I migliori gadget di Dragon Ball Z, nel segno di Kakarot

Con Dragon Ball Z Kakarot i fan dell'opera di Akira Toriyama hanno riscoperto la passione per l'epopea classica di Son Goku e i suoi amici. Lontano dalle tante incongruenze (e dagli alti e bassi qualitativi) della serie Super, infatti, il team di CyberConnect ha confezionato un adattamento estremamente fedele al franchise che ha consacrato e definito gli stilemi portanti del genere battle shonen. Se siete tra quei fan che, grazie alla nuova produzione di Bandai Namco, hanno riacceso nei propri cuori la passione per le gesta dei Super Saiyan, vogliamo quindi consigliarvi alcuni gadget a tema con cui impreziosire la vostra collezione. Tra action figure, Funko pop e merchandise di vario genere, preparatevi a rendere la vostra aura da appassionati a dir poco potentissima... a rischio e pericolo del vostro portafogli.

Le migliori action figure

Un fan di Dragon Ball che si rispetti non può lasciarsi sfuggire alcune delle migliori action figure presenti sul mercato. In piena atmosfera Kakarot, noi ci sentiamo di consigliarvene alcune tratte proprio da Dragon Ball Z: dalla linea Figuarts, tra le più convincenti c'è sicuramente quella dedicata a Freezer, l'imperatore del male.

Ritratto nella sua iconica posa spavalda, il villain è riprodotto nei minimi particolari ed è pronto a far desiderare la morte ai suoi nemici.

Un vestiario da vero saiyan

Nel mondo di Dragon Ball le tute da addestramento hanno un valore che va ben oltre la semplice estetica.

Quasi sempre gli abiti indossati dai protagonisti sono essenziali ai fini dell'addestramento. La divisa della Scuola della Tartaruga identifica gli allievi del vecchio maestro Muten, mentre le corazze saiyan sono da sempre sinonimo di resistenza e leggerezza; parimenti, alcuni guerrieri come Goku e Piccolo hanno spesso vestito abiti più pesanti del normale, così da aumentare la difficoltà di movimento e, di conseguenza, il tasso di sfida dei propri allenamenti. State tranquilli: le T-Shirt che vi stiamo consigliando non pesano di certo 100 chili, ma potranno farvi sentire dei veri guerrieri Z: è il caso delle magliette che replicano la fantasia e i colori delle tute di Goku e Vegeta.



Si tratta di t-shirt realizzate in fibra sintetica, non certo il massimo del comfort e della qualità, ma un vero tripudio di stile in caso vogliate sfoggiare un outfit particolare in fiera o durante una serata a tema. Se desiderate un abbigliamento più casual, invece, sono tante le magliette con fantasie dedicate a Goku da bambino: prodotti non proprio adatti ad ogni occasione, ma che vi permetteranno di gridare a pieni polmoni tutto il vostro amore nei confronti di Dragon Ball.

Le Sfere del Drago

Che desideriate la vita eterna o un paio di mutandine da donna, se siete fan del capolavoro di Akira Toriyama non potete non aggiungere le Sfere del Drago alla vostra collezione. Diffidate dalle imitazioni in gomma o silicone (per quanto a loro volta dettagliate): in rete - anche su Amazon al prezzo di 26.50 euro - troverete un'ottima riproduzione delle Dragon Ball in vetro faux, racchiuse in un'elegante scatola regalo.

I globi sono ovviamente sette e ognuno di essi reca un numero definito di stelle, proprio come nelle innumerevoli versioni comparse nel manga e nell'anime. Per tutti i collezionisti è un gadget da non perdere, ma vi raccomandiamo di consultare gli esperti della Capsule Corporation per installare un efficace sistema di sicurezza: non vorremmo che la banda di Pilaf si introduca nella nostra abitazione per sottrarvele...

Il vecchio Muten

Occhio a salvaguardare i vostri risparmi, soprattutto se la vostra dolce metà è esigente come Chichi: un salvadanaio a tema Dragon Ball non banale può essere questa simpatica versione dell'Eremita della Tartaruga. Ritratto in posa da meditazione, il vecchio Muten starà probabilmente pensando all'ultima rivista per adulti che ha letto sdraiato al sole, all'ombra dell'isolotto su cui sorge la Kame House.

Pur sapendo bene che l'anziano maestro è un vecchietto arzillo e fin troppo piacione, la storia partorita dalla mente di Toriyama ci ha anche insegnato che il mentore di Goku e Crilin sa essere affidabile quando serve. Insomma, è la persona giusta a cui affidare i propri risparmi, purché lo teniate lontano da qualsivoglia negozio o club per adulti...

Funko POP da oltre 9.000

Il mercato dei Funko POP è sempre più in crescita. La nota compagnia riesce ormai a confezionare statuette al tempo stesso buffe e incredibilmente dettagliate: una spesa adatta per chi vuole arricchire i propri scaffali con un gadget "low cost" a tema Dragon Ball, visto che il prezzo di questi prodotti oscilla sempre tra i 15 e i 25 euro per le versioni standard (a seconda dell'edizione o del modello).

Una delle più recenti uscite a tema è, ad esempio, Vegeta in versione "Saga dei Saiyan": il principe regge in mano il suo scouter rosso ed è ritratto in una scena tanto celebre da essere diventata uno dei meme più utilizzati dell'internet: nel registrare il livello di potenza di Son Goku, poco prima che il rivale sconfigga Nappa, il guerriero ammette incredulo che la forza del suo nemico ammonta a "oltre 9.000". Un momento da incorniciare, insomma, anche in versione Funko.