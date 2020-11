Hellseed Chapter 1, l'horror italiano finalista del Red Bull Indie Forge

Dopo l'appuntamento della scorsa settimana dedicato a Vesper di Cordens Interactive, ci spostiamo nell'inquietante reame dei giochi dell'orrore. Abbiamo intervistato Fabio Di Paola, titolare di Profenix Studio, la realtà campana che si cela dietro le oscure atmosfere di HELLSEED: Chapter 1. Particolarità di questo finalista di Red Bull Indie Forge 2020 è il suo sviluppo tramite un engine proprietario, l'S2ENGINE HD, creato proprio da Fabio in quattordici anni di lavoro appassionato: un aspetto non secondario, che contribuisce a generare ulteriore curiosità e interesse verso il primo capitolo di HELLSEED.

Profenix, uno studio tuttofare

Fabio ha da sempre coltivato il sogno di sviluppare un proprio engine, e non a caso è un grande fan dei creatori di DOOM, in particolare di John Carmack: per questo ha deciso di coniugare programmazione e game development. L'apertura della sua ditta individuale nel 2006 ha segnato, per lui, il coronamento di un percorso di studi e ricerca personale nel campo della Computer grafici e dei motori grafici, volto non soltanto a creare un motore grafico proprietario, ma anche a relizzare il suo sogno di sviluppare un videogioco. I lavori su ciò che oggi è conosciuto come S2ENGINE HD sono iniziati immediatamente, e nel decennio successivo Fabio ha inoltre collaborato con ditte di tutta Italia in qualità di consulente informatico specializzato in computer grafica; nel frattempo l'engine diventava sempre più rifinito, fino a consentirgli di realizzare un primo videogame, "Power of Destruction" e a mettere a disposizione il motore anche a terzi. Significativo l'incontro, avvenuto nel 2013, con Mario Schiano. "Nel 2013 sono approdato in quel di Benevento per collaborare con la ditta in cui lavorava Mario come 3D Artist e modellatore", ci racconta Fabio, "tra noi è nata una bella amicizia, e Mario è rimasto molto colpito dal mio lavoro e dall'engine che ho realizzato. Spesso abbiamo fantasticato insieme sulla possibilità di unire i nostri talenti per realizzare un videogioco".



Un sogno che si sta realizzando, visto che Fabio si è spostato a Benevento e ha aperto Profenix Studio nel 2016. Da allora si è dedicato a tempo pieno a rifinire il suo engine e a farlo conoscere in tutta Italia, "avendo sempre presenti nella mente i progetti condivisi con Mario tempo prima".

La perseveranza paga, e infatti, quando i tempi sono diventati maturi, Fabio ha deciso di coinvolgere Mario nella realizzazione di una delle idee su cui avevano fantasticato tempo addietro: oggi i due collaborano per portare al pubblico, tramite la piattaforma Steam, il loro sogno condiviso, ossia quell'HELLSEED: Chapter 1 che è stato capace di approdare nella finale del Red Bull Indie Forge 2020. Ma perché scegliere di sviluppare un videogioco con un engine proprietario? "HELLSEED: Chapter è stato sviluppato con S2ENGINE HD perché, avendo programmato io il motore grafico, ho il pieno controllo del codice: questo ha accelerato notevolmente il processo di preparazione allo sviluppo stesso".

Naturalmente si tratta di una scelta che ha pro e contro, come ci spiega Fabio: "il vantaggio di sviluppare con un proprio engine sta nella possibilità di risolvere eventuali problemi ed implementare nuovi strumenti senza bisogno di aspettare che ciò sia fatto da terzi. Lo svantaggio è che questo richiede un lavoro aggiuntivo". Le idee chiare sulla direzione di HELLSEED hanno consentito al suo creatore di risparmiare tempo: molti degli strumenti necessari allo sviluppo del gioco erano già stati implementati negli anni che Fabio ha dedicato alla paziente rifinitura del codice, in previsione di un futuro utilizzo in questa avventura horror a tinte fosche. Fabio è molto positivo al riguardo: "l'utilizzo dell'engine proprietario nello sviluppo di HELLSEED mi ha dato l'occasione, da una parte, di apportare ulteriori migliori al motore grafico e, dall'altra, di avvalermi di strumenti dedicati appositamente allo sviluppo di questo tipo di giochi". Una palestra davvero niente male!

Da Pong a HELLSEED: Chapter 1

Appare chiaro che il lavoro che sta portando alla realizzazione di HELLSEED: Chapter 1 sia frutto di una genuina passione per il mondo dei videogiochi in tutte le sue sfaccettature. Sia Fabio che Mario sono appassionati del medium da decenni, fin da quando giocavano a Pong, vero e proprio monumento della grande storia dei videogame. Possiamo dire che i gusti dei due siano complementari: "per quanto mi riguarda, sono un fan della Capcom e ovviamente di John Carmack, e i titoli che mi hanno maggiormente catturato sono Street Fighter, DOOM e Quake" dichiara Fabio. Mario invece è un fan di Super Mario (manco a farlo apposta!) e di Zelda, ma spesso parla all'amico e collega di quanto è rimasto impressionato da Another World per Amiga500 (approdato anche su PS4, Xbox One e Switch). Questo grande amore per il videogioco si è poi trasformato in un lavoro per entrambi, oltre che in una sfida alla ricerca del perfezionamento dell'S2ENGINE HD. "HELLSEED: Chapter 1 è nato come un esperimento: volevamo testare quanto lontano potesse essere spinto il motore grafico da me creato e dimostrare, con una demo gratuito, la bontà dell'S2ENGINE HD", spiega Fabio.



