I giochi più attesi del 2019 su PlayStation 4

Mentre il 2018 giunge alla fine, il mondo videoludico inizia già a guardare verso il futuro. Il 2019 di PlayStation 4, tra alcune conferme e qualche incertezza, potrebbe finalmente portare sui nostri scaffali produzioni attesissime, che il pubblico aspetta ormai da tanto (troppo) tempo. In mezzo a prodotti la cui data d'uscita è già stata ufficializzata, come Days Gone, campeggiano infatti moltissimi titoli attualmente privi di una precisa finestra temporale, tra cui gli immancabili The Last of Us Parte II e Death Stranding. Nel nostro elenco troveranno dunque spazio anche opere che potrebbero non vedere la luce nel 2019: ma la possibilità di scoprire tante nuove informazioni è sufficiente per permetterci di sognare in grande, con la speranza di vivere un'annata che possa rivelarsi davvero esplosiva. Un ultimo, immenso spettacolo prima dell'avvento della nuova generazione.



NB: Nell'elenco non sono stati inseriti i giochi in uscita per PlayStation VR, che verranno analizzati in un articolo appositamente dedicato.



Esclusive PS4

Vane



Sviluppato da alcuni ex-dipendenti di Team ICO, Vane vuole riprodurre le atmosfere che caratterizzano le opere di Fumito Ueda. Ambientato una terra misteriosa ed inesplorata, i giocatori vestiranno i panni di un ragazzo con il potere di trasformarsi in uccello. Vane sarà un gioco poetico ed affascinante, che gioverà pure di una colonna sonora originale pensata per enfatizzare il fascino delle ambientazioni. L'uscita è prevista per il 15 gennaio in esclusiva su PlayStation 4.



Concrete Genie



Concrete Genie si presenta come una tela bianca sulla quale riversare l'estro artistico di ogni giocatore. La piccola avventura ad opera di Pixelopus racconta la storia di Ash, un ragazzino alle prese con un branco di bulli insensibili e una città uggiosa pronta ad accogliere le sue magiche pennellate. Offrendo una progressione, all'apparenza, piuttosto accessibile e una "tavolozza" altrettanto semplice da usare, il titolo sembra adattarsi perfettamente anche alla parte meno esigente della platea videoludica, impaziente di sfumare con la propria fantasia quelle pareti grigie.



Days Gone



Nel nuovo progetto di Sony Bend saremo catapultati in un mondo piagato da un'infezione che ha trasformato uomini ed animali in zombie: Days Gone ci mette a disposizione un'ambientazione open world estremamente dettagliata e caratterizzata, liberamente esplorabile a bordo di una sfrecciante motocicletta. Nonostante un comparto tecnico non sempre eccelso, Days Gone potrebbe conquistare facilmente i cuori degli appassionati del genere.



Judgement



Il nuovo gioco del Ryo ga Gotoku Studio, autore della celebre serie Yakuza, è già arrivato nella terra del Sol Levante, ma bisognerà attendere il 2019 per vederlo anche in occidente. Il titolo racconta la storia dell'avvocato Takayuki Yagami, diventato un investigatore privato sui generis dopo aver perso la sua reputazione a seguito di un processo. Judgement s'ambienta nelle strade di Kamurocho, un quartiere di Tokyo sempre vivo ed affollato. Alle sezioni di combattimento simili a quelle già viste in Yakuza, se ne affiancano altre puramente investigative, a coronamento di una varietà ludica che pare degna di nota.



Dreams



Dreams è il nuovo, coraggioso progetto di Media Molecule, che ha evoluto le potenzialità dell'editor di Little Big Planet per creare un titolo nel quale gli utenti potranno dar libero sfogo alla propria fantasia, attraverso un sistema di modellazione 3D che permetterà di produrre sculture, cortometraggi, musiche e videogiochi da condividere con altri aspiranti artisti, all'insegna della totale libertà. Compatibile anche con PlayStation VR, Dreams uscirà nel corso del 2019 su PS4 e PlayStation 4 Pro.



The Last of Us 2



Il binomio PlayStation/Naughty Dog basterebbe come sinonimo di garanzia, ma le prime apparizioni di The Last of Us Part II hanno confermato gli ambiziosi piani di Druckmann e soci. Un livello di interazione che potrebbe potenzialmente sconvolgere il medium, una mole di dettagli sopraffina e soprattutto una storia che sembra concentrarsi sui lati oscuri e quelli più luminosi della sopravvivenza umana. Perché quando il mondo è costretto ad affrontare un'apocalisse i veri mostri non sono solo gli infetti.



Lost Soul Aside



Inizialmente sviluppato da un unico ragazzo cinese, Lost Soul Aside è una lettera d'amore nei confronti dei giochi di ruolo giapponesi, in particolare a Final Fantasy XV. Dopo aver notato il talento di Yang Bing, Sony ha deciso di supportare il progetto e di assegnargli un team dedicato: il gioco, che propone sequenze di combattimento spettacolari ed adrenaliniche, dovrebbe arrivare su PlayStation 4 nel corso del 2019.



