I migliori board game sui videogiochi per Natale 2019

Dicembre è il mese delle feste per antonomasia: auguri, regali, pasti luculliani, ma soprattutto le classiche giocate del dopopranzo in famiglia. E proprio per onorare questa piacevole tradizione, abbiamo composto per voi una lista con una manciata di giochi da tavolo - un po' diversi dal solito e principalmente ispirati a celebri videogiochi - per accompagnare la digestione con qualche ora di divertimento e magari offrirvi qualche spunto per regali dell'ultima ora.



Dark Souls The Board Game

Numero di giocatori: 1-4

Durata:90'-120'

Tipologia: cooperativo

Età: 14+

Editore: Cosmic Games

Costo: 103,69 euro



Dark Souls The Board Game è uno tra i giochi con le miniature più belle in assoluto, ma purtroppo un po' carente sul fronte meccaniche. Infatti, nonostante l'ottima realizzazione degli scontri con i boss, la parte di farming risulta un po' noiosa e ripetitiva.

Fortunatamente l'uscita delle nuove espansioni riesce a regalare un po' di varietà al tutto, ma rende l'esborso eccessivamente esoso: soprattutto al netto di un pacchetto base che già viaggia sui 120 euro. Titolo molto consigliato agli amanti dell'opera di Miyazaki, ma per gli altri forse è il caso di valutare altre possibilità.



Recensione Dark Souls The Board Game

Resident Evil 2 The Board Game

Numero di giocatori: 1-4

Durata: 60'-120'

Tipologia: cooperativo

Età: 14+

Editore: Cosmic Games

Costo: 88,12 euro



Questo titolo è quasi l'opposto del precedente: materiali non proprio di altissima qualità, ma ottime meccaniche. L'atmosfera del titolo Capcom è ricreata alla perfezione, tra una generale scarsità di munizioni e nemici sempre pronti a saltarvi addosso.

Va detto che la difficoltà risulta molto alta (forse anche troppo), soprattutto in quattro giocatori. Peccato per il prezzo: 120 euro sono veramente troppi per la qualità dei materiali che compongono questa altrimenti ottima versione da tavolo della saga di Capcom.



Recensione gioco da tavolo di Resident Evil

Jetpack Joyride

Numero di giocatori: 1-4

Durata: 20'

Tipologia: competitivo

Età: 8+

Editore: 3EMME

Costo: 21,90 euro



Ecco qui una piccola perla adatta a tutta la famiglia, soprattutto ai più piccoli. Jetpack Joyride è un party game nel quale, come nell'omonimo videogioco, dovremo aiutare Barry ad uscire dal laboratorio.

Per raggiungere questo obiettivo dovremo pescare da una riserva comune tessere adatte alla nostra plancia, facendo più punti degli altri ed evitando gli ostacoli. Non ci sono turni prestabiliti: di solito vince il più veloce a completare la plancia. Bisogna quindi avere un'ottima coordinazione occhio/mano per agguantare il pezzo giusto prima degli avversari. Partite veloci e semplicità sono i punti di forza di questo titolo, che non è forse il più longevo di tutti, ma è rimane un ottimo modo per riempire le pause tra un'abbuffata e l'altra.

DOOM

Numero di giocatori: 2-5

Durata: 120'-180'

Tipologia: competitivo/cooperativo

Età: 14+

Editore: ASMODEE

Costo: 67,80 euro



Qui ci troviamo davanti al classico esempio di produzione american-style: miniature, molta alea e "ignoranza" a profusione. In Doom fino a quattro giocatori devono scontrarsi contro un altro partecipante che gestisce i demoni: i marines devono compiere varie missioni, diverse da scenario a scenario, mentre il "cattivo" deve impedirglielo continuando a massacrarli fino a fargli consumare tutte le vite.

