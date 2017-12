Heroes of the Storm: alla scoperta di Alexstrasza, nuovo eroe del roster

respira, mangia e sogna mondi videoludici dal 1995, aspira a diventare uno dei migliori comunicatori italiani del settore e migliorare la percezione del medium videoludico nel grande pubblico. É un fanboy di Warhammer 40.000, quindi lanciategli un "For the Emperor!" su Facebook Twitter per farvelo amico.

Benedetta, insieme ai fratelli Malygos, Nozdormu, Ysera e Neltharion (quest'ultimo successivamente conosciuto come il temibile Deathwing), dai Titani con la possibilità di attingere ai poteri cosmici che costituiscono la "realtà" dell'Universo di Warcraft, Alexstrasza è la Regina dei Draghi, nonché protettrice e custode di tutti gli esseri viventi di Azeroth. Sempre disponibile ad aiutare e sostenere i mortali, Alexstrasza è approdata nel Nexus in qualità di settantaquattresimo Eroe di Heroes of the Storm, tra le scarne file dei Supporti.

Prevedibilmente, il tratto distintivo di Alexstrasza Regina dei Draghi (D) consiste nell'abilità di trasformarsi, temporaneamente, nel suo aspetto originario draconico: durante questo periodo gli attacchi normali infliggono danni aggiuntivi ai nemici e curano gli alleati nei paraggi, e le Abilità di base sono sostituite da versioni "alternative", indipendenti rispetto a quelle della forma umana anche per quanto riguarda l'influenza dei Talenti scelti. Un evidente difetto di questo Tratto è il lungo tempo di cooldown, ben 150 secondi, che riduce drasticamente l'utilità di una trasformazione che, a parte l'aggiunta di 500 HP e la già citata modifica delle Abilità, non ha alterato drasticamente, durante le nostre prove, gli equilibri della partita.

Il supporto di un drago

Le prime due Abilità di base, Dono della Vita e Abbondanza, definiscono la natura da Supporto "curatore" del personaggio in quando dedicate esclusivamente al ristoro della salute propria e dei compagni di squadra.

Dono della Vita (Q), nello specifico, permette ad Alexstrasza di ripristinare la salute degli Eroi alleati sacrificando la propria; nel dettaglio la quantità di HP sacrificata è il 15% di quella attuale del personaggio, che viene moltiplicata del 150% prima di essere aggiunta all'obiettivo del cast. Trattandosi di una percentuale fissa, basata però su una quantità variabile di energia, l'efficienza dell'abilità è direttamente legata allo stato di salute della Regina dei Draghi, con un numero al di sopra del ritratto a indicarne l'output "attuale". Durante l'attivazione di Regina dei Draghi, l'Abilità si trasforma in Soffio della Vita e, oltre a dimezzare il tempo di ricarica, aumenta al 20% della salute attuale l'output curativo e, soprattutto, non la sottrae dalla barra del personaggio.

Abbondanza (W), invece, consiste in un circolo curativo che, una volta piazzato sulla mappa, risana tutti gli Eroi alleati che si trovano al suo interno al termine dell'attivazione, per il 20% della loro Salute massima, inclusa Alexstrasza. Sottolineiamo "al termine dell'attivazione" perché questa skill è molto lenta sia nel sortire la propria efficacia (ben 3 secondi di avvio), sia nel ricaricarsi, dato il cooldown di 16 secondi. La trasformazione in Regina dei Draghi non migliora granché la situazione, visto che l'abilità Conservazione aumenta solamente le dimensioni del "segnalino" sulla mappa e la quantità curata, che passa al 30% della salute massima degli obiettivi, lasciando intatti entrambe le tempistiche; nel caso non si scegliesse un apposito talento che aumenti la durata del "periodo draconico", quindi, è possibile castare questa Abilità una sola volta per metamorfosi.