Granblue Fantasy Versus



Durante il Granblue Fantasy Fes 2018 è arrivato anche l'annuncio di Granblue Fantasy Versus, un nuovo picchiaduro 2D basato sull'omonima serie di CyGames. Lo sviluppo del gioco è stato assegnato a System Works, la stessa software house che ha lavorato alla serie di Guilty Gear e al recente Dragon Ball FighterZ. Il debutto del titolo è previsto nel corso del 2019 su PlayStation 4, in esclusiva per la console Sony.



Medievil Remake



Il prode Sir Daniel Fortesque è pronto a risorgere nel 2019 con il remake del leggendario MediEvil. L'operazione di restauro è paragonabile a quella subita dalla N.Sane Trilogy di Crash e dalla Reignited Trilogy di Spyro: una grande icona del passato PlayStation si prepara dunque a tornare alla carica con un restyle grafico in apparenza eccellente, che mantiene l'atmosfera dell'opera originale ma la rielabora per adattarla agli standard attuali. Il team Other Ocean Emeryville ha studiato meticolosamente ogni elemento del primo capitolo, in modo da ricreare un ambiente che sia familiare ed innovativo al contempo.



Nioh 2



A seguito del successo del primo Nioh, Team Ninja e Koei-Tecmo hanno annunciato il secondo capitolo durante l'E3 2018. Non sono ancora stati pubblicati video del gioco, ma si sa che Nioh 2 vuole porsi come una naturale evoluzione del predecessore. Questa volta il protagonista potrà essere interamente personalizzato e farà uso dei poteri degli yokai, i quali gli garantiranno una marcia in più durante gli adrenalinici scontri melee. Il combat system sarà ulteriormente rifinito e la difficoltà sarà attentamente bilanciata, per offrire un livello di sfida sempre avvincente e mai frustrante. Prima dell'uscita, prevista per il 2019, sarà pubblicata una demo.



Death Stranding



Il visionario progetto di Hideo Kojima è ancora privo di una finestra di lancio anche se insistenti rumor parlano di una pubblicazione prevista nel 2019 mentre altri puntano al 2020 come gioco di lancio (Cross-Gen) per PlayStation 5. Difficile dire al momento quando Death Stranding vedrà effettivamente la luce, alcuni degli attori coinvolti nel progetto, come Norman Reedus, hanno affermato recentemente di avere ancora alcune sessioni di motion capture in programma mentre voci provenienti dal Giappone parlano di uno sviluppo in fase avanzata. Di certo su Death Stranding aleggiano ancora moltissimi misteri, i trailer pubblicati fino ad oggi hanno chiarito ben poco riguardo la trama e il gameplay... ne sapremo di più nel 2019?



Ghost of Tsushima



Ghost of Tsushima è uno dei pilastri di Sony Interactive Entertainment per il biennio 2019/2020 insieme a Death Stranding e The Last of Us Part 2. Ancora privo di una finestra di lancio, il nuovo gioco degli autori di inFAMOUS e Sly Cooper è forse il progetto maggiormente "next-gen" tra quelli appena citati e sono in molti a scommettere che Ghost of Tsushima possa arrivare non solo su PlayStation 4/PlayStation 4 Pro ma anche su PS5. I trailer e i video gameplay diffusi dagli sviluppatori ci hanno permesso di scoprire un titolo curato sotto ogni aspetto, con un comparto tecnico di altissimo livello, un'ambientazione affascinante (il Giappone dei samurai) e un gameplay capace di soddisfare gli amanti del genere. Peccato per quella di finestra di lancio apparentemente ancora molto lontana...



Final Fantasy VII Remake



Sono trascorsi ormai tre anni dall'annuncio del Remake della settima fantasia finale, ma del progetto sembrano essersi perse le tracce. Un periodo di silenzio così tanto esteso da aver terrorizzato la fanbase, intimorita da una possibile cancellazione dell'intera produzione: allo scopo di rassicurare il pubblico, di recente Tetsuya Nomura è intervenuto per chiarire che lo sviluppo di Final Fantasy VII Remake procede secondo i piani, ma che nuove e concrete informazioni giungeranno solo dopo l'uscita di Kingdom Hearts 3. Dal canto nostro, crediamo che ormai i tempi siano maturi per permettere a questa riedizione di vedere finalmente la luce: ne sapremo di più nel corso del 2019.



Project Awakening



Dopo un lungo periodo di letargo, l'Action-GDR di Cygames si è "risvegliato": sono ancora poche le informazioni in nostro possesso, ma dal breve trailer mostrato in anteprima l'impressione è quella di trovarsi dinanzi ad un progetto molto ambizioso, soprattutto dal punto di vista tecnico. La battaglia tra uomini e draghi sembra messa in scena con una qualità grafica sensazionale, e con una formula di gioco che ricorda un ibrido tra Monster Hunter World e Shadow of the Colossus, a cui fa da contorno il dinamismo di Dragon's Dogma. Un titolo che promette faville, e che merita senza dubbio tutta la nostra attenzione.

Multipiattaforma

Resident Evil 2 Remake



Uscito nel lontano 1998, Resident Evil 2 si è imposto rapidamente come uno dei migliori survival horror di sempre, acclamato da pubblico e critica e baciato dal successo commerciale. Venti anni dopo, Resident Evil 2 sta per tornare con un remake completo che ha richiesto oltre quattro anni di lavoro: obiettivo di Capcom è quello di restituire il feeling del gioco originale e dopo alcune prove su strada possiamo dire che il risultato è decisamente positivo. Il 2019 si aprirà dunque all'insegna dell'orrore...



