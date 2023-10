'Ho creato Miles Morales': Sara Pichelli ha reinventato Spider-Man

Nell'agosto del 2011, sulle pagine di Ultimate Spider-Man, avvenne qualcosa che passò alla storia. Peter, l'unico e solo Uomo Ragno, moriva tragicamente lasciando New York priva del suo amichevole eroe di quartiere. Su quelle stesse pagine, però, debuttava anche l'erede di Parker: un giovanissimo tredicenne afro-americano di nome Miles Morales, che sarebbe poi stato a sua volta punto da un ragno radioattivo e avrebbe ereditato il costume e le responsabilità dell'Arrampicamuri. Un personaggio destinato a lasciare il segno: dodici anni dopo, Morales è uno degli eroi più amati dal pubblico, al punto che il suo peso nelle epopee fumettistiche di Marvel Comics è diventato sempre più importante. E la sua popolarità è tale che, al pari del suo mentore del Queens, il giovane Spider-Man dal costume nero ha ricevuto diverse trasposizioni multimediali, dal cinema alla TV fino ai videogiochi.



E infine eccoci: dopo essere stato protagonista dello standalone firmato Insomniac, nel 2020, Miles è pronto per affiancare Peter nella lotta al crimine in Marvel's Spider-Man 2 (qui la recensione di Marvel's Spider-Man 2). Ma non abbiamo mai dimenticato le sue prime avventure nei comics americani, rese possibili grazie ai testi di Brian M. Bendis e ai disegni della grande Sara Pichelli. Un orgoglio tutto nostrano: la "mamma" di Miles è italiana e, per l'occasione, l'abbiamo intervistata. Abbiamo parlato di Spider-Man nei fumetti, nel cinema e nei videogiochi e quel che traspare è esattamente ciò che immaginavamo: l'amore, la fierezza e il rispetto per una creazione che ha fatto la storia. A questo punto, lasciamo la parola a Sara!

Le origini di Miles

Everyeye.it: Quando hai creato Miles, ormai oltre dieci anni fa, avresti mai immaginato che il tuo personaggio avrebbe avuto un impatto così forte nella cultura pop, oltre che fumettistica?



Sara Pichelli: Non potevo assolutamente immaginare tutto ciò. Né io né tutti coloro che hanno lavorato con noi quando abbiamo creato la testata. Devo ammettere, però, che ho avuto sin da subito delle vibrazioni molto positive, perché lo staff era eccezionale e abbiamo avuto una discreta libertà creativa.

Sara Pichelli, Fonte: Cinecittànews.it

Comunque c'è da dire che queste non sono mai "ricette perfette", anche perché in questi contesti può influire tantissimo il contesto sociale e politico. In ogni caso sonno davvero orgogliosa perché - con un pizzico di arroganza! - credo di poter affermare che nel personaggio e nella testata ci abbiamo messo tanta qualità.



Everyeye.it: Avevi anche un po' paura di come avrebbero reagito i fan? Sai, lasciarsi alle spalle il vecchio Spidey...



Sara Pichelli: Io ho avuto un approccio abbastanza "ingenuo" alla cosa, ma ovviamente mi preoccupavano le reazioni dei fan più puristi di Spider-Man. Se una Sara del futuro mi fosse apparsa davanti e mi avesse detto che Morales sarebbe diventato la prossima icona del Ragnoverso, non ci avrei mai creduto!



Everyeye.it: Oggi sarebbe tutto più difficile a tuo parere? Sicuramente nel 2011 il pubblico era meno rumoroso di oggi, soprattutto sui social...



Sara Pichelli: Credo che se l'operazione fosse avvenuta oggi forse il prodotto sarebbe uscito un po' diverso. Non tanto per le reazioni del pubblico, ma per ingerenza della stessa major - la Marvel, in questo caso - che negli ultimi anni si è un po' irrigidita su certe tematiche.

Chiamiamola "paura corporativa", un sentimento che oggi avverto anche un po' troppo, ma spero di sbagliarmi, perché sarebbe un peccato precludersi la possibilità che in futuro arrivino altri Miles Morales...

Dal costume ai fumetti

Everyeye.it: Immagino che senti Miles come se fosse tuo "figlio", quindi come ti sei sentita in questi anni nel vedere così tante incarnazioni multimediali del tuo personaggio?



Sara Pichelli: La prima emozione che mi pervade è sicuramente la felicità, come una madre che vede crescere il proprio figlio. Ma quando quel figlio "abbandona il nido", devo ammettere che un po' ho anche rosicato, perché avrei voluto continuare a gestire in prima persona all'infinito! Ma ovviamente il personaggio appartiene alla Marvel, e quindi come potrai immaginare sono stata orgogliosa di rivedere Miles in storie che ho apprezzato moltissimo, così come mi è dispiaciuto vederlo in prodotti che mi sono piaciuti meno, ma credo sia normale.



Everyeye.it: Come hai concepito il costume di Miles? Insomma, l'outfit da supereroe è sempre un po' il biglietto da visita...



Sara Pichelli: è vero, ma devo confessarti che il costume è venuto dopo la creazione dei primissimi design. Ricordo però che il punto di partenza per me era mantenere il colore nero per omaggiare i cromatismi originali del ragno che gli ha dato i poteri. E mi suonava anche come una specie di ritorno alle origini: il costume originale di Peter Parker è per metà azzurro perché le tecnologie dell'epoca creavano un riverbero sulla lastra che trasformava il nero in blu.

