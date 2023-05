Hidetaka Miyazaki: visionario autore di Dark Souls, Bloodborne e Elden Ring

Hidetaka Miyazaki è l'uomo che ha partorito un intero filone videoludico e reso grande il nome di From Software. È al padre dei "souls", di BloodBorne, Sekiro ed Elden Ring che vogliamo dedicare il terzo appuntamento di Legends, la rubrica che celebra i Game Designer e le grandi personalità del panorama videoludico (qui lo speciale di Legends su Mark Cerny).



Dalle umili origini, fino all'entrata nella game industry, prepariamoci a percorrere la carriera dello sviluppatore, e a scoprire le opere che hanno ispirato la sua filosofia creativa. Prima di entrare nel vivo del discorso, le differenti citazioni dall'inglese sono state tradotte dall'autore dell'articolo, ma per leggere i testi di partenza basta cercare il riferimento indicato nell'apposita bibliografia.

Prima di FromSoftware: il percorso di un giovane lettore

Hidetaka Miyazaki cresce a Shizuoka, una città a metà strada tra Tokyo e Nagoya, ricordata per qualche bell'angolo da cui vedere il monte Fuji e non molto altro. Da bambino vive in una situazione che egli stesso definirà di grande povertà. I suoi genitori sono due impiegati e il loro salario è molto basso, per cui il piccolo Hidetaka non ha una grande disponibilità di giocattoli, libri o manga.

Questa condizione lo sprona ad attingere ai testi della biblioteca locale, cui può invece accedere gratuitamente, e diventa ben presto un lettore vorace (Parkin 2015). Ama moltissimo i manga, ma è altrettanto forte la sua passione per la letteratura, dai romanzi all'epica. Si immerge frequentemente in alcuni capisaldi della tradizione europea, come la saga dei Nibelunghi e Beowulf. Anni dopo, Miyazaki ricorderà queste opere definendole «dei classici» in cui è possibile osservare il bene e il male che turbinano nei più reconditi anfratti della psiche umana (in MacDonald e Killingsworth 2016, p. 24).



È molto interessante - alla luce dei futuri videogiochi che andrà a realizzare - il suo approccio a questi testi. Miyazaki, infatti, legge sin da piccolo delle opere che risultano in vario modo "difficili", e che non riesce pertanto a comprendere appieno. Ciò risulta ancor più stimolante per lui, visto che si mette a colmare simili lacune grazie alla propria immaginazione (Sliva 2018). In alcuni casi c'è anche una barriera linguistica, in presenza di testi in inglese.

In questo periodo non ha una conoscenza ottimale di questa lingua, per cui le sue letture risultano frammentate da parti che non comprende fino in fondo. Questa cosa, però, rappresenta una sfida creativa, che lo sprona a mettere in moto il cervello per unire i puntini, e legare insieme tutte quelle informazioni sparpagliate che gli vengono fornite (Sucasas Fernández 2015). Non a caso, il Miyazaki game designer ci ha spinto ad approcciare in questo modo la lore dei suoi giochi: un mosaico di tessere sparpagliate, che richiedono un lavoro ermeneutico attivo per essere unite nella creazione di un'immagine unitaria. Tra i manga che ha letto, e che influenzeranno i suoi lavori futuri, si possono ricordare note serie come Berserk di Kentaro Miura, Devilman di Go Nagai e Le Bizzarre Avventure di JoJo di Hirohiko Araki. Tutte queste letture lasceranno un segno, piccolo o grande, nei videogiochi a cui Miyazaki lavorerà. L'armatura di Kirk, il Cavaliere di Spine di Dark Souls, giusto per fare un esempio, è nata pensando allo scontro con i cavalieri Tarkus e Bruford in Phantom Blood, la prima serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo (Aa. Vv. 2014, p. 122).



Con i videogiochi, invece, il discorso delle ispirazioni è un po' differente.