Shenmue III



Diciassette anni dopo l'uscita del primo capitolo della serie, Shenmue III vedrà la luce grazie ad una fruttuosa campagna Kickstarter. Alla guida del progetto troviamo ancora una volta Yu Suzuki, la mente dietro alle avventure di Ryo Hazuki. Nel corso delle presentazioni pubbliche Shenmue III si è presentato con un comparto tecnico non particolarmente fresco e un gameplay old school che ricalca fedelmente quello visto nei primi due episodi usciti rispettivamente nel 1999 e 2001. L'atto conclusivo della saga arriverà il 29 agosto 2019 su PlayStation 4 e PC, attualmente non sono previsti porting per altre piattaforme.



Anthem



Anthem è il nuovo progetto BioWare, un Action RPG online con una forte componente multiplayer che sembra condividere alcuni elementi con titoli come Destiny e The Division. Obiettivo del team è quello di dare vita ad un mondo vivo e vibrante, un gigantesco spazio Open World ad ambientazione Sci-Fi liberamente esplorabile dal giocatore. Anticipato da una Closed Alpha a dicembre, Anthem arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 22 febbraio, una demo giocabile verrà invece resa disponibile il primo febbraio su tutte le piattaforme.



Boodstained Ritual of the Night



Partorito dalla mente di Koji Igarashi, già produttore della serie Castlevania, Bloodstained Ritual of the Night (preceduto dall'action game in 8-Bit Bloodstained Curse of the Moon) si presenta come l'erede spirituale delle avventure della famiglia Belmont. Un action in 2.5D che, nelle atmosfere, nello stile grafico e nel gameplay, trae ispirazione dai precedenti episodi della serie, tra cui l'acclamato Symphony of the Night del 1997: finanziato con successo su Kickstarter Bloodstained arriverà nel 2019 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch grazie al supporto del publisher 505 Games.



Devil May Cry 5



Capcom promette un ritorno in grande spolvero per Dante e Nero, con quest'ultimo nel ruolo di protagonista principale. Le meccaniche legate al suo braccio, perso in circostanze misteriose, si piazzano tra i punti cardine dell'esperienza che segna un ritorno alle origini ed all'anima più pura della serie. Tra tamarraggine, combo brutali ed una colonna sonora adrenalinica, Devil May Cry 5 si piazza tra i titoli più attesi del nuovo anno.



RAGE 2



Nato dall'inedita collaborazione tra id Software e Avalanche Studios, RAGE 2 si ambienta in un universo postapocalittico popolato da punk pazzoidi ed aggressivi mutanti. Una curiosa miscela con un pizzico di Mad Max a condire il tutto, per un'avventura che promette diverse ore di sana follia tra sparatorie al cardiopalma e furiose lotte a bordo di veicoli corazzati. L'uscita è prevista nei primi mesi dell'anno prossimo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Tom Clancy's The Division 2



L'epidemia che ha gettato nel caos New York si è spostata a Washington, e gli agenti della Strategic Homeland Division devono agire anche nella città della White House. Nuovi e numerosi scontri a fuoco da gestire strategicamente, da soli o in cooperativa con altri tre amici, senza dimenticare di dividersi equamente il loot con le armi più rare. The Division 2 è previsto per marzo del prossimo anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Control



Diretto dalla penna di Sam Lake, Control potrebbe consacrare nuovamente Remedy a team dalle indiscusse qualità creative: ambientato nell'edificio del Federal Bureau of Control il titolo mette in scena delle atmosfere inquietanti e sovrannaturali, tentando di variare un genere come quello degli adventure in terza persona. La software house finlandese promette quindi un gioco dalla progressione meno lineare che, sposando i valori ludici dei Metroidvania, renda gli scenari mutevoli ed interattivi il vero protagonista dell'avventura. Caratterizzato da scontri spettacolari e un comparto tecnico di tutto rispetto, Control arriverà nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One.



Kingdom Hearts III



Forse uno dei titoli più attesi dell'intera storia dei videogiochi, Kingdom Hearts III arriva finalmente a placare un'attesa durata oltre dieci anni. Le avventure di Sora, Paperino e Pippo arrivano al tanto agognato epilogo, attraverso mondi vecchi e nuovi, impreziositi dall'immaginario che Disney ha costruito nella sua lunga esistenza: da Toy Story a Big Hero 6, passando per Hercules e tanti altri.



DOOM Eternal



A venticinque anni dalla prima efferata apparizione del Doomguy, il capostipite della vecchia scuola degli FPS sta per tornare con il secondo reboot, fregiandosi di un epiteto che ne esprime la propria immortalità: DOOM Eternal non vuole essere soltanto la violenta riproposizione di una saga storica, ma l'evoluzione ancora più furiosa e ipercinetica del predecessore. La nuova creatura demoniaca firmata id Software, infatti, assicura, grazie ad una maggiore verticalità delle ambientazioni e a un sistema di movimento rinnovato, una libertà sanguinaria inedita e un comparto multiplayer integrato per la prima volta con la campagna principale.