Poi quei colori sono diventati iconici, ma stavolta - poiché la tecnologia ce lo permetteva - ho proposto al team di partire dal nero. Non ero sicura potesse piacere. E invece ricordo che Joe Quesada, che all'epoca faceva parte dello staff creativo, fu subito entusiasta dell'idea e mi ha chiesto di sbizzarrirmi. Avrò realizzato almeno una ventina di primi design, ma alla fine è stato scelto quello più minimale possibile. Sai com'è, il costume classico dell'Uomo Ragno era già straripante di dettagli, quindi aggiungerne altri sarebbe stato sbagliato. Alla fine ha vinto la regola "less is more"...



Everyeye.it: La testata di Miles Morales a cui hai lavorato porta anche la firma di Brian M. Bendis. Com'è stato lavorare con lui?



Sara Pichelli: Ho un rapporto bellissimo con Brian, è un po' come se mi chiedessi se voglio bene a mio zio! Lavorare con lui è sempre magnifico, perché ho potuto realizzare disegni basandomi su sceneggiature flessibili e non troppo rigide. Ogni autore, poi, ha i suoi punti di forza, e nel caso di Bendis il suo marchio di fabbrica era proprio la scrittura. Quando c'è un talento del genere risulta tutto più facile. Però devo ammettere che l'ho un po' "odiato" per tutti quei balloon! Ma scherzi a parte, d'altronde i fan non si ricorderanno di Miles per la parte action o per come prende a calci i cattivi, ma per la costruzione del personaggio, che è stata possibile grazie alla scrittura di Brian.



Everyeye.it: quali sono state invece le tue muse ispiratrici? Quali autori, fumetti o personaggi ti hanno spinto a fare questo lavoro?



Sara Pichelli: Su Spider-Man in realtà non avevo un gran background come lettrice o come fan. Questo, parlando sempre del lavoro che ho fatto su Miles, mi ha fatto stare anche più serena, non vivevo l'ansia da prestazione di chi sta disegnando il suo personaggio preferito.

Anche sui comics in generale ci sono arrivata più per questioni professionali che per passione. Ho sempre letto altri generi, ero più per il fumetto francese e agli inizi ho lavorato moltissimo con l'animazione. Anche le mie influenze sono lontane dai comics americani: la mia più grande musa è Claire Wendling, illustratrice e designer francese, che porterò per sempre nel cuore. Chi non la conosce rimedi assolutamente!



Per quanto riguarda i comics, uno dei pochi autori di cui ho studiato sia la narrazione sia lo stile è Stuart Immonen, autore che non viene mai celebrato abbastanza - è scandaloso, secondo me, che non abbia mai vinto neanche un premio! Potrei intrattenervi per ore nel citare tantissimi altri autori e colleghi che stimo, ma mi fermo a questi due che ritengo essere i più significativi per la mia formazione artistica (Immonen, poi, è a sua volta collegato a Spider-Man).

Cinema e videogiochi

Everyeye.it: Visto che hai un passato nell'animazione sono curioso di sapere come hai vissuto la splendida trasposizione cinematografica di Miles a cura di Sony Pictures!



Sara Pichelli: Spero facciano uscire il terzo capitolo il prima possibile, perché insomma, con quel finale... comunque, quando ho saputo che avrebbero realizzato un lungometraggio d'animazione era molto prima che Sony iniziasse effettivamente a lavorarci (qui la recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse). Ma, ti dirò... ero un po' spaventata. Non sapevo cosa avrebbero tirato fuori, e quasi quasi preferivo un live-action. Poi ho seguito le prime fasi di lavorazione come voi fan, all'epoca i registi contattarono soltanto Brian per consultarlo.

Poi scrissero anche a me, chiedendomi un contributo per una scena del film, e in quell'occasione mi fecero vedere una sequenza che era ancora incompleta. Si vedeva pochissimo, ma rimasi folgorata già da quel primissimo assaggio, era già una figata nonostante fosse nelle primissime fasi di lavorazione. Quando è uscito il prodotto completo non potevo crederci per quanto fosse venuto bene. Sono davvero contenta di essere stata contattata e di aver avuto la possibilità di sbirciare un po' dietro le quinte della produzione.



Everyeye.it: Sony ha accennato di voler sviluppare anche un film live-action su Miles. Che ne pensi?



Sara Pichelli: Mi ero persa questa notizia, ma adesso che lo so... ecco, ora ho paura! Mi sento un po' come quando annunciano un live-action tratto da un libro di Stephen King, di cui sono una fan sfegatata. Credo che pregherò tutte le notti perché esca bene! Spero che sviluppino con molta attenzione la storia, perché quel che ha funzionato alla meraviglia nei film animati è la fedeltà e il rispetto che hanno mantenuto nei confronti dei fumetti. Si vede che li hanno letti e capiti fino in fondo, perché non li hanno mai traditi, e quando hanno apportato qualche modifica l'hanno fatto con coerenza. Vorrei un'operazione come The Sandman di Netflix: rispettosa. La vedo un po' difficile però...

Everyeye.it: Non so se sei una videogiocatrice, ma saprai bene che Miles spopola anche nei videogame grazie a Marvel's Spider-Man di Insomniac Games e PlayStation. Che ne pensi di come il team ha rielaborato la storia e le origini di Miles e Peter?



Sara Pichelli: Spero di non fare una figuraccia, ma... no, non sono una videogiocatrice. Ma ho letto e seguito con interesse le ultime notizie legate al videogioco. Mi sembra di capire che, in questo caso, gli autori abbiano raccontato una loro versione di Parker e Morales, cambiando qualcosa rispetto ai fumetti ma senza tradirne lo spirito. Poco importa, per dirti, che Miles perda il papà o la mamma, quel che conta sono le conseguenze che quella perdita hanno su di lui come persona e come eroe.



E quindi torniamo al discorso di prima: quando alla base di un prodotto c'è una storia ben scritta, si può fare di tutto. E credo che il successo di Marvel's Spider-Man e di Miles Morales passino proprio per questa grande verità (qui la recensione di Marvel's Spider-Man).