In più occasioni, Miyazaki ha citato ICO (2001) di Fumito Ueda (che, come si vedrà a breve, ha avuto un grande impatto sulla sua vita), parlandone in termini molto positivi, ma per il resto è piuttosto raro sentirlo menzionare i titoli che lo hanno colpito, visto che la maggior parte delle sue fonti di ispirazione sono state le letture (MacDonald e Killingsworth 2016, p. 144). Questo non perché odiasse il mondo dei videogame, ma perché per molti anni non ha potuto sperimentarlo. Come racconta lui stesso, infatti: a casa mi è stato impedito di giocare ai videogiochi fino a quando non ho raggiunto l'università [...]. C'era però un gioco da tavolo chiamato Sorcery! [...]. Non è un videogioco, ma nella mia mente spicca sicuramente come un gioco che ha avuto un impatto su di me (Sliva 2018).



A parte il Sorcery! di Steve Jackson, Miyazaki ricorda anche la sua passione per il popolare Dungeons & Dragons. Oltre a ICO ci sono alcuni altri videogiochi che egli ha esplicitamente citato. Una volta, per esempio, ha indicato The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991) come il suo titolo preferito (MacDonald e Killingsworth 2016, p. 196). Più in generale, ha dimostrato di apprezzare molto le avventure di Link e Zelda, verso cui ha sempre dimostrato una grande ammirazione (Mielke 2016).



È nel periodo in cui studia presso l'università di Keio che ha l'occasione di iniziare l'effettiva esplorazione dell'universo videoludico. Fin qui, però, non vede la game industry nel suo futuro lavorativo. Conseguita la laurea, infatti, si occupa dell'information technology (MacDonald e Killingsworth 2016, p. 139) per Oracle Corporation. Sarà solo nel 2004, quando ha ormai raggiunto l'età di 29 anni, che verrà assunto da FromSoftware.

Una delle ragioni dietro a questa sua nuova vocazione lavorativa riguarda un'illuminazione improvvisa, una sorta di epifania causatagli da una specifica opera. Un giorno, infatti, un suo amico gli fa scoprire ICO (Mecheri e Romieu 2017, p. 33), che, come detto, Miyazaki ricorda come uno di quelli che hanno avuto un maggior impatto sulla sua vita. Questa esperienza rappresenta per lui una rivoluzione: decide di voler diventare un game designer, o perlomeno di avere modo di lavorare alla realizzazione di un videogioco, perché coglie l'enorme potenziale espressivo del medium (Mielke 2016). L'influenza di ICO è piuttosto evidente, del resto, se si osservano quelli che saranno i futuri lavori di Miyazaki: il misurato utilizzo delle musiche, le scelte estetiche, l'impiego delle meccaniche di gioco per veicolare idee ed emozioni (Mecheri 2017, p. 185) e l'environmental storytelling (Toniolo 2019).

Da Armored Core a Demon's Souls

L'approdo di Hidetaka Miyazaki a FromSoftware è piuttosto fortuito: si era proposto anche altrove, ma gli altri team di sviluppo tendevano a non assumere persone, soprattutto della sua età, senza competenze pregresse nell'ambito videoludico. FromSoftware, invece, lo coinvolge nel planning staff di Armored Core: Last Raven (2005).



Miyazaki non ci mette molto a dar prova del suo valore. È una persona modesta, che tende a sminuire le proprie qualità, ma la sua dedizione e, soprattutto, le sue numerosissime idee brillanti, vengono subito notate. In meno di un anno dal suo ingresso in squadra, Hidetaka si trova già coinvolto come director per il secondo videogioco a cui lavora: Armored Core 4 (2006), trovandosi così con un potere decisionale decisamente più grande, all'interno del processo creativo. (Mecheri e Romieu 2017, p. 34).

Col senno di poi, questa sua precoce spinta risulta ancor più interessante, se si riflette sul fatto che questi videogiochi di ‘robottoni' non possano ancora far sbocciare il suo pieno potenziale, cresciuto con la passione per il dark fantasy e l'epica europea. Il coinvolgimento di Miyazaki nella storica serie mecha di FromSoftware prosegue anche con il successivo Armored Core: For Answer (2008) e il suo ruolo è sempre quello di director. La vera e profonda svolta della sua vita è però dietro l'angolo. In quel periodo, la software house sta lavorando a un altro progetto: Demon's Souls.



