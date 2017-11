Hearthstone: sette nuove carte per Coboldi & Catacombe

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Blizzard continua ad alzare l'asticella dell'hype per Coboldi & Catacombe con annunci ben calibrati e a cadenza regolare, tracciando il percorso che ci condurrà dritti verso l'uscita dell'espansione a inizio dicembre. Dopo le prime presentazioni, focalizzate soprattutto sulle Armi e sui segreti del Ladro, nella giornata di ieri sono state svelate alcune carte dedicate alle nuove meccaniche di gioco, come Reclutamento e gli Oggetti non Identificati. Ecco le sette nuove carte che vedremo nell'espansione.

Come siamo astiosi oggi

Evocatrice Astiosa è un servitore da sei mana 4/4, epico, con l'abilità Grido di Battaglia che consente di mostrare una magia dal mazzo del giocatore ed evocare un servitore casuale con lo stesso costo. Evocatrice Astiosa potrebbe essere buono in archetipi del Druido, dove si potrebbe inserire Infestazione Finale ed evocare un servitore da 10 mana.

Con Evocatrice Astiosa, ad esempio, si potrebbe creare un mazzo basato su molti servitori e pochissimi incantesimi, tutti ad alto costo, cosa che giustificherebbe l'esistenza di questa creatura nel mazzo.

La seconda carta a esser rivelata è una leggendaria: Zola la Gorgone. Come la precedente, anche questa carta è una creatura neutrale dal costo di tre cristalli di mana (2/2). Il suo Grido di Battaglia è piuttosto strano: "Seleziona un tuo servitore, ne mette una copia dorata nella tua mano". Il costo irrisorio la rende potenzialmente molto interessante in termini di combo, data la possibilità di aggiungere un servitore (a scelta del giocatore e non casuale) alla mano.

Melmina adorata

La terza carta, questa volta, appartiene al Cacciatore: Melmina Penetrante. Il costo da sei mana è decisamente importante per un 5/4. Come al solito è il suo effetto a renderla attraente. Melmina Penetrante, in buona sostanza, possiede un Grido di Battaglia che ci consente di copiare il Rantolo di Morte di un servitore casuale nel mazzo. Per essere efficace, però, la costruzione del deck dovrebbe ruotare attorno all'inclusione di pochi servitori con un Rantolo di Morte utile e potente. La maggior parte delle carte del Cacciatore, comunque, si concentrano sul controllo della board, ovvero su una strategia piuttosto dispendiosa e aggressiva. In teoria, questa carta dovrebbe "andare d'accordo" con la nuova leggendaria presentata l'altro giorno, Kathrena Brinafatua, il cui Rantolo di Morte recita: Recluta una bestia. La nuova meccanica di Reclutamento, lo ricordiamo, permette di chiamare direttamente sulla board il servitore, senza passare per la mano.

La solitudine dei Campioni

La quarta carta del nuovo set a esser presentata è Campione Solitario. Con un costo di tre mana non è male, per essere un 2/4, soprattutto per il suo effetto. Campione Solitario, infatti, ottiene Provocazione e Scudo Divino se sul campo non ci sono altri servitori controllati dal giocatore che lo evoca.

Un'altra creatura neutrale svelata è Avanguardia d'Argento. A un primo sguardo non sembra nulla di particolarmente esaltante. Con un importante costo in termini di mana (7) e statistiche poco performanti (3/3) la carta comune potrebbe finire presto nel dimenticatoio. Il suo effetto, però, potrebbe riuscire a renderla utile, almeno per qualche strategia. Avanguardia d'Argento funziona essenzialmente come Barnes ma può evocare il servitore con le sue statistiche normali invece che con l'1/1. Questa carta richiederebbe ovviamente un mazzo con servitori da 8 mana molto potenti, Tirion Fordring, oppure il Lich King.

Un Corvo per amico

L'ultimo servitore a esser presentato al pubblico è Famiglio Corvo, creatura comune del Mago (da notare che ha l'attributo Bestia). Il suo Grido di Battaglia confronta due magie dei due mazzi; se la magia del giocatore di Famiglio Corvo costa di più l'effetto della carta si innesca, facendo pescare al Mago quella magia. Concludiamo con un'Arma, vero pezzo forte del set di prossima uscita. In questo caso, però, si tratta di un Oggetto non Identificato.

Come vi abbiamo già anticipato, anche gli oggetti non identificati fanno parte delle novità di Coboldi & Catacombe. Tale tipologia di carta possiede sempre due effetti distinti: uno noto e un altro, invece, sconosciuto. Quest'ultimo sarà del tutto casuale e il giocatore potrà scoprirlo solamente quando pescherà la carta dal mazzo nel corso del match e mai prima. Ogni Carta non identificata possiede, in totale, ben quattro effetti segreti. Martello non Identificato, quindi, può essere considerato come quattro armi distinte: può fornire Scudo Divino a tutti i servitori del giocatore, evocare due Reclute Mano d'Argento, dare a tutti i servitori Provocazione, oppure aumentare il loro attacco a +1. Gli effetti, però, sono troppo casuali e portano la carta a esser "situazionale" in Standard e un po' più utile in Arena.