Horizon Zero Dawn: Aloy contro tutti nei nuovi scatti di Emanuele Bresciani

È trascorso molto tempo da quando Emanuele Bresciani si è avventurato per l'ultima volta con il suo obiettivo virtuale tra le lande "stonepunk" di Horizon: Zero Dawn. Ma da questi nuovi scatti che ha realizzato per la nostra mostra fotografica, possiamo dire che il suo ritorno tra le terre selvagge in compagnia di Aloy riesce a farsi perdonare la lunga attesa. Ad un anno dalla sua release primaria, il mondo imbastito da Guerrilla Games è ancora una fonte inesauribile di ispirazioni: anche in questa quarta collezione, a dominare la scena è l'immensità, bestiale e meccanica, delle creature che la protagonista si trova ad affrontare. In ciascuna immagine di Emanuele c'è l'esaltazione del dinamismo, della furibonda battaglia, immersa in un turbinio di luci, lamiere e particellari, che accecano ed inebriano. Il sapiente uso dei filtri esalta la magnificenza dello scontro, con un occhio di riguardo sempre puntato sulla bella Aloy, intenta, da prode cacciatrice, a tirare la corda del suo arco. Dinanzi a lei belve artificiali ora feroci, ora più mansuete, ora pronte all'attacco, ora docilmente accasciate al suolo. In ogni istantanea viene privilegiato il brivido della caccia, il trionfo sulla preda. Tranne in una foto, quella più rasserenante e placida: quella in cui Aloy sembra quasi defilata dal centro dell'attenzione, ed in cui troneggia un magnifico Collolungo. Qui predomina la pacatezza, la quiete, l'armonia naturale di una terra tanto pericolosa quanto ammaliante.





Introduzione a cura di Giuseppe Arace

Horizon Zero Dawn by EBS

