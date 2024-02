Helldivers 2 non solo assomiglia a Starship Troopers, è il suo erede

A circa due settimane dal suo esordio, Helldivers 2 è ancora saldamente ancorato ai primi posti della classifica dei titoli più giocati su Steam, ed è molto probabile che l'ultima fatica di Arrowhead Game Studios sia ben piazzato anche nelle graduatorie dell'ecosistema PlayStation. La popolarità esplosiva dell'IP ha avuto un impatto perfino sugli indici di gradimento di Starship Troopers, il cult di fine anni ‘90 cui Helldivers chiaramente si ispira. A questo proposito, abbiamo deciso di mettere nero su bianco qualche pensiero sull'assonanza tematica delle due opere, andando a scavare un po' sotto la loro patina di glorificazione guerresca.

Propaganda spaziale e insettoni

Se fate parte di quella nutrita schiera di videogiocatori che vede in Helldivers 2 più di un richiamo al blockbuster sci-fi di Paul Verhoeven, beh, non saremo certamente noi a darvi torto (qui la recensione di Helldivers 2).

D'altronde l'opera di Arrowhead Studios è piuttosto esplicita nel delineare le sue fonti d'ispirazione, e gli stessi sviluppatori non hanno mai nascosto il loro attaccamento verso alcuni capisaldi della cultura pop degli anni ‘80 e ‘90, opportunamente tramutati nella cassa di risonanza di una proposta tanto efficace quanto eccezionalmente popolare. Non è certo un caso se la diffusione "endemica" del titolo ha causato una brusca impennata nell'interesse del pubblico per Starship Troopers, che negli ultimi giorni ha cominciato una rapida ascesa nella classifica dei film più visti in streaming, rinsaldando il suo status di cult cinematografico. I legami tra l'immaginario di Helldivers e quello tratteggiato nella pellicola del 1997 sono piuttosto chiari: in ambo i casi abbiamo una "democrazia" totalitaristica e pesantemente militarizzata posta al centro di un universo denso di minacce, dipinte come tali da una propaganda farisaica alimentata da dosi sempre abbondanti di xenofobia, autoindulgenza e retorica nazionalista, tesa ad acclamare il sacrificio delle masse (armate) nel nome di uno sbiadito ideale patriottico. Sì, ci sono pure gli insettoni, ma quello è quasi un elemento di valore secondario.



Possiamo perfino dire che Helldivers 2 porta sullo schermo una straordinaria evoluzione postmoderna del nucleo satirico di Starship Troopers, un film che da una parte sembra celebrare, tramite una messa in scena intrisa di fomento, la forza dell'umanità di fronte ad un nemico tanto odioso quanto potente, e dall'altra espone e dileggia argutamente il lato oscuro di certi modelli sociopolitici, con particolare riferimento alla cultura statunitense.

Tra letteratura e cinema

Volendo filosofeggiare un po' attorno alla potenza e ai pericoli derivanti dall'adozione della dottrina ritratta da entrambe le opere, vi invitiamo a pensare a quanta coesione e partecipazione abbiano generato, tra le fila della community videoludica, gli slogan e le dinamiche cooperative di Helldivers 2, quasi a replicare i meccanismi descritti nello spaventoso romanzo l'onda di Todd Strassler. Va da sé che questo paragone va inquadrato come un semplice "divertissement" intellettuale, poiché sempre di un videogioco stiamo parlando, e non ci passa neanche per l'anticamera del pensatoio di tacciare il titolo di proselitismo ideologico.

Sin dal filmato iniziale, Helldivers 2 rende platealmente chiaro il suo approccio beffardo, ma il contenitore astratto definito dalle sue meccaniche di gioco può comunque offrirci un efficace esempio circa potere della propaganda e la malia del tribalismo. Di contro, il romanzo cui si ispirano - a diversi gradi di separazione - sia Starship Troopers che Helldivers 2 risulta ancora oggi molto più ambiguo e controverso, complici quelle che al tempo erano le posizioni conservatrici di Robert Heinlein: un autore a dir poco mutevole, che nel corso della sua vita ha esplorato quasi per intero lo spettro delle correnti ideologiche dell'America del ventesimo secolo.



Pur trattandosi dell'opera più celebre di Heinlein, Starship Troopers rappresenta a tutti gli effetti il canto del cigno del periodo giovanile dell'autore: un'epopea militarista che esercitato una grande influenza sulla letteratura fantascientifica, e di conseguenza sulla diffusione di "topoi" profondamente radicati nell'immaginario collettivo. Non sarebbe quindi una sciocchezza dire che l'autore ha in qualche modo contribuito a definire la caratterizzazione di personaggi come Master Chief o il Doom GuySlayer, e ancor prima delle schiere corazzate degli Space Marine di Warhammer 40K.

Più in generale, possiamo ricondurre all'autore statunitense il tropo del "super soldato del futuro", a sua volta incarnazione di molti degli archetipi identificati da Umberto Eco nel suo saggio "Il fascismo eterno", a partire da un visione distorta e spregiudicata dell'eroismo, asservita al culto dell'azione. Dal canto suo Paul Verhoeven, dopo aver letto giusto un paio di capitoli del romanzo di Heinlein, decise di seguire una strada molto diversa, facendo del suo Starship Troopers l'ultimo atto della trilogia distopica anti-enstablishment avviata con RoboCop e portata avanti con Atto di forza (qui la recensione di Robocop Rogue City).



Se al tempo la critica non apprezzò particolarmente il lavoro diretto del regista olandese, oggi il film è stato largamente rivalutato e riconosciuto come uno delle migliori pellicole sci-fi degli ‘90, forte di una verve satirica quantomai attuale. A maggior ragione non possiamo che rallegrarci per la rinnovata popolarità del cult, innescata dal clamoroso successo di un titolo che, almeno in parte, ne eredita lo spirito.