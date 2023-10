Honkai Star Rail: come gira su PS5? DualSense, grafica e nuovi contenuti

Dal debutto di Honkai Star Rail (la recensione di Honkai Star Rail è ad un click da voi) sono ormai trascorsi parecchi mesi e, nel frattempo, l'ultima fatica del team Hoyoverse si è lentamente evoluta grazie alla costante iniezione di nuovi contenuti, che non tardano mai ad arrivare di un solo giorno. A rendere unico l'ultimo aggiornamento, quello che porta il free to play alla versione 1.4, è il fatto che ad affiancare l'ondata di novità vi sia anche l'introduzione della versione PlayStation 5, disponibile gratuitamente per tutti i possessori della console di ultima generazione targata Sony.



Potevamo mai lasciarci sfuggire l'opportunità di mettere alla prova la nuova edizione del gioco a turni? Ovviamente no, quindi abbiamo colto l'occasione per saltare nuovamente a bordo del treno spaziale per testare il gioco su PS5 e dare un'occhiata all'evoluzione del titolo nel corso degli ultimi sei mesi.

Si combatte a turni col DualSense

Prima di iniziare, è bene precisare una cosa: la versione PlayStation 5 di Honkai Star Rail è la stessa identica che si può giocare anche su PC (tramite client proprietario o Epic Games Store), iPhone, iPad e dispositivi Android. Questo significa che a livello di contenuti e gameplay siamo di fronte al medesimo prodotto, senza la benché minima differenza se non nel sistema di controllo.

A tal riguardo, il modo in cui si gioca non ha subito particolari modifiche rispetto a quanto già visto su PC, dove il pad è perfettamente supportato sin dal day one. Gli sviluppatori hanno svolto un ottimo lavoro da questo punto di vista e, che si tratti delle fasi di esplorazione o dei combattimenti a turni, è facile districarsi tra le varie funzionalità.



Persino attivare l'auto-battle o la velocità aumentata è spaventosamente semplice, poiché Hoyoverse ha assegnato ai dorsali queste due opzioni, che possono quindi essere agilmente abilitate o disabilitate. Per le Ultimate, invece, il team ha optato per la pressione combinata di due tasti: si tiene premuto il grilletto per poi cliccare sul tasto frontale corrispondente al membro del party di cui vogliamo scatenare la mossa finale. L'esecuzione delle abilità e degli attacchi è invece legata a due dei quattro tasti principali (X, Quadrato, Triangolo e Cerchio): prima si clicca sul tasto relativo alla tecnica da eseguire e poi, con lo stick, si seleziona il bersaglio prima di confermare. Insomma, tutto avviene in modo rapido ed intuitivo.

Quando si sta fuori dalle battaglie a turni, tutto ricorda molto da vicino Genshin Impact, che ha molto in comune con Honkai Star Rail per quel che riguarda l'interfaccia utente. Anche qui, ad esempio, c'è una ruota personalizzabile che si richiama con un tasto (L1) e garantisce l'accesso immediato ai menu più importanti, così che in un baleno si possa raggiungere la schermata di personalizzazione dei personaggi, quella delle lootbox o quella delle attività giornaliere fondamentali per accumulare Stellar Jade gratis. Abbiamo trovato solo un po' macchinoso effettuare alcune operazioni quando si tratta di potenziare i personaggi o selezionare piccoli tasti dei menu, che mediante l'uso di un touch screen o di un mouse risultano inevitabilmente più immediate. Non si tratta però di un grosso problema ed è sufficiente trascorrere qualche ora nel gioco per farci la mano.

Una grafica ai livelli di quella PC

Sul fronte tecnico, Hoyoverse ha svolto un ottimo lavoro con Honkai Star Rail, che nella sua edizione PlayStation 5 non solo gira a risoluzione 4K (purtroppo non sappiamo se sia stato utilizzato l'FSR o un'altra tecnologia di upscaling), ma anche a 60 fotogrammi al secondo. Dai test effettuati, il gioco riesce a mantenere saldo il framerate anche nelle situazioni più concitate e, almeno da quello che abbiamo potuto notare, non vi sono vantaggi nel disabilitare il V-Sync, l'unica e sola opzione grafica disponibile.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non vi sono grosse rinunce alla qualità visiva per tenere alti risoluzione e framerate. Su PS5, Honkai Star Rail è perfettamente paragonabile alla versione PC a dettagli alti e, di conseguenza, è davvero un piacere vedere in azione i protagonisti sul pannello di una TV. In maniera più che prevedibile, il gioco fa sfoggio delle capacità dell'SSD della console Sony, grazie al quale la quasi totalità dei caricamenti è fulminea e riduce drasticamente i tempi d'attesa tra un'attività e l'altra.



