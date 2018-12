I migliori Battle Royale del 2018

All'inizio dell'anno scorso nessuno sapeva cosa fosse un battle royale, un genere estraneo alla quasi totalità degli utenti. Poi è arrivato PlayerUnknown's Battlegrounds, e nel panorama multigiocatore nulla è più stato lo stesso. PUBG è il frutto dell'intuizione di Brendan "PlayerUnknown" Greene, sviluppatore irlandese stanco della eccesiva ripetitività e prevedibilità delle esperienze multiplayer classiche, che nella maggior parte dei casi si svolgono in aree circoscritte e facili da memorizzare. Prendendo spunto dal film giapponese Battle Royale, nel 2013 ha dato vita all'omonima e celebre mod per DayZ, che ha riscosso un notevole successo nella comunità. Il suo talento venne subito riconosciuto da Sony Online Entertainment, che lo ingaggiò in qualità di consulente e lo mise al lavoro sulla modalità Battle Royale di H1Z1, King of the Kill. Dopo aver lasciato la compagnia ed essersi unito allo studio coreano Bluehole, Greene ha finalmente potuto concretizzare appieno la sua visione, dando vita a PlayerUnknown's Battlegrounds, lanciato in Accesso Anticipato su Steam a marzo dello scorso anno.

Battaglia Reale

Le regole del gioco, e dell'intero genere, sono semplici: 100 giocatori si paracadutano su un'isola vastissima, privi di equipaggiamento, con l'unico obiettivo di rimanere in vita. Durante le partite devono esplorare l'area e le strutture alla ricerca di oggetti utili alla sopravvivenza - armi, medikit e corazze - e sconfiggere i nemici che incrociano sul proprio cammino. L'area giocabile si restringe sempre più, ad intervalli regolari, costringendo i giocatori ad avvinarsi gli uni agli altri e a combattere all'ultimo sangue. Ad emergere, alla fine, è un solo. Una formula di gioco tanto facile da assimilare, quanto difficile da padroneggiare, che ha letteralmente catturato milioni di giocatori.

PlayerUnnkown's Battlegrounds non può essere considerato il primo titolo Battle Royale - oltre alla mod di DayZ e ad H1Z1 King of the Kill, s'era già visto qualcosa di simile in Minecraft e addirittura in Bomberman - ma è senza dubbio il gioco che ha reso celebre l'intero genere e che ha dato il via a questo fenomeno apparentemente inarrestabile. Oltre che su PC, è ora disponibile anche su dispositivi mobili (in formato free-to-play), Xbox One e, da pochissimi giorni, su PlayStation 4. PUBG offre inoltre il maggior numero di mappe in assoluto. Sono ben quattro: Erangel, Miramar, Sanhok e l'innevata Vikendi, aggiunta pochissimi giorni fa. Nessun altro battle royale può rivaleggiare in tal senso con il titolo di Bluehole.



Non c'è voluto molto prima che altre compagnie seguissero l'esempio a ruota. Prima su tutte, Epic Games. Il suo Fortnite, nato come un'esperienza cooperativa, faticava ad imporsi, fino a quando non si è arricchito con la modalità Battaglia Reale. A differenza di PUBG, venduto a 29,99 euro, la proposta di Epic è totalmente gratuita, fattore che ha contribuito notevolmente alla sua diffusione.

Il resto, è storia: forte del suo stile scanzonato e del supporto incessante, nel giro di qualche mese Fortnite è diventato un successo planetario, è approdato su tutte le principali piattaforme di gioco ed è entrato di diritto nella cultura di massa. Il titolo continua ad arricchirsi settimana dopo settimana: la Stagione 7, cominciata all'inizio di questo mese, ha stravolto ancora una volta la mappa di gioco e ha introdotto i nuovissimi aeroplani X-4 Stormwing, che hanno reso il gameplay ancora più vario.



Neppure gli altri, chiaramente, sono stati a guardare. Molti sviluppatori, dai più piccolini ai più grandi, hanno fiutato l'opportunità e si sono gettati nella mischia. Più che comprensibile, visto che secondo una recente stima l'intero mercato dei Battle Royale varrà almeno 20 miliardi di dollari nel 2019. Il panorama è ormai ricchissimo e, almeno per il momento, sembra esserci spazio per tutti. Non si vive di soli Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds: andiamo alla scoperta dei migliori esponenti del genere attualmente disponibili e dei battle royale più promettenti in arrivo l'anno prossimo, non prima di citare brevemente DayZ: sebbene non sia un titolo nuovo, il gioco ha visto l'uscita dall'Early Access proprio a metà dicembre, dopo ben cinque anni di sviluppo, un piccolo evento accolto positivamente dalla community, nonostante gli utenti ancora attivi sul gioco non siano purtroppo moltissimi.

