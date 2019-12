I 10 migliori spot di videogiochi del decennio

Ormai lo sapete, neppure fossimo degli epigoni del buon Umberto Eco e del suo magnifico "La vertigine della lista", stilare classifiche a tema sui videogiochi dell'ultimo decennio è diventata per noi una piccola e dolce ossessione. Naturalmente non poteva rimanere fuori da questo esercizio anche l'elenco sui migliori spot a tema videoludico degli ultimi dieci anni. Prima di sottoporvela (e quanto siamo curiosi di sapere anche la vostra nei commenti in merito!), vogliamo ribadire che l'elenco non tiene ovviamente conto della qualità dei prodotti citati, ma semplicemente della bellezza, qualità di scrittura e carico emotivo degli spot pubblicitari. Ma ora bando alle ciance e buona lettura. O meglio: buona visione.

Ocarina of Time 3D - Robin Williams

Iniziamo subito con le vere e proprie bombe. Questo spot sul remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, titolo per Nintendo 3DS uscito nel 2011, è un vero e proprio colpo al cuore. Protagonisti assoluti sono Robin e Zelda Williams, un padre e una figlia uniti, diciamo così, da una grande avventura.

Il buon Robin è, fin dal 1987, ovvero fin dal primo storico capitolo della serie, un grandissimo appassionato e fan delle imprese di Link e, proprio per questo motivo, ha chiamato sua figlia Zelda. Il bellissimo dialogo, trasognato e dolce, rende davvero unico questo spot. Una lacrimuccia di commozione è sempre lì lì per fare capolino sulle nostre gote.

Final Fantasy XV - Stand together

L'ultimo capitolo canonico della serie di Final Fantasy, il numero quindici, uscito nel 2016, è stato un titolo divisivo. Tuttavia lo spot commerciale intitolato "Stand Together", fin dalla prima volta che l'abbiamo visto, ci aveva davvero emozionato. A metà strada tra le atmosfere dei Goonies e quelle, più contemporanee e vintage, di Stranger Things, i quattro ragazzini protagonisti del video sono il correlativo dei quattro baldi giovanotti che rispondono ai nomi di Noctis Lucis Caelum, Prompto Argentum, Ignis Scientia e Gladiolus Amicitia.

Con come sottofondo la splendida voce di Florence Welsche dei Florence and the Machine che canta "Stand by Me" (proprio come nell'incredibile opening del gioco, con quel dolly panoramico che ancora oggi ci ricordiamo con piacere), "Stand Together" è davvero uno spot che regala un'immedesimazione rara nelle dinamiche e nella storia del titolo.

Dragon Ball Z Kakarot - Siamo tutti Son Goku

Se nelle ultime ore ci avete letto probabilmente saprete quanto ci ha colpito, emozionato e rapito il nuovo video in live-action dedicato a Dragon Ball Z Kakarot, il gioco con protagonista il buon Son Goku, di prossima uscita per Bandai Namco.

La sceneggiatura semplice ma efficace gioca con l'effetto nostalgia: ci mostra un salary-man che torna dal lavoro e rivive le emozioni, sensazioni e pulsioni che viveva da piccolo, proprio come i ragazzini che dopo scuola o durante l'ora di ginnastica si mettono a impersonare i vari Z-Fighters. E per chi, come noi, quel giorno di tanti anni fa, davanti al televisore, aveva alzato le mani per dare una mano a Son Goku nel raccogliere l'energia necessaria per sconfiggere Bu con la sfera Genkidama più grande e possente di sempre, "Siamo tutti Son Goku" non poteva davvero mancare in questa speciale classifica.

PS3 - Sony Character Commerical - Long Live Play

Anche se la Playstation 3 non è stata la console più amata e di maggiore successo di casa Sony, va detto che in termini di spot promozionali gli anni che andavano, grosso modo, dal 2010 al 2014, sono stati particolarmente interessanti. Classico esempio è questo "Long Live Play", sorta di proto-Avengers dei personaggi più caratteristici e iconici di casa Sony di quel tempo, tra un Old Snake pieno di carisma e un Kratos non ancora "padre modello" ma "semplice" guerriero ammazza-dei.

Molto interessante è il messaggio sotteso nello spot, girato con la classica maestria e costruzione di quegli anni: tutti i character di Sony si uniscono in nome del "giocatore X", ovvero di noi stessi, che diventiamo, immediatamente, i veri protagonisti non solo dello spot ma anche dell'universo PlayStation. Insomma, prima del celebre motto "For the players" quell'idea lì in casa Sony doveva girare da un bel po' di tempo.

The Last of Us - Extended Live Action TV Spot

Sorta di "prezzemolino" di quasi tutte le classifiche sui migliori giochi del decennio, The Last of Us non poteva proprio non comparire anche in questa di lista. L'extended live action di TLOU è uno dei veri e propri vertici, e dal punto di vista della sceneggiatura e dal punto di vista della regia, del medium. Pochi spot sono stati in grado di rendere perfettamente non soltanto le atmosfere del gioco, ma anche e soprattutto lo spirito e la personalità dei protagonisti che, in questo caso, vengono introiettati nelle pulsioni e nei comportamenti del giocatore.