Sea of Solitude



Sea of Solitude ci racconta di un mondo silenzioso e sconsolato, abitato esclusivamente da creature grottesche che una volta avevano una forma umana. La protagonista è Kay, una ragazza che mostra i segni di un'oscura metamorfosi, forse causata proprio dalla sua solitudine. Attraverso mostri e città sommerse, Sea of Solitude ci vuole parlare della condizione umana, delle sue sfumature più tristi, e di tutte quelle più gioiose. L'uscita è prevista nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.



A Plague Tale: Innocence



A Plague Tale: Innocence riesce ad incutere meraviglia e stupore ad ogni bagliore in lontananza, terrore ed inquietudine al sopraggiungere di ogni squittio: l'avventura stealth a base di enigmi di ASOBO si svolge in una Francia medievale vessata dalla Santa Inquisizione e dalla peste nera come il mare di ratti che ne popola le campagne. Fiaba delicata e tenera, ma oscura e incredibilmente cruda allo stesso tempo, il titolo promette di essere un'esperienza dal forte impatto emotivo, mettendo di fronte agli orrori della guerra tre ragazzini innocenti.



World War Z



Ispirato alla pellicola cinematografica World War Z ed al romanzo di Max Brooks, il gioco sviluppato da Saber Interactive intende portare qualche intrigante novità nel panorama degli zombie game. La caratteristica che più spicca sulle altre è la peculiare gestione delle maree di non morti, che si muovono con coerenza e con un realismo mai visto prima d'ora. Per il resto, World War Z si configura come uno sparatutto in terza persona cooperativo in cui l'obiettivo è resistere ad orde di zombie progressivamente sempre più difficili da gestire.



Granblue Fantasy Relink



Dopo il successo riscosso sulle piattaforme mobile, la serie action RPG di Cygames si prepara a debuttare anche su PlayStation 4 e PC nel 2019 con Granblue Fantasy Relink, nuovo capitolo della serie sviluppato con la collaborazione di Platinum Games. Anche se il titolo vedrà il ritorno dei vecchi personaggi, le vicende narrate saranno comunque comprensibili anche per i nuovi giocatori, senza rendere necessaria alcuna conoscenza pregressa.



Psychonauts 2



Dopo diversi mesi di silenzio, Double Fine Productions è salita sul palcoscenico dei Game Awards 2018 per mostrare finalmente il primo trailer ufficiale di Psychonauts 2, l'atteso sequel dell'omonimo platform adventure in arrivo nel 2019 su PC, PS4 e Xbox One. La nuova avventura ci vedrà vestire i panni di Razputin Aquato, un acrobata dotato di poteri psichici che realizza il suo sogno di sempre: diventare una super spia psichica internazionale. In parole povere, uno psiconauta.



Onimusha Warlords

Onimusha è stato lanciato nel lontano 2001 su PlayStation 2, diventando il primo gioco per la seconda console Sony a superare quota un milione di copie vendute in Giappone e dando vita ad una saga proseguita con regolarità fino al 2007. Da allora il brand è stato messo in pausa ma il 2019 vedrà il ritorno della serie con una remastered del capostipite della saga: Onimusha Warlords presenterà un comparto tecnico rinnovato, un sistema di controllo adattato per sfruttare le potenzialità dei moderni joypad e una colonna sonora rimasterizzata per l'occasione, con nuovi brani inediti.



Wasteland 3



Wasteland 3 punta a migliorare il predecessore sotto tutti gli aspetti, offrendo un comparto tecnico più avanzato, un sistema di combattimento più dinamico e un impatto ancora più decisivo del giocatore sulla storia. Nonostante la recente acquisizione di inXile Entertainment operata da Microsoft, il titolo uscirà anche su PlayStation 4 come stabilito in precedenza, naturalmente insieme alle versioni Xbox One e PC. Nell'attesa che venga definita una finestra di lancio più precisa, il debutto del nuovo capitolo di Wasteland è fissato per un generico 2019.



Twin Mirror



La nuova avventura di Dontnod Entertainment e Bandai Namco debutterà nel corso del 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Twin Mirror racconta la storia di Samuel, un giornalista investigativo di 33 anni che fa ritorno nella propria città per il funerale di un vecchio amico. Quando una mattina si sveglierà con la camicia sporca di sangue senza nessun ricordo di ciò che è successo, spetterà al giocatore indagare e compiere scelte difficili per cercare di risalire alla verità.



Ace Combat 7



Ace Combat 7: Skies Unknown si prepara a debuttare il 17 gennaio 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, presentandosi come uno dei primi giochi di punta dell'anno. Gli sviluppatori promettono una campagna spettacolare, una riproduzione accurata dei velivoli e una longevità che si attesta sulle 50 ore per chi vuole completare il gioco al 100%. Il titolo includerà anche il supporto a PlayStation VR, permettendo ai possessori del visore Sony di giocare in Realtà Virtuale.



