Hogwarts Legacy: gli easter egg imperdibili dalla saga di Harry Potter

Hogwarts Legacy ha risvegliato la passione per i videogiochi nei fan di Harry Potter (avete già recuperato la recensione di Hogwarts Legacy?). Dopo i numerosi tie-in che ci hanno permesso di riscoprire il fascino delle pellicole cinematografiche, il sogno di poter andare su e giù per il Castello - ma senza limiti - è finalmente realtà.



Ma al di là di quelle che sono le dinamiche open world dell'intera regione che circonda la Scuola di Magia e Stregoneria, cosa si cela all'interno della struttura che tutti gli appassionati avrebbero voluto esplorare, per sette anni, in veste di studenti? Abbiamo provato a riassumere tutti gli easter egg che Avalanche ha seminato nel mondo di gioco affinché tutti i fan di Harry Potter potessero goderseli e darsi ai ricordi nostalgici (se vi serve una mano per esplorare al meglio la scuola, ecco la nostra guida dedicata a Hogwarts Legacy).

Il passato di Hagrid

Più che easter egg, in alcuni casi possiamo parlare di veri e propri riferimenti a ciò che accade nella saga di Harry Potter. Partiamo proprio dall'inizio di Hogwarts Legacy, ossia da quando un mago si ritrova a visitare una strada babbana: si tratta di un chiaro rimando all'inizio de La Pietra Filosofale, quando Albus Silente illumina tutta Privet Drive per lasciare il futuro Grifondoro a casa dei suoi zii, i Dursley. Il resto è storia nota.

Quando volerete in groppa al vostro ippogrifo, dopo averlo liberato dalle catene dei bracconieri, avrete modo di avvistare l'Hogwarts Express. Il treno, quello che conduce dal Binario 9 ¾ alla scuola, può essere scovato anche lungo i binari che portano fuori dalla mappa. Lo stesso ippogrifo, tra l'altro, è un riferimento a un qualcosa di ben noto ai fan di Harry Potter.



Nel terzo film, il Prigioniero di Azkaban, ci viene presentato Fierobecco (in originale Buckbeak), allevato da Hagrid in gran segreto e condannato a morte, per poi essere salvato da Hermione e consegnato a Sirius Black, che lo prende in affidamento. Morto il padrino di Harry, Fierobecco fa ritorno da Hagrid sotto il nome di Alisecco. Quel volo sulla sua schiena, sopra il vasto lago di Hogwarts, è un modo per rievocare l'emozione vissuta dall'eroe occhialuto nel cavalcare una creatura a cui andavano mostrati riverenza e rispetto.

I riferimenti a Hagrid non finiscono qui. Sappiate che allontanandovi di poco dalla scuola, dopo aver attraversato il famoso ponte che conduce all'esterno, vi ritroverete dinanzi a una casetta che richiama proprio quella del personaggio barbuto. È una capanna con un giardino pieno di zucche e al suo interno ci sono soltanto paglia e qualche cianfrusaglia appartenente al giardiniere: non è collocata nella medesima posizione di quella che un domani Harry visiterà spesso ma il riferimento è abbastanza palese. E restando in tema Hagrid, in una missione dovrete recuperare un uovo di drago: vi ricorda qualcosa?

A lezione di piante

Nel film de La Camera dei Segreti, Harry si ritrova a frequentare la lezione di erbologia, dedicata alla coltivazione e all'utilizzo di una certa pianta. L'ingresso della professoressa Sprite è meno plateale e affascinante di quello della sua controparte di Hogwarts Legacy, Mirabel Garlick, ma il modo in cui viene presentata l'indimenticabile Mandragola è simile. Dopo la spiegazione di Hermione, infatti, la Sprite fa munire tutti di paraorecchie ed estrae la pianta da un vaso, e più o meno la stessa cosa avviene quando il protagonista dell'avventura deve ripararsi dal "canto" della pianta. Insomma, le lezioni nel corso dei secoli non cambiano e l'introduzione di specifici elementi del mondo risulta comparabile, a prescindere da chi sia lo studente chiamato in causa.