Questo videogioco è in sviluppo da circa due anni, è destinato a essere un'esclusiva per PlayStation 3 (con Sony che ha promesso un supporto attivo a FromSoftware, in particolare per le funzionalità online). Viene presentato per la prima volta alla stampa nel 2008 e viene definito il "successore spirituale" di King's Field, sebbene sia gli sviluppatori sia il publisher non siano felicissimi di questo accostamento (MacDonald e Killingsworth 2016, pp. 23-24). Quest'ultima ritrosia è del resto comprensibile, visto che i quattro King's Field (ma anche il loro ‘cugino' Eternal Ring, 2000, sempre di FromSoftware) erano dei videogiochi molto difficili e poco immediati.

Inizialmente, Miyazaki non è coinvolto nello sviluppo di Demon's Souls, essendo impegnato con gli Armored Core, ma il progetto lo intriga molto: sembra effettivamente fatto apposta per lui, un banco di prova per tutte le sue idee alimentate da anni e anni di letteratura fantasy, epica europea e manga dalle storie cupe. È lui stesso a proporsi e, mentre si trova ancora al lavoro su Armored Core: For Answer, il suo coinvolgimento in Demon's Souls si fa sempre più grande.



Nei credits del gioco, Miyazaki figurerà come director, ma il suo contributo è stato in realtà più trasversale. Lavorando a stretto contatto con i differenti team, egli ha dato una forte impronta a Demon's Souls, potenziando le tendenze già avviate (come la scelta di una ambientazione dark fantasy, sull'onda dei King's Field) e richiamando la necessità di una difficoltà old school che costituisse una grande sfida per i giocatori, lasciandoli al contempo liberi di esplorare in libertà il mondo.



Miyazaki cambia moltissime cose rispetto all'idea originaria, che era molto più confusa e ancora acerba. Questo progetto gli consente di mettere in campo tutta la sua passione per cose come «i libri Fighting Fantasy, gli artwork fantasy di Franzetta, e l'epica europea fatta di storie come quelle di re Artù, Beowulf e i Nibelunghi» (MacDonald e Killingsworth 2016, p. 24). Non solo: è sempre Miyazaki a fondare le basi del peculiare sistema online di Demon's Souls. In questo caso, però, l'idea di fondo non proviene da un'esperienza di vita vissuta.

Come ha ricordato egli stesso in un'intervista, infatti: «L'origine di quell'idea è in realtà dovuta a un'esperienza personale in cui un'auto si è fermata improvvisamente su una collina dopo una forte nevicata e ha iniziato a scivolare [...]. Anche l'auto che mi seguiva si è bloccata, poi quella dietro di essa l'ha urtata spontaneamente e ha iniziato a spingerla su per la collina... ed ecco fatto! In quel modo tutti potevano tornare a casa! Poi è arrivato il mio turno e tutti hanno iniziato a spingere la mia macchina su per la collina, così che sono riuscito a tornare a casa sano e salvo» (in MacDonald 2010, p. 3). Da qui l'idea di sconosciuti che si incrociano per caso, aiutandosi o intralciandosi.



Lo sviluppo di Demon's Souls è stato travagliato, costantemente in balìa di spinte contrastanti che richiedevano un videogioco più facile o che si interrogavano su quale appeal avrebbe mai potuto avere - soprattutto al di fuori del Giappone - un simile prodotto, che per alcuni era troppo ostico, esoterico e strano per poter fare breccia nel cuore dell'utenza. Proprio questo, tuttavia, rende ancor più significativo l'operato di Hidetaka Miyazaki, che ha saputo mantenersi saldo al timone, lasciandosi sempre consigliare e modificando le proprie idee tutte le volte che riteneva di aver ricevuto un valido suggerimento, evitando però che il progetto finisse per una seconda volta martoriato da troppe posizioni discordanti.