Babylon's Fall



Platinum Games e Square Enix tornano a collaborare con Babylon's Fall, nuova IP di cui ancora si ignora il genere di appartenenza, e la cui uscita è attualmente fissata per un generico 2019 su PS4 e PC. Al momento possiamo basarci solo sul trailer di annuncio nel quale è possibile osservare diversi artwork, la cronologia di alcuni importanti avvenimenti per il mondo di gioco e una breve cutscene con gli istanti finali di un cruento scontro tra due cavalieri in armatura.



The Sinking City



The Sinking City è una nuova avventura horror open world ispirata ai racconti del famoso scrittore americano H.P. Lovecraft, in arrivo il 21 marzo 2019 su PS4, Xbox One e PC. Nel gioco si vestiranno i panni di Charles W. Reed, un investigatore privato che arriva nella città di Oakmont, nel Massachusetts, un luogo colpito da un male oscuro e insondabile. Spetterà ai giocatori scoprire l'origine del male che si è insinuato nella città e nelle menti dei suoi abitanti.



The Surge 2



Rispetto al primo capitolo della serie, The Surge 2 includerà più abilità, armi, innesti bionici e droni per offrire ai giocatori maggiore libertà nei combattimenti e nel grado di personalizzazione. Il sequel è ambientato in uno scenario inedito, un'enorme città devastata in cui bisognerà affrontare scontri ancora più brutali e impegnativi. L'uscita del gioco è attesa nel corso del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Indivisible



Dopo la campagna di crowdfunding ospitata con grande successo su Kickstarter, Indivisible si prepara a debuttare nella prima metà del 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco si presenta come il nuovo action RPG in stile anime di Lab Zero, la stessa software house dietro lo sviluppo di Skullgirls. Promessi un ampio roster di personaggi, un level design che strizza l'occhio ai metroidvania e un sistema di combattimento spettacolare e reattivo.



Crash Team Racing: Nitro Fueled



Per affiancare le "remastered plus" della trilogia di Spyro e Crash Bandicoot, Activision ha commissionato a Beenox il restauro di un'altra icona del passato: Crash Team Racing. La versione ammodernata del celebre gioco di kart, rinominata per l'occasione Nitro Fueled, cercherà di mantenere intatte le caratteristiche dell'opera originale, non lesinando però qualche miglioramento ludico ed una revisione di alcune piste. Un'operazione nostalgia di certo gradita ai vecchi fan, ma che vuole strizzare un occhio anche alle nuove leve.



Sekiro Shadows Die Twice



Con Sekiro Shadows Die Twice From Software esce dalla sua zona di comfort, accantonando il genere degli action RPG per un'avventura tutta azione e katana: il nuovo progetto di Hidetaka Miyazaki esplora le lande del Giappone feudale, una terra ricca di folklore e impreziosita dall'affascinante art design al quale il team ci ha abituati. Ancorato al passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro, il gioco propone delle interessanti variazioni alla seminale formula "souls-like", un combat system tecnico e un'inedita verticalità delle mappe potrebbero infatti conquistare l'anima degli appassionati.



Trials Rising



Con Trials Rising, Ubisoft regala ai giocatori una nuova iterazione del suo peculiare racing game in 2.5D. Come in passato, le sfide chiederanno agli utenti di battere i propri record o quelli di altri partecipanti a bordo di una moto da cross, sempre facendo attenzioni alle insidie di piste machiavelliche. Dopo una fase di prova che si è svolta a settembre scorso, il gioco si prepara ad arrivare a febbraio 2019 su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. È il momento di scaldare i motori e di munirsi di generose tazze di camomilla.



Wolfenstein: Youngblood



Youngblood è uno spin-off della serie Wolfenstein che prende piede dopo diciannove anni dall'epilogo di New Colossus. Le protagoniste sono le figlie di B.J. Blazkowicz, combattenti al servizio della Global Resistance contro i nazisti, impegnate alla ricerca del loro padre scomparso. L'esperienza potrà essere vissuta sia in singolo che, per la prima volta, interamente in cooperativa. L'uscita è prevista su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del prossimo anno.



Tales of Vesperia Remastered

Nell'estate 2008 Tales of Vesperia usciva su Xbox 360 riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, tanto da essere ancora oggi ricordato come uno dei migliori episodi della serie JRPG di Bandai Namco iniziata su Super Nintendo nel lontano 1995. Dieci anni dopo, Tales of Vesperia torna con un'edizione rimasterizzata che include tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi, oltre a varie migliorie tecniche per rendere il comparto grafico maggiormente al passo con i tempi. In attesa del prossimo capitolo, Vesperia è una portata davvero gustosa per gli amanti del genere.



Streets of Rage 4

Annunciato a sorpresa la scorsa estate, Streets of Rage 4 è un picchiaduro a scorrimento 2D sviluppato da Lizard Cube, team francese già autore del remake di Wonder Boy III The Dragon's Trap. Pochissimi i dettagli a disposizione: SOR4 riporta in vita la storica serie targata SEGA, ferma dal 1994 (anno di uscita di Streets of Rage 3 su Mega Drive), con l'obiettivo di restituire ai fan dei beat em up lo stesso feeling della trilogia originale.



