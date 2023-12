Hideo Kojima è innamorato di Hollywood: un male per i suoi giochi?

Se il 70% del corpo di noi comuni mortali è fatto d'acqua, quello di Hideo Kojima è composto per la medesima quantità da film. Questo è quello che spesso si diverte a dichiarare e, guardando alle sue conoscenze capillari sul mondo della Settima Arte e derivati, si potrebbe finire col credere che le sue parole non siano soltanto un modo di dire. Da ragazzino il buon Hideo era solito visionare capolavori del cinema coi genitori che - al contrario di ciò che si potrebbe pensare - gli impedivano di andare a dormire fino al termine del film del giorno (che tra l'altro andava anche commentato!).



Col tempo, il geniale creativo è diventato sempre più consapevole delle potenzialità del medium videoludico, trasformandosi in uno dei più grandi pionieri del videogioco moderno. Ciò detto, la sua fascinazione per il cinema e, di conseguenza, per il mondo di Hollywood, non si è mai sopita, anzi...

Kojima e le sue star

Tutti gli appassionati di Metal Gear Solid ricordano i Big Boss di Groud Zeroes e The Phantom Pain doppiati da Kiefer Sutherland, definito di recente e in modo scherzoso "lo Snake con la laringite" da David Hayter (voce originale dei soldati leggendari).

Se vogliamo, quello è stato un po' l'inizio del "periodo hollywoodiano" del buon Hideo, tra il progetto Silent Hills condotto assieme al famoso regista Guillermo del Toro - e poi naufragato - e il debutto di Death Stranding, col suo cast di stelle che ospitava Lea Seydoux, Margaret Qualley e Mads Mikkelsen, giusto per fare qualche nome. Il geniale game designer e i suoi sono apparsi in un servizio di Conan O'Brien, che a sua volta è diventato un NPC di Death Stranding, e intanto la sede di Kojima Productions ha continuato a ricevere visite importanti, si pensi ad esempio a quelle di Timothée Chalamet e Keanu Reeves.



È inutile tirarla per le lunghe e citare registi o musicisti più che noti: in un modo o nell'altro, Hideo è riuscito ad attirare l'attenzione o a coinvolgere in ambito lavorativo una lunga sequela di personalità di spicco e sembra avere tutta l'intenzione di proseguire lungo questa strada. A cominciare dal regista Jordan Peele, il suo nuovo progetto chiamato OD vanterà un altro cast di artisti di peso, giovani astri nascenti del cinema come Sophia Lillis e attori consumati del calibro di Udo Kier (qui lo speciale su ciò che sappiamo di OD).

Sia chiaro: il fatto che tante personalità dell'universo cinematografico si stiano avvicinando ai videogiochi, comprendendone le potenzialità, è una cosa positiva. È attenzione, non perché il nostro medium preferito abbia bisogno di una qualche forma di legittimazione da parte del cinema, ma semplicemente perché quando l'arte incontra e conosce un altro tipo di arte c'è da esser contenti. D'altro canto però questa "fascinazione per Hollywood" del maestro giapponese potrebbe celare anche qualche insidia, come stiamo per vedere.

"Should we have connected?": una presentazione insipida

Comincio il discorso citando un episodio recente e a lungo dibattuto, legato ai Game Awards 2023. L'ultima edizione dello show condotto da Geoff Keighley ha scatenato non poche polemiche, connesse in primis al tempo risicato riservato ai discorsi dei vincitori di categoria.

Il caso madre riguarda certamente il momento in cui Baldur's Gate 3 è stato eletto Game of the Year, coi ragazzi di Larian che dopo aver preso la statuetta hanno dovuto condensare i ringraziamenti in poche frasi. Più tempo è stato dedicato ad altri frangenti dei Game Awards, alle volte in modo opportuno e in altre un po' meno. Nel caso di OD, dopo aver mostrato il teaser Kojima ha ha divulgato qualche (fumoso) dettaglio sul progetto ed è stato raggiunto sul palco da Jordan Peele, regista di pellicole come Get Out e Nope. Di per sé l'annuncio di questa collaborazione è stato un bel momento, il vero problema a mio avviso riguarda il resto dei contenuti del dialogo tra Peele e Kojima. Il regista si è rivolto alla platea e ha confessato agli astanti la sua grande stima per il creatore di Metal Gear Solid. Hideo a quel punto ha fatto lo stesso con Jordan, ma nulla è stato detto sull'effettivo ruolo di quest'ultimo all'interno di OD. Che cosa abbiamo saputo di questa esperienza orrifica?



Semplice. Che accoglierà altre "leggende" e quindi, con buona probabilità, star del cinema. Lo stesso teaser di OD, a dirla tutta, non ha fatto altro che insistere su questo aspetto, mostrando alcuni dei principali volti coinvolti ma senza dare indizi concreti sull'utilizzo delle tecnologie cloud gaming di Microsoft.

Proprio per questa volontà di mettere in risalto le personalità e non i contenuti, la prima apparizione di OD si è rivelata a mio parere piuttosto insipida, e incapace di instillare il seme della curiosità nella platea ludens, al contrario di quanto fatto dal precedente gioco di Kojima. Ricordo benissimo l'apparizione di Death Stranding all'E3 del 2016 (sigh!), con quel trailer - neanche in Decima Engine - che però non dava spazio solo al personaggio di Norman Reedus. Conteneva infatti tutta una serie di elementi in grado di spingere gli appassionati a riflettere, dalla spiaggia piena di pesci e capodogli morti, fino al misterioso BB e all'accompagnamento musicale dei Low Roar.



Ebbene, quel filmato ci diede del materiale concreto su cui ragionare a lungo e non solo la promessa di un attore noto nei panni del protagonista. Al tempo era impossibile comprendere realmente cosa fosse Death Stranding, ma non mancavano gli indizi per lanciarsi in piacevoli speculazioni con amici e colleghi. Senza girarci troppo attorno, con OD non è stato così.

Gli altri rischi

Coinvolgere diversi attori famosi potrebbe comportare tutta una serie, se non di problematiche, di "sfide" da superare. In primis, le star più in vista potrebbero avere dei calendari fitti di impegni, magari legati a serie TV e ad altri film. Ciò potrebbe far accumulare dei ritardi su specifici aspetti della gestazione di un videogioco che li vede ricoprire ruoli importanti. Si tratta di un rischio potenzialmente meno elevato quando i professionisti considerati sono di talento ma non troppo "in vista", come ad esempio in un Alan Wake 2 (qui la recensione di Alan Wake 2).

In aggiunta, in sede di scrittura di un personaggio si potrebbe tendere a "cucirlo" sull'attore/attrice che deve interpretarlo e che, nel caso delle produzioni di Kojima, deve apparire finemente ricreato/a in-game. Allo stesso tempo, anche una star potrebbe proiettare un suo personaggio famoso in quello che deve impersonare nel titolo in questione.



Chiaramente, non voglio in alcun modo demonizzare la pratica, anche perché fino a quando i risultati sono in linea con quanto visto in Death Stranding è difficile prodursi in lamentele (qui la recensione di Death Stranding Director's Cut). Allo stesso tempo però mi sembrava giusto affrontare questi argomenti, e andare un po' oltre l'entusiasmo per la presenza di quell'attrice o quell'attore in una produzione del maestro. Voi che cosa ne pensate della fascinazione di Kojima per il mondo di Hollywood? Questa sua tendenza ad assemblare cast di stelle vi piace? Ditecelo nei commenti.