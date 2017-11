Hearthstone: svelate le prime carte di Coboldi & Catacombe

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Pochi giorni fa vi abbiamo anticipato l'avvio del carosello di annunci riguardanti la nuova espansione del card game targato Blizzard: Coboldi & Catacombe. Come ormai da prassi, il colosso di Irvine ha demandato a diverse personalità della community il compito di svelare al pubblico le carte che andranno a comporre il set della prossima espansione.

Le novità, sino a questo momento

Come sappiamo, con l'arrivo di Coboldi & Catacombe, il titolo Blizzard si arricchirà di nuove meccaniche di gioco e di alcune novità di rilievo per i nove eroi. Per la prima volta, ad esempio, tutte le classi potranno equipaggiare un'arma (quindi anche i caster come il Mago, il Sacerdote e il Warlock). Inoltre, la nuova keyword, Reclutamento, consente al giocatore di chiamare sul campo di battaglia un minion causale direttamente dal proprio mazzo, oppure un alleato che soddisfi determinati requisiti. Le altre due novità prendono il nome di Pietre Magiche e Carte non identificate. Le Pietre Magiche (o Spellstone) sono artefatti particolari che possiedono condizioni di attivazione specifici: ogni volta che tali requisiti verranno rispettati e avrete una Pietra Magica in mano, quest'ultima diverrà più potente. Le Carte non identificate, invece, hanno sempre due effetti: uno noto e un altro, invece, sconosciuto. Quest'ultimo sarà del tutto casuale e il giocatore potrà scoprirlo solamente quando pescherà la carta dal mazzo nel corso del match e non prima. Ogni Carta non identificata possiede, in totale, ben quattro effetti segreti.

La prima: il Farfugliatore Ferino

La prima carta che il team di sviluppo ha deciso di svelare è Farfugliatore Ferino: carta rara neutrale dal costo in termini di cristalli di mana irrisorio: solamente un cristallo. Inoltre, con statistiche altrettanto irrisorie (1/1), il Farfugliatore Ferino non sembra particolarmente terrificante. Il suo effetto, però, può invece fare molto male se giocato nelle primissime fasi del match. Se il giocatore riesce a giocarla nell'early game e ad attaccare direttamente l'eroe, infatti, ha la possibilità di vivacizzare la board con più copie di questo mostriciattolo peloso. In breve tempo - e con i buff giusti - questa carta può trasformarsi in una seria minaccia per l'avversario. I giocatori più navigati probabilmente staranno già pensando al Paladino e alla sua capacità di avvalersi di carte di potenziamento per poter sfruttare al meglio questa carta solo all'apparenza innocua.

Sudden Betrayal, anche un Ladro ha i propri segreti

Il Ladro non ha mai avuto segreti in Hearthstone prima d'ora. Le cose, però, per Valeera Sanguinar stanno per cambiare. Speriamo in meglio.

Il Ladro, stando alle parole del team di sviluppo, nel design preliminare di Hearthstone prevedeva l'introduzione di Segreti. Ma con meccaniche come Combo già non ne avevano bisogno. Ora sono tornati e questo non sarà l'unico nel set. Pare, infatti, che ce ne saranno almeno altri tre. Uno di questi è Inganno alla Morte, in pratica una combinazione tra Kodo da Fuga (il segreto del Paladino) e Passo nell'Ombra. L'utilità di Inganno alla Morte pare abbastanza efficace, visto che ci consente di far tornare in mano servitori potenzialmente devastanti, soprattutto per l'archetipo "Tempo". Tradimento Improvviso, invece, è un segreto che sembra avere la stessa utilità di "Tradimento" (sempre per il Ladro) o Depistaggio. Resta da vedere se l'archetipo "Secret" sia o meno fattibile per il Ladro (con Scienziato Pazzo nel deck, però, potrebbe essere un'idea).

