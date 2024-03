Horizon 2 come gira su PC e Steam Deck? Non si allontana troppo da PS5

Se vi state chiedendo come si fa un porting, siete nel posto giusto: il 2024 di Sony e Nixxes inizia nel modo migliore possibile, regalando nuova linfa a una delle esclusive PlayStation più apprezzate degli ultimi anni. Horizon Forbidden West è arrivato su PC, lo abbiamo provato sia su Windows che su Steam Deck e le nostre impressioni sono davvero positive.

Un porting completo

Dopo l'ottima prova di Marvel's Spider-Man Remastered, Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart, le aspettative per il secondo capitolo della saga di Aloy erano molto elevate. La Complete Edition, che comprende anche i contenuti bonus e l'espansione Burning Shores, è disponibile sia su Steam che su Epic Games Store al prezzo di listino di 59,99 euro.

I requisiti di Horizon Forbidden West per PC non sono particolarmente esosi: si parte da una configurazione minima con i3-8100 o Ryzen 3 1300X con schede video come la GTX 1650 o la Radeon RX 5500XT, che consentono di giocare in maniera soddisfacente a 720p e 30 FPS.



Non puntando su un sistema di illuminazione avanzato, il titolo non presenta particolari limitazioni hardware per giocare al massimo. Tuttavia, per giocare con preset Molto Alto in 4K e a 60 FPS sarà necessario puntare su una RTX 4080 o su una Radeon RX 7900XT, scegliendo come CPU almeno un i7-11700 o un Ryzen 5700X.

Una delle caratteristiche chiave del gioco, su cui si è puntato molto anche in fase di promozione, riguarda la presenza del supporto alla tecnologia Microsoft DirectStorage, che consente di ottimizzare il caricamento e l'utilizzo degli asset di gioco, sebbene qui utilizzata nella prima iterazione con decompressione a carico della CPU ( e non la più recente, di cui vi abbiamo parlato nel nostro speciale su DirectStorage 1.1). Onde evitare fraintendimenti di sorta, la compagnia ha specificato in maniera esplicita che la presenza di un SSD rappresenta un requisito minimo per giocare, con 150GB di spazio a disposizione. All'atto pratico, lo spazio occupato su disco una volta installato il gioco è di 124,7GB.

Il profilo tecnologico del titolo è di alto livello e Forbidden West è ufficialmente un gioco "RTX" secondo NVIDIA, per via della presenza del DLSS 3 con SuperSampling, Reflex e Frame Generation. Supporto garantito anche per Intel XeSS e per FSR 2.2, ma non per FSR 3 con Fluid Motion Frames, che però arriverà in un secondo momento.

Come vedremo più avanti, di vitale importanza è anche la risoluzione dinamica integrata, che consentirà di migliorare enormemente l'esperienza di gioco.

Come da tradizione Sony, anche qui ci sarà pieno supporto alle risoluzioni ultrawide e super-ultrawide, dai 21:9 ai 32:9.



Nella nostra prova PC abbiamo utilizzato un Intel Core i7-14700K affiancato da una RTX 4070 Super, con 32GB di RAM DDR5-5200 e un'unità di archiviazione di tipo NVMe PCIe Gen4 ad alte prestazioni. Capitolo a parte per quel che riguarda Steam Deck, di cui parleremo più avanti.

Il gioco si presenta con una serie molto capillare di impostazioni, soprattutto per quel che riguarda la grafica e l'accessibilità. Molto utile il launcher di gioco per impostare sin dal primo avvio le proprie preferenze, ma abbiamo apprezzato anche il menu in-game con modifiche in tempo reale sull'aspetto del gioco, che consentono di valutare l'impatto dei vari settaggi man mano che si cambiano. I preset qualitativi scelti da Nixxes sono cinque: Base, Min, Med, Max e Super. Dispiace per l'assenza di uno strumento di benchmark integrato, presente invece su Horizon: Zero Dawn per PC, che poteva dare una mano nel valutare la propria macchina e le impostazioni ottimali per l'esecuzione del gioco.



