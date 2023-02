Horizon Forbidden West: una preistoria moderna! Macchine e dinosauri

È un momento importante per la saga di Horizon. Mentre Call of the Mountain ha fatto il suo debutto su PlayStation VR2 (qui la recensione di Horizon Call of the Mountain), il secondo capitolo dell'avventura di Aloy ha appena spento la prima candelina ed è approdato nel catalogo di giochi riservato agli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium. In vista dell'arrivo del DLC Burning Shores e per celebrare l'aggiunta dell'esperienza base a quella che è una selezione di titoli sempre più ricca, ci siamo voluti soffermare su cinque delle macchine introdotte in Horizon Forbidden West.



Nel dar spazio ai mostri acquatici, ai dominatori della terra e ai signori dei cieli, abbiamo guardato anche alle creature realmente esistite a cui gli sviluppatori si sono ispirati per realizzare le minacce dell'Ovest Proibito, che offre una vasta mappa brulicante di dettagli e piena di biomi differenti.

Terrore dagli abissi

È molto facile perdersi nella bellezza dell'Ovest Proibito, nelle sue foreste lussureggianti, tra le sue spiagge bagnate dal mare in tempesta o i suoi terreni più aridi, che ancora recano i segni di un conflitto doloroso, che ha visto soccombere l'umanità di Ted Faro ed Elisabet Sobeck.

Dalle tribù inedite al centro degli eventi narrati - coi loro sorprendenti usi e costumi - fino alle vicende cardine del racconto, che sin da subito sanno intrigare grazie a una serie di saggie decisioni degli addetti ai lavori (per approfondire, ecco lo speciale sui meriti di Horizon Forbidden West), il titolo di Guerrilla Games supera in ogni senso possibile il suo predecessore, anche per quanto concerne le macchine che popolano il suo mondo. Il bestiario dell'avventura infatti è ancor più ricco e variegato rispetto a quello di Zero Dawn e ospita sia nuovi e imponenti predatori, sia creature di dimensioni più contenute ma non per questo poco temibili o prive di utilità. Entriamo subito nel vivo del discorso con quella che di certo è una delle minacce meccaniche più affascinanti dell'intera avventura, quello Spaccaonde al centro di una sezione che vede Aloy visitare le antiche rovine di Las Vegas. In generale, il bestione solitario nuota nelle vicinanze della riva del mare o nei laghi, intento a scandagliare i fondali in cerca di risorse. Quando però vede arrivare una minaccia - categoria in cui certamente rientra la coraggiosa cacciatrice Nora - emerge dagli abissi in tutta la sua maestosità e subito ricorda la creatura a cui è ispirato: parliamo del Plesiosauro, il rettile acquatico estintosi alla fine del Cretaceo ma al centro della leggenda di "Nessie", il Mostro di Loch Ness.

Tornando allo Spaccaonde, il senso di meraviglia generato dalla sua emersione lascia presto spazio alla necessità di ristabilire le distanze, a causa dei poderosi balzi con cui può lanciarsi sulla protagonista. Tra i raggi concentrati che spara dalla bocca e i getti d'acqua ad alta pressione che emette da un disco rotante posto sul suo dorso, questo colosso del mare offre uno spettacolo grandioso ma pericoloso al tempo stesso.

Solcare i cieli

Vissuti durante l'intero Mesozoico, gli Pterosauri sono un ordine estinto di rettili volanti, e hanno fornito agli sviluppatori le basi per realizzare il Solcasole, una bestia dalle ali fotovoltaiche in grado di assorbire ingenti quantità di energia solare. Capaci di attivare scudi difensivi per proteggersi dai danni, questi volatili meccanici dal becco lungo sferrano dei temibili attacchi al plasma di vario genere ma il motivo che li rende significativi nell'economia dell'esperienza è un altro.



Parliamo infatti della cavalcatura aerea di Horizon Forbidden West, che a quanto pare avrà un ruolo centrale anche negli eventi di Burning Shores. Avventurarsi tra i cieli del mondo di gioco in groppa a un Solcasole amplifica nettamente la piacevolezza dell'esplorazione e consente di godersi appieno le meraviglie del Decima Engine, dalle ambientazioni ricche di dettagli, fino al ciclo giorno/notte.

Forma transitoria tra i dinosauri piumati e i moderni uccelli, gli Archaeopteryx costituiscono la base preistorica dei Fendinubi, capaci di spiccare velocemente il volo e di colpire il nemico con furia inaudita. Con le due ali metalliche che sembrano comporsi di vere piume, queste macchine sono degli ottimi ricognitori e riescono a individuare anche gli assalitori che si sono nascosti nel tentativo di sorprenderli. Sono insomma un'altra aggiunta di valore al bestiario dei cieli, che in Horizon Zero Dawn aveva un grande predatore (l'Avistempesta) ma ospitava pochi altri esemplari all'interno di questa sotto categoria.

Minacce Alpha

Le terre dell'Ovest Proibito sono popolate da macchine di ogni genere, con alcuni esemplari naturalmente votati al combattimento. Tra questi c'è sicuramente il Tremorzanna, un colosso che non potrebbe non ricordare i Mammut, i grossi proboscidati estinti e collegati a doppio filo coi moderni elefanti.

Con le loro zanne ricurve e le loro dimensioni considerevoli, queste creature sono andate incontro all'estinzione - almeno in gran parte - alla fine del Pleistocene (alcune sono sopravvissute fino a qualche migliaio d'anni fa) e hanno fatto da base alla bestia meccanica zannuta che Guerrilla Games ha mostrato con così tanto orgoglio. In grado di far tremare la terra sotto ai piedi della protagonista, il Tremorzanna può essere incontrato nel corso dell'esplorazione del mondo ma viene anche utilizzato dai ribelli di Regalla come fosse una sorta di carrarmato su gambe. Capace di spazzar via le strutture fatiscenti sul proprio cammino, questo formidabile nemico è pesantemente corazzato e ha sia dei cannoni laterali, che delle armi al plasma situate in prossimità delle zanne. Insomma, il fatto che sia stato costruito da Efesto per eliminare i cacciatori umani non stupisce affatto. Giungiamo quindi a quella che forse è l'aggiunta più letale di tutte al bestiario di Horizon, capace di rivaleggiare per potenza e capacità offensive con l'iconico Divoratuono del primo capitolo della serie.



Stiamo chiaramente parlando dello Spinamorte, che gli addetti ai lavori hanno disegnato ispirandosi allo Spinosauro, uno dei più grandi teropodi conosciuti. Il bestione di Forbidden West è maestoso, imponente e capace di instillare il seme del timore anche nei cuori dei più coraggiosi.

Votato al combattimento e incontrato più volte da Aloy - e preferiamo non dirvi altro sull'argomento - in natura è solito prediligere le aree costiere (come la sua controparte reale) e se assalito si rivela una minaccia formidabile. I suoi ruggiti assordanti, le codate e i missili al plasma a testata ricercante sono solo alcuni degli assi nella manica di questo gigante di metallo, uno degli esemplari più temibili di un pool di macchine ampio e variegato, che comprende delle splendide (ma letali) reinterpretazioni di serpenti velenosi, ippopotami e altre meraviglie del presente e del passato della Terra.