La transizione da Ellie&Joel al giocatore è qualcosa di impattante e meraviglioso, con le note della chitarra del compositore argentino Gustavo Santaolalla che aggiungo bellezza su bellezza. Tutte le volte che lo guardiamo non possiamo non emozionarci.

Call of Duty Black Ops - Spot Commericial

Quando nel 2010 è uscito questo spot le reazioni sono state, per usare un eufemismo, abbastanza contrastanti. Per la sua dose di realismo molto forte, il video ha fatto sì che molte associazioni di genitori, consumatori e attivisti in generale presentassero lamentele per il messaggio violento da esso veicolato.

In realtà, a ben guardare, sicuramente questo commercial non lancia un messaggio pericoloso. Resta anzi un piccolo capolavoro che dona, immediatamente, l'esatto feeling di Call of Duty Black Ops, ribadendo che "tutti possono essere eroi". Anche noi, segnatamente. Ecco allora che con Gimmie Shelter dei Rolling Stones come colonna sonora questo spot non poteva non occupare un posto d'onore nella nostra lista.

Assassin's Creed 3 - Insorgi

Bisogna dire che in termini assoluti di qualità degli spot, la serie degli Assassin's Creed ha da sempre regalato delle perle. Tuttavia abbiamo voluto lo spot denominato "Insorgi" su Assassin's Creed III perché ci pareva, in maniera abbastanza incontrovertibile, quello con la maggiore carica di pathos e anche quello con la fotografia migliore. Con una sceneggiatura semplice ma di grandissima efficacia vengono infatti presentati dei personaggi che potremmo definire come comprimari, ovvero persone comuni che, ad un certo punto della loro vita, decidono di ribellarsi contro il potere tirannico e costituito, rappresentato dall'Impero Britannico.

Ecco che il ritornello "Insorgi", declinato per i vari personaggi con le loro variegate motivazioni, ci ha fin dalla prima volta che l'abbiamo visto conquistati e rapiti.

God of War Ascension

Senza neppure troppi ripensamenti siamo sicuri che God of War: Ascension non sia, diciamo così, il vertice più alto della serie di titoli con protagonista Kratos. Ma, detto questo, occorre anche ricordare come lo spot commerciale su Ascension sia stato, all'epoca come oggi, un reale capolavoro e di regia e di climax emotivo.

Girato come un vero e proprio trailer cinematografico, lo spot su Ascension era stato in grado, come pochi in quegli anni, di gettarci nel più profondo e genuino tunnel dell'hype, grazie ad una narrazione raffinata e elegante, che presentava bene il protagonista del gioco e ci lasciava, letteralmente, con la bocca aperta. Ecco perché, gioco riuscito o meno, God of War: Ascension avrà sempre un posticino speciale nel nostro cuore. E così anche in questa classifica.

Super Mario Odyssey

Abbiamo scelto questa particolare versione russa dello spot su Super Mario Odyssey per un motivo molto semplice. Nonostante l'idea in sé non sia nulla di rivoluzionario, fin dalle primissime volte che l'abbiamo visto su Youtube questo spot ci ha fatto divertire tantissimo.

L'iconico e celebre ritornello della ost, suonato da svariati strumenti (ora una piccola fisarmonica, ora un pianoforte, passando per una chitarra e un vero e proprio gruppo rock), cattura l'attenzione dello spettatore con un'idea carina e immediata. Lo spot ci ricorda anche che le avventure di Super Mario Bros hanno accompagnato le nostre vite. Il protagonista del video, dopo essere stato un bimbo che giocava a Super Mario su NES, ora è un padre che, assieme alla figlia, si diverte a immergersi nel mondo di Super Mario Odyssey per Nintendo Switch.

Final Fantasy VII Remake

Qui non siamo arrivati solo al termine della nostra lista, ma anche ad un vero e proprio turning-point. Infatti lo spot commercial su Final Fantasy VII remake del 2019 sarà ricordato, senza ombra di dubbio, come uno dei vertici assoluti del genere, tanto che definirlo come "semplice spot" è quasi riduttivo. Con quasi quindici minuti di durata e una regia, oltre che una sceneggiatura e un livello interpretativo degli attori altissimo, siamo davvero molto vicini ad un cortometraggio.

Giocando sul filo della nostalgia e sulla capitale importanza che ha avuto per milioni di utenti e appassionati, all'epoca, l'uscita di Final Fantasy VII, lo spot si concentra anche sui giocatori che, per la prima volta, vagheranno per le tumultuose e affollate strade di Midgar. Nel video l'effetto nostalgia serve a ribadire l'importanza che hanno i videogiochi nella cultura, negli usi e dei costumi, nella società in genere e perfino nella costruzione delle relazioni famigliari e interpersonali degli ultimi ventidue anni. Ecco perché, dopo averlo rivisto l'ennesima volta, l'emozione, fortissima, è sempre la stessa.