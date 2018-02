I migliori giochi gratis per Xbox One e Xbox One X

Dopo avervi segnalato 15 giochi free-to-play da recuperare su PlayStation 4, in questo articolo faremo altrettanto con Xbox One, alla scoperta dei migliori titoli gratuiti disponibili sulla console Microsoft. Spaziando fra picchiaduro, moba, mmorpg, strategici, sparatutto ed esperienze multiplayer votate all'azione, cercheremo di coprire il maggior numero possibile di generi, così da consigliare prodotti in grado di soddisfare tutti i gusti. Di seguito, ecco 15 giochi gratis (Free-To-Play) da scaricare per Xbox One e Xbox One X.

Gwent The Witcher Card Game

Grazie al programma Game Preview, gli utenti Xbox One possono giocare a Gwent in accesso anticipato nella sua forma free-to-play, mettendosi alla prova con le meccaniche di questo card game basato sull'omonimo minigioco presente all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt.

Il titolo permette di sfidare gli altri utenti online e di collezionare le varie carte, ognuna caratterizzata da particolari abilità sfruttabili durante le partite. Considerando la presenza del cross-play e del supporto a Xbox Play Anywhere, inoltre, Gwent potrà essere giocato liberamente sia su Xbox One che su PC Windows tramite lo stesso account, con la possibilità abbinare gli utenti delle due piattaforme durante gli scontri online.

Smite

In un periodo che ha visto l'ascesa dei Moba tra i vertici del panorama multiplayer, soprattutto in ambito PC, Smite ha cercato di ritagliarsi un proprio spazio presentando un'impostazione di gioco più adatta agli utenti console: anziché osservare l'azione dall'alto, con la tipica prospettiva di uno strategico in tempo reale, il tiolo di Hi-Rez Studios ha deciso di optare per la visuale in terza persona e per il controllo diretto dell'eroe, così da catapultare i giocatori nel vivo dell'azione.

Se siete alla ricerca di un Moba dinamico, divertente e dotato di una buona curva d'apprendimento, Smite rimane una delle migliori opzioni disponibili sulla console Microsoft. Il gioco è stato inoltre ottimizzato per Xbox One X con tanto di supporto ai 4K/60fps.

AirMech Arena

Passando agli strategici, AirMech Arena si presenta come un RTS in cui si utilizzano le versatili unità AirMech per formare plotoni e distruggere le strutture nemiche.

Queste macchine da guerra, presenti in nove diverse varianti da scegliere in base al proprio stile di gioco, si distinguono per la capacità di trasformarsi da unità terrestre a mezzo aereo tramite la semplice pressione di un tasto, caratteristiche che le renderà particolarmente adatte alla pianificazione di strategie dinamiche e imprevedibili. Parlando delle modalità di gioco, invece, gli utenti potranno decidere di scontrarsi nel PvP 3v3 o di collaborare nella co-op online, contando sulle unità, i potenziamenti e i vari oggetti speciali messi a disposizione.

Killer Instinct

Killer Instinct si presenta come il reboot del famoso picchiaduro Rare, un fighting game che continua a distinguersi per uno stile sopra le righe e per le sue combo esagerate. La versione free-to-play include soltanto il personaggio di Jago, ma non pone alcun limite sulle modalità di gioco accessibili, comparto multiplayer incluso.

Qualora vogliate muovere i primi passi nel reboot di Killer Instinct, dunque, potreste iniziare padroneggiando le mosse di Jago tramite il tutorial, destreggiandovi poi con la practice mode o disputando qualche incontro online. Per ampliare il pacchetto, comunque, avrete sempre la possibilità di acquistare i singoli lottatori o di procurarvi la Definitive Edition proposta a 39,99 euro.

Hawken

Hawken è stato uno dei primi free-to-play ad approdare su Xbox One, proponendo la sua formula da mecha game a metà strada tra il realismo di Steel Battalion e la dinamicità più immediata di un qualsiasi Armored Core.

