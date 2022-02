Horizon 2 gira bene su PS4, grandi speranze per God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West è ufficialmente disponibile da oggi, con la nuova avventura di Aloy pronta a lasciare il segno sia in formato PS4 che nella sua edizione PS5. Come raccontato nella recensione di Horizon Forbidden West, il ritorno sulle scene del franchise a marchio Guerrilla Games è la naturale evoluzione di Zero Dawn e porta a pieno compimento la sua missione di sequel: ambire a vette più elevate, e soprattutto raggiungerle.



Un risultato ottenuto attraverso combattimenti ancora più a fuoco, una migliore componente esplorativa ed una messa in scena se possibile persino più sontuosa, evidentemente frutto di valori produttivi di altissimo profilo messi al servizio di un talento, quello del team di Amsterdam, tutt'altro che comune.

La magnificenza del nuovo, vecchio West

Forbidden West è un progetto a cavallo tra due generazioni, che nonostante sia nato come titolo in tutto e per tutto cross-gen riesce comunque a dare il meglio di sé in entrambe le versioni. Il bello è che non si tratta né di un eufemismo a effetto né di un modo di dire inutilmente enfatico: è davvero complesso stabilire se sia più impressionante quel che si può ammirare sull'ammiraglia di nuova generazione, dove il pellegrinaggio verso l'Ovest Proibito mette in mostra un colpo d'occhio sbalorditivo, oppure su un hardware risalente addirittura al 2013 come è il caso di PlayStation 4.

Su PS5, l'impatto è clamoroso: in modalità risoluzione il dettaglio è tale da non far affatto pensare a una produzione disponibile anche sulla sorella minore, specie se si considera la natura open-world dell'esperienza. Se si opta invece per l'opzione performance, la risoluzione scende a 1800p con upscaling tramite checkerboard ma la fluidità schizza a 60fps: un risultato grandioso alla luce della mappa gigantesca e della massiccia mole poligonale a schermo, che profuma in tutto e per tutto di next-gen.



Su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro il framerate scende ovviamente a 30 frame al secondo e anche la minuzia di alcuni dettagli di fino ne risente palesemente, eppure per certi versi il lavoro dello studio olandese è incredibile: le differenze rispetto alla versione impreziosita dal DualSense senza dubbio esistono, ma non immaginatevi uno stacco epocale, tipo quello proverbiale tra il giorno e la notte. Al contrario, Horizon Forbidden West è la dimostrazione pratica di quanto ancora possa stupire una console arrivata al suo ottavo anno di vita, che se da un lato per gli sviluppatori non ha quasi più segreti dall'altro sta ottenendo traguardi forse persino impensabili.

Il meglio di due mondi?

Ed è proprio sulla base di quanto messo eccezionalmente in luce da Guerilla Games che vale la pena di lanciarsi in una semplice riflessione per il futuro prossimo. Sappiamo infatti già che sia l'imminente Gran Turismo 7 sia God of War Ragnarok saranno, proprio come il secondo capitolo di Horizon, produzioni a cavallo tra l'ottava e la nona generazione di console.

Una situazione che sulle prime aveva francamente fatto un po' storcere il naso a tanti - a maggior ragione a quelli che hanno avuto la fortuna di accaparrarsi una PS5 - ma che oggi, in virtù della forma smagliante in cui si è presentata Aloy col suo avveniristico seguito, appare sotto un'ottica abbastanza diversa. Certo, le fatidiche dichiarazioni originali di Sony sulla volontà di credere nei salti generazionali continuano a far pensare che in condizioni diverse questi progetti sarebbero stati in grado di spingere ancora di più l'asticella verso l'alto (nonostante per ovvie ragioni lo sviluppo sia cominciato ben prima che i devkit definitivi di PS5 finissero nelle mani dei team). Vale però la pena, un po' sulla fiducia derivante da nomi autorevolissimi come quelli di Sony Santa Monica e Polyphony Digital e un po' a seguito della prova empirica appena offerta da Forbidden West, di ritarare le aspettative di tutti. E, almeno per una volta, non verso il basso.



Perché, al di là delle frasi fatte o delle speculazioni dei reparti PR, al cospetto del nuovo Horizon non si avverte per nulla la sensazione di un compromesso più o meno forzato, di un accontentarsi all'insegna del "vorrei ma non posso". Macché, qui per l'appunto si resta genuinamente a bocca aperta, e non fa nessuna differenza che ci si trovi a galoppare su una cavalcatura cybernetica o a combattere contro un gigantesco cobra meccanico su una console piuttosto che sull'altra: lo stupore e la meraviglia prescindono in modo non esattamente scontato dall'hardware, e a ben vedere alla fine ci guadagnano addirittura tutti (il pubblico, la software house e la stessa Sony).

Ed è difficile non aspettarsi un quadro simile pensando soprattutto alla prossima fatica di Kratos e Atreus, con l'epopea diretta da Eric Williams destinata a concludere la saga norrena del Fantasma di Sparta. Se già nel 2018 il coraggiosissimo seguito/reboot della serie ha lasciato a bocca aperta in formato PS4, in primis grazie alla sua struttura capace di aprirsi quando necessario alla sua monumentale realizzazione tecnica, chissà cosa avranno in serbo per noi i maghi californiani con l'asso nella manica dato dalle prestazioni extra assicurate da PlayStation 5 (per vedere come è andata di recente su PC, eccovi la recensione di God of War).



Insomma, tutto è bene quel che finisce bene? Probabilmente sì, ed anzi da oggi abbiamo potenzialmente una ragione extra per guardare con ulteriore ottimismo a Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok. Aspettando com'è naturale che sia un futuro che si spera possa portare con sé la fine della crisi dei semiconduttori ed esperienze videoludiche che oggi possiamo a malapena immaginare. Nel mentre però, vale la pena di allacciarsi le cinture e godersi un viaggio comunque mozzafiato, senza pensarci troppo.