NBA 2K20

NBA 2K è ormai da anni la serie di riferimento per gli amanti della palla a spicchi e per i fan dello spettacolo garantito dalla National Basketball Association. NBA 2K20 sarà sviluppato ancora una volta da Visual Concepts, e come sempre il gioco dovrebbe proporre un comparto tecnico di altissimo livello e un gameplay di stampo simulativo pensato per conquistare tutti i giocatori che vivono di pane e pallacanestro.



PES 2020

PES 2019 ha gettato le fondamenta per il futuro di Pro Evolution Soccer, proponendo un comparto tecnico migliorato, novità al gameplay e un parco licenze rinnovato, esigenza dovuta anche alla mancanza della Champions League, frutto del mancato rinnovo dell'accordo tra Konami e UEFA dopo dieci anni di proficua collaborazione. PES 2020 dovrebbe arrivare sul finire dell'estate, tra agosto e settembre, giusto in tempo per la ripresa dei principali campionati di calcio europei, con reveal previsto come da tradizione durante la primavera. L'unica incognita riguarda il possibile debutto su Nintendo Switch, con ogni probabilità questo sarà l'ultimo episodio destinato a PS4 e Xbox One, considerando il possibile arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett nel 2020.



Left Alive

Ambientato nello stesso universo di Front Mission, Left Alive è un action shooter in terza persona che narra la storia di tre sopravvissuti all'invasione di Novo Slava del 2127, in un mondo popolato da macchine ribelli e giganteschi Mecha al servizio dell'uomo. Una premessa narrativa non particolarmente originale che si unisce ad un gameplay di stampo classico, Left Alive non sembra voler innovare il genere di appartenenza e anche il comparto tecnico appare ad oggi non particolarmente esaltante. Tuttavia, considerando gli oltre tre mesi che ci separano dal debutto, il team di Square Enix (composto da veterani dell'industria come Shinji Hashimoto e Yoji Shinkawa) ha tutto il tempo necessario per affinare gli aspetti più delicati del progetto e consegnare ai giocatori un gioco d'azione futuristico di buon livello.



Star Wars Jedi Fallen Order

Annunciato a sorpresa durante l'evento EA Play di giugno con un'immagine teaser, Star Wars Jedi Fallen Order è il nuovo progetto di Respawn Entertainment, team responsabile della serie Titanfall, acquisito da Electronic Arts nel 2017. Il nuovo gioco di Guerre Stellari si presenta come un action adventure (probabilmente in terza persona) con una storia inedita ambientata poco dopo la fine degli eventi narrati in Star Wars Episodio III La Vendetta dei Sith. Purtroppo ad oggi gli sviluppatori non hanno mostrato materiale promozionale di alcun tipo su Jedi Fallen Order, novità in merito potrebbero arrivare dalla Star Wars Celebration di Chicago, in programma dall'11 al 15 aprile 2019, mentre il lancio è previsto su tutte le principali piattaforme in tempo per le festività di Natale.



Dead or Alive 6



La serie di picchiaduro celebri soprattutto per le forme delle protagoniste femminili s'appresta a raggiungere quota sei capitoli. Con Dead or Alive 6, Team Ninja non vuole rinunciare a combattenti sexy e ammiccanti, tuttavia ha intenzione di dar vita ad un contesto più serio e maturo. Il gioco sfrutterà poi un motore grafico nuovo di zecca grazie al quale far uso delle più recenti tecnologie. Questa rivoluzione abbraccerà anche l'intero comparto ludico, che vedrà l'introduzione di un inedito sistema di combo e di nuovi attacchi speciali.



Jump Force



Nato per celebrare la cinquantesima edizione della rivista giapponese Weekly Shonen Jump, Jump Force è un picchiaduro ad arene che raccoglie nel suo roster i personaggi di alcuni tra gli anime ed i manga più celebri. Da Goku a Kenshiro, da Naruto a Luffy, passando per Pegasus: chi ama il fumetto e l'animazione del Sol Levante troverà quindi un gioco che gli permetterà di combattere nei panni dei suoi beniamini, senza dimenticare che Jump Force privilegia la spettacolarizzazione a discapito di un gameplay più tecnico e calibrato.



Cyberpunk 2077



Cyberpunk 2077 è il progetto più ambizioso a cui CD Projekt RED abbia mai lavorato. Ambientato nello stesso universo del tabletop game Cyberpunk 2020, il gioco ricostruisce un'intera metropoli ispirata alle tante declinazioni del cyberpunk cinematografico e letterario. Oltre ad un'estetica assolutamente impressionante, Cyberpunk 2077 punta a costruire un mondo vivo, coerente e credibile, in cui il livello d'interazione potrebbe raggiungere vette mai nemmeno sfiorate da nessun gioco di ruolo. Non esiste ancora una data d'uscita, ma alcuni pensano che possa arrivare entro la fine del 2019, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Skull & Bones



Il 2018 sarà finalmente l'anno in cui la nave di Skull & Bones salperà al largo dell'oceano videoludico. Dal suo annuncio, il titolo piratesco di Ubisoft ha subito una serie di cambiamenti che lo hanno reso un progetto molto più accattivante. A bordo della propria nave il giocatore dovrà impersonare il ruolo di capitano, per fronteggiare gli altri corsari intenti a navigare tra le onde della rete, oppure allearsi con altri filibustieri. Graficamente sontuoso ed appariscente, Skull & Bones recupera il concept delle battaglie navali di Assassin's Creed IV: Black Flag e lo espande all'ennesima potenza. Purtroppo, non sappiamo ancora in quale data precisa potremo partire all'arrembaggio.