H1Z1

Lo sviluppo di H1Z1 è stato piuttosto movimentato. Il titolo è stato lanciato in Accesso Anticipato nel 2015 sotto forma di un gioco di sopravvivenza cooperativo a base di zombie, ma gli innumerevoli problemi tecnici e i bug di varia natura ne minavano enormemente l'esperienza di gioco. Ben presto, Daybreak Game Studios (precedentemente noto come Sony Online Entertainment) ha quindi deciso di dividere il progetto in due parti e di affidarle a due team di sviluppo differenti. Nel 2016 sono così nati Just Survive, che seguiva la visione originaria, e King of the Kill, modalità battle royale supervisionata, come già accennato, da Brendan Greene. Lo sviluppo di Just Survive è stato infine interrotto, mentre King of the Kill continua a sopravvivere come H1Z1, ora disponibile su PC e PlayStation 4 in formato free-to-play, con supporto alle microtransazioni. Le partite sono in grado di ospitare fino ad un massimo di 100 partecipanti, che possono scegliere di giocare in solitaria, in coppia oppure in squadre da cinque membri.

Si distingue da PlayerUnkown's Battlegrounds per la maggiore accessibilità, il ritmo più frenetico e per il fatto che non è possibile scegliere da quale punto paracadutarsi. Sulla mappa sono disseminati dei veicoli ed è anche incluso un sistema di crafting per gli oggetti. Dopo essere uscito dall'accesso anticipato su Steam all'inizio di quest'anno ed essere approdato anche su PlayStation 4, ha visto incrementare la sua user base fino a 10 milioni. Nei mesi successivi, tuttavia, ha visto calare enormemente la popolazione attiva, seppur non a livelli critici. Gli aggiornamenti continuano ad arrivare in maniera regolare e il titolo può considerarsi in salute. Prendetelo pure in considerazione se cercate un'alternativa agli altri battle royale, provarlo non costa nulla. Discorso a parte, invece, per la scena eSports, che ha subito una forte battuta d'arresto: a causa dello scarso successo, la Pro League ha recentemente chiuso i battenti.

Darwin Project

Il genere battle royale sarà pure incredibilmente popolare, ma per farsi notare in una scena dominata da Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds è necessario differenziarsi e proporre qualcosa di originale. È esattamente ciò hanno pensato i ragazzi di Skavengers Studios quando hanno partorito The Darwin Project, cartoonesco battle-royale attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam e Xbox One. Il titolo catapulta fino ad un massimo di 10 giocatori in un'area innevata sperduta da qualche parte in Canada, armati solamente con un'ascia e un arco munito di frecce. Gli sviluppatori ci hanno raccontato che il progetto Darwin menzionato nel titolo è stato avviato in preparazione di un'imminente Era Glaciale. Nato come un esperimento scientifico, volto a studiare le capacità di sopravvivenza degli esseri umani, è ben presto diventato anche una vera e propria fonte di intrattenimento.

L'area di gioco, visto il ridotto numero di giocatori, è molto più ristretta di quella proposta dai suoi congeneri. Questo, in ogni caso, non è l'unico aspetto in cui si differenzia: The Darwin Project pone l'enfasi sul combattimento ravvicinato - non ci sono armi da fuoco - e sulla ricerca degli indizi. I giocatori possono infatti seguire le tracce dei nemici osservando le ambientazioni e sfruttarle per posizionare delle trappole per coglierli di sorpresa. Il vero fiore all'occhiello della produzione è però la modalità Show Director, che permette a un giocatore di assumere il ruolo di regista e muoversi liberamente per la mappa. Può alterare il corso delle partite bloccando l'accesso a determinate aree, inviare risorse a determinati partecipanti, oppure ridurre notevolmente la forza di gravità, così da permettere salti più alti e favorire gli scontri a mezz'aria. Ogni "abilità" ha un cooldown che ne impedisce l'abuso. The Darwind Project è, al momento, unico nel panorama dei battle royale e ha tutte le carte in regola per poter dire la sua, sebbene possa non piacere a tutti.

Realm Royale

Nato come una costola di Paladins con il nome Battlegrounds, il titolo di Hi-Rez Studios è poi diventato un titolo a sé stante chiamato Realm Royale. Disponibile in formato free-to-play e in accesso anticipato su Steam (su PS4 e Xbox One è a pagamento, per il momento) - questo battle royale si differenzia da tutti gli altri presenti sul mercato per l'inclusione delle classi, aspetto che in un certo senso fa venire meno uno dei punti cardini dell'intero genere, ovvero l'uguaglianza assoluta tra tutti i partecipanti alla partita. Come potete facilmente immaginare, un concept del genere può creare seri problemi al bilanciamento, specialmente in un titolo in grado di ospitare fino a 100 giocatori in contemporanea.