A distanza di anni, quella sua scommessa può certamente dirsi vinta. Demon's Souls venne lanciato in sordina, senza troppe aspettative o una distribuzione internazionale, a cui Sony si era opposta, ritenendola un'operazione fallimentare. Fortuna vuole che, in questa decisione, il colosso nipponico aveva comunque approvato una traduzione inglese nella versione del gioco per il mercato asiatico. E sarà anche grazie alla presenza di questa lingua che Demon's Souls inizierà a circolare, passo dopo passo, negli Stati Uniti e in Europa.



Ma questa è un'altra storia. Ciò che conta ricordare, qui, è che Demon's Souls si rivela un inatteso successo. La gentile ma ferma direzione che Miyazaki ha saputo imprimere al progetto si è rilevata premiale, e questo merito gli viene riconosciuto. È dunque giunto il momento, per lui, di lanciarsi in una nuova avventura dark fantasy.

Dark Souls: la grande svolta

Forte del crescente successo di Demon's Souls, FromSoftware inizia a progettare il suo seguito. Emergono tuttavia alcuni problemi. Non è possibile fare un Demon's Souls 2, perché la proprietà intellettuale di quel videogioco è legata a Sony, mentre questo secondo progetto viene portato avanti con Bandai Namco. Pertanto, bisogna ragionare ancora una volta nell'ottica di un "seguito spirituale", di un titolo che mantenga lo spirito del suo predecessore senza però esserne un reale sequel.

La produzione viene inizialmente chiamata Dark Race, un titolo subito modificato, visto che all'estero sarebbe potuto apparire come razzista (Dutton 2011). Il secondo nome scelto è Dark Ring, ma anch'esso viene ben presto modificato per evitare problemi sul mercato internazionale, che ora attende con interesse il nuovo lavoro di FromSoftware (MacDonald e Killingsworth 2016, p. 30). Titoli a parte, Miyazaki scende nuovamente in campo, come director e producer, pronto a mettere nuovamente a disposizione la sua potenza ideativa.



Per Dark Souls, egli mantiene la difficoltà come una delle pietre angolari alla base del progetto, pur rendendo (leggermente) meno esoteriche alcune informazioni. Potenzia, inoltre, l'idea di un mondo liberamente esplorabile, stavolta più aperto e interconnesso, senza più la separazione delle aree che caratterizzava Demon's Souls (Mecheri e Romieu 2017, pp. 46-48). Sul versante visivo, tematico e narrativo, invece, può sempre attingere al suo vastissimo bagaglio di letture.

Come hanno detto alcuni suoi collaboratori, nonostante Miyazaki non sia un disegnatore, sa sempre comunicare molto bene ciò che ha in mente all'Art Team: spesso prende un libro, ne sottolinea un passaggio e lo mostra agli artisti, dicendo loro che è quel concetto lì che lui si sta immaginando per quel personaggio o ambientazione (MacDonald e Killingsworth 2016, p. 145). Opere come Berserk di Miura lo spingono, in particolare, all'ideazione di un contesto in cui non sono presenti degli effettivi "eroi", ma una serie di individui che si muovono seguendo le proprie ambizioni e necessità, trovandosi ciascuno "nel giusto", a suo modo: «il director di Dark Souls, Hidetaka Miyazaki, ha trovato parte della sua ispirazione a proposito della narrazione in opere in cui è difficile identificare degli eroi propriamente detti» (Campos Méndez 2021, p. 109). Laddove Demon's Souls aveva raggiunto un successo inatteso, Dark Souls va a potenziare e cementificare questa popolarità. Grazie alla stratificazione delle sue componenti, questo titolo è in grado di interessare pubblici piuttosto eterogenei. C'è chi ci gioca per la difficoltà, la competizione e il "git gud". C'è chi lo fa per i meme. C'è chi lo fa per la lore.



Dark Souls è stato analizzato in mille modi differenti, sia attraverso canali YouTube (come quelli di Vaatividya e Sabaku no Maiku, per fare solo due esempi) sia da pubblicazioni saggistiche provenienti da tutto il mondo (come MacDonald e Killingsworth 2016; Di Medio 2016; Mecheri e Romieu 2017; Suarez 2019 e molti altri). Ed è con Dark Souls che emerge appieno quella che sarà un'altra caratteristica distintiva di questi videogiochi: l'importanza delle descrizioni degli oggetti al fine di ricostruire il contesto narrativo di un'opera (Ascher 2015).

