Horizon Zero Dawn: Falcodoro approfondisce la Lore di Forbidden West

Nella nostra recensione di Horizon Zero Dawn Falcodoro, il fumetto ufficiale ambientato dopo i fatti del primo capitolo e qualche tempo prima di Forbidden West, vi avevamo descritto un buon spinoff, seppur non totalmente capace di descrivere la ricchezza del mondo e della mitologia creati da Guerrilla Games. Oggi, in occasione dell'uscita della nuova e attesissima esclusiva PS4/PS5, vogliamo approfodire la Lore creata da Ann Toole e Anne Maulina nella miniserie di Titan Comics, disponibile sui nostri scaffali grazie a Panini. Elementi di trama e immaginario che, in previsione del viaggio di Aloy verso l'Ovest Proibito, riservano succose anticipazioni per chi si sta preparando a vivere Horizon Forbidden West.

Il focus su Talanah

Anzitutto, come lascia presagire il sottotitolo dell'albo, protagonista assoluta di questa avventura non è la reincarnazione di Elisabeth Sobeck, bensì colei che fu sua maestra nella Loggia dei Cacciatori. Da poco diventata Falcodoro, ovvero il guerriero d'elite destinato a guidare la Confraternita, all'inizio della storia Talanah si gode la meritata pace conquistata dopo la battaglia di Meridiana, combattuta dalle tribù Nora, Carja e Oseram contro i membri della temibile Eclissi.

La presenza di Aloy, per quanto concerne il puro "screen time", è insomma ridotta: vediamo l'eroina dei Nora nelle prime pagine del fumetto, soddisfatta ma irrequieta durante le celebrazioni di Meridiana. Nonostante abbia sconfitto i suoi nemici e sventato i piani di Ade, la figliastra di Rost non intende starsene con le mani in mano: di fronte ad un'incredula Talanah, la giovane riparte subito alla volta di nuove epopee, consapevole che il suo ruolo di protettrice dell'umanità è ben lontano dall'aver compiuto la sua missione.



In ogni caso, come vi abbiamo già raccontato su queste pagine, il ruolo di Aloy risulta comunque centrale nell'economia narrativa di Falcodoro: è un flashback, posizionato in una fase più avanzata del racconto, a svelarci cosa ha spinto Talanah verso l'Ovest Proibito. Le due cacciatrici erano sulle tracce di nuove e micidiali Macchine, più feroci di quelle standard e persino diverse dalle creature possedute dalla Corruzione di Ade: si tratta di bestie dalla corazza nera, provenienti a quanto pare dalle lande dell'Ovest Proibito.

In seguito ad uno scontro che le ha procurato gravi ferite, Talanah incontra un personaggio inedito per i videogiocatori di Horizon: si tratta di Amadis, un cacciatore emarginato dalla propria tribù e in cerca di redenzione, che affianca la guerriera nel corso del suo viaggio. Non sono moltissime, in tal senso, le anticipazioni sulla trama di Forbidden West, se non il fatto che anche la storyline di Talanah è lungi dal considerarsi conclusa: la miniserie termina, infatti, con la promessa di ritrovarla nell'Ovest Proibito al fianco di Aloy, ma al tempo stesso il lavoro svolto dalle autrici sulla sua backstory permette di approfondire diversi aspetti legati al suo passato.



Merito indubbiamente della penna di Ann Toole, che già ai tempi del videogioco aveva curato le quest di Talanah tra i ranghi di Guerrilla Games: sullo sfondo del suo viaggio c'è infatti il peso della responsabilità che grava sulle proprie spalle. In quanto Falcodoro, dopo aver preso il posto del crudele Ahsis, la donna si è resa protagonista di un'epocale rifondazione nei ranghi della Loggia, aprendone le porte anche alle tribù al di fuori dei Carja. Tale decisione l'ha portata sotto i riflettori di Meridiana, esponendola alla diffidenza dei cacciatori più puristi e conservatori.