Sempre all'interno di Hogwarts, ci sono davvero molti luoghi da scoprire. Partiamo dal bagno dei Prefetti, legato alla missione affidataci dal custode al fine di cominciare il recupero dei Demiguise. Nel corso di questa prima visita bisognerà intrufolarsi all'interno dell'area senza farsi vedere - come succede ne Il Calice di Fuoco - ma in seguito la si potrà raggiungere a piacimento e senza preoccupazioni.



Provate, poi, a entrare in uno dei bagni vicini all'aula di Incantesimi e troverete non solo una pozione verdognola, chiaro riferimento alla Polisucco, ma anche uno scarico non del tutto funzionante: qualcuno l'avrà manomesso? Tra l'altro l'iconico intruglio appena citato si potrà anche utilizzare nel corso dell'avventura.

Una pagina della guida all'interno del bagno delle ragazze al secondo piano racconta del lavandino di Serpeverde, su cui è inciso un serpente, per l'appunto. Non potete pronunciare nessuna parola in Serpentese, tantomeno "apriti", ma sapete benissimo che se il protagonista fosse stato in grado di farlo avrebbe trovato l'accesso per la Camera dei Segreti. Nel 1800 la stanza esisteva già, perché creata da Salazar Serpeverde prima di lasciare la scuola, fino a quando Tom Riddle non vi entrò per la prima volta nel 1942, circa 150 anni dopo Hogwarts Legacy. La Camera, come sapete, verrà riaperta altre due volte: da Ginny Weasley e poi da Ron, nel 1998, per recuperare la zanna di Basilisco.

Una vita da fantasma

Andando a controllare i dipinti dei vari fantasmi, invece, potrete trovare Nick Quasi Senzatesta, connesso peraltro a un incarico secondario esclusivo per gli studenti di Grifondoro. Non da meno è anche Pix, un poltergeist che infesta la scuola anche nel 1800 (risiede nel Castello sin dagli albori). Lo incontrerete durante una missione nella biblioteca e poi sarà possibile vederlo mentre scorrazza per i saloni.



Nel 1991 la sua prima apparizione serve ad avvisare Gazza che Harry, Ron e Hermione si aggirano per Hogwarts di notte: anche nel gioco lo spione non sarà da meno e tenterà di mettervi nei guai. Non dimentichiamoci della Signora Grassa, che segna l'accesso al dormitorio di Grifondoro. Non potrete accedervi, ovviamente, se non è quella la vostra Casa, ma potrete comunque recuperare la relativa pagina della Guida. Stessa cosa accadrà dinanzi all'armadio del Molliccio.



Chiudiamo anticipandovi che nel corso del gioco troverete i Doni della Morte, ai quali si fa riferimento anche in un quiz di cultura che potete affrontare nella biblioteca. Inoltre, a un certo punto vi imbatterete in Ominis Gaunt, uno studente che risulta essere discendente di Salazar Serpeverde: la famiglia di cui fa parte porterà a Merope, la madre di Tom Riddle, pur non essendo Ominis inserito nell'albero genealogico ufficiale derivante dall'opera di J. K. Rowling.



Chi invece è possibile rintracciare tra gli antenati già citati dall'autrice è Phineas Black, preside di Hogwarts nel 1800, antenato di Sirius e nominato all'interno dei libri: nel 1998, infatti, ha assistito alla battaglia di Hogwarts dal suo dipinto nell'ufficio del preside. Nei film appare anche nel momento in cui Silente gli chiede di controllare l'altro suo quadro al quartier generale dell'Ordine della Fenice.



Sempre parlando di personaggi iconici, Garreth Weasley sembra essere il perfetto antenato di George e Fred: sarà lui a indicarvi un passaggio segreto che da Hogwarts conduce a Hogsmeade. Abbastanza inutile in questo contesto dato che l'open world ci permette di andare ovunque, ma è un palese riferimento a quanto i gemelli burloni faranno molto tempo dopo con Harry Potter. Avete trovato altri easter egg meritevoli di essere citati o che vi hanno particolarmente colpito? Diteceli pure nei commenti, così da poter continuare a esplorare Hogwarts insieme.