Beyond Good & Evil 2

Non è molto probabile che l'ambizioso open universe di Ubisoft veda la luce nell'attuale generazione di console, ma la speranza è l'ultima a morire. Imbastendo una mitologia ricchissima ed affascinante, il secondo capitolo della serie ambienta la sua storia prima degli eventi del titolo d'esordio, e ci porta ad esplorare interi pianeti e sistemi solari, composti da rovine, deserti, città e galassie da visitare liberamente, senza nemmeno una schermata di caricamento ad interrompere il nostro peregrinare spaziale. Una vera e propria space opera che, se tutte le promesse saranno mantenute, potrebbe ritagliarsi di diritto un posto tra le stelle del firmamento videoludico.



One Piece World Seeker

L'interminabile capolavoro di Eiichiro Oda si appresta a partorire un nuovo tie-in, che si distanzia dalla formula dei precedenti musou per proporre una formula ludica capace di mescolare fasi esplorative ad altre di combattimento. Senza riproporre le vicende del manga o dell'anime, inoltre, l'avventura distribuita da Bandai-Namco racconterà una storia inedita, e ci porterà ad esplorare l'atollo di Jail Island, dove vecchie e nuove conoscenze attendono il nostro Cappello di Paglia e la sua ciurma di pirati. Per scoprire se One Piece World Seeker meriterà il titolo di "Re dei tie-in" dovremo però aspettare il prossimo 15 marzo, quando approderà su PC, PS4 e Xbox One.



Metro Exodus

Pensato per essere il Metro più vasto e ricco della trilogia, Exodus è un capitolo slegato dai libri di Dmitrij Gluchovskij, ma comunque supervisionato dall'autore dell'opera cartacea Abbandonando la linearità che caratterizzava le precedenti incarnazioni, ora l'avventura si avvicina alle dinamiche tipiche degli open world, con ambienti più ampi da esplorare. Nonostante il lieve cambio di rotta, l'identità della serie resta invariata: grande importanza sarà rivestita insomma dalle meccaniche survival e dal crafting, accompagnate inoltre da una difficoltà come sempre piuttosto elevata. Il nostro esodo partirà il 15 febbraio 2019: preparatevi a dovere, perché sarà un viaggio gelido e pericoloso.



The Outer Worlds

Poco dopo essere stata acquisita da Microsoft, Obsidian ha subito annunciato sul palco dei The Game Awards 2018 lo sviluppo di una nuova e promettente avventura sci-fi. Tim Cain e Leonard Boyarsky, i creatori del primo Fallout, hanno ideato una sorta di space western in salsa shooter, con innesti di stampo ruolistico, ricco di umorismo e personalità. The Outer Worlds sarà un gioco di ruolo a tutti gli effetti, dove le fasi da sparatutto in prima persona si mescoleranno ad una narrativa che sarà influenzata dalle nostre decisioni e dai rapporti interpersonali con gli altri personaggi dell'universo costruito da Obsidian. In poche parole, The Outer Worlds sarà di certo uno dei titoli da tenere maggiormente d'occhio nel corso del prossimo anno.



Code Vein

Ispirato alle dinamiche tipiche dei souls like, Code Vein è un Action RPG che prende le distanze dall'operato di Miyazaki per la volontà di imbastire una narrazione più esplicita e preminente. Forte di un buon character design in stile anime e di un combat system abbastanza dinamico, l'opera degli autori di God Eater reinterpreta l'immaginario vampiresco, catapultandoci in una dimensione popolata da Revenant, succhiasangue che hanno perso la propria memoria. Atteso per il 2018, Code Vein è stato purtroppo posticipato nel corso del prossimo anno a data ancora da destinarsi.



Far Cry: New Dawn

Seguito diretto di Far Cry 5 New Dawn è un episodio che introduce nella serie Ubisoft alcune intriganti novità: accanto al setting post atomico trova spazio infatti anche un focus sulla raccolta delle risorse e sulla gestione del campo base. Nella saga insomma vengono inseriti elementi ruolistici sempre più preminenti, con un sistema di progressione maggiormente approfondito. Il nuovo capitolo di Far Cry giungerà sui nostri scaffali il 15 febbraio e noi non vediamo l'ora di avventurarci nelle terre del Montana piegate dall'apocalisse.



The Avengers Project

Il progetto dedicato agli Avengers è ancora top secret: le speranze di vederlo distribuito nel 2019, a tal proposito, non sono poi tanto verosimili. L'opera prodotta da Square-Enix e realizzata da Crystal Dynamics è però ancora viva e vegeta. Al fine di tranquillizzare le aspettative dei fan, il team definisce la propria creatura come un gioco estremamente "ambizioso", che non si limiterà a cavalcare il successo del Marvel Cinematic Universe. La curiosità è alle stelle, e non vediamo l'ora di saperne di più, magari in prossimità dell'arrivo nei cinema dell'attesissimo Avengers: Endgame.



