Horizon Forbidden West: 5 cose da sapere prima di comprare Burning Shores

Annunciato lo scorso dicembre, in occasione dei The Game Awards 2022, Horizon Forbidden West: Burning Shores sarà disponibile a partire dal prossimo 19 aprile, ma solo su PlayStation 5. In attesa di poter tornare nell'Ovest Proibito e sviscerare il prodotto attraverso l'immancabile recensione, abbiamo stilato una lista di informazioni che dovreste assolutamente conoscere prima ancora di acquistare il nuovo DLC confezionato dai ragazzi di Guerrilla Games. Raccogliete arco e frecce, perché il momento di tornare a combattere contro le imponenti Macchine che si aggirano per il periglioso mondo di Horizon è ormai dietro l'angolo!

Nuove Macchine: sulle ali del Waterwing

Tra le varie novità che Burning Shores porterà in dote, una delle più entusiasmanti è senza dubbio l'introduzione del Waterwing, un nuovo 'dinosauro cibernetico' che consentirà alla nostra Aloy di spiccare il volo e sfrecciare nei cieli incredibilmente realistici di Horizon Forbidden West. Di dimensioni paragonabili a quelle di un comune pterodattilo e caratterizzato da un temperamento dannatamente aggressivo (tant'è che se disturbato si rivelerà un nemico a dir poco implacabile!), la Macchina contraddistinta da artigli affilati e un becco assai resistente avrà la capacità di immergersi nelle profondità marine per cacciare, ma la sua particolarità più interessante va ricercata in una grande manovrabilità.

Proprio per questa ragione, la protagonista del brand si servirà dei Waterwing per esplorare agevolmente le rovine della Los Angeles post-apocalittica in cui saranno ambientate le vicende raccontate dal DLC.



A proposito del volo, Andrew Schneider, Principal FX Artist di Guerrilla, ha asserito che questa nuova esperienza cambierà radicalmente in base al momento della giornata, in quanto il passare delle ore interverrà sull'illuminazione, celando o svelando determinati particolari. Ogni svolazzata potrebbe insomma essere unica e condurre in luoghi mai visti prima.

Nuovi alleati: il popolo dei Quen

Come svelato da un post recentemente pubblicato su PlayStation Blog, la trama di Burning Shores coinvolgerà la tribù dei Quen, ossia un popolo marinaro che proviene da oltre l'Oceano Pacifico e che Aloy ha incontrato per la prima volta durante la campagna principale di Horizon Forbidden West. Laddove gli Oseram devono la propria superiorità tecnologica alle loro invenzioni, i Quen si distinguono dalle altre tribù di Horizon grazie alla straordinaria capacità di impiegare il Focus per accedere ai dati del mondo antico, che appunto sembrerebbero conoscere meglio di chiunque altro. Se al momento sappiamo ancora poco sul conto dei Quen, il DLC di prossima uscita ci permetterà di apprendere parecchi dettagli sulla patria, la storia e le usanze di questo interessante popolo.

Nel corso della vicenda, Aloy conoscerà quindi personaggi come l'Ammiraglio Gerrit, ufficiale decorato della marina Quen, e soprattutto unirà le forze con l'abile Seyka, un ambizioso incursore Quen che non esiterà davanti a nulla pur di garantire la sopravvivenza della propria gente. Descritta come una persona energica, sensibile e tenace, la nuova alleata accompagnerà la Prescelta per buona parte dell'avventura, e sappiamo già che in alcune situazioni si dimostrerà molto preziosa.

Il DLC è un'esclusiva PS5

Nonostante la natura cross-gen di Horizon Forbidden West, che appunto è stato pubblicato anche su PlayStation 4 e PS4 Pro, il nuovo DLC assemblato nelle fucine di Guerrilla Games troverà spazio esclusivamente sull'attuale ammiraglia Sony (un po' com'era successo già in passato col DLC di Final Fantasy VII Remake Intergrade dedicato a Yuffie Kisaragi).



Una scelta, quella compiuta dal team di sviluppo, che ha inevitabilmente destato non poche perplessità nella community, ma che stando a quanto dichiarato affonda le radici nella volontà e necessità da parte di Guerrilla Game di attingere alla maggiore potenza di calcolo di PlayStation 5 per dar forma a un'esperienza estremamente performante e traboccante di dettagli.

Grazie alla potenza della console Sony, lo studio olandese ha rivelato che i giocatori potranno eseguire determinate simulazioni a velocità superiore, specialmente nelle già menzionate fasi di volo, durante le quali i nostri schermi verranno invasi simultaneamente da parecchi elementi per offrirci dei panorami mozzafiato. Essendo in grado di gestire molti più dati, la PS5 ha permesso - tra le alte cose - di generare nuvole dense e dinamiche sia ad alta che a bassa quota, che si tradurrà nella possibilità di attraversare strati di nubi tremendamente dettagliati.

Prezzo e possibile longevità

Horizon Forbidden West: Burning Shores è proposto su PlayStation alla cifra di €19,99, contro i €14,99 richiesti per poter acquistare Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds (il DLC del primo episodio). Tenendo presente che in questi sei anni il costo dei giochi e del loro sviluppo è aumentato, non ci stupirebbe affatto se Burning Shores fosse caratterizzato da una longevità paragonabile a quella del sopracitato The Frozen Wilds, la cui campagna principale poteva essere completata in 8 ore circa.

Una durata più che ragionevole, che dedicandosi a collezionabili, ai numerosi potenziamenti disponibili e al completamento delle sfide secondarie poteva facilmente salire a quota 15 ore. In attesa di conoscere la longevità esatta di Horizon Forbidden West: Burning Shores, segnaliamo che tutti coloro che decideranno di prenotare il DLC riceveranno due oggetti di gioco esclusivi: l'Arco di precisione Ondanera e l'Abito tintura Ondanera.

L'esatta collocazione temporale

Laddove The Frozen Wilds si collocava durante la campagna principale di Horizon Zero Dawn e poteva infatti essere affrontato subito dopo aver completato la missione intitolata "Una Cercatrice alle Porte", le informazioni divulgate attraverso il PlayStation Store suggeriscono invece che i giocatori potranno accedere ai contenuti di Burning Shores soltanto dopo aver portato a termine tutte le missioni principali di Horizon Forbidden West, inclusa "Singolarità".

Una volta completata la campagna, basterà attendere una chiamata da parte di Sylens incentrata sul Focus di Aloy, che appunto darà il via al DLC. Ancora non sappiamo quanto il personaggio di Sylens sarà coinvolto nella vicenda, ma dal momento che il suo storico interprete, Lance Reddick, è disgraziatamente deceduto lo scorso 17 marzo, all'età di sessant'anni, questa potrebbe l'ultima vera apparizione del Nomade banuk.