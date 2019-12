I giochi più attesi del 2020 su Nintendo Switch

Il 2020 di Nintendo continuerà nel segno di Switch: la console ibrida è ormai diventata un tassello fondamentale del mercato e, come sappiamo, la compagnia nipponica segue un percorso commerciale tutto suo, diverso da Sony e Microsoft. Quando le due concorrenti arriveranno con le console next-gen, quindi, Switch continuerà ad accogliere nuove produzioni che andranno a comporre un parco titoli sempre più ampio e sfaccettato.



Da questo punto di vista Nintendo ha ancora molti assi nella manica, basti pensare a Bayonetta 3, ancora sprovvisto di una data di uscita, e agli attesi sequel di Breath of the Wild e Metroid Prime, cui si aggiungono, per gli amanti dei JRPG, la Definitive Edition di Xenoblade Chronicles e Bravely Default 2. Il 2019, tuttavia, ha visto anche annunci sorprendenti, e a tal proposito è impossibile non citare No More Heroes 3 e Deadly Premonition 2, che arriveranno in esclusiva per la console della Casa di Kyoto. In poche parole, il 2020 di Switch promette di regalare al pubblico tante ore di divertimento, da godersi ovunque si desideri.

Esclusive Nintendo Switch

Bayonetta 3

Il terzo capitolo di Bayonetta, annunciato nel corso dei Game Awards del 2017, è ancora avvolto nel mistero più assoluto. Certo, Platinum Games non ha lasciato Nintendo a bocca asciutta, tirando fuori dal cilindro un'opera di alto profilo come Astral Chain, ma questo non ha placato gli appetiti dei fan della strega di Umbra. Tenendo a mente il passato della serie, possiamo aspettarci un action stylish condito da momenti nonsense e fortemente sopra le righe, nel cuore di una lotta senza esclusioni di colpi contro creature del Paradiso e dell'Inferno. Per il resto, la procace Bayonetta è da sempre imprevedibile, e nessuno può sapere quali sorprese Platinum abbia in serbo per il pubblico.



Bravely Default 2



Durante l'edizione di quest'anno dei Game Awards, Square Enix ha presentato ufficialmente Bravely Default II, il terzo capitolo della serie nata su Nintendo 3DS e ora pronta a sbarcare sulla console ammiraglia del colosso giapponese. Sappiamo ancora poco del progetto ruolistico a cura dello studio Claytechworks, se non che vanterà nuovamente le musiche del compositore Revo, e che allo sviluppo parteciperà anche il Team Asano, a cui dobbiamo l'ottimo Octopath Traveler.



Shin Megami Tensei V

Altro progetto di cui si conosce ben poco, Shin Megami Tensei V è stato annunciato a sorpresa in esclusiva Switch nel 2017 per poi sparire completamente dai radar.

Nel 2019 non abbiamo avuto notizie di alcun tipo su questo gioco e la speranza è che il 2020 possa rappresentare l'anno giusto non solo per l'arrivo di novità ma anche per la pubblicazione del nuovo Shin Megami Tensei. Atlus sembra impegnata a promuovere il brand Persona ma siamo certi che la serie SMT non verrà dimenticata, considerando la notevole popolarità raggiunta in Asia, Europa e Nord America.



Dr. Kawashima's Brain Training - 3 gennaio

Bravely Default non è l'unico brand ad abbandonare le console portatili per approdare sulla piattaforma ammiraglia di Nintendo. Dr. Kawashima's Brain Training, infatti, offrirà ai possessori di Switch una nuova occasione per spremere le meningi e mantenere il proprio cervello in allenamento. Il nuovo capitolo, stando alle informazioni in nostro possesso, sfrutterà i sensori di movimento dei Joy-Con per proporre nuovi e stimolanti esercizi per il proprio intelletto, e non mancherà di offrire alcuni minigame tratti dagli episodi precedenti.