Il grande successo del videogioco ha una straordinaria ricaduta anche sulla carriera di Miyazaki, che nel 2014 diviene il presidente di FromSoftware. Il suo è un caso praticamente unico, almeno in Giappone, ma anche nel resto del mondo non è così frequente essere posti alla guida di una software house in cui si era stati assunti dieci anni prima. Nel frattempo, mentre ha raggiunto il vertice, Hidetaka è alle prese con una nuova sfida creativa.

Bloodborne: urbanistica lovecraftiana e tradizione gotica

Nel 2012, poco dopo l'uscita dell'edizione PC di Dark Souls (affettuosamente chiamata Prepare to Die Edition), il nostro inizia a lavorare a un nuovo progetto pensato per PlayStation 4. Ancora una volta, giunge il momento di ragionare nell'ottica del "seguito spirituale". Pur supportando come consulente e supervisore la gestazione di Dark Souls II (2014), Miyazaki ha modo di concentrare le sue energie creative su Project Beast, il nome provvisorio con cui chiamano quello che diverrà Bloodborne (2015).

Il gioco non presenta alcun legame diretto col mondo di Dark Souls, ma porta con sé e in modo ben visibile la firma di Hidetaka. Emerge ancora, in primo luogo, la sua ormai ben nota passione per il dark fantasy, declinato però in maniera differente. Non è più una storia di cavalieri, draghi e demoni, ma un racconto che ibrida la tradizione gotica - in molteplici delle sue sfaccettature - con l'orrore cosmico (Langmead 2017; Ambrogiani 2019). Non sorprende, pertanto, il fatto che alla base di tutto Bloodborne siano presenti le opere di Howard Phillips Lovecraft.



Ma, in termini più generali, si può definire l'esclusiva PS4 come un compendio della letteratura gotica rielaborata (si ricorda, peraltro, che lo stesso Lovecraft rientra in un tardo filone del gotico letterario, secondo alcune classificazioni: Punter 1997). Non solo Bram Stoker e Mary Shelley, ma anche Algernon Blackwood, Lord Dunsany e molti altri (Sucasas Fernández 2018).

Rimane, in secondo luogo, una grandissima attenzione per il level design e l'environmental storytelling, sebbene anche da questo punto di vista emergono dei significativi cambiamenti, legati all'impostazione dei combattimenti: più dinamici e veloci, molto meno "di posizione" rispetto a quelli di Dark Souls (in cui invece "lo scontro non richiede riflessi rapidi": Boyd 2012), e con una tendenza maggiore a presentare piccole folle di nemici. Tutto ciò ha una ricaduta, come accennato, anche sulla struttura delle ambientazioni, le quali si modificano per rendere più funzionali e sfidanti le battaglie contro questi gruppi di avversari. Questo aspetto, unito all'iconicità degli scenari, ha prodotto un gran numero di analisi a metà tra level design, iconografia e narrativa (come Barzan 2015; Schniz 2016; Hoedt 2019; Toniolo 2019; Williams 2019 e molti altri). È, inoltre, il videogioco in cui risalta maggiormente la dimensione onirica, pur presente anche nelle altre opere di Miyazaki, come uno dei tanti fili rossi che attraversano la sua produzione (Aa. Vv. 2019, pp. 88-91).



Nonostante i fortissimi richiami alla tradizione occidentale, a cui l'autore attinge dichiaratamente, non è mancato chi ha sottolineato anche una componente tematica più specificamente giapponese in Bloodborne: «Sebbene ambientato in un mondo interamente immaginario, Bloodborne richiama l'estetica di un'ambientazione vittoriana britannica e della tradizione culturale occidentale, attingendo esplicitamente al cattolicesimo, ai topoi dell'horror gotico, all'architettura europea e al cinema occidentale.