Purtroppo non vi sono utilizzi peculiari delle funzionalità del DualSense ad eccezione di qualche accenno al feedback aptico, ma abbiamo ottime notizie per i cacciatori di trofei. Come tutti i giochi che arrivano sul PlayStation Store, anche Honkai Star Rail è dotato di Trofei, la cui organizzazione è pressoché identica a quanto visto su Genshin Impact: ci sono quelli di base con tanto di Platino e poi quelli relativi ai vari update, che vengono gestiti separatamente come se si trattasse di espansioni.

Per la gioia dei completisti, tutti gli obiettivi sono retroattivi e non importa che li portiate a termine su PlayStation o sulle altre piattaforme (ricordiamo che c'è il pieno supporto al cross-progression). In poche parole, se avete già giocato abbondantemente, è altamente probabile che al primo avvio su PlayStation 5 riceviate un sempre gradito Trofeo di Platino e un bel mucchio di altri trofei minori.

Le ultime novità e aggiornamenti

È doveroso anche dedicare una piccola parentesi a quello che è l'andamento della produzione Hoyoverse, che al lancio risultava sì piacevole da giocare ma mostrava il fianco ad una certa carenza di contenuti. Possiamo confermarvi che nel corso dei mesi questa problematica è stata progressivamente sistemata tramite la pubblicazione costante di nuovi capitoli della storia, add-on che hanno arricchito le modalità endgame già esistenti come il Simulated Universe e una carrellata di eventi a tempo. La più grossa mancanza di Honkai Star Rail nel periodo di lancio erano infatti gli eventi, troppo pochi rispetto a quanto visto negli anni in giochi come Genshin Impact: evidentemente il team di sviluppo deve aver compreso l'errore ed è immediatamente corso ai ripari. Con la versione 1.4 è stato anche introdotto un nuovo menu dedicato ai tutorial, strutturato in tre parti. Oltre a permettere di ottenere parecchie ricompense gratis che fanno piacere anche a chi ha un bel po' di ore sulle spalle, questi brevi combattimenti rigiocabili sono particolarmente utili per chi ha abbandonato il gioco da tempo e ha bisogno di riscoprire le meccaniche di base senza dover necessariamente ricominciare l'avventura da zero.



Dobbiamo anche sottolineare i passi in avanti compiuti nella gestione degli account Hoyoverse e del cross-save, che indirettamente contribuiscono a migliorare l'esperienza di gioco degli utenti. A tal proposito, vi facciamo un esempio concreto di come le cose si siano evolute. Il fatto che avessimo provato Genshin Impact all'uscita su PS4 aveva fatto sì che il gioco creasse un nuovo account Hoyoverse legato alla console ed impossibile da eliminare: tale evento ci ha impedito ad esempio di giocare con il nostro account anche sulla console Sony e avrebbe reso impossibile fare lo stesso con Honkai Star Rail.

Grazie ai passi in avanti compiuti dall'azienda orientale nella gestione degli account, abbiamo potuto finalmente slegare quell'account dal nostro ID PlayStation Network e collegare quello corretto, così da poter sfruttare l'account corretto anche su PS5. Tale meccanismo era impensabile fino a qualche mese fa e l'introduzione di tale sistema, unito anche all'autenticazione a due fattori, non fa che rendere più solido l'ecosistema creato dagli sviluppatori, anche in vista delle future produzioni come Zenless Zone Zero.



Insomma, il treno di Honkai Star Rail sembra aver imboccato il binario corretto e siamo convinti che nel tempo riuscirà a crescere proprio come le altre opere del team orientale, che ha tutta l'intenzione di continuare a supportarlo negli anni a venire.