La terza Abilità base, nonché l'unica a carattere offensivo, è Folata delle Fiamme (E), in cui Alexstrasza lancia una palla di fuoco in linea retta, che colpisce tutti i nemici presenti sulla traiettoria e applica lo status "in fiamme". La vera utilità di quest'abilità consiste nella combo, attivabile colpendo nuovamente i nemici a fuoco, grazie al breve cooldown, che non solo infligge più danni del colpo iniziale, ma causa anche un Rallentamento del 40%, che diminuisce nel corso dei 2 secondi di durata del debuff, e rimborsa il costo del mana per il secondo cast. Sotto gli effetti di Regina dei Draghi l'Abilità si trasforma in Battito d'Ali e diventa un "semplice" attacco che danneggia e respinge i nemici presenti nel suo raggio d'azione.

Ripensandoci, Folata di Fiamme rappresenta più un'abilità strategica, piuttosto che un attacco vero e proprio, sia per la bassa quantità di danni inferti, sia poiché il Rallentamento risulta più utile agli alleati, che si vedono facilitati nel compito di inseguire e giustiziare i fuggiaschi di un eventuale teamfight andato a buon fine.

Delle due Abilità Eroiche disponibili, Protettrice della Vita ci è sembrata quella meglio congegnata, soprattutto tenendo a mente il ruolo di supporto del personaggio: basandosi sempre sul concetto di "cura in percentuale", il talento vede Alexstrasza collegare la propria energia vitale con quella di un Eroe alleato e, dopo un cast di 2 secondi (interrompibile nel caso uno dei due venisse "rimosso" dalla mappa, ovvero ingoiato da un Eroe come Tritacarne), il personaggio con la percentuale di vita minore viene portato allo stesso "livello" di quello con la percentuale maggiore, indipendentemente dalle quantità "nette". Questa abilità permette di compiere imprese virtualmente impossibili, come ripristinare tutta la salute di un Cho'Gall, l'eroe con più HP di tutto il gioco, in un solo cast e spendendo poco più di una Cura Ancestrale di Rehgar, che comunque non sortisce la stessa efficacia perché "limitata" dalle quantità fisse.

Fiamma Purificatrice, invece, è una eroica più versatile, in quanto può essere usata sia per curare sia per danneggiare, oltre a rappresentare una possibilità di fuga da situazioni di pericolo. Dopo un breve, ma determinante channeling di 1,25 secondi, Alexstrasza assume il suo aspetto draconico e spicca il volo, dal quale fa piovere 5 palle di fuoco sul campo di battaglia, nell'arco di 6 secondi: il punto di impatto dei proiettili è selezionabile tramite un apposito segnalino e l'effetto varia a seconda che si tratti di alleati o nemici (i primi vengono curati e i secondi danneggiati, ovviamente).

Un difetto che abbiamo incontrato durante le nostre prove è legato al sistema di targeting delle palle di fuoco che, per qualche strana ragione, forza l'inquadratura delle camera sul centro del reticolo al momento dell'impatto, quando si utilizza la funzione che fa scorrere la scena in corrispondenza dei movimenti del personaggio: sembra quasi che l'asset di gioco utilizzato per il proiettile sia proprio Alexstrasza stessa.

Talenti e suggerimenti

Abbiamo provato Alexstrasza per oltre una settimana e la nostra modesta conclusione è che si tratta di un curatore che necessita di qualche aggiustamento prima di poter esprimere appieno tutte le sue potenzialità. La prima abilità su cui ci sentiamo di puntare il dito è proprio Abbondanza, i cui tempi di esecuzione e ricarica penalizzano pesantemente le possibilità d'impiego: fra i 3 secondi di utilizzo e i 16 di cooldown, quest'Abilità diventa più una debolezza che un vantaggio per il personaggio, considerando anche che rappresenta l'unico modo per recuperare salute autonomamente.

Dei quattro Talenti dedicati ad Abbondanza, Infiorescenza Verdeggiante è palesemente pensato per migliorare la sussistenza sul campo di battaglia, poiché raddoppia il bonus dai Globi di Rigenerazione e, in più, aumenta del 30% la salute rigenerata dal personaggio, portandola a poco più del 25%; si tratta comunque di una skill che, potendola utilizzare solo una volta ogni 16 secondi, risulta poco "spendibile" nei team fight.

