I migliori giochi PSVR in offerta sul PlayStation Store

Continuano fino al 2 maggio gli Sconti di Primavera sul Playstation Store: le offerte coinvolgono non solo i migliori giochi PS4 ma anche tantissimi titoli per PlayStation VR. Come da tradizione ne abbiamo selezionati cinque da proporvi in questo weekend di metà aprile, da DOOM VFR ad Astro Bot, ecco le nostre proposte ed i consigli per gli acquisti. Ricordiamo che lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per qualsiasi suggerimento e richiesta di consigli.

Astro Bot Rescue Mission a 29.99 euro

A dispetto di uno sconto non troppo elevato, Astro Bot Rescue Mission resta uno dei titoli PSVR più interessanti in assoluto, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti come miglior gioco in Realtà Virtuale del 2018.

Un platform 3D con protagonista il tenero robottino Astro, impegnato in una missione che lo porterà ad esplorare decine di livelli con tantissimi collezionabili da scoprire e boss da eliminare, come vuole la tradizione del genere, il tutto unito ad un comparto tecnico curato e vivace. E se non siete convinti, c'è sempre la demo gratuita...

DOOM VFR a 19.99 euro

Bastano venti euro per portarsi a casa DOOM VFR, edizione in Realtà Virtuale dello shooter targato ID Software/Bethesda uscito nel 2016 e che si appresta a ricevere un sequel, l'attesissimo DOOM Eternal, in arrivo nel 2019.

Non aspettatevi un gioco tranquillo, come da tradizione per la serie, VFR è uno shooter violento, frenetico e decisamente cattivo: pur non essendo ricchissimo di contenuti il gioco si presenta come uno dei più interessanti sparatutto per il visore Sony, sicuramente da prendere in considerazione se siete amanti del genere...

DriveClub VR a 9.99 euro

Il destino di DriveClub è purtroppo segnato, con Sony che ha annunciato la chiusura dei server di DriveClub, DriveClub VR e DriveClub Bikes per il primo aprile 2020.

In ogni caso sarà possibile continuare a giocare offline in single player e in questo senso l'acquisto di DriveClub VR non è da scartare a priori, con tutti i limiti dovuti all'essere un prodotto acerbo, uscito praticamente al lancio del visore e non troppo ricco di contenuti. Si tratta però di un prodotto interessante per saggiare le potenzialità della Realtà Virtuale legate all'ambito racing, se siete interessati avete tempo fino al primo settembre per acquistare DriveClub VR, dopo questa data il titolo sarà rimosso dal PlayStation Store.

Déraciné a 14.99 euro

Déraciné rappresenta il debutto di FromSoftware (Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro) nel mondo della Realtà Virtuale. Disponibile in esclusiva su PlayStation VR, il gioco vi metterà nei panni di uno spirito che dovrà dimostrare la sua esistenza ai bambini residenti in un collegio, svelando al tempo stesso i misteri che si nascondono nella struttura e dietro la storia di alcuni giovanissimi fanciulli.

Il gioco è ora in offerta a 14.99 euro con uno sconto aggiuntivo del 5% per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Déraciné per PSVR.

Theseus a 4.99 euro

Sviluppato dallo studio italiano Forge Reply (lo stesso di Joe Dever's Lone Wolf) Theseus non è un titolo recentissimo (è uscito nell'estate 2017) ma viene ora proposto ad un prezzo piccolo piccolo: un mix di esplorazione e combattimento con una forte componente narrativa di taglio cinematografico per un gioco che reinterpreta il mito di Teseo e del Minotauro.

Per gli amanti dei giochi d'azione, sicuramente un titolo consigliato, in particolar modo a questo prezzo...