Gli sviluppatori, in ogni caso, stanno fornendo un supporto adeguato e sono continuamente al lavoro per rifinire l'esperienza di gioco. Nonostante dal lancio abbia perso gran parte dell'utenza, Realm Royale continua ad essere molto giocato e può contare su una community molto attiva. Il titolo rappresenta una valida alternativa per tutti coloro che cercano un'esperienza differente da quella classica e sono attratti dalla commistione di elementi da gioco di ruolo e battle royale.

Dying Light Bad Blood

Dying Light ha portato una ventata d'aria fresca nel genere survival grazie ad un gameplay fortemente incentrato sul parkour e i combattimenti in mischia, e ora sta provando a fare lo stesso anche nel mondo dei battle royale. Dopotutto, il passo è stato piuttosto breve. Bad Blood, attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam al prezzo di 19,99 euro, conserva tutti i tratti distintivi del titolo originale, ma li ripropone in un contesto battle royale ibrido, nel quale si mescolano elementi PvP e PvE. I 12 giocatori partecipanti, dal quale può emergere un solo vincitore, devono infatti vedersela anche con gli zombie che infestano la città.

A rendere il tutto ancora più interessante ci pensa un sistema di progressione che scoraggia la messa in atto di una tattica attendista: andare alla ricerca di armi e equipaggiamenti e distruggere i covi dei mostri permette infatti di salire di livello durante la partita, migliorare le proprie abilità e ottenere un importante vantaggio sugli altri giocatori. Dying Light: Bad Blood è consigliatissimo a tutti i fan del gioco originale che hanno adorato il parkour e il focus sui combattimenti ravvicinati, e soprattutto a chi cerca un'esperienza battle royale unica con un riuscito mix tra elementi PvP e PvE. Dopo la fase di Accesso Anticipato, il titolo verrà distribuito in formato free-to-play, anche su console.

Counter Strike Global Offensive Zona di Pericolo

Era solo questione di tempo prima che Valve si gettasse nella mischia. Erano in tanti ad attendere l'uscita di un gioco battle royale della compagnia di Gabe Newell, ma nessuno era in grado di prevedere le modalità con le quali è successo. Piuttosto che creare un titolo completamente nuovo, Valve ha aggiunto una modalità dedicata a Counter Strike: Global Offensive e lo ha reso free-to-play, nonostante il titolo potesse già contare su decine e decine di milioni di giocatori. Il gameplay che ha fatto la fortuna del titolo è rimasto intatto, ma è ora calato in una modalità che può ospitare fino a 18 giocatori, che possono partecipare in solitaria oppure in squadre da due o tre componenti, su una mappa di dimensioni ristrette. Le statistiche delle armi sono esattamente le stesse di quelle dell'esperienza classica, mentre la salute è stata incrementata a 120 per aumentare le chance di sopravvivenza.

I giocatori sono liberi di scegliere il punto dal quale partire, dopodiché, come in tutti gli altri battle royale, sono chiamati ad esplorare la zona per ottenere equipaggiamento, denaro ed appropriarsi dei rifornimenti che arrivano dal cielo. Ad arricchire l'esperienza ci pensano delle missioni speciali che permettono di ottenere ricompense aggiuntive. Tra di esse sono comprese le Missioni Contratto, che richiedono l'uccisione di un bersaglio specifico, e le Missioni Ostaggio, nelle quali bisogna portare al sicuro una persona. Un tablet personale utilizzabile in ogni momento permette invece di tenere traccia degli avversari e delle informazioni strategiche, oltre che acquistare armi ed equipaggiamento con il denaro raccolto. Zona di Pericolo, pur basandosi sul gameplay di uno dei titoli più giocati dell'ultimo decennio, riesce in ogni caso a brillare di luce propria nel panorama battle royale, proponendo un'esperienza con un'identità forte e differente dalle altre, consigliatissima a chi cerca qualcosa di diverso da Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds.

Call of Duty Black Ops 4 Blackout

Quando Activision e Treyarch hanno annunciato che il nuovo Black Ops avrebbe fatto completamente a meno di una campagna per giocatore singolo, fino ad allora uno dei marchi di fabbrica della serie, in molti hanno storto il naso. Alla fine, però, il mercato ha dato ragione a loro, visto che Call of Duty si è rivelato ancora una volta il titolo più venduto dell'anno. Se menzioniamo Black Ops 4 in questa lista, è perché a questo giro include una modalità battle royale con i controfiocchi, denomina Blackout.

