Hogwarts Legacy contenuti tagliati: cosa ci siamo persi, li vedremo mai?

Ora giunto anche sulle console della scorsa generazione (qui il nostro speciale sulla versione PS4 di Hogwarts Legacy), Hogwarts Legacy ha esaudito il desiderio di milioni di giocatori, che da tempo immemore volevano perdersi, ancora una volta, tra i corridoi digitali della Scuola di Magia e Stregoneria più rinomata del Wizarding World. La gestazione del titolo di Avalanche è stata lunga e ha condotto all'esordio di un'esperienza valida e dalle atmosfere avvolgenti, che però sembra aver perso alcuni pezzi per strada.



Tramite il datamining, il content creator GrandTheftDiamonds ha scoperto diversi dettagli sui contenuti tagliati, dal ruolo espanso dei compagni del protagonista, fino al sistema di moralità e alle conseguenze per i crimini commessi. Le scoperte di questo appassionato rappresentano anche una buona occasione per fare delle riflessioni sul possibile futuro del franchise, e nello specifico su di un secondo episodio che potrebbe recuperare le idee scartate per dar forma a una componente RPG più sostanziosa.

I segreti del datamining

Partiamo subito dal sistema di companion. In Hogwarts Legacy il protagonista stringe legami con diversi studenti, pensiamo a Sebastian, Natsai, Poppy e Amit. A quanto sembra, in origine era possibile portarli con sé, sia durante le missioni che nel corso dell'esplorazione della mappa. Scavando più a fondo, GrandTheftDiamonds ha trovato riferimenti anche a Imelda Reyes ed Everett Clopton, entrambi con tanto di file audio dedicati a specifiche side quest.

I frammenti vocali dei due personaggi contengono le medesime frasi: avremmo potuto scegliere liberamente di farci accompagnare da uno di loro? È probabile. In aggiunta, sono stati scovati anche degli interventi di altri comprimari come Infaustus e il professor Sharp, sempre connessi al legame tra il giovane studente e i suoi compagni. Ad esempio l'insegnante di pozioni commenta positivamente la neonata amicizia tra l'utilizzatore della Magia Antica e Imelda Reyes, perché crede possa far bene alla competitività di entrambi. Stando ai ritrovamenti, a indicare la crescita del rapporto coi companion dovevano essere cinque livelli legame, come pure una meccanica di "gift giving", che probabilmente permetteva di fare regali ai personaggi.



In generale, compiere specifiche azioni poteva influenzare - anche in negativo - l'andamento di un'amicizia, che forse non era nemmeno l'unico tipo di relazione instaurabile. La dicitura "give gift romantic" e la categoria denominata "love interest", pure rinvenute dal dataminer, lasciano pensare ai fondamenti delle romance, ma potrebbero anche semplicemente indicare dei meccanismi riservati ai soli NPC. C'è poi la questione dei Punti della Casa e del sistema di moralità, che a quanto pare dovevano costituire una parte importante della componente ruolistica.

Compiere atti deplorevoli, come scagliare una Maledizione Senza Perdono, aveva delle conseguenze tangibili e immediate, e per l'intera Casa di appartenenza del protagonista. Lanciare un Avada Kedavra avrebbe causato la perdita di ben 100 punti, un valore che si dimezzava con l'utilizzo di Imperio e che si riduceva di tre quarti nel caso di Confringo, la maledizione esplodente considerata pericolosa dal corpo docente (seppur non appartenente alla categoria Senza Perdono). Fermare o compiere atti di bullismo, fare il bravo studente oppure no e persino macchiarsi di veri e propri crimini: stando alle scoperte del dataminer, Hogwarts Legacy dava un peso maggiore ai comportamenti del nostro altero-ego. L'intrusione nelle abitazioni, la rapina e l'uso di violenza risultavano in una risposta delle autorità. A seconda del reato commesso, le investigazioni variavano per durata, raggio d'azione e numero di agenti coinvolti. I ripetuti illeciti forse avrebbero determinato un abbassamento della reputazione del personaggio agli occhi degli NPC, come sembra indicare un ventaglio di stati che spaziano dal fare amichevole all'odio più sincero. Concludiamo con qualche ultima briciola di informazioni sul background del protagonista: tra le idee originali forse c'era anche quella di definirne dettagli come la classe sociale di provenienza, le condizioni economiche, il fatto di essere un purosangue o un mezzosangue e la stagione di nascita.