Mortal Kombat 11

Annunciato ai The Game Awards 2018 con uno spettacolare trailer in CGI, Mortal Kombat 11 segna il ritorno della violentissima saga ad opera di Netherrealm: in uscita il 23 aprile, il picchiaduro dovrebbe garantire ai propri estimatori tantissime possibilità di personalizzazione, configurandosi come il capitolo più ambizioso di sempre. Per permettere ai fan di testare il gameplay prima della release, lo studio ha indotto una beta che si terrà a marzo su PS4 e Xbox One: tutti i kombattenti inizino ad allenarsi con le loro fatality!



Ancestors The Humankind Odyssey

La nuova creatura videoludica di Patrice Désilets, creatore di Assassin's Creed, è un'opera che ha conosciuto uno sviluppo piuttosto travagliato. La volontà di raccontare in formato digitale una cronistoria delle origini dell'uomo è senza dubbio intrigante: per realizzare un simile progetto, il team ha optato per una distribuzione episodica. Il primo volume, intitolato Before US, dovrebbe vedere la luce nel 2019, catapultandoci indietro nel tempo di 10 milioni di anni, un periodo in cui prenderemo il controllo di un gruppo di primati, pronti a compiere il primo passo nel sentiero dell'evoluzione.



Tropico 6



Con Tropico 6 i giocatori possono rivestire nuovamente i panni di un dittatore di una nazione tropicale fittizia. Per la prima volta, con questo capitolo è possibile gestire più isole contemporaneamente e decidere come sviluppare l'economia: se puntare tutto sul turismo, sulle energie rinnovabili o sulle industrie, senza preoccuparsi dei danni ambientali. Anche la politica rivestirà un aspetto importantissimo, con la possibilità di truccare le elezioni per farsi eleggere dittatori a vita oppure accettare mazzette in cambio di qualche servizio o concessione.



Greedfall



Spiders si prepara a lanciare, entro il prossimo anno, un nuovo gioco di ruolo, ambientato questa volta in un mondo fantasy con un look ispirato al diciassettesimo secolo. In Greedfall i giocatori esploreranno un'isola abitata da nativi elfi e da creature magiche: starà a loro scegliere se parteggiare per i coloni, per gli abitanti originali del luogo oppure trovare un accordo attraverso un sistema di diplomazia che promette essere abbastanza sviluppato. Ogni azione produrrà delle conseguenze e modificherà i rapporti con i leader delle varie fazioni, modificando, potenzialmente, l'assetto del mondo di gioco.



Biomutant



Biomutant è un RPG open world in cui il mondo, abitato da curiosi procioni mutanti, è stato devastato da un'apocalisse nucleare. Nel gioco sviluppato da Experiment 101 verrà data grande importanza ai combattimenti, con un mix di azioni corpo a corpo e shooting, e all'esplorazione, che sarà necessaria per reperire strumenti utili ad esplorare le zone più impervie della generosa mappa di gioco. Una delle caratteristiche più intriganti è legata alle mutazioni, delle modifiche al codice genetico del protagonista che permettono di sviluppare nuove abilità.



Catherine Full Body



Dopo il successo dell'originale Catherine, originariamente uscito su PlayStation 3 e Xbox 360, Atlus si prepara a lanciare Catherine: Full Body, una versione migliorata del gioco originale. Tra le novità più importanti inserite in questa riedizione, troviamo il personaggio di Rin, una pianista che si inserirà nella complicata relazione tra il protagonista, la sua fidanzata Katherine e l'affascinante Catherine. Saranno poi aggiunti nuovi puzzle e modalità, così da stuzzicare la curiosità anche dei giocatori più abili ed esperti.



Dying Light 2



Dying Light 2 promette di restituire tutte le buone impressioni del predecessore, ma su una scala ancor più vasta. Non solo zombie da affettare con fantasiose armi da mischia e veloci acrobazie di parkour, quindi, ma anche un approccio alla narrativa molto più stratificato e curato, supervisionato, tra l'altro, da Chris Avellone in persona. In Dying Light 2 le decisioni del giocatore si rifletteranno con evidenza sul mondo di gioco e contribuiranno a modificarlo in profondità, garantendo così esperienze soddisfacenti e molto differenziate tra loro.



Man of Medan



Con la raccolta Dark Pictures Anthology, Supermassive Games è intenzionata a riproporre un ciclo di avventure indipendenti ispirate ad alcuni tra i più celebri miti dell'orrore. Man of Medan, il primo episodio, si concentra sulla storia della Ourang Medan, un mercantile olandese misteriosamente scomparso nelle acque dell'Indonesia. Possiamo aspettarci scene intense e scelte impegnative, che potranno anche condurre alla morte definitiva di uno dei diversi protagonisti.



FIFA 20

La nuova edizione del simulatore calcistico targato Electronic Arts dovrebbe arrivare come di consueto a fine settembre, inaugurando così la stagione autunnale. EA Sports dovrebbe svelare i primi dettagli su FIFA 20 tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate, approfittando di eventi come EA Play e Gamescom. Possiamo certamente aspettarci il ritorno della Champions League e di Ultimate Team mentre non è ancora chiaro se vedremo la quarta stagione de Il Viaggio, magari con l'entrata in scena di nuovi protagonisti...