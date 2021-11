Forza Horizon 5 per immagini: l'incredibile modalità foto

Disponibile per Xbox Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

Se anni fa qualcuno mi avesse detto che un sarei riuscito a scattare fotografie tramite una console, di certo lo avrei preso per matto. Ebbene, oggi quel matto che crea foto virtuali tramite una piattaforma da gioco sono proprio io. Ho iniziato un anno e mezzo fa realizzando le mie prime immagini in Forza Horizon 4, e in questo articolo vi racconto le mie prime impressioni, dopo 10 giorni di scatti, sulla modalità fotografica di Forza Horizon 5, con annessa galleria che vi mostrerà le potenzialità del sistema (a tal proposito, la recensione di Forza Horizon 5 è a portata di click).

I nuovi colori del Photo Mode

Di per sé, la modalità è la medesima del titolo precedente: tutti i parametri sono allo stesso posto, così come i pulsanti dell'interfaccia. Pertanto, se avete già speso numerose ore all'interno del photo mode di Forza Horizon 4, saprete esattamente come agire.

Volendo azzardare un paragone, è un po' come cambiare macchina fotografica ma rimanere con lo stesso brand: stesso feeling, oggetto più performante. D'altronde, la modalità foto di Forza Horizon 5 permette di realizzare immagini fantastiche, probabilmente migliori rispetto a quelle del diretto predecessore. Questa possibilità di perfezionamento è strettamente connessa alla vastità del mondo di gioco, più ampia in rapporto alla mappa di Forza Horizon 4. In un ambiente così grande, caratterizzato da un art design sopraffino, si ampliano le location visitabili e, di conseguenza, anche le capacità di immortalare istantanee di valore sopraffino. Sul piano visivo, il gioco possiede cromatismi più vivaci e briosi: questa scelta, senza dubbio in linea con i colori e con la cultura messicana, mi ha stimolato a concepire immagini ben diverse, se paragonate a quelle del quarto episodio. In sostanza, mi sta spingendo a creare foto più luminose e vivide, dotate di meno contrasti.



Per quanto non abbia avuto modo di provare tutte le stagioni che si susseguiranno lungo la mappa, già soltanto il clima temporalesco, con un cielo che si fa progressivamente più scuro e pronto a riversare pioggia a fiotti, trasmette un'impressione di profondo realismo scenico. E quando il temporale finisce e il sole torna a splendere, i primi momenti di luce, con l'acqua ancora presente a inumidire l'asfalto, sono davvero stupendi da fotografare.

In una cornice di tale impatto, non va dimenticata ovviamente la modellazione delle auto, nobilitata da un livello di dettaglio elevatissimo: sono tutti fattori, insomma, che concorrono a comporre una modalità foto che, a mio avviso, è attualmente fra le più complete, profonde e divertenti in circolazione.

Tanti pregi, pochi difetti

Come avrete intuito, Forza Horizon 5 dà modo ai fotografi videoludici di scattare istantanee incredibilmente adrenaliniche, oltre che dettagliate, dal momento che l'esperienza ad alta velocità del gioco è tra le più coinvolgenti che abbia mai avuto modo di testare.

I paesaggi sono poi talmente tanto evocativi, ampi e particolareggiati che alle volte può risultare difficile scegliere l'inquadratura giusta. Dopo questi primi dieci giorni, di prova, mi sono ritrovato spesso un po' spaesato: sto cercando di conoscere a fondo la mappa, di capire come si muove il sole in base agli orari, e questa variabilità mi sta portando a centellinare gli scatti veramente convincenti. Ma è questione di tempo: presa familiarità con l'ambiente, il photo mode darà di certo il meglio di sé. L'unica nota veramente negativa consiste nell'intromissione della componente online di Forza Horizon 5 sull'efficacia della photo mode. Sono due i modi in cui la connessione di rete influisce sugli scatti in game: anzitutto, quando si preme il pulsante della modalità, c'è un ritardo di un secondo, forse poco meno.

Non è un elemento davvero invalidante, ma di fatto alle volte l'auto non si trova esattamente dove vorremmo che fosse: e se stiamo viaggiando a 300 Km/h, del resto, magari la quattroruote si posiziona, in un secondo, a un centinaio di metri dalla posizione scelta inizialmente. In secondo luogo, simile ritardo resetta la posizione delle ruote che, dal momento che si raddrizzano, rischiano di far perdere il dinamismo di alcuni particolari tipi di scatto. Simili problemi, in ogni caso, sono totalmente evitabili nella modalità per singolo giocatore, ossia quella ideale per dar forma ad alcune tipologia di immagini.

Eppure, uno dei cardini di Forza Horizon è sempre stata la condivisione dell'esperienza, anche di quella fotografica: ecco perché alcuni tra i miei scatti più belli nel capitolo precedente sono realizzate in tandem con altri utenti.

Aspetto dunque che queste leggere incertezze vengano sistemate al più presto, così da poter godere pienamente dell'enorme potenziale della photo mode di Forza Horizon 5.