Nonostante il titolo a cui si ispira sia una lettera d'amore all'azione più sanguinaria, questa trasposizione richiede anche una piccola dose di pianificazione, data dalle carte che indicano le azioni da svolgere in ogni turno. Ottime miniature e buone meccaniche fanno di questo gioco un titolo interessante anche per chi non è un grande amante dello sparatutto Bethesda, a patto che vi piacciano i titoli con una buona dose di imprevedibilità e siate disposti a sopportare qualche tempo morto tra una giocata e l'altra (soprattutto con tanti partecipanti).

Fallout

Numero di giocatori: 1-4

Durata: 120'

Tipologia: competitivo

Età: 14+

Editore: ASMODEE

Costo: 54,47 euro



È possibile riproporre l'esperienza dell'esplorazione delle Terre Contaminate in un gioco da tavolo? La risposta è un secco sì.

Ottimi materiali, grande atmosfera e meccaniche immersive fanno di questo Fallout un ottimo acquisto, a patto che abbiate un bel po' di tempo da dedicargli, visto che le partite a quattro giocatori possono anche raggiungere le tre ore.



Recensione Fallout Board Game

Bloodborne Il Gioco di Carte

Numero di giocatori: 3-5

Durata: 30'-60'

Tipologia: semi-cooperativo

Età: 14+

Editore: ASMODEE

Costo: 34,85 euro



Nella versione da tavolo di Bloodborne dovrete farvi largo nei dungeon del Calice e abbattere creature a più non posso. Come prevedibile, però, le bestie non sono così facili da sconfiggere: sarete quindi costretti a collaborare con i vostri compagni, e visto che il gioco prevede un solo vincitore, quindi colpi bassi e tradimenti saranno all'ordine del giorno.

Il gioco perfetto per il periodo natalizio, insomma. Pecca importante? Va però detto che il titolo richiede anche l'espansione per dare il meglio di sé, e pertanto il costo complessivo potrebbe risultare scoraggiante.



Recensione del gioco di carte Bloodborne

God of War Il Gioco di Carte

Numero di giocatori: 1-4

Durata: 90'

Tipologia: cooperativo

Età: 14+

Editore: ASMODEE

Costo: 39,88 euro



Probabilmente il gioco da tavolo di God of War è anche il più "debole" di questa lista. Il titolo mette in campo alcune buone idee, purtroppo inficiate da meccaniche imperfette e da un costo leggermente troppo alto. Pertanto consigliamo l'acquisto solo ai fan più accaniti del Fantasma di Sparta.

Recensione gioco di carte di God of War

This War of Mine Il Gioco da Tavolo

Numero di giocatori: 1-6

Durata: 120'

Tipologia: semi-cooperativo

Età: 18+

Editore: Pendragon Game Studio

Costo: 58,49 euro



Qui ci troviamo davanti a qualcosa di diverso dai soliti giochi da tavolo. In This War of Mine non si ha infatti il controllo di un singolo personaggio, ma bisogna collaborare con gli altri giocatori per salvare un gruppo di profughi. È una esperienza narrativa che per certi versi ricorda le scelte multiple dei libri-game, e risulta caratterizzata da un forte impatto emotivo.

Non è forse il gioco più adatto per passare qualche ora a cuor leggero, ma è uno di quei titoli da provare, che siate o meno amanti del videogioco da cui è tratto.



X-COM Il Gioco da Tavolo

Numero di giocatori: 1-4

Durata: 60'-120'

Tipologia: cooperativo

Età: 14+

Editore: Giochi Uniti

Costo: 48,37 euro



Questo titolo e il precedente sono, con tutta probabilità, i migliori di questo elenco. Questo perché non solo risultano perfettamente coerenti con le fonti d'ispirazione, ma sono anche degli ottimi titoli per chi non conosce il brand di riferimento. X-COM ci incarica di dirigere l'omonima organizzazione, e ogni giocatore dovrà gestire una branca specifica: corpi speciali, aeronautica, ricerca scientifica e difesa satellitare.

