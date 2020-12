I migliori giochi PS5 e PS4 in offerta nel weekend dei Game Awards

Solo per questo fine settimana sul PlayStation Store trovano spazio una serie di sconti speciali per festeggiare i The Game Awards, gli Oscar dei Videogiochi andati in onda venerdì 11 dicembre. Noi, come di consueto, abbiamo selezionato cinque giochi per PS4 e PS5 venduti a prezzo scontato, non si tratta necessariamente del prezzo più basso mai registrato dai singoli titoli ma di offerte che vi permetteranno comunque di risparmiare fino al 50% sui vostri acquisti.

DOOM Eternal Edizione Deluxe - 32.99 euro

Acclamato da pubblico e critica, DOOM Eternal è ora in offerta nella sua edizione deluxe, un ricchissimo pacchetto digitale che include il gioco base, il Pass Anno 1 (con accesso, tra gli altri, al DLC The Ancient Gods), la skin Slayer Demone e il pacchetto suoni classici per le armi per fare un tuffo nel passato.

Una buona occasione per acquistare a prezzo ridotto uno dei giochi di maggior successo del 2020. Compatibile con PS5, aggiornamento next-gen in arrivo prossimamente. Per saperne di più ecco la recensione di DOOM Eternal.

Persona 5 Royal Ultimate Edition - 49.99 euro

La Ultimate Edition di Persona 5 Royal è scontata del 50% sul prezzo di listino, normalmente venduta a 99.99 euro, questa edizione include oltre al gioco anche il pacchetto P5 Royal DLC Pack che include DLC, costumi, battaglia e Persone inclusi nei pacchetti Kasumi Costume Bundle, Battle Bundle e Persona Bundle.

L'esperienza definitiva di Persona 5, per la prima volta con testi sottotitolati in italiano, una feature questa esclusiva di Persona 5 Royal. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Persona 5 Royal.

FIFA 21 Beckham Edition - 36.39 euro

La nuovissima Beckham Edition di FIFA 21 include oltre al gioco un oggetto speciale David Beckham per FUT con la maglia del calciatore inglese al Real Madrid nella stagione 2003/2004, inoltre sarà possibile giocare con Beckham in Volta Football.

Per il resto i contenuti sono gli stessi dell'edizione standard, da sottolineare la possibilità di effettuare l'upgrade gratis alla versione per PlayStation 5, per scoprire tutte le novità e le moglie vi rimandiamo alla recensione di FIFA 21 per PS5.

No Man's Sky - 24.99 euro

Fresco vincitore di una statuetta ai Game Awards come miglior supporto post lancio, No Man's Sky può essere acquistato a soli 24,99 euro.

Acquistando il gioco avrete la certezza di ricevere tutte le espansioni già pubblicate ed i contenuti futuri, Sean Murray ha rassicurato sul fatto che nel 2021 arriveranno tantissime novità per No Man' Sky, dunque non esiste momento migliore per comprare il gioco di Hello Games. Come nel caso di FIFA 21, anche No Man's Sky supporta l'uprade gratis alla versione per PlayStation 5.

Destiny 2 Oltre La Luce - da 29.99 euro

Due le edizioni disponibili di Oltre La Luce, la nuova espansione dell'acclamato Destiny 2: la prima include solamente il gioco base a 29.99 euro mentre la seconda (in vendita a 37.49 euro) comprende l'accesso alla Stagione 12 e al fucile a impulsi esotico Senza Tempo per Spiegare con catalizzatore.

Entrambe le versioni supportano l'upgrade gratis, dunque potrete in qualsiasi momento scaricare l'aggiornamento per PS5 e godere di tutte le migliorie apportate nella versione next-gen. Per tutti i dettagli ecco la recensione di Destiny 2 Oltre La Luce.