Il titolo propone 6 differenti modalità di gioco (Deathmatch, Team Deathmatch, Missile Assault, Siege, Coop Bot Destruction e Coop vs AI Team Deathmatch), 9 ambientazioni uniche e la possibilità di personalizzare il proprio mech con nuove armi e innesti meccanici. Per sbloccare i 32 robot disponibili potrete decidere di acquistarli con valuta reale o di ottenerli gradualmente con i crediti in-game guadagnabili nel corso delle varie partite, senza la necessità di mettere mano al portafogli.

Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters

Se avete voglia di picchiaduro, Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters rimane una valida alternativa a Killer Instinct. In questo caso, però, la versione free-to-play includerà l'accesso a tutte le modalità ad esclusione dello Story Mode, proponendo all'interno del pacchetto gratuito 4 personaggi giocabili (Kasumi, Ayane, Ryu Hayabusa e Hayate).

La modalità Storia e gli altri lottatori potranno essere acquistati a parte, ma in alternativa potete optare per la versione completa del gioco proposta a 39,99 euro. Considerandola come una corposa demo, comunque, l'edizione gratuita di Dead Or Alive 5 Last Round vi permetterà di prendere confidenza con il gioco e con il suo sistema di combattimento.

Crossout

L'action MMO di Targem Games è ambientato nel 2047, in un mondo distrutto da un'epidemia virale nota come Crossout (proprio come il titolo del gioco). I pochi sopravvissuti si affidano a guerrieri della strada che lottano per portare a casa risorse e materie prime, a bordo di mezzi letali completamente personalizzabili e armati di tutto punto.

Se può piacervi l'idea di un gioco multiplayer ispirato alle atmosfere di Mad Max, con tanto di veicoli corazzati e combattimenti all'ultimo proiettile, allora vi consigliamo di dare un'occhiata alla versione free-to-play di Crossout, così da iniziare a sperimentare con le varie combinazioni di armi ed equipaggiamenti con cui personalizzare il proprio stile di gioco.

APB Reloaded

APB Reloaded ci catapulta nella città di San Paro, chiedendo di schierarci con i Tutori della Legge per riaffermare l'ordine, o con i Criminali per scatenare il caos più totale in città. Il gioco si basa su sessioni PvP aperte fino a un massimo di 100 utenti, con la possibilità di giocare diverse missioni in tempo reale con la tipica struttura di un free roaming urbano.

Al netto di una varietà non del tutto esaltante, APB Reloaded rimane comunque un'esperienza MMO che vale la pena provare nella sua versione free-to-play. I giocatori possono guadagnare gratuitamente nuovi oggetti, o in alternativa acquistarne di aggiuntivi tra cui ingranaggi, abbigliamento, veicoli e vari elementi di personalizzazione cosmetica.

Fallout Shelter

Dopo il debutto sui dispositivi mobile, Fallout Shelter si è reso disponibile in forma free-to-play anche su Xbox One, proponendo agli utenti della console Microsoft una nuova interfaccia e un sistema di controllo riadattato per funzionare senza problemi con il pad.

Il titolo si presenta a tutti gli effetti come un gestionale basato sul famoso GDR post-apocalittico di Bethesda, con i giocatori chiamati a creare e a gestire il proprio Vault, prestando attenzione alla salute dei suoi abitanti, al razionamento delle risorse e naturalmente all'incombere delle minacce esterne, per una formula di gioco che riesce a prestarsi con disinvoltura sia per le partite mordi fuggi che per le sessioni più approfondite.

Phantom Dust

Phantom Dust per Xbox One è la versione rimasterizzata dell'omonimo titolo uscito su Xbox nel 2004, un interessante ibrido tra Action RPG e card game che gli utenti della nuova console Microsoft possono rimediare a costo zero.

Tra i miglioramenti introdotti con il remaster segnaliamo il supporto a Xbox Play Anywhere, il multiplayer multipiattaforma con l'edizione Windows 10, la presenza degli obiettivi, il formato di visualizzazione 16:9 e naturalmente il supporto all'alta definizione. Dal momento che stiamo parlando a tutti gli effetti di un gioco completo e molto interessante da riscoprire, vi consigliamo senza esitazioni di dare un'occhiata al remaster di Phantom Dust disponibile su Xbox One.