Ogni reparto segue regole proprie, ma tutti devono collaborare per debellare la minaccia aliena, che è controllata dall'ottima IA dell'app associata al gioco. Quest'ultima non solo ci dirà da dove arrivano gli attacchi, ma gestirà anche il conto alla rovescia durante i turni: come se la difficoltà del gioco non fosse abbastanza, infatti, dovrete anche avere a che fare con tempi ragionevolmente ridotti per ogni fase. Vale la pena precisare che il titolo dà il meglio di sé in quattro, mentre perde un po' se giocato in altre configurazioni.

Bonus Stage

Oltre ai titoli dichiaratamente ispirati a produzioni videoludiche di successo ce ne sono altri che, anche senza una licenza ufficiale, strizzano l'occhio ad alcuni famosi giochi. Ecco a voi due esempi significativi.



Rush & Bash

Numero di giocatori: 2-6

Durata: 30'

Tipologia: competitivo

Età: 7+

Editore: Red Glove

Costo: 23,90 euro



Se nella vostra collezione non è mai mancato un Mario Kart, o se siete tra quelli che hanno aspettato con trepidazione il remake di Crash Team Racing, allora questo è il titolo che fa per voi. Come avrete capito si tratta di un gioco di corse che pesca a piene mani da famosi franchise videoludici: piste assurde (totalmente editabili), power up, personaggi strampalati e immancabili insulti al vincitore all'ultima curva.

Insomma, un titolo che riesce a portare sul tavolo da gioco tutte le atmosfere di una serata tra amici fatta di sportellate e sorpassi. Un ottimo gioco, tra l'altro, adatto anche ai più piccoli e a una piacevole serata in famiglia. Se aggiungiamo al pacchetto anche un eccellente rapporto qualità-prezzo, capite come si tratti di un vero e proprio must have.



Yomi

Numero di giocatori: 1-4

Durata: 30'

Tipologia: competitivo

Età: 10+

Editore: Djama Games

Costo: 34,85 euro



Amate i picchiaduro? Soprattutto quelli 2D Capcom e SNK? Bene, qui avete il vostro acquisto obbligato per le feste. In questo gioco di carte ogni partecipante dispone del proprio mazzo personalizzato, che rappresenta il lottatore da portare sul ring. Dopo aver compiuto le scelte preparatorie ci si sfiderà a suon di calci, pugni, proiezioni e super mosse, seguendo un sistema molto simile al classico sasso-carta-forbice.

Per quanto sia difficile replicare il feeling di un picchiduro con un tavolo da gioco, possiamo assicurarvi che Yomi centra l'obiettivo in pieno. Il costo può risultare un po' alto, ma la presenza di quattro mazzi e le ottime meccaniche, che vi terranno impegnati a lungo, rendono l'esborso più che ragionevole.

Altri giochi da tavolo per Natale

Se tutti i titoli di questa lista non bastano a saziare i vostri appetiti di board game, sappiate che il prossimo anno sarà pieno di gustose novità. La prima metà dell'anno vedrà l'arrivo di Horizon Zero Down e Devil May Cry, entrambi editi da SteamForged (quelli di Dark Souls per intenderci), quindi aspettatevi miniature di altissimo livello, e speriamo anche delle buone meccaniche di gioco. In estate invece vedremo Assassin's Creed Brotherhood of Venice, titolo realizzato da ex dipendenti di Ubisoft che si preannuncia veramente interessante.



Nello stesso periodo arriverà anche Bloodborne The Board Game, altro titolo da tenere d'occhio sia per i materiali che per i creatori del progetto, tra i quali spicca Erik Lang, famoso e pluripremiato sviluppatore. A fine anno invece arriverà Cyberpunk, sia in versione gioco da carte che gdr cartaceo. Con data da definirsi invece troviamo un nuovo titolo ispirato a World of Warcraft, e un altro su Fallout Shelter. Insomma, il 2020 sarà un anno impegnativo per gli amanti di giochi da tavolo e videogames.