Il futuro di Hogwarts Legacy

Visto il suo travolgente successo, è assai probabile che l'universo di Hogwarts Legacy andrà a espandersi con un sequel. Un'iterazione nata in quest'era del gaming, magari basata su Unreal Engine 5, non potrebbe fare a meno del Quidditch, che nell'attuale avventura di Avalanche è invece assente. La possibilità di solcare i cieli in groppa alla scopa, del resto, non potrebbe sostituire ancora una volta il brivido della caccia al Boccino d'Oro.

Parlando invece delle scoperte connesse al datamining, il seguito potrebbe concretamente integrare una serie di soluzioni valide, che renderebbero ancor più immersiva l'esperienza. Gli sviluppatori hanno confezionato il gioco attuale ponendo l'accessibilità ludica sopra ogni altra cosa e, pensando al vastissimo pubblico a cui doveva rivolgersi, non abbiamo faticato a capire il perché. La seconda incarnazione però potrebbe dipingere un Wizarding World più vivo e dinamico, capace di farci avvertire il peso delle scelte compiute.



Scagliare una Maledizione Senza Perdono, soprattutto in determinati contesti, dovrebbe effettivamente avere delle conseguenze tangibili - magari in relazione alla Coppa delle Case - oppure provocare una risposta delle autorità nei casi più gravi. In altre parole, imboccare la via del mago oscuro, dovrebbe essere sì un sentiero di potere, ma anche di difficoltà e solitudine. Lo stesso discorso vale per il furto con scasso.

Del resto, in Hogwarts Legacy, servirsi di Alohomora per aprire le porte chiuse a chiave delle case per poi svaligiarle è un'attività come un'altra, e non implica alcun rischio per il nostro studente. La frequentazione delle lezioni - che magari dovrebbe avvenire in una specifica fascia oraria - e i comportamenti adottati a scuola o in classe, dovrebbero essere associati a benefici o punizioni: con un sistema del genere, compiere scherzi magici in stile Fred e George Weasley sarebbe sicuramente più elettrizzante (qui lo speciale sui migliori Easter Egg di Hogwarts Legacy). Sebbene sia possibile stringere amicizie con vari studenti nel titolo di Avalanche, il suo successore potrebbe effettivamente espandere questo aspetto, così da permettere al protagonista di condividere coi suoi compagni più cari non soltanto specifici momenti, ma gran parte del suo viaggio. Lo scambio di regali alle festività, l'annessione di benefici alla crescita di un rapporto, e lo svago condiviso durante le attività secondarie: un sistema di companion degno di tale nome implicherebbe diverse possibilità interessanti e potrebbe sfociare perfino nella nascita di romance.



In sostanza, se Hogwarts Legacy ha saputo restituirci la bellezza della Scuola di Magia e Stregoneria più amata di tutte, permettendoci di esplorare l'antica struttura in lungo e in largo, il sequel potrebbe soffermarsi maggiormente sulla "vita all'interno della scuola", dando spazio alla raccolta di punti per la Coppa delle Case, alla gestione delle lezioni e al consolidamento di legami unici tra studenti.

Specie su questo fronte, crediamo che i ritrovamenti del dataminer potrebbero costituire delle ottime novità per un secondo capitolo. Tra le altre cose, questa rinnovata attenzione sulle giornate a Hogwarts e il sistema di companion potrebbe aiutare gli addetti ai lavori a diversificare ulteriormente la formula e a non fare più così tanto affidamento sulla ripetizione dei medesimi incarichi secondari, pensiamo ad esempio alle Prove di Merlino e al ritrovamento delle statuette di Demiguise. Ad ogni modo, una cosa è certa: il solo pensiero di un'avventura nel Wizarding World ancor più profonda e avvolgente di quella che abbiamo appena vissuto è inebriante.