Skyforge

Se cercate un MMORPG incentrato sull'azione, allora Skyforge è uno di quelli che riesce a distinguersi per un battle system action e dinamico, proponendo un gameplay a base di combo, tempismo e spettacolarità.

Ambientato su Aelion, mondo circondato da altri pianeti e civiltà aliene determinate a conquistarlo, i giocatori vestiranno i panni di un eroe a cui è stato dato il dono dell'immortalità: la sua missione, naturalmente, sarà quella di respingere gli invasori a suon di combattimenti e magie. Con 14 classi disponibili e un'ampia varietà di scelta nello sviluppo del personaggio, inoltre, gli utenti disporranno di tutte le opzioni necessarie per personalizzare al meglio il proprio stile di gioco.

Warframe

Warframe è la perfetta dimostrazione di come dovrebbe funzionare un gioco free-to-play supportato con costanza, impegno e serietà: non c'è un solo aspetto, infatti, in cui lo shooter di Digital Extremes non abbia registrato notevoli miglioramenti negli ultimi 4 anni, a partire dai contenuti, dal bilanciamento delle missioni, dalla realizzazione tecnica e dalla pulizia generale del gunplay.

A completare il quadro ci pensa Plains of Edolon, l'ultima espansione (anche questa completamente gratuita) che ha dato nuova linfa vitale al titolo con un nuova area open-world, nuove attività e nuove sfide da affrontare in gruppi da 4 giocatori, senza dimenticare lo spazio social di Cetus in grado di ospitare fino a 50 utenti contemporaneamente.

Fortnite Batte Royale

Seguendo la scia di PlayerUnknown's Battlegrounds, Epic Games ha deciso di realizzare una modalità Battle Royale di Fortnite rendendola del tutto gratuita per tutti gli utenti Xbox One.

L'idea alla base rimane sempre la stessa, con l'aggiunta delle meccaniche di costruzione a rendere gli scenari ancora più dinamici e le partite ancora più imprevedibili. A vincere sarà l'ultimo dei 100 partecipanti a rimanere in piedi, e per riuscire nell'intento occorreranno una buona conoscenza della mappa, una certa confidenza con le meccaniche e una buona dose di intuito tattico e capacità di adattamento. Considerando che stiamo parlando di uno dei fenomeni multiplayer più in voga del momento, non dovreste lasciarvi sfuggire l'occasione di provare gratuitamente la modalità Battle Royale di Fortnite.

Neverwinter

Neverwinter è quanto di più classico e accessibile si possa trovare fra gli MMORPG free-to-play disponibili su Xbox One. Ambientato nei Forgotten Realms e basato sulla quarta edizione del manuale di D&D, il titolo permetterà agli utenti di vivere una campagna molto curata e fedele all'immaginario di Dungeons & Dragons, proponendo un sistema di combattimento action allo stesso tempo divertente, spettacolare e gratificante da padroneggiare.

Un titolo fluido e ben strutturato, con la possibilità di accedere a tutti i contenuti giocabili dal livello 1 al grado massimo senza la necessità di mettere mano al portafogli. Disponibile anche una modalità co-op per condividere la varie avventure in compagnia di amici e altri utenti.

Happy Wars

Chiudiamo la lista con Happy Wars, gioco d'azione multiplayer pensato per coinvolgere fino a 16 giocatori online, ora disponibile in forma free-to-play anche su Xbox One dopo il successo riscosso su Xbox 360 qualche anno fa. Gli utenti potranno scegliere il proprio personaggio tra 6 classi uniche, con la possibilità di personalizzarne l'aspetto grazie ai vari oggetti disponibili.

Tra le modalità di gioco presenti segnaliamo la Campagna e una modalità co-op pensata per condividere l'esperienza con amici e altri utenti, per quello che rimane un titolo action a sfondo fantasy da prendere in considerazione per qualche partita mordi e fuggi, senza troppe pretese sul piano tecnico o della profondità delle meccaniche.