Il Prete e il Dragone

La nuova carta rara del Sacerdote, oltre all'arma leggendaria Anima del Drago, fa di tutto per spingere con prepotenza l'archetipo "Dragon control".

Spezzatenebre, il nuovo servitore Drago, possiede un costo ragionevole (4 cristalli di mana) e statistiche utili nel mid game. Non solo: si presenta anche come un potenziale perfetto servitore deputato al controllo della board di gioco, in grado di demolire i mazzi aggressivi e veloci permettendo al Sacerdote di arrivare tranquillo sino al late game, quando potrà scatenare tutta la propria potenza.

Mettete un'arma nei vostri mazzi

Come abbiamo ricordato in apertura, la prossima espansione di Hearthstone includerà un'arma leggendaria per ciascuna delle classi, e lo Sciamano non poteeva rimanere a bocca asciutta. Mentre le carte come il Mago, il Sacerdote e il Warlock non possiedono armi tradizionali (prendiamo come esempio proprio Anima del Drago, l'arma del Sacerdote: questo artefatto da 3 mana si presenta con un 0/3, ma ciò che più conta è il suo effetto), lo Sciamano non ha tali restrizioni.

Lancia delle Rune è l'arma più "costosa" che lo Sciamano abbia mai avuto (ben otto cristalli di mana): combina attacco fisico e magia, in maniera molto coerente con la classe trattata. Ha, inoltre, un enorme potenziale in termini di danno e controllo.

Sliding Doors

La meccanica "scegli una volta" del Druido verrà potenziata. Oltre alle carte che implicano di operare una scelta tra due effetti, il Druido a partire da dicembre potrà scegliere per ben due volte (anche lo stesso effetto, volendo). Con un costo di quattro cristalli di mana, Sentieri Divergenti, sembra essere una carta molto utile. Purtroppo, però, sembra anche essere l'unica carta "scegli tra due" dell'intero set.

Il Super Paladino di quartiere

Quartiermastro era una delle migliori carte del Paladino. Ora, la nuova espansione introdurrà qualcosa di molto simile.

Nuovo Livello! possiede lo stesso costo di mana di Quartiermastro (5 mana), fornisce lo stesso effetto (+2/+2 alle Reclute Mano d'Argento) e, in più le potenzia con Provocazione. Non male.



E' quasi magia, Mithril

Come già detto, una delle nuove meccaniche di Coboldi & Catacombe riguarda le Pietre Magiche, proprio come le armi, ce ne sarà una per ogni classe. La prima a esser rivelata è quella del Guerriero: Mithril Magico. Quest'ultima possiede con un livello evolutivo diviso in tre fasi che permette al giocatore di evocare (uno, due e tre) Golem 5/5 per un costo di sette mana a ogni giocata. Non esattamente immediata, insomma, soprattutto perché il requisito per poter giocare il livello successivo impone di equipaggiare un'arma ogni volta.

La seconda giovinezza del Cacciatore

Veniamo, ora, al tanto bistrattato Cacciatore. La classe non appare mai nella parte alta della classifica di gradimento ma, se tutto va bene, il buon Rexxar potrebbe tornare a far discutere i giocatori. L'ultima carta rivelata è un servitore leggendario da 8 mana: Kathrena Brinafatua.

La creatura possiede una combinazione molto utile che mesce "Grido di battaglia" e "Rantolo di morte" in un unico effetto. In pratica, sia quando entra in gioco, sia quando viene spazzata via, questa leggendaria ci permette di reclutare una bestia. Come abbiamo anticipato, Reclutamento è un'altra nuova meccanica dal set che ci consente di richiamare un servitore dal mazzo direttamente in gioco. Nonostante il costo importante, dunque, la leggendaria del Cacciatore, sembra avere una propria utilità soprattutto nel late game.

Queste sono le prime carte (delle 135 previste) svelate al pubblico ma rimanete sintonizzati, perché ogni giorno si susseguiranno le presentazioni, accompagnandoci sino alla fatidica data d'uscita di dicembre.