Come accennato in precedenza, il DLSS è presente sotto forma di pacchetto quasi completo. Manca Ray Reconstruction per via dell'assenza di un impianto di illuminazione avanzato, ma c'è tutto il resto, incluso il DLAA per giocare a risoluzione nativa senza essere costretti a utilizzare il TAA, con tutti i benefici del caso (a partire dall'impatto sulle prestazioni, di gran lunga inferiore).

Nonostante fosse al di sotto delle specifiche consigliate per giocare al massimo, la RTX 4070 Super ci ha consentito di giocare in 4K a livelli soddisfacenti in termini di stabilità complessiva e di frame rate. I 60 FPS medi possono essere raggiunti in gran parte degli scenari a patto di utilizzare il DLSS in modalità Quality: non serve scendere a troppi compromessi per giocare a qualità Super e non abbiamo sentito la necessità di dover attivare Frame Generation a questo scopo.

Per garantire un frame rate granitico, semmai, possiamo consigliarvi di utilizzare Dynamic Resolution Scaling, la tecnologia di risoluzione dinamica integrata, stabilendo il vostro obiettivo numerico (in questo caso, 60 FPS). DLSS Frame Generation può essere attivato tramite una spunta isolata, mentre i vari upscaler possono essere selezionati da un unico menu dedicato. Avendo a disposizione una scheda video supportata, è chiaro che il DLSS rimane il "gold standard", ma è encomiabile lo sforzo di Nixxes nel voler garantire la massima compatibilità per tutti.

Rispetto a Zero Dawn, una volta all'interno del gioco spicca in maniera evidente il miglioramento apportato sul controllo della fotocamera, precisa e stabile sul soggetto.



La presenza di DirectStorage si può percepire nei caricamenti pressoché fulminei. Quanto alla qualità visiva, la software house olandese non ha voluto strafare in confronto al materiale originale e le differenze con la versione console non sono troppe.

La profondità di campo in tutti i frangenti di gioco è una di queste, così come il livello di dettaglio a distanza e le texture a risoluzione più elevata; tuttavia, se vorrete trovare una reale differenza al di là del frame rate durante le sessioni di gioco, dovrete cercarle col lanternino.



Semmai, la marcia in più della versione PC, discorso che vale del resto anche per tutti gli altri porting, è quella di poter di giocare a risoluzione non dinamica, garantendo una maggiore nitidezza in ogni contesto di gioco, sempre a patto di avere un hardware commisurato allo sforzo richiesto.



Anche in mobilità?

Anche Steam Deck risponde "presente" alla chiamata dell'Ovest Proibito, ma non mancano delle criticità che potrebbero farvi desistere dall'acquisto. Il gioco non è ancora stato verificato da Valve, né del tutto ottimizzato per l'hardware dell'handheld.

Per giocare con un frame rate consistente abbiamo dovuto optare per il preset minimo (Basso) con FSR 2.2 attivo e risoluzione dinamica a 30 FPS. In questo modo, Forbidden West su Steam Deck si fa giocare in maniera abbastanza dignitosa, soprattutto per chi è consapevole dei suoi limiti.



Buoni i tempi di caricamento, ma decisamente più ampi rispetto alla controparte da scrivania. L'impatto sulla grafica è evidente con una corposa perdita di dettaglio sulle texture, ma ciò non basta a evitare sporadici cali sul conteggio dei fotogrammi, che potrebbero minare la qualità del gameplay per i giocatori più esigenti.



Il quadro potrebbe essere appesantito ulteriormente dal DSR, che nelle scene più complesse (ad esempio nei villaggi più popolosi o in campo aperto, alla presenza di un numero elevato di macchine) tende a intorpidire l'immagine abbassando eccessivamente la risoluzione di rendering, ma disattivarlo sarebbe controproducente, facendo scendere a picco la media FPS.

Nonostante le dovute premesse, la situazione è tutt'altro che drammatica e, in attesa di ottimizzazioni mirate, è già possibile giocare senza troppe pretese. Lato autonomia, non sperate nel miracolo: per giocare in mobilità avrete a disposizione poco più di un'ora e venti minuti.