affrontato per inserire le nuove meccaniche e far sì che tutto sia il più equilibrato possibile? Quali criticità avete riscontrato?

Edward Goodwin: C'è stato un sacco di lavoro per questa espansione. Davvero tanto, credimi. Il design team ha impiegato moltissime ore e tutto l'impegno possibile affinché le meccaniche potessero essere non solo interessanti e divertenti ma anche funzionali ed equilibrate. Era necessario che potessero adattarsi all'intero ecosistema di Hearthstone.

Le sfide non sono state di certo poche, perché abbiamo introdotto un nuovo tipo di servitore (i Naga), complesso e fortemente legato alla magia - e quindi ci siamo trovati a dover capire in che modo questo potesse interagire con le magie e le altre meccaniche. Anche i Colossi sono stati piuttosto complessi da gestire.



Everyeye: Vi aspettate un grande impatto di queste novità nel deck building e nel meta per i prossimi mesi?

Edward Goodwin: Sì, sicuramente. Ci sono davvero tanti aspetti che potrebbero avere un impatto drastico sul modo di intendere il gioco. Non dobbiamo comunque dimenticare che si è verificato anche il rotation set e un bel po' di carte ha lasciato il formato standard. Inoltre - e come ricorderete è stata una delle principali novità del 2021 - il Core Set è cambiato, salutando alcune carte e accogliendone altre. Anche questo potrebbe influire sul lungo periodo".