I talenti dedicati a Dono della Vita, invece, sono tutti uniti da un "tema comune", ovvero la precondizione che Alexstrasza si trovi con più del 75% di salute. Una build orientata su questa abilità permette di dimezzarne il tempo di ricarica grazie a Vita al Massimo (1), annullare il sacrificio di salute finché si possiede il Bocciolo di Fuco (7) e proteggere gli alleati con Duro Amore (16), che conferisce 20 punti Resistenza ai destinatari delle cure. Niente male, insomma, a patto di riuscire a mantenere sempre alto il livello di salute, magari approfittando di abilità come Protettrice della Vita e scegliendo un talento difensivo al livello 13, come Scaglie di Drago, che, ogni 10 secondi, conferisce 30 Resistenza ad Alexstrasza quando viene stordita, silenziata oppure intrappolata, oppure Pacificazione, che permette di rallentare e ridurre il danno degli attacchi di un eroe nemico per 3 secondi, quanto basta per dileguarsi da eventuali inseguitori.

Pur trattandosi di una build interessante, nonché sponsorizzata dai "pro player", quella concentrata su Dono della Vita, con la precondizione di mantenere più del 75% di salute per rimanere "valida", ci è sembrata onestamente poco "divertente" poiché obbliga il giocatore a rimanere in disparte nei team fight e mantenere un atteggiamento tutto sommato da "pavido".

Chi, come chi scrive, preferisce avere un ruolo più "proattivo" durante gli scontri, invece, dovrebbe tenere in considerazione i talenti che potenziano Folata delle Fiamme e migliorano l'efficacia di Regina dei Draghi. A parte il livello 13, dove qualunque talento risulta ideale (vi consigliamo comunque di preferire Prezzo della Vita, che cura un alleato e danneggia i nemici nelle vicinanze, ndA), i potenziamenti di Folata delle Fiamme risultano tutti piuttosto utili, a partire dalla quest di livello 1, Fiamme della Furia che, una volta completata, riduce di ben 5 secondi il cooldown di Regina dei Draghi per ogni eroe nemico a fuoco colpito dalla Folata, cui si aggiungono Sfinimento delle Fiamme (4) che aumenta al 60% il Rallentamento inflitto e Fuoco Interiore (7), che cura il personaggio del 10% della salute massima per ogni eroe in fiamme colpito una seconda volta.

Disciplina Draconica (16) aumenta di ben 9 secondi la durata di Regina dei Draghi, passandola a 23 secondi e rendendola finalmente una trasformazione "incisiva", grazie alle versioni "alterate" delle abilità di base e alla possibilità, con la dovuta tempistica, di castare Conservazione per ben due volte.

Il livello 20, inoltre, offre più possibilità di scelta per una build "aggressiva", laddove una esclusivamente "curativa" si trova costretta a scegliere, quasi obbligatoriamente, Rituale della Vita per migliorare Protettrice della Vita. Oltre al potenziamento di Fiamma Purificatrice, ovvero Ali di Rubino, che permette di attivare Regina dei Draghi nel caso si riesca a colpire 8 personaggi (tra eroi alleati e nemici) con le 5 palle di fuoco a disposizione , infatti, troviamo Fiamma Antica, che modifica gli attacchi base della forma draconica affinché applichino sempre gli effetti di Folata di Fiamme, riducendone però la velocità d'attacco del 25% in quello che, tutto sommato, è un buon compromesso.

Una menzione a parte la merita, infine, Benedizione dei Draghi Rossi (20), un talento che richiama indirettamente il buff "Essenza dei Draghi Rossi", concesso sempre da Alexstrasza agli avventurieri di World of Warcraft durante il raid nella Fortezza dell'Ala Nera, che aumenta gli HP degli eroi alleati di 500 unità, che persistono finché i personaggi non vengono uccisi. Un buff che potrebbe risultare utile in vista dell'imminente nerf alla salute e alla rigenerazione degli Eroi Support, recentemente introdotto sul server PTR e che, probabilmente, sbarcherà sui live server nel prossimo futuro.