Xenoblade Chronicles Definitive Edition



Il Nintendo Direct di settembre si è concluso con una grande sorpresa: Xenoblade Chronicles Definitive Edition, remake del JRPG sviluppato da Monolith Soft per Wii. Il gioco era stato già riportato in vita come esclusiva per il New Nintendo 3DS, ma la strategia commerciale dell'azienda non ha probabilmente dato i frutti sperati. Prepariamoci quindi a vestire nuovamente i panni di Shulk nel 2020, in un titolo che, stando al trailer diffuso in rete, sembra migliorare notevolmente il comparto tecnico dell'opera originale.



No More Heroes 3



Suda 51 torna a lavorare su uno dei franchise più importanti della sua carriera, pronto a conquistare il pubblico a dieci anni di distanza dal predecessore. No More Heroes 3, atteso in esclusiva su Switch, ci calerà nuovamente nei panni di Travis Touchdown, questa volta alle prese con nuovi e assurdi pericoli. Pare infatti che otto anni prima degli eventi del gioco, un giovane ragazzo avesse preso in cura un piccolo alieno ferito di nome FU, che in seguito, dopo essersi ristabilito, salutò il suo salvatore con la promessa di fargli visita. Promessa rispettata in pieno, visto che ora FU è tornato per minacciare l'intero pianeta con i suoi spaventosi poteri.



Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise



Nintendo ha dimostrato in più di un'occasione di voler investire in serie videoludiche capaci di spaccare critica e pubblico: in passato è successo con Bayonetta, oggi parte delle esclusive della Casa di Kyoto, e la storia sembra ripetersi ora con Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise. Il nuovo capitolo della saga seguirà l'agente dell'FBI Aaliyah Davis alle prese con un vecchio caso legato a un serial killer, su cui aveva investigato una nostra comune conoscenza: il buon Francis York Morgan.



Animal Crossing New Horizons - 20 marzo



Il 2020 vedrà la pubblicazione del life simulator più celebre di casa Nintendo. Animal Crossing New Horizons, in uscita il 20 marzo, spingerà i giocatori ad approfittare del nuovo pacchetto "isola deserta" della Nook Inc., la società fondata dall'avido Tom Nook. Il capitolo per Switch promette un quantitativo di attività quanto mai vasto: dalla possibilità di arredare il proprio rifugio, a un sistema di crafting decisamente corposo. Da non dimenticare, infine, il multiplayer disponibile per quattro giocatori in locale, o per otto utenti online. In poche parole, New Horizons punta ad affacciarsi sul mercato come il miglior capitolo della saga.



Hollow Knight Silksong

Il Team Cherry è pronto a regalare ai fan una nuova pagina del racconto che lo ha portato al successo. Nato inizialmente come DLC, Hollow Knight Silksong è presto diventato un sequel stand-alone a tutti gli effetti, in arrivo in esclusiva console su Switch e su PC. Il gioco vedrà come protagonista assoluta Hornet, una nuova eroina imprigionata all'inizio dell'avventura e trascinata in luoghi sconosciuti. La guerriera è una combattente ben più rapida e agile rispetto al Cavaliere del primo capitolo, e dovrà utilizzare tutta la sua abilità per sconfiggere gli oltre 150 nuovi nemici presenti sul suo cammino.



Eastward



Ispirato ai film di animazione giapponese degli anni ‘90, Eastward è un'avventura con elementi da gioco di ruolo. Gli sviluppatori di Pixpil, con base a Shangai, hanno dato vita a un mondo in cui la società è sull'orlo del collasso e l'umanità prossima all'estinzione. In compagnia di un minatore e di una giovane ragazza, Eastward guiderà i giocatori alla scoperta di un universo ricco di misteri.



Windjammers 2 - 23 ottobre



Dopo aver riportato in vita nel 2017 il vecchio Windjammers, titolo arcade di Neo-Geo risalente al lontano 1994, lo studio DotEmu si è messo al lavoro su un vero e proprio sequel inedito. Il prossimo anno, quindi, i possessori di Switch potranno affrontarsi a colpi di frisbee in frenetiche battaglie, rese ancora più spettacolari dalle EX Move: poderose mosse speciali utili a mettere in difficoltà l'avversario. Tra atleti inediti e un ammodernamento del comparto grafico, Windjammers 2 promette ore ed ore di divertimento.