Tuttavia, questi elementi vengono quindi utilizzati per esplorare una serie di temi specificamente giapponesi, con un ampio uso di idee shintoiste e buddiste» (Zaidan, Pilbeam e Carstensdottir 2019, p. 104). Anche Bloodborne, una volta pubblicato, si rivela un successo, capace di mantenere l'interesse dei fan storici dei "Souls" e di conquistare nuovi adepti. Le sfide creative, però, non si sono ancora concluse per Miyazaki.

Da Dark Souls III a Déraciné

Bisogna fare un piccolo passo indietro. Mentre Miyazaki stava lavorando a Bloodborne, una parte del team era già impegnata da diverso tempo su quello che sarebbe diventato Dark Souls III. Il progetto era già cominciato nel 2013, prima che Miyazaki prendesse la guida di FromSoftware. Pertanto, due differenti gruppi hanno lavorato quasi in parallelo alle due produzioni (Scammell 2015), con Hidetaka a coordinare e dirigere entrambi.

Come intuibile, almeno all'inizio le sue energie sono maggiormente indirizzate verso Bloodborne, ma il creativo mantiene un controllo più costante anche sull'altro gioco, a differenza di quanto era avvenuto con Dark Souls II. Per poter gestire meglio il lavoro, Miyazaki è affiancato da altre due persone nel suo ruolo di director in Dark Souls III: Isamu Okano e Yui Tanimura, i quali avevano in precedenza ricoperto questo ruolo, rispettivamente, con Steel Battalion: Heavy Armor (2012) e Dark Souls II.



Ancora una volta, il titolo mantiene ben chiaro il legame con i suoi predecessori, dai quali recupera gli aspetti migliori. La "lezione" di Bloodborne sul level design, la gestione dei gruppi di avversari e l'approccio al combattimento, per esempio, viene ibridata con alcune caratteristiche del primo Dark Souls, in cui spiccava il sapiente posizionamento dei nemici, tra le altre cose. Il risultato è, ancora una volta, un prodotto apprezzato dalla critica e dal pubblico, dagli appassionati delle sfide e dagli esegeti della lore.

Dopo Dark Souls III, Miyazaki ha modo di prendersi una breve pausa mentale dai "Souls", per dedicarsi a un videogioco molto diverso: Déraciné (2018), un'avventura in realtà virtuale, accolta con meno entusiasmo rispetto alle altre produzioni fin qui citate. Alcuni riconoscono comunque al suo interno alcuni dei temi cari a Hidetaka (Aa. Vv. 2019), ma nel complesso rimane un prodotto estraneo al filone evolutivo che ha percorso fino a questo punto e che continuerà a seguire.

Da Sekiro a Elden Ring

Mentre si occupa di Déraciné, Miyazaki avvia anche i lavori su Sekiro: Shadows Die Twice (2019). Un videogioco che, sotto diversi aspetti, presenta una certa rottura rispetto ai suoi predecessori. In primo luogo, è ambientato nel Giappone del periodo Sengoku, per cui in un contesto cronotopologico con una base reale, seppur pieno di mostri e poteri soprannaturali.

Inoltre, le tradizioni del dark fantasy e della mitologia europea, che fino a questo momento erano state centrali (pur con l'alternanza di autori e testi differenti) vengono messe da parte in favore del folklore nipponico. Anche il sistema di esplorazione e di combattimento muta radicalmente: il protagonista di Sekiro è molto più veloce e ‘salterino' rispetto ai suoi predecessori, ma è anche meno personalizzabile.



Non è più possibile mettersi a grindare per salire di livello e diventare più potenti: bisogna per forza di cose immergersi nelle meccaniche di questo videogioco e coglierne l'essenza. Tanto per l'ambientazione quanto per l'approccio agli scontri, Sekiro sembrerebbe più figlio della serie Tenchu (a proposito, che fine ha fatto la serie Tenchu?) - e l'ispirazione è dichiarata (Aa. Vv. 2019, p. 108) - che dei "Souls", anche per quanto concerne la componente stealth.