La grande area di gioco è stata assemblata traendo ispirazione dalle mappe più celebri della sotto-serie di Treyarch ed è in grado di ospitare fino a 100 giocatori, in solitaria, in coppia oppure in squadra. Alcune location sono persino popolate da zombie, messi a protezione degli equipaggiamenti più ambiti. Gli spostamenti possono essere effettuati in una moltitudine di modi differenti, dal momento che sono presenti veicoli terrestri, acquatici ed aerei. Il gameplay è il solito di sempre: frenetico, fluido e accessibile, con l'unica differenza sostanziale rappresentata dall'incremento del TTK. Blackout è l'esperienza battle royale più costosa tra quelle menzionate in questo articolo, visto che fa parte di un pacchetto più ampio può essere considerato un Tripla A a tutti gli effetti. Se però amate la serie Call of Duty si tratta senza ombra di dubbio della migliore scelta possibile. Treyarch ha inoltre dimostrato di essere attenta alle richieste dei fan, e sta supportando il titolo in maniera encomiabile con aggiornamenti continui e puntuali.

I Battle Royale del 2019

Maverick Proving Grounds

Quando si parla di Maverick Proving Grounds, il primo termine che ci viene in mente è: ambizioso. Allo stato attuale dello sviluppo, il titolo degli sviluppatori inglesi di Automaton è in grado di ospitare battaglie su larga scala per 400 giocatori, ma l'obiettivo è quello di incrementare il limite massimo a ben 1000 partecipanti. L'isola scozzese sulla quale si svolgono le partite si estende per ben 128 metri quadrati, il doppio di Erangel di PlayerUnknown's Battlegrounds, per intenderci.

Mavericks Proving Grounds si gioca in prima persona, promette un livello di simulazione maggiore rispetto agli altri esponenti del genere e l'inclusione di un HUB centrale - la Capitale - con elementi tipici degli MMO-RPG. In questo luogo, l'unico sicuro dell'intera isola, i giocatori possono acquistare un nuovo equipaggiamento dai rivenditori, conversare, reclutare per il proprio clan e metter in mostra gli oggetti più rari che sono stati in grado di conquistare. È possibile prendere parte al processo di sviluppo acquistando il Pacchetto Fondatori a 29,99 dollari sul sito ufficiale, che fornisce l'accesso alla versione giocabile denominata The Forge. Il lancio del gioco in forma free-to-play è previsto per il prossimo anno.



Stormidivers

Quando i talentuosi ragazzi di Housemarque hanno annunciato l'abbandono del genere arcade, poiché non più in grado di generare introiti adeguati, i giocatori hanno provato un misto di emozioni che spaziavano dalla delusione all'eccitazione. In pochi si aspettavano, tuttavia, che i maestri indiscussi del genere arcade stessero per lanciarsi nel mercato dei battle royale. L'annuncio di Stormdivers ha stupito e allo stesso tempo indispettito molti dei fan storici dello studio, ma merita senza ombra di dubbio tutta la nostra attenzione.

Il titolo si affaccia nel genere battle royale proponendo un gameplay fluido e dinamico, marchio di fabbrica degli svedesi, e meccaniche interessanti. I giocatori non solo potranno scegliere tra classi differenti con abilità uniche, ma dovranno anche avere a che fare con dei fenomeni atmosferici - tornado e tempeste - in grado di alterare lo svolgimento delle partite. Stormdivers si trova attualmente in Closed Beta, alla quale potete iscrivervi recandovi sul sito ufficiale. Il lancio è atteso nel corso del prossimo anno, per il momento solo su PC.



Battlefield V Tempesta di Fuoco

Si sa ben poco di Tempesta di Fuoco, modalità battle royale di Battlefield V in arrivo nel corso della primavera del prossimo anno. Basta tuttavia il nome di DICE, che di battaglie su larga scala se ne intende, per farci drizzare le antenne. Stando alle prime informazioni trapelate, l'esperienza di gioco ruoterà attorno ai tre punti cardine che hanno fatto la storia della serie: gioco di squadra, distruttibilità e combattimento con i veicoli. Le partite, che si svolgeranno sulla mappa più grande mai apparsa nella serie Battlefield, saranno in grado di ospitare fino a 64 partecipanti, suddivisi in 16 squadre da 4. In pieno stile battle royale, un cerchio di fuoco si restringerà gradualmente, facendo convergere tutti i giocatori in aree sempre più piccole.

Lavorare in gruppo sarà fondamentale, poiché portando a termine degli obiettivi specifici sarà possibile ottenere equipaggiamento di miglior qualità. Allo stesso modo, le squadre che riusciranno ad appropriarsi di uno dei potenti veicoli disseminati sulla mappa di gioco potranno ottenere un enorme vantaggio sulle altre. Le premesse sono interessanti, poiché Tempesta di Fuoco promette di elevare l'esperienza tipica della serie all'ennesima potenza. Ha tutta la nostra attenzione.