The Legend of Zelda Breath of the Wild 2



Del sequel dell'ultimo Game of the Year della Casa di Kyoto sappiamo ancora pochissimo, e una sua possibile pubblicazione nel 2020 è ancora tutta da confermare. L'impressione è che gli sviluppatori siano intenzionati a replicare il particolare trend creativo seguito dalla saga su Nintendo 64: se Ocarina of Time fu seguito dall'oscuro Majora's Mask, allo stesso modo il sequel di Breath of the Wild, almeno stando al trailer d'annuncio, pare ammantato da un'atmosfera ben più dark del predecessore. Lo dimostra il nuovo risveglio della calamità Ganon, pronta a sconvolgere ancora una volta un'Hyrule che sembra non travare pace.



Metroid Prime 4

Restando in tema di esclusive in lavorazione che speriamo di vedere entro il 2020, è impossibile non citare il quarto capitolo di Metroid Prime. Dopo un annuncio in pompa magna durante l'E3 2017, lo sviluppo della nuova avventura di Samus Aran è formalmente ripartito da zero all'inizio di quest'anno e, proprio in virtù di questa tabula rasa, la possibilità di una pubblicazione nell'immediato futuro appare decisamente remota, un po' come i pianeti esplorati da una certa cacciatrice di taglie.

Giochi Multipiattaforma

Persona 5 Scramble The Phantom Strikers



L'avventura dei Phantom Thieves non sembra essersi esaurita con la conclusione del quinto episodio. La collaborazione tra Atlus e Omega Force ha dato vita a un musou che sembra seguire la scia di Dragon Quest Heroes, proponendo un'esperienza che va oltre i confini del genere per comporre un prodotto più complesso e sfaccettato del previsto, caratterizzato persino da meccaniche stealth e da alcuni elementi da gioco di ruolo, senza contare la grande importanza rivestita dal comparto narrativo, come da tradizione per ogni episodio della serie Persona.



Remothered Broken Porcelain



Annunciato agli Italian Video Game Awards, Remothered: Broken Porcelain è il secondo episodio della serie horror sviluppata dal team catanese Stormind Games, reduce dal successo registrato con Tormented Fathers. In questa avventura a tinte oscure, che non rappresenta un sequel o un prequel del precedente capitolo, vestiremo i panni di Jennifer: l'adolescente ha trovato un impiego nell'Ashmann Inn, ma presto inizieranno ad accadere fatti alquanto sinistri. Tra creature da incubo dotate di un'IA più raffinata, e la promessa di atmosfere fortemente ansiogene, Broken Porcelain ha tutta la nostra attenzione.



Maneater - 22 maggio

Se il vostro desiderio è di impersonare un famelico squalo assassino pronto a sbranare branchi interi di bagnanti e innocenti, Maneater è il titolo che fa al caso vostro. Annunciato durante il PC Gaming Show dell'immancabile E3 di Los Angeles, il gioco di Tripwire Interactive ha ammaliato tutti con la sua folle anima da simulatore di cacciatore delle maree. In poche parole, un'opera sanguinolenta e smaccatamente over the top, già entrata di diritto tra le produzioni più particolari del prossimo anno.



Haven

Dopo lo spietato Furi, il team The Game Bakers cambia totalmente registro, per raccontare la storia di due innamorati fuggiti su un pianeta lontano. Haven è una storia basata sull'amore reciproco da curare quotidianamente, tra le maglie di un adventure-rpg in cui comanderemo la coppia contemporaneamente. Ad arricchire ulteriormente il costrutto ludico, una serie di scelte da operare durante i dialoghi che, stando agli sviluppatori, avranno un grande impatto sul comparto narrativo.