Sekiro, come alcuni studiosi hanno osservato, non si discosta molto dalla filosofia creativa di Hidetaka; ciò che fa, semplicemente, è rendere esplicite alcune caratteristiche che nei giochi di prima erano meno evidenti e almeno in parte evitabili: il "ritmo" dei duelli, la necessità di "sentire" l'andamento dello scontro, per attendere la giusta apertura e contrattaccare (Stein 2020). Anche le meccaniche che ruotano intorno alla morte del protagonista seguono le basi dei "Souls" (Theodorou 2020), ma si complessificano ulteriormente, acuendo il senso di perdita, che si lega al mondo di gioco e all'impatto sulla sua esplorazione (Genovesi 2021). Tendenzialmente identificato come il più difficile e sfidante dei "Souls", Sekiro rappresenta l'ennesimo successo di Hidetaka Miyazaki, che con la sua opera ha riconfermato la validità del suo approccio alla creazione di videogiochi.



Si giunge così a Elden Ring in cui, di nuovo, tornano a mescolarsi numerosi riferimenti al fantasy e alla mitologia dell'Europa: dal Signore degli Anelli di Tolkien alla tradizione norrena e molto altro. Merita inoltre una sottolineatura il coinvolgimento di George R.R. Martin, l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, non solo per l'importanza del suo nome, ma anche perché è uno degli scrittori preferiti di Miyazaki, come egli ha più volte dichiarato: «il suo approccio al fantasy è un po' come Il romanzo dei Tre Regni, il testo storico-politico cinese, di cui sono ugualmente un fan» (in MacDonald e Killingsworth 2016, p. 145).

Con l'annuncio di Shadow of the Erdtree, il DLC di Elden Ring, e dell'atteso nuovo capitolo di Armored Core, Fires of Rubicon, non ci resta che attendere - con pazienza - che il geniale game designer sveli la sua prossima opera (qui la nostra anteprima su Armored Core VI Fires of Rubicon).

Bibliografia

Aa. Vv. (2014): autori vari, Dark Souls Design Works, Udon Entertainment 2014 (edizione originale: 2012).

Aa. Vv. (2019): autori vari, Hommage à Dark Souls: De Demon's Souls à Sekiro, Ynnis Edition 2019.

Ambrogiani (2019): Luca Ambrogiani, Gotico, cosmico, videoludico: sviluppi digitali dell'orrore in Bloodborne di Hidetaka Miyazaki, in Marco Malvestio e Valentina Sturli (a cura di), Vecchi maestri e nuovi mostri. Tendenze e prospettive della narrativa horror all'inizio del nuovo millennio, Mimesis 2019.

Ascher (2015): Franziska Ascher, Narration of Things. Storytelling in Dark Souls Via Item Descriptions, pubblicato il 22/04/2015 su «First Person Scholar».

Barzan (2015): Ario Barzan, Understanding the Sublime Architecture of Bloodborne, pubblicato il 29/07/2015 su «KillScreen».

Boyd (2012): Robert Boyd, Deep Dungeon: Exploring the Design of Dark Souls, pubblicato il 26/09/2012 su «Game Developer».

Campos Méndez (2021): Antonio Francisco Campos Méndez, The Problematic Fantasy in the «Magic Circle» of Video Games: the Case of Dark Souls, in Mario-Paul Martinez e Fran Mateu (a cura di), Breaking Fantastic, pp. 99-113.

Di Medio (2016): Adriano di Medio, Dark Souls. Semiotica del raccontare in silenzio, UniversItalia 2016.

Dutton (2011): Fred Dutton, Dark Souls almost called Dark Race, pubblicato il 08/02/2011 su «Eurogamer.net».

Genovesi (2021): Matteo Genovesi, I Passed Away, but I Can Live Again: The Narrative Contextualization of Death in Dead Cells and Sekiro: Shadows Die Twice, «Acta Ludologica», vol. 4, n. 2, pp. 32-41.

Hoedt (2019): Madelon Hoedt, Narrative Design and Authorship in Bloodborne. An Analysis of the Horror Videogame, McFarland 2019.

Langmead (2017): Oliver Langmead, "Grant us eyes, grant us eyes! Plant eyes on our brains, to cleanse our beastly idiocy!": FromSoftware's Bloodborne, and the New Frontier of the Gothic, «Press Start», vol. 4, n. 1, pp. 53-64).