L'importante rivoluzione culturale di Talanah è centrale nella sua caratterizzazione, che acquista ulteriore spessore anche dopo gli incarichi di Zero Dawn che la vedono protagonista assoluta. Inoltre Ann Toole ha scelto di mostrarci i ricordi legati alla sua famiglia, con brevi ma intensi flashback che danno forma ai suoi cari che purtroppo incontrarono la morte durante i tremendi Giorni Rossi del precedente Re Sole. Insomma, la miniserie Sunhawk del 2020 fa ulteriormente luce sulla psicologia della cacciatrice, che di fatto rappresenta tutt'oggi uno dei comprimari più interessanti e carismatici dell'opera di Guerrilla.

La Lore espansa di Horizon

Ma non è soltanto il proverbiale "character development" ad arricchire l'immaginario di Horizon nel fumetto Panini. Sia in apertura della storia, sia in appendice, così come nel corso della trama stessa, sono presenti informazioni aggiuntive sul mondo creato da Guerrilla, veri e propri elementi di Lore che i giocatori ritroveranno e approfondiranno in Forbidden West (e per completezza come non scoccare la nostra freccia verso la recensione di Horizon Forbidden West?).

Nelle biografie del volume, ad esempio, si fa riferimento alle varie tribù in cui è divisa la civiltà del gioco. Se già conosciamo ampiamente i Nora e il loro culto isolazionista, i Carja e la loro religione del Sole, ma anche gli operai Oseram e gli eremiti Banuk, vengono menzionati anche gli Utaru, un popolo posizionato vicinio al Dominio e votato all'agricoltura, che difende i propri campi con arcieri esperti. Quest'ultima tribù, pur venendo citata durante il primo viaggio di Aloy (così come, d'altronde, lo stesso Ovest Proibito), non aveva ricevuto molto spazio durante la Campagna.



Falcodoro annuncia anche l'avvento dei Tenakth, i temibili guerrieri padroni dell'Ovest Proibito che impararete a conoscere meglio durante la storia di Forbidden West. Questo clan popola le terre al di là di Tramonto, ma è dilaniato da numerosi e sanguinosi conflitti interni. Tutti elementi che nel fumetto vengono soltanto anticipati, con la promessa di venir approfonditi nel secondo capitolo della saga.

Infine, le informazioni inedite di Falcodoro non risparmiano nemmeno alcune nuove tipologie di Macchine, creature che i giocatori incontreranno nelle regioni occidentali. Tra le bestie introdotte nella miniserie figurano gli ormai iconici Squarciavento, mostri simili a Velociraptor e caratterizzati da lame affilate che gli ricoprono il dorso dalla testa alla coda. Muniti anche di lunghi e micidiali artigli, sono combattenti molto pericolosi a distanza ravvicinata. Si tratta di veri e propri predatori alfa, che sorvegliano il proprio territorio scoraggiando la presenza di altri carnivori, e studiando tattiche specifiche muovendosi in branco.

Di tutt'altra pasta sono fatti invece i Gusciatroce, macchine anfibie dalle sembianze di gigantesche tartarughe. Il loro habitat naturale sono soprattutto gli ambienti paludosi o cavernosi, in quanto sono capaci di vivere sia nei pressi sia dentro le superfici acquatiche. Si tratta di creature molto sedentarie, tant'è che sono capaci di rimanere immobili per giorni o settimane, lasciando che il proprio guscio si ricopra di fitta vegetazione.



Grazie a questo stratagemma, i Gusciatroci sono capaci di mimetizzarsi con l'ambiente, per poi sorprendere le prede ignare che si aggirano nei loro dintorni. E non è finita qui: grazie all'energia accumulata nella loro enorme corazza, sono in grado di rilasciare piccole ma letali esplosioni. Una scoperta che proprio Talanah, insieme ad altri suoi alleati, compie a proprie spese.