One Piece Pirate Warriors 4 - 27 marzo



Dopo il mezzo passo falso di World Seeker, Bandai Namco, Koei Tecmo e Omega Force tornano sulla serie più remunerativa a tema One Piece. Pirate Warriors 4 riproporrà gli stilemi classici dei musou, largamente apprezzati dai giocatori orientali, con una trama che riprenderà il suo corso dal punto in cui si era interrotta. Nel terzo episodio, infatti, Monkey D. Luffy e la sua ciurma sbarcavano sull'isola di Dressrosa, per affrontare il machiavellico Don Quijote Do Flamingo in una campagna rimaneggiata per l'occasione (dato che la saga del manga non era ancora completa). La stessa strategia verrà di certo ripetuta per il Paese di Wa, mentre le precedenti scorribande a Zou e Whole Cake Island rispetteranno, con tutta probabilità, gli eventi già noti ai fan.



Streets of Rage 4



La trilogia di Streets of Rage ha rappresentato un punto fondamentale per i tanti amanti di picchiaduro a scorrimento cresciuti negli anni 90' col Sega Mega Drive. Il ritorno della saga con un quarto capitolo inedito, quindi, tocca il cuore di molti. Allo sviluppo troviamo DotEmu e Lizardcube, due team che si sono già distinti con Windjammers e il remake di Wonder Boy: The Dragon's Trap. Tra i punti di forza della coppia di studi c'è senza dubbio l'attenzione per il comparto artistico, realizzato con disegni a mano di pregevole fattura. Che il ritorno di Axel e Blaze sia destinato a segnare una rinascita per la serie?



DOOM Eternal



A venticinque anni dalla prima efferata apparizione del Doomguy, il capostipite della vecchia scuola degli FPS sta per tornare con un nuovo capitolo, seguito dell'eccellente reboot del 2016: DOOM Eternal non vuole essere soltanto la violenta riproposizione di una saga storica, ma un'evoluzione ancora più furiosa e ipercinetica del predecessore. La nuova creatura demoniaca firmata id Software, grazie ad una maggiore verticalità delle ambientazioni e a un sistema di movimento rinnovato, assicura infatti una libertà sanguinaria inedita e un comparto multiplayer integrato per la prima volta con la campagna principale.



Empire of Sin



Con il suo Empire of Sin. Romero Games vuole portare sui nostri schermi tutto il fascino della malavita. Nella Chicago degli anni ‘20 quattordici boss criminali, molti realmente esistiti, si contendono la città. Tuttavia, a caratterizzare il costrutto ludico del titolo di Brenda Romero è il sapiente mix tra la strategia a turni e un ramificato impianto gestionale. Quest'ultimo è ben più profondo di quanto non sembri, e perfino i rapporti intrecciati tra i nostri sottoposti potrebbero influenzare gli scontri: ad esempio, se una gangster perdesse il proprio amato, potrebbe lanciarsi contro i nemici in un attacco suicida.



Rock of Ages 3 Make & Break

Grazie a un passaggio di consegne nei diritti, la serie di Rock of Ages abbandona i lidi di SEGA per accasarsi sotto l'ala di Modus Game, che non ha perso tempo nell'annunciare il terzo capitolo della saga: Make & Break. Per chi non conoscesse Rock of Ages, si tratta di un particolare tower defense in cui si comanda un masso rotolante per sconfiggere nemici e distruggere fortezze. Oltre ciò, sarà presente un profondo editor per creare i propri livelli, gare all'ultima "rotolata" e bizzarri personaggi alternativi: come una forma di groviera o Humpty Dumpty.



Gods and Monsters



Sviluppato da Ubisoft Quebec, lo stesso studio che si è occupato dello sviluppo di Assassin's Creed: Odyssey, Gods and Monsters punta a creare un mondo fantastico ispirato alla mitologia dell'antica grecia. Il gioco ci condurrà dunque sull'Isola dei Beati, e ci affiderà la missione di sconfiggere Tifone, un'orrida creatura affiancata da una schiera di mostruosità mitologiche. Il mondo di Gods and Monsters sarà un open world liberamente esplorabile: con curiosità ed intraprendenza si potranno scoprire dei dungeon nascosti che custodiscono misteriosi segreti.