Da questo desidero e dal forte interesse per i giochi con visuale in prima persona è nata l'idea di realizzare una demo nello stile del mai troppo compianto progetto Silent Hills P.T.; da lì i due creatori hanno capito che si poteva osare ancora di più: "durante lo sviluppo di questa demo ci siamo resi conto che potevano spingerci oltre e proporre al pubblico un gioco completo. Nel corso degli anni l'engine è migliorato a tal punto da semplificare molto lo sviluppo del gameplay di un videogioco: tutto l'impianto per la gestione dell'inventario e degli eventi di gioco era già incluso in S2ENGINE HD".

L'avventura è iniziata con una attenta analisi di un grande numero di videogame di stampo horror, più o meno famosi, e non soltanto indie. Questa ricerca meticolosa è stata motivata dalla forte volontà dei due di elaborare la ricetta giusta per creare "un'avventura che facesse realmente paura", secondo le parole di Fabio. Immancabile, inoltre, la visione approfondita di capolavori provenienti anche da altri media, cinema in testa: "siamo grandissimi fan del cinema horror, e i classici italiani che ci hanno ispirati di più nella stesura di HELLSEED: Chapter 1 sono stati Suspiria, del grande maestro Dario Argento, per l'ambientazione e la fotografia, Demoni di Lamberto Bava per la rappresentazione delle entità maligne e La Chiesa di Michele Soavi per le tematiche affrontate".

Il tema religioso - fondamentale, in special modo, nel film di Soavi, ma anche in classici dell'horror come l'Esorcista - sarà molto presente in HELSEED: Chapter 1, ambientato nella Torino del 1980 e fortemente radicato nella realtà italiana: secondo Fabio, "la religione cristiana è parte integrante della nostra cultura, e l'utilizzo di simboli cristiani nel gioco rientra nell'idea di proporre un prodotto dalla forte connotazione nazionale". Una scelta artistica, insomma, volta a calare ancor di più il giocatore nell'ambientazione, che conterrà numerosi riferimenti al periodo storico e al nostro Paese, approfonditi anche tramite documenti reperibili nel mondo di gioco.

La partecipazione a Red Bull Indie Forge 2020

Dalla nostra intervista è emerso chiaramente l'orgoglio di Fabio di essere uno sviluppatore indipendente che sta curando il suo lavoro da testa a piedi, con l'aiuto di Mario in veste di collaboratore esterno.



Tuttavia non nasconde le difficoltà di essere un dev indie: "è una posizione molto difficile perché, non avendo i mezzi delle grandi compagnie, bisogna sempre ricercare nuove idee interessanti che possano distinguersi in un mercato di per sé già molto affollato". Inoltre, secondo l'esperienza di Fabio, "in Italia la situazione è ancora più difficile, poiché il mondo dello sviluppo videoludico, ad oggi, non gode della stessa credibilità di altri settori più tradizionali". Ben vengano iniziative come Red Bull Indie Forge 2020, volte a garantire una cassa di risonanza a produzioni indipendenti meritevoli.

Per Fabio questa avventura è iniziata un po' per caso, e ora HELLSEED: Chapter 1 si ritrova tra i cinque finalisti del contest: "abbiamo saputo tramite Facebook che Red Bull stava organizzando questo concorso e abbiamo deciso di metterci in gioco". Sicuramente buttarsi nella competizione ha prodotto i suoi frutti!



La release di HELLSEED: Chapter 1 in accesso anticipato su Steam è prevista tra il dicembre di quest'anno e il mese di febbraio 2021 Inizialmente il gioco sarà disponibile soltanto in lingua inglese - per propiziare una diffusione tra il pubblico la più ampia possibile - ma Profenix Studio promette l'aggiunta di sottotitoli in varie lingue, tra cui anche quella italiana, sulla base del feedback dei giocatori.



Saranno inoltre aggiunte nuove sequenze di gioco, e gli sviluppatori saranno molto attenti ad ascoltare le richieste e i suggerimenti dell'utenza per aggiustare il tiro ove necessario. Se siete interessati a questa avventura tutta italiana ricca di jumpscare e piena di citazioni dei maestri dell'orrore cinematografico, potete inserire fin d'ora HELLSEED: Chapter 1 nella vostra Wishlist di Steam per aumentarne la visibilità sulla piattaforma e restare aggiornati sul suo sviluppo. Ringraziamo Fabio Di Paola per l'intervista e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per scoprire di più su un altro dei cinque finalisti del Red Bull Indie Forge 2020!