MacDonald (2010): Keza MacDonald, Souls Survivor. Director Hidetaka Miyazaki discusses the origins and ideology behind From Software's masterpiece, pubblicato il 28/05/2010 su «Eurogamer.net».

MacDonald e Killingsworth (2016): Keza MacDonald e Jason Killingsworth, You Died. The Dark Souls Companion, BackPage Press 2016.

Mecheri (2017), Damien Mecheri, L'œuvre de Fumito Ueda. Une autre idée du jeu vidéo, Third Editions Press, 2017.

Mecheri e Romieu (2017), Damien Mecheri, Sylvan Romieu, Dark Souls. Par-delà la mort. Volume 1, Third Editions Press, 2017.

Mielke (2016): James Mielke, ‘Dark Souls' Creator Miyazaki on ‘Zelda', Sequels and Starting Out, pubblicato il 05/10/2016 su «RollingStone».

Parkin (2015): Simon Parkin, Bloodborne creator Hidetaka Miyazaki: ‘I didn't have a dream. I wasn't ambitious', pubblicato il 31/03/2015 su «The Guardian».

Punter (1997): David Punter, Storia della letteratura del terrore. Il «gotico» dal Settecento a oggi, traduzione italiana di O. Fatica, Editori Riuniti (edizione originale: 1985).

Scammell (2015): David Scammell, Dark Souls 3 is being developed by a different team to Bloodborne, pubblicato il 17/06/2015 su «Videogamer.com».

Schniz (2016): Felix Schniz, Skeptical Hunter(s): A Critical Approach to the Cryptic Ludonarrative of Bloodborne and Its Player Community, The Philosophy of Computer Games Conference, Malta 2016.

Sliva (2018): Marty Sliva, Inside the Mind of Bloodborne and Dark Souls' Creator - IGN First, aggiornato il 12/01/2018 su «IGN».

Stein (2020): Eric Stein, Tacticle Thematics. From Power to Skills in FromSoftware's Souls Games, 2020, Southwest Popular and American Culture Association Conference, pp. 1-11.

Suarez (2019): Adrian Suarez, El padre de las almas oscuras - Hidetaka Miyazaki a través de su obra, Start Magazine Books 2019.

Sucasas Fernández (2015): Ángel Luis Sucasas Fernández, Batalla por el futuro de los videojuegos. Visitamos los estudios de From Software en Tokio, donde se ha gestado una de las mayores producciones del año: ‘Bloodborne', pubblicato il 25/09/2015 su «El Pais».

Sucasas Fernández (2018): Ángel Luis Sucasas Fernández, Una hora con el padre de'Dark Souls': entrevista a Hidetaka Miyazaki, el gran revolucionario del videojuego contemporáneo, aggiornato il 02/12/2018 su «Xataka».

Theodorou (2020): Andreas Theodorou, Prepare to Die: Reconceptualising Death, and the Role of Narrative Engagement in the Dark Souls Series (2011-2018), in Matt Coward-Gibbs (a cura di), Death, Culture & Leisure: Playing Dead, Emerald Publishing Limited 2020, pp. 83-94.

Toniolo (2019): Francesco Toniolo, "Long ago, in a walled off land": architettura tra concept e level design nei videogiochi FromSoftware, «Piano B. Arti e culture visive», vol. 4, n. 2, pp. 171-194.

Williams (2019): Rhiannon Williams, The Old Blood, «Heterotopias», vol. 6, pp. 69-82.

Zaidan, Pilbeam e Carstensdottir (2019): Sarah Zaidan, Richard Pilbeam e Elin Carstensdottir, Research Report on Curse the Fiends, Their Children, Too: Cultural Heritage and Subversion of Fictional Tropes in Bloodborne, «Gamevironments», vol. 11, pp. 103-116.



NOTA: i testi di Mecheri e Romieu sono stati tradotti in inglese, ma per il presente articolo è stata consultata l'originaria versione in francese, per una maggior fedeltà al testo di questi due saggi.