LEGO Star Wars The Skywalker Saga



La serie di giochi con protagonisti i mattoncini LEGO ritorna nell'universo di Star Wars, questa volta con un gioco che comprende tutti e nove i capitoli della serie. Possiamo aspettarci un gameplay classico con qualche piccolo aggiustamente, condito come di consueto da semplici enigmi e da un gustoso umorismo. Il titolo vedrà la luce nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.



Little Nightmares 2



Little Nightmares 2 sembra essere caratterizzato dallo stesso stile claustrofobico e oscuro che permeava il primo capitolo, ma questa volta Tarsier Studios vuole fare le cose più in grande. In Little Nightmares 2 ci saranno location più vaste e ambientate all'esterno e i giocatori potranno fare la conoscenza di Mono, un nuovo personaggio che affiancherà Six e che prenderà il suo posto come protagonista dell'avventura.



EA Sports FIFA



Del futuro non v'è certezza, ad eccezione del fatto che Electronic Arts tornerà con la sua serie di simulazione sportiva di maggior successo. Parliamo ovviamente di FIFA 21, che il prossimo anno darà il calcio d'inizio alla nuova stagione calcistica. A differenza delle altre console, la serie su Switch poggia ancora sull'Ignite Engine, ma come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale su FIFA 20 Legacy Edition, Electronic Arts non ha investito particolarmente sulla console Nintendo, complice il monopolio di mercato dato dall'assenza di Konami. La speranza è che un presumibile capitolo in arrivo il prossimo anno porti novità di spessore nelle modalità disponibili e nel gameplay.



NBA 2K21



Un'altra certezza sportiva del 2020, nonostante l'assenza di un annuncio, è la serie cestistica di 2K. Il publisher americano ha in mano uno degli sport più amati nel paese a stelle e strisce, e se il comparto tecnico, al pari del gameplay, rappresenta uno dei pilastri del titolo, la modalità carriera ha iniziato solo da poco a muovere i passi nella giusta direzione. È lecito, quindi, aspettarsi nuovi investimenti in questo campo, mentre risulta difficile ipotizzare il totale abbandono delle microtransazioni, ormai diventate purtroppo un elemento ricorrente della serie targata 2K.



Fairy Tail



Tratto dal manga e dalla celebre serie di animazione giapponese, Fairy Tail promette di ingolosire i fan riproponendo in chiave videoludica personaggi ed eventi della storia originale. Poco si sa della trama di questo Fairy Tail, se non che prenderà il via da una fase piuttosto avanzata del racconto: Natsu e soci si ritrovano infatti nel Regno del Fiore, con lo scopo di ricostruire la loro gilda. Gli scontri saranno a turni e ci permetteranno di sfruttare le peculiarità di molti dei personaggi già apparsi nell'anime e nel manga. Per avere maggiori informazioni si dovrà però attendere il prossimo anno.



West of Dead



Durante l'ultimo fan fest di Xbox, Raw Fury ha presentato il suo West of Dead, un twin stick shooter procedurale ambientato in un inferno a tema western. In questa dimensione demoniaca, il protagonista senza nome doppiato da Ron Perlman ha solo uno scopo: trovare il Predicatore che ha alterato i normali equilibri tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Per completare la sua missione il pistolero dovrà vedersela contro non-morti, wendigo e altre creature, in un'avventura carica di stile e trovate ludiche interessanti.



Trials of Mana

Nei suoi piani per il prossimo anno, Square Enix non ha in programma solo il ritorno di Cloud e Sephiroth. Il publisher, infatti, porterà nel mercato occidentale anche Trials of Mana, remake dell'opera omonima pubblicata su SNES nel lontano 1995 (e inserita nell'apprezzata Collection of Mana disponibile per Switch). L'obiettivo è di presentare al pubblico un prodotto completamente rinnovato nella veste grafica e nel gameplay, che pare godere di una spiccata componente action.