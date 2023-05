Hogwarts Legacy è magico anche su PS4, peccato per i caricamenti lenti

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Hogwarts Legacy ha già fatto il suo debutto sulle console dell'attuale generazione e PC (ecco la nostra recensione di Hogwarts Legacy), incantando i giocatori con il suo Wizarding World di fine ‘800. Finalmente la lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria è arrivata anche ai possessori delle console della scorsa generazione, ed è per questo che siamo tornati tra i corridoi di Hogwarts su PlayStation 4. Ebbene, sfruttando anche i mesi aggiuntivi - ottenuti a seguito del rinvio delle versioni old gen - i ragazzi di Avalanche sono riusciti a comporre un'esperienza piacevole e capace di preservare la sensazione di trovarsi immersi in questo iconico mondo magico, chiaramente a fronte di determinati compromessi più o meno evidenti.

Caricamenti, personaggi e scenari

Hogwarts Legacy è un successo da più di 15 milioni di copie vendute ed è ora giunto a un secondo appuntamento molto importante col pubblico, vista l'ampiezza della base installata della sola PS4.

Per cominciare, quella realizzata dagli sviluppatori è una vasta mappa che permette di esplorare non solo l'intera Hogwarts, ma anche altre ambientazioni come Hogsmeade, villaggi sperduti e ampie foreste, giusto per fare qualche esempio. Va da sé che per spostarsi velocemente tra le varie aree del mondo i viaggi rapidi sono molto utili, sebbene su PlayStation 4 questi richiedano alcune decine di secondi di attesa. Anche i brevi caricamenti che precedono l'apertura di specifiche porte nella scuola si sono rivelati un po' più lunghi rispetto a quelli delle incarnazioni current gen, ma fortunatamente si tratta di intervalli del tutto tollerabili. Passando al comparto visivo, nonostante su PS4 la risoluzione di Hogwarts Legacy sia fissata a 900p, il titolo di Avalanche offre comunque scorci notevoli sin dall'inizio dell'avventura.



Pensiamo ad esempio a quando il giovane protagonista e il professor Fig raggiugono l'area costiera che ospita rovine ricche di misteri: la semplificazione della vegetazione e la riduzione della draw distance sono immediatamente visibili, con le montagne in lontananza ben meno dettagliate rispetto a quelle della versione PS5, ma in compenso le strutture diroccate mantengono una buona complessità, dalle scale in rovina, fino alla conformazione delle pareti rocciose.



La risoluzione ridotta e i necessari sacrifici sul fronte del texturing non intaccano in modo consistente la piacevolezza complessiva dell'immagine, merito anche di una direzione artistica che vive di un'oculata gestione di palette cromatica e illuminazione.

Ricchi di piccole attenzioni e valorizzati da una buona resa dei materiali, i tanti capi di abbigliamento continuano a essere un aspetto distintivo dell'esperienza: a questo proposito, basta vedere il modo in cui il giaccone del mago in erba viene illuminato con naturalezza dalla luce solare, che filtra dalle nubi che sovrastano la zona bagnata dal mare mosso.



Sul fronte dei modelli poligonali, confermatisi più che gradevoli al netto di un'espressività facciale non sempre convincente, c'è però un aspetto che denota una flessione più significativa. Le capigliature infatti appaiono meno definite e afflitte da artefatti visivi piuttosto evidenti nei primi piani. Dalle camere della Gringott, la banca dei maghi, fino agli iconici saloni di Hogwarts, Avalanche ha riversato molto impegno nella caratterizzazione degli interni, e questa dedizione fa sfoggio di sé anche sulle piattaforme della scorsa generazione.

La vita a scuola, le battaglie e il frame rate

Dai marmi delle pareti, sino al mobilio in legno, alle sculture e ai dipinti animati in ogni dove, la scuola di magia resta una gioia per gli occhi, anche sul fronte dell'illuminazione. Negli interni, insomma, la luce si comporta in modo credibile e ravviva l'atmosfera, col contributo di un buon assortimento di azzeccati accompagnamenti sonori che rievocano le composizioni tanto amate nella saga cinematografica.

Abbiamo incontrato delle superfici che presentano un livello di dettaglio ridotto, e talvolta notato la sostituzione di certi elementi - come alcune scrivanie - in favore di modelli un po' "al risparmio", col chiaro obiettivo di ridurre il peso sull'hardware. Allo stesso modo determinati riflessi e ombre sugli abiti del protagonista risultano completamente assenti su PS4, ma anche in questo caso parliamo di compromessi tutto sommato accettabili. Di buona fattura invece l'effettistica, a cominciare dagli incantesimi, che sono la base di scontri ben ritmati e all'insegna della varietà offensiva, tra pozioni, oggetti speciali e differenti tipi di magie. Quest'aspetto del pacchetto in particolare ci è parso assolutamente godibile, a riprova degli sforzi compiuti dagli addetti ai lavori per mantenere solide le principali componenti dell'offerta ludica. Su PS4 è possibile sbloccare il frame rate del gioco, che però non arriva mai a toccare i 60 fps e subisce un po' di oscillazioni a seconda della zona esplorata. In altre parole il consiglio è quello di mantenere il cap a 30 fotogrammi al secondo, così da godersi un'avventura stabile e, considerato l'hardware a disposizione, ben ottimizzata.